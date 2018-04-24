На территории Тувы нет ни одной санкционированной свалки

Активисты ОНФ в Туве выступили с инициативой пересмотреть территориальную схему обращения с отходами

На площадке Общероссийского народного фронта в Республике Тыва прошло заседание по обсуждению поэтапного введения территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО. В ходе заседания активисты ОНФ высказали замечания к разработанной территориальной схеме и озвучили рекомендации по их устранению.

«Региональную территориальную схему по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными, необходимо пересмотреть и привести в соответствие новым требованиям федерального закона. Игнорирование этого процесса приведет к тому, что в регионе так и не будет запущена система обращения с отходами», – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мария Галацевич.

Законодательно определены обязательные пункты, которые должны войти в территориальную схему, а также утверждена нормативно-правовая база в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. Основываясь на этом, эксперты Народного фронта провели анализ региональной территориальной схемы и выявили ряд недостатков.

Выяснилось, что в Туве отсутствует система обращения с отходами, так как в республике нет полигонов твердых коммунальных отходов. Единственный полигон, расположенный в Кызыле, прекратил деятельность еще в 2013 г. На данный момент на территории республики мусор вывозится на несанкционированные свалки. Обязательная информация об объектах обработки, утилизации и обезвреживания отходов в проекте территориальной схемы отсутствует.

При составлении данного проекта представлены перспективные данные для прогнозирования ситуации с ТКО в регионе, но они не отражают реальной картины дел. Кроме того, доработки требует и схема размещения объектов по обработке отходов, отсутствует возможность выбора наиболее короткого пути между местами накопления мусора. По мнению экспертов Народного фронта, неэффективная логистика повлияет на увеличение тарифов для населения, что крайне нежелательно.

На сегодня в некоторых регионах страны в нарушение федерального законодательства уже начался отбор региональных операторов, хотя территориальные схемы еще не разработаны и программы не утверждены. С приходом региональных операторов ситуация со свалками не меняется – мусор продолжают вывозить на свалки, а тарифы растут.

«Сейчас есть возможность основательно разработать региональную территориальную схему, чтобы наконец наладить систему обращения с отходами. Тем более в республике нет ни одного законного полигона», – считает Галацевич.

Также она обратила внимание, что общественники предлагают внести свалки, отмеченные на сайте «Интерактивная карта свалок» и не ликвидированные до сих пор, в региональную программу с указанием сроков решения этих проблем. Таким образом можно добиться их полной ликвидации.

По итогам заседания активисты ОНФ в Туве рекомендовали представителям ответственных ведомств устранить выявленные недостатки в территориальной схеме и привести ее в соответствие новым требованиям закона.

«ОНФ»