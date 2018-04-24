    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Министр Санчаа не выполнила требования закона

За невыполнение законных требований прокурора министр образования и науки Республики Тыва привлечена к административной ответственности.

Постановлением судьи Кызылского городского суда министр образования и науки Республики Тыва Татьяна Санчаа привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

На контроле прокуратуры республики находилось обращение руководителей подрядных организаций, которые жаловались на то, что Министерство образования и науки республики не рассчиталось с ними за выполненные работы. В частности, подрядчики не получили деньги за капитальный ремонт спортивных залов Кызыл-Тайгинской и Хондергейской средних общеобразовательных школ.

В рамках контроля прокуратурой республики 6 декабря 2017 года в Министерство образования и науки республики направлено требование о предоставлении до 22 декабря информации о перечислении денежных средств администрациям Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов в соответствии с условиями муниципальных контрактов от 13 марта 2017 года №6 и №17 с приложением подтверждающих документов. Однако к установленному сроку информация в прокуратуру республики не поступила.

Прокуратурой республики 12 января текущего года министру образования и науки Татьяне Санчаа направлено требование о явке к 14 часам 22 января в прокуратуру республики для дачи объяснений по вышеуказанному факту и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. Но Санчаа в прокуратуру в назначенное время не явилась.

Первым заместителем прокурора республики Михаилом Санчаем в отношении министра образования и науки Республики Тыва возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Не пришла министр образования и науки в суд, хотя была извещена о дате, времени и месте вынесения постановления по делу об административном правонарушении. На рассмотрение дела она по доверенности направила своего представителя.

Кызылский городской суд признал Татьяну Санчаа виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил ей 2 тыс. рублей штрафа. Административный штраф должен быть уплачен министром не позднее 60 дней со дня вступления постановления по делу об административной ответственности в законную силу.

Прокуратура Республики Тыва.

Медосмотр по закону

В Туве прокуратурой района проверено соблюдение прав граждан и требований законодательства при прохождении работниками детских организаций обязательных медицинских осмотров (обследований).

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры Монгун-Тайгинского района Республики Тыва работникам четырех детских садов возмещено 143 тыс. рублей расходов на прохождение профилактических медицинских осмотров.

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года №302н, образовательными организациями Монгун-Тайгинского района не организовано прохождение работниками обязательных медицинских осмотров с составлением поименных списков, выдачей направлений, учетом тех, кто прошел периодические осмотры. Кроме того, в нарушение части 6 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями расходы на прохождение обязательных медицинских осмотров возложены на самих работников. Соответствующие договоры с медицинской организацией не заключены. При прохождении работниками названных осмотров в инициативном порядке затраченные ими средства работодателем не возмещаются.

Так, стоимость прохождения медицинского осмотра по декретированной группе с выдачей заключения составляет 1 700 рублей для женщин, 1 500 рублей для мужчин.

Работодателями, после рассмотрения представлений прокуратуры района об устранении нарушений законодательства, приняты меры к возмещению работникам расходов на прохождение обязательных медицинских осмотров. Так, 20 работникам детского сада №1 «Хунчугеш» выплачено 32 тыс. рублей, 19 работникам детского сада №2 «Чечек» – 31 тыс. рублей, 18 работникам детского сада №4 «Сайзанак» – 29 тыс. 800 рублей, 29 работникам детского сада №5 «Хамнаарак» – выплачено 50 тыс. 900 рублей.

Прокуратура Монгун-Тайгинского района.