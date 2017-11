A- | A | A+ 12pt №43, 31 октября 2017 года. Кызыл: У нас тут своя атмосфера Мерзкая погода + мэрская работа = осенняя депрессия На дворе поздняя осень. Что означает время для холодных ветров, мрачного неба, опавших листьев, помертвевших деревьев, пожухлой травы, грязи и слякоти. Природа готовится к суровой сибирской зиме. В такую пору люди часто впадают в депрессию. Но на обычные осенние настроения накладывается ещё один фактор – мы живём в столице республики под управлением «эффективных менеджеров» в лице мэра Владислава Ховалыга и главы города Дины Оюн. А это добавляет и без того к явно не лучезарной картине особую тягостную атмосферу. Вместе с тусклыми уличными пейзажами мерзкое настроение усиливают и серые обшарпанные здания, и разбитые дороги, и противная простуда. Да, простуда тоже на совести наших властей – ведь, несмотря на их победные реляции о 100-процентной готовности к зиме, до сих пор поступают жалобы на отсутствующее отопление в домах столицы республики. А холод в домах и переменчивая погода здоровья никогда не добавляли. Правда, некоторые особо позитивные горожане стараются не терять оптимизма и в редкие солнечные деньки выкладывают на страницах соцсетей красивые фотографии «золотой осени» – заваленные опавшей листвой улицы города. Всё бы ничего, но пейзажи, вполне уместно выглядящие на укромных тропинках осеннего парка, вызывают недоумение на центральных улицах столичного города... Ну, это не беда. Проблема с «мусором», производимым деревьями, успешно решается властями: каждый год улица за улицей коммунальщики вырубают, обрезают, выкорчёвывают зелёные насаждения, разросшиеся за многие годы, предшествовавшие эпохе карликов. Например, на днях в районе 15-й школы взяли и спилили все деревья в рамках проекта «Комфортная городская среда». Чисто и аккуратно. Комфортно. Как на кладбище. Видимо, для властей это и есть идеал, к которому стремятся чиновники мэрии. Для них комфортная среда – это не тенистые зелёные дворики, а безжизненная пустыня с парковками для дорогих машин. Кроме редких красивых пейзажей, в городе имеется ещё один плюс от наступления осени – низкая температура воздуха замедляет разложение годами не убираемых с улиц отходов, тушек животных и гниющих овечьих шкур. А значит в воздухе больше морозной свежести и меньше трупного смрада. Но и тут не всё «слава Богу»: с наступлением холодов зачадили многочисленные печки частного сектора, гаражных сообществ и котельные промзоны. В безветренную погоду едкий дым, не позволяющий вздохнуть полной грудью, серым одеялом укутывает весь город вплоть до макушки самой высокой горы Кызыла – «Догээ». Хорошо, что в Кызыле полно бродячих собак, кошек, летающих ворон, коршунов и лежащих там и сям бомжей – эти бесплатные санитары нашего города в меру своих сил избавляют нас от зловония трупов и разлагающихся пищевых отходов, подъедая редко очищаемые мусорные контейнеры и стихийные свалки. К сожалению, полиэтиленовые пакеты и бутылки они не едят. А потому пластиковый хлам покрывает некоторые закоулки столицы сплошным ковром. Вот бы завелась в Кызыле какая-нибудь тварь, которая бы поедала полиэтилен, раз мэрия не хочет этим заниматься... Хотя недавно Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам экологии, предложил решить проблему с помощью введения налога на пластик – так что он станет людям не по карману. Потерпите, если доживёте до этого светлого будущего, увидите, как станет чище. Но вот решится ли проблема с остальным мусором – не вполне понятно. Обратите внимание – заваленные мусором контейнеры в последнее время как-то чаще стали бросаться в глаза. Говорят, это связано с очередным кризисом в МУП «Благоустройство» – годовой бюджет в 300 млн. рублей, выделенный из городской казны, они уже успешно освоили, а вот на нищенские зарплаты работникам почему-то всё равно денег не хватило. И теперь решается вопрос о дальнейшем существовании этой организации. Скорее всего, в итоге в «Благоустройстве» будет ещё меньше дворников – главное, чтобы начальству на нехилые зарплаты хватило. Ну, а пока суд да дело, город и дальше будет погружаться в помои...





Вы спросите, а причём здесь мэрия и прочие власти? В том-то и дело, что нипричём. Столица Тувы всё больше сливается с дикой природой. Уже давно никого не удивляют коршуны – совсем не городские птицы. Некоторые чиновники даже с некоторой гордостью показывают их ошарашенным туристам, не задумываясь, что этих хищников Кызыл привлёк обилием падали и мелких грызунов. Каждая домохозяйка знает: если хочешь победить тараканов в квартире – не оставляй крошек, чаще протирай полы, чисти мебель. А из курса начальной школы по природоведению чиновники мэрии, если бы хорошо владели языком Пушкина и Гоголя и не прогуливали уроки, могли бы узнать, что численность популяции животных определяется комфортностью среды обитания. Если в лесу много зелени, травы – начинают размножаться травоядные, если много травоядных – начинают размножаться хищники, много мертвечины – падальщики. Кызыл, судя по количеству коршунов, ворон и собак, – идеальная среда для любителей всякого рода падали. Они уже успешно встроились в пищевую цепочку городской среды. Или это Кызыл так удачно вписался в пищевую цепочку животного мира. Урок природоведения я вспомнил не зря. На днях в соцсетях жители Кызыла выложили фото лисы, спокойно гуляющей по городу. Нет, ну а что? Коршунам-собакам можно, а лисам – нельзя? Хотя недолго продержалась наивная лиса в наших каменных джунглях, не к тому готовила её жизнь в лесу – буквально в тот же день комментаторы сообщили о смерти зверя. И никакой вам шумной кампании, как это бывает в нормальных городах, по поимке зверя силами МЧС, авторитетных высказываний учёных о причинах попадания в город, проведения медосмотра ветеринарными службами, торжественной высылки в родную среду. Всё по закону джунглей – сильный пожирает слабого. Нам тут конкуренты из леса не нужны – самим жрать нечего! Но это – не единственный случай проникновения дикой природы на человеческую территорию, да к тому же, целую столицу региона. По городу ходят слухи о медведях в заброшенных промзонах, волках и лисах в городском парке, о разрытых могилах на кладбище... А тем временем нерадивые спецы из мэрии г.Кызыла, путая причину со следствием, изо дня в день обсуждают: как бы нам сократить численность бродячих собак? Ответ: да никак! Перебьёте собак – будет больше лис, уничтожите лис – придут волки с медведями, справитесь с ними – разведутся крысы и прочие грызуны. И так по кругу. Немного не так мы представляли себе единение человека и природы. У нас не человек преобразует окружающую среду под свои нужды, а, скорее, природа заживо поедает Кызыл. Гордое выражение «Человек – царь природы» уже не совсем соответствует истине. Да, мы всё ещё способны уничтожить всё живое на своём пути, но при этом мы всё больше зависим от прихотей погоды. Если в прогнозе погоды говорят о сильном ветре – готовься к отключениям электричества, если дождь – к потопам, лужам и непролазной грязи на дорогах, если обещают мороз – вероятны массовые раскопки теплотрасс и возможны аварии в теплоснабжении. Власти города и республики не очень противятся законам природы. Круговорот веществ в природе наши чиновники стараются не нарушать. Они не способны обеспечить республику даже элементарным мусорным полигоном, не говоря уж о чём-то более сложном. Да и зачем вывозить мусор и нарушать естественный порядок вещей? Трата денег, которые гораздо выгоднее украсть. Природа сама всё сделает, переварит, переработает. Правда, пока люди успевают гадить больше и чаще, чем успевает разложиться, смыться дождями или впитаться в землю. Это проблема, которая при данных руководителях имеет два решения: или сократить население, или увеличить количество санитаров-падальщиков. Работа в разгаре: «нелегальные» дома сносятся, питательная среда в виде стихийных свалок увеличивается. Кстати говоря, во всей этой картине кызылской биосферы свою нишу нашли и чиновники мэрии. Есть в природе такой вид тварей – паразиты, которые живут и здравствуют за счёт других живых организмов, сами при этом, не производя никакой полезной для общества работы. Что-то типа глистов. Если мусором в Кызыле занимаются падальщики; если городские ландшафты всё больше сливаются с дикой природой; если чиновники не борются с природными катаклизмами, а объясняют ими свои неудачи в управлении, попутно осваивая бюджеты, выделенные на ликвидацию последствий; если они не помогают людям, попавшим в бедственное положение, то какой нам смысл кормить этих бездельников? Одно слово – паразиты... Но хватит о негативе. Осень – это время, когда день становится короче, а ночь – длиннее. А значит, у нас с каждым днём остаётся всё меньше времени видеть кызылский постапокалипсис – вечером непроглядная мгла накрывает и поглощает столицу. Видимо, мэрия специально не занимается освещением города, понимая, что лучше бы глаза не видели всего того кошмара и ужаса, который «украшает» столицу республики. Ну, ничего, единственная надежда мэрии на скорое наступление зимы – тогда белый снег прикроет до весны срам, творящийся на улицах Кызыла. Правда, белым этот снег будет только первые несколько дней – потом он смешается с чёрной угольной копотью... Но это уже другая история. О. Шын (прочитано 1091 раз) http://risk-inform.ru/article_6971.html +12

Аноним (гость) 04-11-2017 21:15:03 #14 [ru] Возьмите мусорные пакеты и уберите за собой, за своими детьми, за своими родственниками и за теми кому Вы можете сказать не мусорить за собой но не сказали. Может тогда в нашем городе станет чище? 0 Аноним (гость) 04-11-2017 09:56:25 #13 [ru] Да законы не писаны для местных, прав нет у народа куда не обращайся. +2 Аноним (гость) 04-11-2017 07:41:39 #12 [ru] не плохой городок но ужасен зимой.нету на столбах света ученики второй смены бегут сломя голову домой.УЖАС. снега нет и деревья скинула листву мусор кругом ПРОТИВНО и кругом харчки... уберут главные улицы столицы чтоб в окно с кабинета посмотреть и отчитаться главному что все в порядке. УЧИТЕСЬ у московского мэра СТОЛИЦЫ Собянина С.С. сам ездит на объекты сам внезапно появятся в районах у администрации района садит в машину и возит по району и показывает промахи руководство даже увольняет... опять зима скоро и сажа... а где наше руководство?? прилетают с Москвы и в спортзал играть в баскетбол нет чтобы проехать по улицам где нет света и спросить с мэра а как ваши дети ходят со школы вечернее время. ..ПРОСТО УЖЕ ТОШНО... +4 Аноним (гость) 03-11-2017 16:21:24 #11 [com] Нет, ан.10.

Здешние ребята работать не будут.Не царское это дело. 0 Аноним (гость) 03-11-2017 11:48:35 #10 [ru] Готовьтесь,анонимы! Осенью 2018г. будете друг с другом конкурировать за место мэра. Или хотя бы за должность начальника "Благоустройства" +1 Аноним (гость) 03-11-2017 10:51:50 #9 [ru] Трупов валяется много, значит - "санитары" наелись от пуза. +3 Игорь_Губерман (гость) 02-11-2017 21:01:16 #8 [ru] Воздух ещё будет повсеместно

свеж, полезен жизни и лучист,

ибо у России, как известно,

время - самый лучший гавночист. +2 Аноним (гость) 02-11-2017 14:14:39 #7 [com] Да ничего тут сложного нет. Воруй побольше и не убирай улиц - оно само всё засрётся! +3 Аноним (гость) 02-11-2017 13:43:25 #6 [com] Вот так засрать столицу республики – это надо уметь. И как быстро это всё у Ховалыга получилось! Просто профессионал засранства! +3 Аноним (гость) 01-11-2017 21:48:29 #5 [com] "Это проблема, которая при данных руководителях имеет два решения: или сократить население, или увеличить количество санитаров-падальщиков."



Сокращение населения идет по всей России. Путин В целях исключения возможности изъять "русский" биоматериал уничтожит всё производство медикаментов! www.finanz.ru Лечитесь подорожником, но ни грамма биоматериала врагу! +7 1 : 2 Остальные материалы номера 43: Свежий анекдот

