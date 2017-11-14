Набережная – место для пьянок?

Здравствуйте! Хотелось давно Вам написать.

Что же творится на берегу Енисея, где спуск с ул.Титова? Сделали велодорожку, гуляют жители, вечером освещение, все это хорошо. А вот почему же превратили это место для пьянок?

На ул.Титова питейные магазинчики, взял пива и на берег. Летом патруль разгонял, а потом не стали. Все усеяно пластиковыми бутылками. Придут волонтеры, соберут все в мешки, а это через неделю наберется вновь. В октябре собрали малость этой грязи, и стоят эти мешки. Когда их вывезут? И кто? Уже пошла шуга, потихоньку уйдет дальше по Енисею, как жаль, что никому ничего не надо.

Возможно после того, как вы вмешаетесь, уберут наши чинухи, дайте им толчок.

С уважением к Вам,

жители ул.Титова, ул.Безымянная, ул.Щетинкина-Кравченко.

Всего Вам доброго! И процветания вашей газете. Спасибо вам за ваши статьи. Вредной тувинке мужества, держись, мы с тобой!