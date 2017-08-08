    Перекрёсток мнений

Аноним, 02-08-2017 #1[ru]

Ховалыг с самого начала не хотел ввязываться в переселение. Так как он привык получать откаты от более жирных подрядов. Уюсов, Вано а сейчас от Бодарал (передал все подряды по программе городская среда). Вся схема была придумана Иргит Ш.С., и видя, что Иргит начал получать все доходы, черные братки захотели взять все под свой контроль и выгнали его с работы.

Аноним, 02-08-2017 #2[ru]

У Ховалыга шикарный дом в Испании. Молодец, счастливая старость его ожидает, если не посадят.

Аноним, 02-08-2017 #3[ru]

Глава должен подать в отставку и решать проблемы через суд. Так будет честно. А новому губернатору необходим политический вес, чтобы договариваться со всеми силовиками. А строительным фирмам позволить достроить все объекты. Впереди зима. Следующим летом с недостроенных домов останутся только голые стены. Жуликов – на свалку. Это всё решать надо срочно!

Аноним, 02-08-2017 #4[ru]

На самом деле, Мэр Ховалыг – это жалкий инициатор всего механизма, который вряд ли в перспективе получит свои бонусы в полном объеме. Получить тюремный срок – это реально. Всем известно, финансовые вопросы решает один Главный человек в республике.

Аноним, 02-08-2017 #5[ru]

Мэр скоро сбежит в Испанию, где у него прекрасный дом.

Аноним, 02-08-2017 #6[ru]

Иргит – супер! Заложил бомбу с часовым механизмом под кресло Кара-оола – и свалил. ТИК-так, ТИК-так. Клеммы сомкнутся и ба-бах! Поставим памятник Советычу!

Аноним, 02-08-2017 #8[ru]

Непонятно, при чем тут Ховалыг? Разве он рулит УКСом? Голову надо рубить, а всякие попутные сучья-корешки сами отвалятся!

Аноним, 02-08-2017 #10[ru]

Всем привет! Очередной раз народ терпит, а чиновники пользуются этим. Уходите с постов, пока народ не пришёл и не выкинула вас всех. УХОДИТЕ! Достали уже.

Аноним, 03-08-2017 #14[ru]

Летний период спячки проходит. Наблюдается некоторая активность людей. Негативное отношение населения к представителям власти трудно выразить словами. Куда кривая выведет, посмотрим. Но явно не к чему хорошему. Всё показушные мероприятия Правительства и Мэрии народом воспринимается, как пир во время чумы.

Аноним, 03-08-2017 #16[ru]

Надо бы проверить фирму Зоовест. Поставляет продукты питания в детские сады на десятки млн. руб. Когда образовывается небольшая задолженность, Ховалыг начинает трясти заведующих садов. Также на эту фирму зарегистрирован земельный участок напротив поликлиники, где начальная 1 школа. Уюсов покупал земельный участок, и вдруг он оказался у Зоовест (учредители – родственники Ховалыга).

Аноним, 03-08-2017 #19[ru]

Армян с Оюн Курседи обложил данью мэр, а у них дела плохи сейчас – последнее забирает крохобор.

Аноним, 03-08-2017 #20[ru]

Все знают, что у Ховалыга в Испании дом и Карлик в Англии для средней дочери квартиру купил. Только все оформлено на родню.

Аноним, 03-08-2017 #21[ru]

Риск на 90% пишет правду. Преференций ни у кого нет. Кара-оол, Шериг-оол, Конвиз, Оюн не важно. Не воруй, не убий...

Аноним, 03-08-2017 #29[ru]

Ан 25, Пока все друг дружке ямы копают, хитрые хакасы тихо деньги делают. Еще годик деньжат нахапает и свалит из этой дыры дилгижек Килижек.

Аноним, 04-08-2017 #30[ru]

...тут человек (автор статьи) я так думаю, просто имеет какой-то свой смысл разобраться в этом, либо фанатик своей работы. Судя по подбору его материалов на данную тему, прослеживается нить его расследования... Вообще конечно тема серьезная, думаю, и конец всех потрясет! Перемены – всегда хорошо!... тут хоть Пчелкин нам какие то факты открывает, давайте войдем в это колесо и раскрутим против чиновничьего беспредела!

Аноним, 04-08-2017 #31[ru]

Видимо, слово Тува стала такая же запретная, как Навальный. Пресс секретарь Песков, о визите Путина в Туву, меняет слово Тува на «Южная Сибирь». Целый месяц местные чиновники убеждали нас в безоговорочной поддержке президента Путина, Тувинского главы. Кроме песковской скудной информации, ничего нет. Местные власти воды в рот набрали.

Аноним, 04-08-2017 #35[ru]

Уважаемые следователи и прокуроры!! Убедительно просим Вас наказать чиновников!!! А строители подскажут, в каком направлении Вам работать.

Аноним, 04-08-2017 #36[com]

Правильно, ан. #32! Всех, всех надо выгнать и из Белого дома, и из Желтого...

Аноним, 04-08-2017 #38[ru]

Сукакараол уходит, курай курай курай!

Аноним, 04-08-2017 #40[ru]

ШолбЕн Ховалыг. Можно и так. Всё же с рода Ховалыг они. Позорят свои корни ворюги, враги Тувинского народа.

Аноним, 05-08-2017 #42[ru]

С 32 согласен, но так выстроена путинская вертикаль. Только начни проявлять себя, высказывая идеи и предложения, и вмиг вылетишь с работы. В Туве 3 головы – Путин, Шойгу и одна маленькая снизу Шолбанчик. Две большие головы будут сидеть очень дооолго, а вот маленькую заменят, потому что она иногда пытается «думать». А что происходит, когда человек начинает думать только своей «маленькой нижней головкой»? Правильно...

Аноним, 03-08-2017 #1[ru]

«слушания проводила Глава города Д. Оюн, которая, судя по всему, по известным широкой общественности причинам кроме как в презервативах и прокладках, ни в чём не разбирается» вот такие формулировки ставят газету на уровень карикатурного листка, не более.

Аноним, 03-08-2017 #2[com]

Нет, #1. Не листок это, а издание европейского уровня. Наше Шарли, понимашь, Ебдо.

Аноним, 04-08-2017 #3[ru]

№1, вот такие Главы столицы ставят республику в разряд карикатурного папуасского племени, не более.

Эрмак, 02-08-2017 #2[ru]

Идиоты в регионах формируют НЕНАВИСТЬ к Президенту, и ВСЕЙ Власти в России, что отлично видно из данного письма...

Аноним, 02-08-2017 #3[ru]

Неужели эта чумазая женщина руководит Единой Россией?

Аноним, 02-08-2017 #4[ru]

Елена Ховалыг – женщина с низкой социальной ответственностью, любит с молодыми постельные игры устраивать.

Аноним, 03-08-2017 #7[ru]

Еще одна зазноба Кара-оол Юрия. О вкусах не спорят.

Аноним, 04-08-2017 #8[ru]

Уважаемые жители села Балгазын и депутаты! А с каких это пор эта ваша Айяна Николаевна стала вами всеми уважаемая? Очень интересно мне, сама живу в Танды и впервые слышу о такой вашей любви? Если я не ошибаюсь, то про нее, про вашу Айяну писали в сводках прокуратуры, что она занималась коррупцией, а именно совместно с Ефимовой бухгалтером перечисляли деньги на свой счет? Если это так, то как понять вашу позицию? Они обе не имеют право занимать места на госслужбе??? Или вы все там делились, что-ли? И вообще: она славится бешеным характером, злая, завистливая, и за период своей работы кроме себя никому не помогла, ничего для вашего села и близлежащих хорошего не сделала! Обидно, что из-за этой очень неприятной особы так некрасиво облили грязью Ховалыг Елену Чертаг-ооловну! Вот даже отсюда видна ваша черная душа, Ооржак Айяна Николаевна!

Аноним, 04-08-2017 #9[ru]

Копец, с каких это пор Балгазын «колыбель революции»? Вам всегда все не нравится, статья не продуманная какая-то, начали с Ооржак АН перешли на Ховалыг закончили Оюном! вот такие они у нас балгазынцы. Ну, естественно, не все, но есть такие личности. Неужели вам не хочется, чтобы ваш знаменитый совхоз поднялся из пепла? Неужели не охота не жить бедно? Ведь после Чучева там уже ловить нечего? А между прочим, у В.М. Оюна высшее сельхозобразование и немалый опыт работы. Вам не надо всем рабочие места? У вас какая-то деревенская отсталая политика, вы боитесь всего нового!

Эрмак, 02-08-2017 #1[ru]

Очередной ФАКТ, как на уровне республики формируют НЕНАВИСТЬ к власти. К Путину... Именно такие ИДИОТЫ развалили ИМПЕРИЮ, а затем и СССР...

Аноним, 02-08-2017 #2[ru]

Санчаа ничего не сделает, она вообще не понимает ничего в образовании. Тем более в специфике техникумов. Все это делается с ее согласия и зама Товуу. Этот беспредел остановить нужно, отправив в отставку министра и ее никчемных замов.

Аноним, 02-08-2017 #3[ru]

А правда, что Санчаа орденом Буяна Бадыргы наградили второй степени? Она ведь в прошлом году этот орден получила. За какие заслуги?

Аноним, 03-08-2017 #6[ru]

Министр образования собрала нас вчера и сказала, ссылаясь на президента, что мы должны сократить в детских садах нянек, кухонных работников, сторожей, физруков, музработников, психологов и логопедов. Их работу должны, по ее мнению, выполнять воспитатели. Сказала, чтоб ее приказ немедленно исполняли. Собрала она нас, чтобы озвучить свое видение, а слушать нас она не собиралась. Уволим мы всех работников, и они тоже такое открытое письмо, что бесчинствует заведующий, напишут. А тупые приказы исходят от министра образования.

Аноним, 04-08-2017 #14[ru]

Это все свидетельствует о полном бардаке в министерстве и его полной беспомощности. У министра нет авторитета, нет компетентных кадров. Развал во всех структурах.

Аноним, 04-08-2017 #15[ru]

№6, вы чего-то, наверное, не так поняли. Не могут так вот по-дилетантски взять и уничтожить целую систему психологической и коррекционной поддержки детей. Министр – не самоубийца. Как воспитатель может исполнять полномочия психолога или логопеда? А няньки – это тоже педработники – помощники воспитателей. А про физруков и музработников не говорю. Без них сейчас никак нельзя. Наговариваете на министра. Человек в здравом уме и памяти такого даже в страшном сне говорить не будет.

Аноним, 04-08-2017 #16[ru]

Все эти сокращения до первого ЧП. Один воспитатель на группе ничего не сделает. Убьется ребенок или получит травму – снова будет на всю Россию позор. Вот тогда опять будем искать деньги на пом. воспитателей, психологов и т.д. Безбашенные решения.

Аноним, 04-08-2017 #17[ru]

#15 вот именно в здравом уме и памяти не скажет. Мы тоже слышали, были на этом совещании.

Аноним, 05-08-2017 #18[ru]

Ну тогда в образовании полная безнадёга. Надо искать место работы. Потому что, проводить вот такие реформы может только человек, не дружащий с собственной головой и совершенно далекий от образования. Повели ребенка в детсад после летних отпусков, а в нем уже всех специалистов сократили, многие специалисты уехали за Саяны. Осталось то, что осталось. И как теперь водить ребенка в садик, где его не будут учить, а только будут приглядывать?

Аноним, 02-08-2017 #1[ru]

Догбутович настолько тупой и трусливый, что даже на требование прокурора ответить не может. Хотя сам в прошлом прокурор... Задолбите его требованиями!

Аноним, 03-08-2017 #3[ru]

Бедную Санчаа тут и старухой, и без опыта обозвали. Она готовила лучшие кадры для республики, многие лицеисты получили блестящее образование и сейчас работают здесь в Туве. Опомнитесь, врите, да не завирайтесь.

Аноним, 03-08-2017 #4[ru]

Это не она готовила, а учителя, которые там работают. А она только унижать умеет.

Аноним, 05-08-2017 #5[ru]

Орден за ЕГЭ это такая шутка от Кара-оола? Или плевок в учителей?

Аноним, 02-08-2017 #2[ru]

Если ружье повесили в первом акте, во втором оно обязано выстрелить! То ли еще будет – скоро оружие начнет расползаться по республике – там списали, тут сломали, здесь потеряли – с кем не бывает? А по коррупции мы впереди планеты всей! Мало было зарезанных и зарубленных – скоро будут и застрелянные и подорванные.

Аноним, 04-08-2017 #4[ru]

Если Спецстрой 1 такие уж хорошие, то почему рабочие не получают заработные платы за уже выполненные работы (это касается работ и в кадетском корпусе и в Субедее и других их объектов в г. Кызыл)?

Аноним, 04-08-2017 #6[ru]

У Чингис-хана самые воинственные и бесстрашные были в войсках тувинцы, это действительно нация воинов. Это сейчас тувинцы спиваются, точнее их спаивают нарочно, чтобы вымерли. И этот случай в воинской части доказывает их бесстрашие, они смело пошли на превосходящие их количеством и силой, 60 против 100.

Аноним, 05-08-2017 #7[ru]

№6 Не поперхнись от гордости, воинственно-бесстрашный аноним. Один Карлик весь народ споил, обворовал и на паперть посадил! А вы за него по 100% на выборах голосуете. Да уж! «Гордиться» есть чем.