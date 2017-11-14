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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 45, 14 ноября / Набережная – место для пьянок?
   
 
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№45, 14 ноября 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Набережная – место для пьянок?

Здравствуйте! Хотелось давно Вам написать.

Что же творится на берегу Енисея, где спуск с ул.Титова? Сделали велодорожку, гуляют жители, вечером освещение, все это хорошо. А вот почему же превратили это место для пьянок?

На ул.Титова питейные магазинчики, взял пива и на берег. Летом патруль разгонял, а потом не стали. Все усеяно пластиковыми бутылками. Придут волонтеры, соберут все в мешки, а это через неделю наберется вновь. В октябре собрали малость этой грязи, и стоят эти мешки. Когда их вывезут? И кто? Уже пошла шуга, потихоньку уйдет дальше по Енисею, как жаль, что никому ничего не надо.

Возможно после того, как вы вмешаетесь, уберут наши чинухи, дайте им толчок.

С уважением к Вам,

жители ул.Титова, ул.Безымянная, ул.Щетинкина-Кравченко.

Всего Вам доброго! И процветания вашей газете. Спасибо вам за ваши статьи. Вредной тувинке мужества, держись, мы с тобой!

(прочитано 438 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6999.html
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Комментариев: 17
 
   

Современные священники похожи на рэперов. Ездят на дорогих авто, берут псевдонимы, ходят в толстых цепях и читают очень непонятные тексты.

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