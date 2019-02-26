При нынешней стратегии развития бедность в Туве не победить!

Обсуждаем послание Президента РФ. Вносим предложения...

Президент Российской Федерации Путин В.В. в своем послании Федеральному собранию обозначил тему, которая затрагивает самую острую для республики проблему – бедность населения. Теперь борьба с бедностью становится одной из ключевых тем в выступлениях членов российского правительства. Совсем недавно на инвестиционном форуме в Сочи о критически высоком уровне бедности в Туве заявила заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голикова.

Действительно, показатели по доходам населения, уровень нищеты и бедности в Туве крайне удручающие. Цифры просто пугают, а региональная власть пытается эту проблему скрыть. Это видно из неудачной попытки Главы Кара-оола Ш.В. опровергнуть известный всем факт нищеты, ссылаясь на, якобы, неправильную методику расчета статистики. Это в очередной раз демонстрирует оторванность наших руководителей от реальной жизни граждан. Скрыть такую серьёзную проблему нашим властям не удастся. О том, что республика устойчиво занимает последние места среди регионов страны, показывают результаты рейтингов по качеству и уровню жизни, проводимых не только независимыми рейтинговыми агентствами, но и агентствами, близкими к администрации президента.

Нарастающая бедность в Туве приобретает устойчивый и длительный характер. В 2007 году по данным официальной статистики за чертой бедности в нашей республике находились 109,2 тыс. человек, или 36 процентов от общей численности населения. А спустя 10 лет, в 2017 году число бедных составило уже 132,3 тыс. человек, или 41,5 процента от общей численности населения. По статистике, такого высокого уровня бедности нет ни в одном регионе страны.

Но самое печальное в том, что на самом деле бедных в республике значительно больше, чем по официальным данным. Проблема бедности в Туве куда масштабнее и глубже, чем эти 42 процента. Наши чиновники занижают реальный показатель бедности, скрывают от общества реальное положение дел. К примеру, в 2016 году численность бедного населения составляла 133 тыс. человек, или 42,1 процента от общей численности населения. А по итогам 2017 года показатель бедности по данным Красноярскстата снизился на 0,6 процента по сравнению с 2016 годом, хотя реально располагаемые денежные доходы населения при этом за отчётный период снизились на 3 процента. Дело в том, что Правительство РТ своим постановлением необоснованно снизило величину прожиточного минимума за 4 квартал 2017 года на 433 рубля по сравнению с 4-м кварталом 2016 года. И этим обеспечило сокращение показателя бедности! А такого не должно быть при постоянном и неуклонном росте цен на продукты и услуги, тарифы на электроэнергию, ЖКХ, стоимости угля и т.д. Это позволило нашим чиновникам ввести Центр в заблуждение и на бумаге добиться снижения бедности, поскольку бедным считается тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Вот такой примитивный способ борьбы с бедностью в нашей республике: добиваются сокращения бедности не за счет увеличения доходов, а за счет уменьшения потребительской корзины граждан.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения Тувы (по данным Красноярскстата)

Тува Хакасия Доходы населения. Среднедушевые доходы населения, рублей в месяц – 2017 г. 14 048 21 209 Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей – 2017 г. 12 615 13 100 Среднемесячная начисленная зарплата в 2018 г., рублей 35 648 37 442 Из них: • работников образования 26 478 27 295 • здравоохранения и социальных услуг 33 260 34 561 Расходы.

Средние цены и тарифы в 2018 году • баранина, рублей за кг 307,8 278,1 • масло сливочное, рублей за кг 507,2 480,3 • молоко пастеризованное, рублей за литр 69,2 60,6 • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-2 сорта, рублей за кг 38,4 46,3 • картофель, рублей за кг 23,8 21,0 • бензин автомобильный марки 92, рублей за литр 43,63 41,1 • уголь, рублей за тонну 2 941,3 2 497 • отопление, рублей за Гкал 1 689 1 194 • водоснабжение холодное, рублей за куб.м 19,8 14,5 • электроэнергия в квартирах без электроплит, квт.ч 3,46 2,08 • электроэнергия в квартирах с электроплитами, квт.ч 2,42 1,46

Из представленной таблицы можно сделать следующие выводы:

Тува существенно отстает по уровню доходов населения не только в целом по России, но даже от соседней Хакасии, несмотря на установленные республике районные и северные коэффициенты. Напрашивается резонный вопрос: почему зарплата работающего населения, в частности, работников образования и здравоохранения ниже, чем в Хакасии, где северных надбавок нет вообще?

Ситуация значительно усугубляется тем, что при низких доходах жители республики вынуждены еще платить за товары и оказанные услуги более высокие цены, чем у соседней республики.

Говоря о глубине и масштабности бедности в Туве, следует отметить и другие существенные факторы, которые усугубляет положение населения республики. Это коммерциализация социальных услуг, на оплату которых население Тувы тратит огромные средства из своего тощего бюджета. По данным Красноярскстата, в 2018 году за услуги системы образования и медицинские услуги население республики заплатило 1 миллиард 22 миллиона рублей. При этом наблюдается резкий рост платных медицинских услуг – на 33,8 процента только за один год.

Вызывает тревогу рост объемов налогов и других поборов, взимаемых с населения. Сумма налога на доходы физических лиц увеличилась за 2018 год на 15 процентов, на имущество – 17,4 процента, транспортный налог – на 5 процентов. Все это заставляет людей залезать в долги коммерческих банков, чтобы платить за обучение своих детей, на лечение и на другие неотложные нужды, что создает новые проблемы, связанные с погашением потребительских кредитов с высокими процентами.

Выход из этого унизительного положения, безусловно, имеется. Прежде всего, нашему руководству следовало бы признать очевидные всем факты нищеты и бедности населения, поскольку опровергая и скрывая фактическую проблему, ее решить невозможно. Эта проблема хорошо известна всем жителям республики. Сейчас, благодаря позиции президента страны, она известна и российскому правительству. Проблему бедности никогда не решить в рамках стратегии развития республики, которая реализуется Правительством РТ за последние 10 лет. Это стратегия тупиковая, результаты которой очевидны: развал основных отраслей экономики, рост безработицы, которые привели к росту бедности.

Поставленная задача Президентом РФ по сокращению бедности дает хорошую возможность для решения этой проблемы, нам необходимо ею воспользоваться. От имени совета РОЭД «За Туву» вношу предложения, которые могут способствовать выполнению поставленной Президентом задачи.

Первое. Правительству РТ следует пересмотреть основные положения Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года. В первую очередь отказаться от дальнейшего увеличения количества месторождений, предложенных к освоению. Не может быть главным приоритетным направлением экономического развития республики «обеспечение многократного роста добычи полезных ископаемых каменного угля, цветных, редких и редкоземельных металлов, полиметаллов», как это записано в правительственной стратегии.

Стратегия превращения территории в сырьевой придаток китайских корпораций не может быть поддержана в большинстве сибирских регионов. Полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло по поводу разделения Сибири на три макрорегиона – Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский очень правильно заявил, что предлагаемые «центры экономического роста» угрожают Сибири превращением в сырьевой придаток. Полагаю, что Полномочный представитель Президента РФ, заявляя это, видимо, имел в виду стратегию нашего правительства, так как в других регионах такой масштабной задачи распродажи природных ресурсов просто нет. Стратегия нашего правительства, основанная на разрушении экосистемы территории и опустошения природных ресурсов, не способна решить проблему бедности, а, наоборот, только загонит ее вглубь.

Нашим властям необходимо признать, что главными проблемами Республики являются нарастающий уровень бедности населения и высокая безработица. И, исходя из этого, определить пути решения проблемы. Один из вариантов решения этой проблемы предложен в альтернативной Стратегии развития Тувы.

Второе. Корректировка основных положений стратегии позволит Правительству РТ выйти на федеральный уровень с предложениями о мерах по сокращению бедности в Туве в рамках поставленной Президентом стратегической задачи в майском указе 2018 г. Учитывая, что данную проблему уже озвучила заместитель Председателя Правительства РФ, и эта проблема теперь известна министерствам и ведомствам, высока вероятность получения поддержки в Москве. Такую возможность нельзя упускать.

Предложения правительства должны предусматривать меры по возрождению села, развития обрабатывающих производств, основанных на переработке продукции сельского хозяйства и восстановления строительного комплекса республики. То есть возрождение региональной экономики, основанной на местных ресурсах, что обеспечивает трудоустройство граждан.

Третье. Правительству РТ и федеральным ведомствам следует выявить причины, почему государственный механизм выравнивания доходов населения за счет установленных районных и северных коэффициентов в Туве не работает. Высокие затраты, связанные с климатическими условиями и транспортной удаленности от Центра, должны были компенсировать районные и северные надбавки. Но этого в Туве почему-то не наблюдается. Наоборот, вопреки логике и здравому смыслу уровень зарплат и пенсий в Туве оказались ниже, чем в регионах, где нет территориальных надбавок, а затраты на проживание сложились высокими. Полагаем, что властям республики необходимо добиться, чтобы государственный механизм выравнивания доходов через районные и северные надбавки начал оказывать реальное влияние на уровень доходов населения.

Конечно, главная причина бедности республики кроется не только в неэффективности государственного управления, но и коррумпированности всей системы органов власти республики. За последние 10 лет Туве выделяли достаточные средства, чтобы обеспечить экономический рост и решать социальные проблемы. При рациональном их использовании в республике была бы совсем другая ситуация. В этом вина и наша, жителей республики, которые молча наблюдали, как разбазаривали и разворовывали выделенные нам бюджетные средства, присваивали государственное имущество. Молчим и теперь, когда отнимают и распродают природные ресурсы – последнее, что у нас осталось.

Ответственность за нынешнюю социально-экономическую ситуацию в республике должны с нами разделить и надзорные федеральные органы, прежде всего аппарат главного федерального инспектора по Республике Тыва и прокурор республики, которые не обеспечили должного контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных целевых программ, национальных проектов и майских указов президента. Нам остается лишь надеяться, что предложения общественной организации, и ее озабоченность за реализацию послания Президента Российской Федерации не останутся без внимания Главного федерального инспектора по Республике Тыва, который по положению несет ответственность за выполнение установок Президента в Туве.

В.Б. Салчак, руководитель исполнительного Центра РОЭД «За Туву».