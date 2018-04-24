A- | A | A+ 12pt №16, 24 апреля 2018 года. Выдержки из альтернативной Стратегии развития Тувы

Почему правительственная Стратегия не способна решить нынешние острые социально-экономические вопросы? Продолжение. Начало в №№ 14, 15. Причины провала правительственной Стратегии известны – необоснованность и закрытость принимаемых решений. Уже на начальном этапе ее реализации были допущены серьезные просчеты, которые будут иметь в будущем самые негативные последствия. В частности, это – необоснованная распродажа всех основных участков Улуг-Хемского угольного бассейна, необходимости в продаже которых не было и тогда, нет и сейчас. Достаточно было одного Элегестинского месторождения Улуг-Хемского угольного бассейна, запасов которого хватает не менее, чем на 50-60 лет, чтобы на практике проверить необходимость и целесообразность освоения природных ресурсов с учетом мощности проектируемой железной дороги Курагино-Кызыл. Следующей серьезной ошибкой было принятое без общественного обсуждения и одобрения, без рассмотрения на парламенте республики решение о продаже прав на разработку Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд и Ак-Сугского месторождения медно-порфировых руд, Ак-Сугского рудного узла, расположенных на Тоджинском районе – на самой прекрасной, веками нетронутой территории Тувы, на истоках реки Енисей. Как видно из правительственной Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, дело не заканчивается с минеральными ресурсами. Кроме крупномасштабного освоения минерально-сырьевых ресурсов предусматривается также разработка лесосырьевых баз в Тоджинском, Каа-Хемском, Пий-Хемском и Тес-Хемском кожуунах республики, с расчетной лесосекой в 2,3 млн. куб. метров в год. Преследуемая цель разработки лесосырьевой базы в таких огромных объемах очевидна – экспорт за границу, так как собственные потребности республики в 10-15 раз меньше, чем предусматриваемые в Стратегии объемы. Проекты крупномасштабной разработки месторождений полезных ископаемых и лесосырьевых баз Тувы уже переходит на стадию практической реализации. Как сообщают СМИ, завершена разработка технико-экономического обоснования целесообразности железной дороги от Эрдэнэта до Овоот Монголии. Этот участок железной дороги является первым этапом предполагаемого железнодорожного коридора, который свяжет Эрдэнэт с г. Кызылом. При завершении подготовительных работ строительство железной дороги от Эрдэнэт до месторождений Тувы может быть осуществлено в течение 2-3 лет. Китайцы умеют строить железную дорогу, в этом не может быть никакого сомнения. А со стороны Правительства Республики Тыва практически завершены работы по подготовке к утверждению Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, предусматривающей увеличение количества новых месторождений полезных ископаемых, предлагаемых к распродаже через аукционы. Как пишут правительственные СМИ, в начале марта 2018 года проект Стратегии прошел экспертизу Совета гражданских инициатив. Правда, возникает много вопросов: что за Совет гражданских инициатив, имеет ли он соответствующие полномочия и возможности на проведение экспертизы такого важного для всей республики документа? Почему на этот Совет не приглашены бывшие руководители республики, министры и депутаты, ветераны, которые имеют больше опыта и стажа работы? Вызывает недоумение, что такие важные для республики решения принимаются без учета мнений населения республики, без глубокой экономической, социальной и экологической экспертизы. Альтернативная Стратегия развития Тувы Технократическая цивилизация вплотную подвела человечество к экологической катастрофе. Загрязненный воздух, отравленная вода, химизированные и мутированные продукты питания не только ухудшили среду обитания человека, но и подорвали его здоровье. Мегаполисы и крупные города уже однозначно можно считать зонами экологического бедствия. Разгрузка и расселение жителей городов становится насущной необходимостью. Не только эти обстоятельства, но и исторические и этнические особенности народа Тувы, традиционные формы хозяйственной деятельности тувинцев, существующие в течение многих столетий, обязывают нас сменить приоритеты развития республики в пользу развития села. Главное направление экономического возрождения, на мой взгляд, связано с возрождением села, которое и является стратегической целью развития Тувы. Вопрос кардинального развития села не может быть решен в рамках отдельных проектов типа «Корова кормилица», «Кыштаг для молодой семьи», «Одно село – одна продукция» и т.д. Хотя эти проекты приносят пользу отдельным нашим гражданам, изменить ситуацию на селе за счет их не удастся, поскольку они носят характер социальной поддержки граждан. Комплексное решение проблем села требует смены экономического курса и принятие государственной программы возрождения села, предусматривающей мобилизацию всех ресурсов – интеллектуальной, материально-технической и финансовой, на решение этой государственной задачи. Вот единственно возможный путь выхода республики из тупика и нищеты. Возрождение села требует изменения его роли в жизни республики Проблемы, накопившиеся за последние десятилетия, носят концептуальный характер, решение которых лежит через плоскости изменения подхода к оценке роли сельского хозяйства, сельского труженика в жизни и экономике республики. При проводимой нынешней политике сельское хозяйство продолжит свою деградацию, отток населения из сельской местности, усугубит спад сельского производства и вымирание села. Поэтому необходимо пересмотреть базовые основы аграрной политики и вернуть жителей обратно в село. Возрождение села необходимо начинать с зарождения нового уклада жизни, т.е. создания стабильной системы жизни, которая могла бы существовать столетиями и передаваться потомкам. Нужна система, которая порождает у человека чувства собственника, чувства хозяина на своей земле, что невозможно без предоставления каждой сельской семье земельного надела, передаваемого членам семьи в пожизненно наследуемое владение. Земля даст человеку работу и пропитание, ликвидирует безработицу. Это разрешит множество других социально-экономических вопросов. Село способно разрешить не только проблемы питания, но ряд других проблем общества, которые сейчас относятся к категории неразрешимых. Более того, село может стать локомотивом общественного развития и вывести республику на новый уровень развития. Социальное обустройство села Для обустройства наших сел и родовых поместий должны быть мобилизованы все кадровые, финансовые и материально-технические ресурсы. Должны быть созданы для сельских жителей и сельской молодежи комфортные условия для проживания и занятия бизнесом, что обеспечит возвращение в село молодых кадров, специалистов и рабочих. Это единственно возможный путь возрождения села. При обустройстве села должно быть осуществлено комплексное формирование всей социальной инфраструктуры, образования и занятости населения в местах проживания. В каждом сельском поселении должны функционировать медицинские, образовательные, спортивные учреждения, дома культуры, работать сфера услуг. Комплексность застройки подразумевает также наличие электроснабжения, водоснабжения и канализации, связи, дорог. Такие же условия необходимо создать в местах компактного проживания животноводов, традиционным видам древнего уклада жизни тувинцев – родовым хозяйствам. Решение жилищной проблемы Актуальным вопросом сегодняшнего дня является решение жилищной проблемы, прежде всего, сельских специалистов и молодежи. При нынешнем подходе к решению этого острого вопроса вряд ли нам стоит ожидать каких-то позитивных сдвигов в ближайшем будущем. В республике не созданы действенные механизмы решения жилищного вопроса, хуже того, создаются такие условия, что становится невозможным построить жилой дом собственными силами. Прежде всего, это преграды связаны с получением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В столице республики эта сфера стала для некоторых непорядочных людей источником доходов. Продаваемые земельные участки не обеспечены электричеством, водой, отсутствуют дороги к участкам. Очевидно, что жилищную проблему можно решить только за счет развития индивидуального жилищного строительства. Для этого нужно принять решения: бесплатного предоставления земельного участка для строительства индивидуального жилого дома каждой молодой семье;

обеспечения за счет государства транспортной и инженерной инфраструктурой застроек и участков для индивидуального жилищного строительства, обеспечить легкую доступность торговых центров и социальных учреждений;

бесплатного выделения разрешения на рубку леса в отведенных для этого местах гражданам, получившим земельные участки для строительства собственного дома;

предоставления банковских кредитов или бюджетных ссуд молодым семьям для строительства собственного дома. Создание благоприятных условий для индивидуального жилищного строительства – это единственно возможный путь для того, чтобы каждый мог реализовать свое, гарантированное Конституцией право на жилище. Развитие жилищного строительства создаст условия для развития предприятий по производству местных строительных материалов и конструкций, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний. Расчетная лесосека республики позволяет заготавливать лесоматериалы в объемах, необходимых для полного удовлетворения собственных потребностей в лесоматериалах и пилопродукции. Развитие жилищного строительства и увеличение производства строительных материалов создадут новые стабильные рабочие места, так как решение жилищного вопроса – это вопрос не одного десятилетия. За счет развития строительного комплекса, строительства объектов социально-культурного назначения, индивидуальных жилых домов и на предприятиях, кооперативах стройиндустрии можно создать дополнительно до 5-7 тысяч новых рабочих мест. Продолжение следует. (прочитано 473 раза) http://risk-inform.ru/article_7280.html +2

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Националист (гость) 27-04-2018 18:23:32 #5 [ru] "предоставления банковских кредитов или бюджетных ссуд молодым семьям для строительства собственного дома". Какие банковские кредиты?! У жуликоватых банкстеров?!



Есть информация, что в ЦБ и к силовикам идут обращения граждан с просьбами проверить Банк Восточный Экспресс на предмет возможной коррупционности. Говорят, что сотрудники банка навязывают клиентам при выдаче кредитных карт и потребительских кредитов полисы "ООО Правовая помощь онлайн" и "ООО "Европейская юридическая служба". За выдачу полиса "Правовая помощь онлайн" банк списывает без согласия заёмщика 7000 рублей, а за выдачу полиса "Европейская юридическая служба" - 8000 рублей



Оформление на каждого заёмщика полиса в интересах непонятных фирм, легко превращаются в дополнительные 100 миллиардов рублей левого дохода ежегодно. 0 Аноним (гость) 26-04-2018 12:42:21 #4 [ru] Бааран это еще тот тип... Такой глупый, ничего не делается в лесном хозяйстве, правда, так просто отсиживает место.. 0 Аноним (гость) 26-04-2018 05:43:44 #3 [ru] Это все бла-бла-бла, Путин не захочет - ни один орган не вскочит, в России все делается по команде ФАС. Живьем горят дети, горят леса, много лет из Тувы вывозится деловой лес, из Сибири и Дальнего Востока в цело также, оказыывается есть еще природоохранная прокуратура - чего только она охраняет, есть еще природоохранный комитет, в Тыве Министерство природных ресурсов, который грабанул Долгар, министерство лесного хозяйства - который возглавляет Бааран, я не шучу. +2 Аноним (гость) 25-04-2018 14:43:23 #2 [ru] В современном мире не требуется большое количество сельских жителей. Сегодня один хороший трактор справится лучше, чем раньше тыща мотыжников.

Как правильно заметил 1й аноним, на какие деньги будем обустраивать село? Школы, детсады, больницы и прочее на каждую деревеньку в 100 жителей - не жирно ли будет? Такое устройство никогда не окупится!



Вместо такой мощной сельской инфраструктуры нужно развивать транспортную доступность. Деньги, сегодня идущие на содержание всяких чиновников и бюджетников в районах, нужно пустить на малую авиацию, чтобы самолеты и вертолеты как минимум через день летали во все районы Тувы. А деньги на билеты субсидировать за счет сокращения раздутого чиновного аппарата. Чтобы цена была доступна, как такси по городу.



По поводу добычи полезных ископаемых согласен с авторами и не согласен с 1м анонимом. Распродажа ресурсов не принесет в будущем ничего хорошего. Посмотрите на Кемеровскую область - вся разрыта, всё распродали, а народ так и остался нищим. +2 Аноним (гость) 25-04-2018 13:47:53 #1 [ru] Все это туфта, нет никакого обоснования.Чем развить села? Говорить можно красиво, языком болтать все умеют. И так уделяют огромное внимание на села, на сельское хозяйство. Сразу ничего не делается, все делается постепенно. А когда использовать природные богатства, чем сейчас? Сидим на них и ничего не делаем. Очень поверхностный, детский взгляд автора на развитие Тувы. 0 Остальные материалы номера 16: Свежий анекдот

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