Кызыл: У нас тут своя атмосфера
Мерзкая погода + мэрская работа = осенняя депрессия
На дворе поздняя осень. Что означает время для холодных
ветров, мрачного неба, опавших листьев, помертвевших деревьев, пожухлой травы,
грязи и слякоти. Природа готовится к суровой сибирской зиме. В такую пору люди
часто впадают в депрессию. Но на обычные осенние настроения накладывается ещё
один фактор – мы живём в столице республики под управлением «эффективных
менеджеров» в лице мэра Владислава Ховалыга и главы города Дины Оюн. А это
добавляет и без того к явно не лучезарной картине особую тягостную атмосферу.
Вместе с тусклыми уличными пейзажами мерзкое настроение
усиливают и серые обшарпанные здания, и разбитые дороги, и противная простуда.
Да, простуда тоже на совести наших властей – ведь, несмотря на их победные
реляции о 100-процентной готовности к зиме, до сих пор поступают жалобы на
отсутствующее отопление в домах столицы республики. А холод в домах и
переменчивая погода здоровья никогда не добавляли.
Правда, некоторые особо позитивные горожане стараются не
терять оптимизма и в редкие солнечные деньки выкладывают на страницах соцсетей
красивые фотографии «золотой осени» – заваленные опавшей листвой улицы города.
Всё бы ничего, но пейзажи, вполне уместно выглядящие на укромных тропинках
осеннего парка, вызывают недоумение на центральных улицах столичного города...
Ну, это не беда. Проблема с «мусором», производимым
деревьями, успешно решается властями: каждый год улица за улицей коммунальщики
вырубают, обрезают, выкорчёвывают зелёные насаждения, разросшиеся за многие
годы, предшествовавшие эпохе карликов. Например, на днях в районе 15-й школы
взяли и спилили все деревья в рамках проекта «Комфортная городская среда».
Чисто и аккуратно. Комфортно. Как на кладбище. Видимо, для властей это и есть
идеал, к которому стремятся чиновники мэрии. Для них комфортная среда – это не
тенистые зелёные дворики, а безжизненная пустыня с парковками для дорогих
машин.
Кроме редких красивых пейзажей, в городе имеется ещё один
плюс от наступления осени – низкая температура воздуха замедляет разложение
годами не убираемых с улиц отходов, тушек животных и гниющих овечьих шкур. А
значит в воздухе больше морозной свежести и меньше трупного смрада. Но и тут не
всё «слава Богу»: с наступлением холодов зачадили многочисленные печки частного
сектора, гаражных сообществ и котельные промзоны. В безветренную погоду едкий
дым, не позволяющий вздохнуть полной грудью, серым одеялом укутывает весь город
вплоть до макушки самой высокой горы Кызыла – «Догээ».
Хорошо, что в Кызыле полно бродячих собак, кошек, летающих
ворон, коршунов и лежащих там и сям бомжей – эти бесплатные санитары нашего
города в меру своих сил избавляют нас от зловония трупов и разлагающихся
пищевых отходов, подъедая редко очищаемые мусорные контейнеры и стихийные
свалки. К сожалению, полиэтиленовые пакеты и бутылки они не едят. А потому
пластиковый хлам покрывает некоторые закоулки столицы сплошным ковром. Вот бы
завелась в Кызыле какая-нибудь тварь, которая бы поедала полиэтилен, раз мэрия
не хочет этим заниматься... Хотя недавно Сергей Иванов, спецпредставитель
президента России по вопросам экологии, предложил решить проблему с помощью
введения налога на пластик – так что он станет людям не по карману. Потерпите,
если доживёте до этого светлого будущего, увидите, как станет чище.
Но вот решится ли проблема с остальным мусором – не вполне
понятно. Обратите внимание – заваленные мусором контейнеры в последнее время
как-то чаще стали бросаться в глаза. Говорят, это связано с очередным кризисом
в МУП «Благоустройство» – годовой бюджет в 300 млн. рублей, выделенный из
городской казны, они уже успешно освоили, а вот на нищенские зарплаты
работникам почему-то всё равно денег не хватило. И теперь решается вопрос о
дальнейшем существовании этой организации. Скорее всего, в итоге в
«Благоустройстве» будет ещё меньше дворников – главное, чтобы начальству на
нехилые зарплаты хватило. Ну, а пока суд да дело, город и дальше будет
погружаться в помои...
Вы спросите, а причём здесь мэрия и прочие власти? В том-то
и дело, что нипричём. Столица Тувы всё больше сливается с дикой природой. Уже
давно никого не удивляют коршуны – совсем не городские птицы. Некоторые
чиновники даже с некоторой гордостью показывают их ошарашенным туристам, не
задумываясь, что этих хищников Кызыл привлёк обилием падали и мелких грызунов.
Каждая домохозяйка знает: если хочешь победить тараканов в
квартире – не оставляй крошек, чаще протирай полы, чисти мебель. А из курса
начальной школы по природоведению чиновники мэрии, если бы хорошо владели
языком Пушкина и Гоголя и не прогуливали уроки, могли бы узнать, что
численность популяции животных определяется комфортностью среды обитания. Если
в лесу много зелени, травы – начинают размножаться травоядные, если много
травоядных – начинают размножаться хищники, много мертвечины – падальщики.
Кызыл, судя по количеству коршунов, ворон и собак, – идеальная среда для
любителей всякого рода падали. Они уже успешно встроились в пищевую цепочку
городской среды. Или это Кызыл так удачно вписался в пищевую цепочку животного
мира.
Урок природоведения я вспомнил не зря. На днях в соцсетях
жители Кызыла выложили фото лисы, спокойно гуляющей по городу. Нет, ну а что?
Коршунам-собакам можно, а лисам – нельзя? Хотя недолго продержалась наивная
лиса в наших каменных джунглях, не к тому готовила её жизнь в лесу – буквально
в тот же день комментаторы сообщили о смерти зверя. И никакой вам шумной
кампании, как это бывает в нормальных городах, по поимке зверя силами МЧС,
авторитетных высказываний учёных о причинах попадания в город, проведения
медосмотра ветеринарными службами, торжественной высылки в родную среду. Всё по
закону джунглей – сильный пожирает слабого. Нам тут конкуренты из леса не нужны
– самим жрать нечего!
Но это – не единственный случай проникновения дикой природы
на человеческую территорию, да к тому же, целую столицу региона. По городу
ходят слухи о медведях в заброшенных промзонах, волках и лисах в городском
парке, о разрытых могилах на кладбище...
А тем временем нерадивые спецы из мэрии г.Кызыла, путая
причину со следствием, изо дня в день обсуждают: как бы нам сократить
численность бродячих собак? Ответ: да никак! Перебьёте собак – будет больше
лис, уничтожите лис – придут волки с медведями, справитесь с ними – разведутся
крысы и прочие грызуны. И так по кругу.
Немного не так мы представляли себе единение человека и
природы. У нас не человек преобразует окружающую среду под свои нужды, а,
скорее, природа заживо поедает Кызыл. Гордое выражение «Человек – царь природы»
уже не совсем соответствует истине. Да, мы всё ещё способны уничтожить всё
живое на своём пути, но при этом мы всё больше зависим от прихотей погоды. Если
в прогнозе погоды говорят о сильном ветре – готовься к отключениям
электричества, если дождь – к потопам, лужам и непролазной грязи на дорогах,
если обещают мороз – вероятны массовые раскопки теплотрасс и возможны аварии в
теплоснабжении.
Власти города и республики не очень противятся законам
природы. Круговорот веществ в природе наши чиновники стараются не нарушать. Они
не способны обеспечить республику даже элементарным мусорным полигоном, не
говоря уж о чём-то более сложном. Да и зачем вывозить мусор и нарушать
естественный порядок вещей? Трата денег, которые гораздо выгоднее украсть.
Природа сама всё сделает, переварит, переработает. Правда, пока люди успевают
гадить больше и чаще, чем успевает разложиться, смыться дождями или впитаться в
землю. Это проблема, которая при данных руководителях имеет два решения: или
сократить население, или увеличить количество санитаров-падальщиков. Работа в
разгаре: «нелегальные» дома сносятся, питательная среда в виде стихийных свалок
увеличивается.
Кстати говоря, во всей этой картине кызылской биосферы свою
нишу нашли и чиновники мэрии. Есть в природе такой вид тварей – паразиты,
которые живут и здравствуют за счёт других живых организмов, сами при этом, не
производя никакой полезной для общества работы. Что-то типа глистов. Если
мусором в Кызыле занимаются падальщики; если городские ландшафты всё больше
сливаются с дикой природой; если чиновники не борются с природными
катаклизмами, а объясняют ими свои неудачи в управлении, попутно осваивая
бюджеты, выделенные на ликвидацию последствий; если они не помогают людям,
попавшим в бедственное положение, то какой нам смысл кормить этих бездельников?
Одно слово – паразиты...
Но хватит о негативе. Осень – это время, когда день
становится короче, а ночь – длиннее. А значит, у нас с каждым днём остаётся всё
меньше времени видеть кызылский постапокалипсис – вечером непроглядная мгла
накрывает и поглощает столицу. Видимо, мэрия специально не занимается
освещением города, понимая, что лучше бы глаза не видели всего того кошмара и
ужаса, который «украшает» столицу республики.
Ну, ничего, единственная надежда мэрии на скорое наступление
зимы – тогда белый снег прикроет до весны срам, творящийся на улицах Кызыла.
Правда, белым этот снег будет только первые несколько дней – потом он смешается
с чёрной угольной копотью... Но это уже другая история.
О. Шын