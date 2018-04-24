Война технократа с феодалами

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
После попыток заблокировать Telegram глава Роскомнадзора Александр Жаров стал главным антигероем русского интернета. Над ним издеваются в социальных сетях даже бывшие активисты движения «Наши», главная работа которых сейчас – изображать «путинизм с человеческим лицом». Но тут, конечно, присутствует некоторая доля лукавства: давайте не будем забывать, что Жаров – всего лишь исполнитель. Мессенджер блокируют не по его капризу, а по закону Российской Федерации. По знаменитому «закону Яровой», который сочиняли совместно ФСБ и Совбез, а подписывал, как и все прочие законы, президент лично. Когда закон принимался, вся IT-отрасль впала в панику, и не было профильного эксперта, который не сказал бы, что попытки исполнить требования антиконституционного закона приведут к катастрофе в сфере коммуникаций. Честный служака Жаров просто доказывает – эксперты тогда были правы. Перед нами не битва продвинутого технаря против некомпетентного чиновника, а столкновение сферы современных технологий с архаичным государством. Именно так и надо понимать происходящее. А заодно, наблюдая за процессом, можно проверить несколько старых догадок об устройстве этого архаичного государства.
Какие качества нужны жителю феодальной Руси в начале ХХI века, чтобы прийти к успеху на ниве госслужбы? Либо – благородная кровь, когда должности просто падают с неба, приобретаются по праву рождения в какой-нибудь правильной чекистской семье (смотрите серию материалов NT «Все лучшее детям», там этот тезис обосновывается со всей возможной наглядностью). Либо – безграничная, перерастающая в откровенное лизоблюдство, лояльность. Это как раз случай Александра Жарова. Все прочие навыки и компетенции могут скорее навредить: по древней российской традиции «больно умные» служаки только раздражают начальство.
В наше время не нужно особенных знаний, чтобы заблокировать сайт оппозиционного СМИ (чем и занимался благополучно Роскомнадзор до начала войны с мессенджером Павла Дурова). А теперь вот случился конфуз: некомпетентные лизоблюды вступили в конфликт с командой сверхкомпетентных технократов. И выяснилось вдруг, что для победы в таком противостоянии умения держать нос по ветру и готовности исполнять любое желание начальства мало. Требуется еще хотя бы чуть-чуть понимать, как устроена среда, в которой война ведется.
Пока итог такой: ведомство Жарова выглядит сборищем анекдотических неумех. Роскомнадзор, будто взбесившийся носорог (здравствуйте, господин Ионеско, помним, любим), вытаптывает целые сегменты Сети, миллионами блокируя ip-адреса и создавая проблемы банкам, частным клиникам, торговым площадкам. Жаровские умельцы умудрились на некоторое время обвалить даже собственный сайт, а заодно – разблокировали по ошибке ресурсы, доступ к которым ранее был закрыт по политическим причинам: «Каспаров.Ру», «Спутник и Погром», «Кавказ-центр». Telegram при этом у большинства российских пользователей продолжает работать даже без прокси и VPN.
Случай перед нами во многом уникальный. Во-первых, демонстрирующее запретительный раж государство впервые наткнулось на эффективное противодействие. Виртуозность, с которой команда Дурова противостоит действиям команды Жарова, – это вам не одиночный пикет. Дуровских программистов в автозак не упакуешь, полицейская дубинка оказывается бесполезной, а больше, как выясняется, у государства и нет ничего, чтобы противопоставить людям, умеющим делать свою работу. Они ведь не в России. Остается только крушить интернет, да раздавать опровержения в стиле «вы все врети». «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram», – сообщил, не покраснев, Александр Жаров «Известиям».
Во-вторых, обе стороны конфликта действуют с очень высокой мотивацией. Дуров – радикальный сторонник сетевых свобод, он уже объявил о начале «цифрового сопротивления» и готовности жертвовать личные деньги на поддержку сервисов, позволяющих обходить любые блокировки. Но и для государства это совершенно особая история. Для феодальной логики совершенно не важно, где штаб-квартира Telegram и какой паспорт в кармане у его владельца. Для местных феодалов Дуров – беглый холоп, просто потому, что родом из России. И если уж собственность его нельзя отжать, значит, нужно сломать. Столкновение принципиальнейшее, и не надо думать, что государство отступит. Тем более что впереди еще много сражений.
12 апреля Роскомнадзор направил в Facebook «запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ». Марк Цукерберг – не свой, не беглый, к нему приходится проявлять уважение. В РКН намекали, что соцсеть не тронут либо до конца лета, либо даже до конца года. Сроки понятны: до середины июля – Чемпионат мира по футболу, нужно демонстрировать уже не просто «путинизм с человеческим лицом», а улучшенный, экспортный вариант такого путинизма. Зато потом можно начинать погром, к тому же маловероятно, что Цукерберг станет за нашу свободу биться так же, как сейчас бьется Дуров.
Новая информационная среда, в которой тотальный контроль невозможен, а привычные методы «управления» посредством дубинки не работают, архаичным государством воспринимается даже не как проблема, а сразу как угроза. Люди, способные всерьез обсуждать запрет на жизненно необходимые лекарства в качестве ответа на американские санкции, интернет уж точно щадить не будут. Атака на Telegram – всего лишь пилотная серия в сериале «Россия против новых технологий». И приятного просмотра пожелать не получается.
#11, тебе уже Сталингулаг привел внятный и наглядный пример того, как вертухаи используют полный доступ ко всей переписке. Им плевать на твою безопасность, им надо иметь контроль над недовольными, чтобы в любой момент иметь возможность их посадить.
Справедливости ради, хотел бы спросить. Вы что выберете? Безопасность или возможность флудить в сети всякой херней, которая ни Мвд, ни фсб не интересна. Выбираете это или работу по поиску террористов, которые могут и вам причинить вред? Что касается владельца телеграмм, срать он хотел на вашу свободу слова и частную жизнь, чувак просто рассчитывает поднять бабла. Не будьте идиотами, маргиналами и люмпенами. Государство обязано контролировать сети и делать это максимально качественно.
Шумов написал: " Путина что он РАБ Божий, а не Сын Матери России и ОТЧЕ Нашего, и Надеясь что Ему об Этом Доложат, но почему то ОН помалкивает.." АГА СЕЙЧАС И ПОБЕГУТ ПРО ЭРМАКА ДОКЛАДЫВАТЬ: есть такой прыщ на земле тувинской пишет в газету риск- Ты Шумов кем себя возомнил или вовсе шарики за ролики съехали?
роскомнадзор похоже и два спутника глонас сломал своим действиями-просто не признаются
По всему миру перестал работать ГЛОНАСС
25/04/2018 12:47
0
Глонасс-М, спутник, космос, связь,
ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756
Два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС За последние несколько дней сразу вышли из строя.
Сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь и с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.
Для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.
Как сообщали «Комментарии» , ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.
ГЛОНАСС- одна из двух (вторая - американская GPS) полностью функционирующих навигационных спутниковых систем на планете. Как и американский вариант, создавалась для военных нужд, но в итоге стала двойного назначения, обеспечивая и гражданский рынок информации. Была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования, например, пассивных метео-РЛС. Дополнительно система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара
Подросток, устроивший резню в башкирской школе, ещё за год до этого писал в заполоненном ментами ВКонтакте, что собирается убивать, а несколько дней назад, на дваче, анонимы выкладывали ссылки на его профиль и писали, что он готовит нападение, но никто ничего не предпринял. Власти было плевать.
Напомню, что вся государственная гидра, в лице ублюдков из роскомнадзора, объявила джихад телеграму, попутно заблокировав половину интернета, из-за того, что мессенджер не даёт им возможности читать переписку пользователей. Вот есть у вас полный доступ к ВКонтакте: к закрытым альбомам, личным сообщениям, к чему угодно, и как вы этим пользуетесь? Как это помогло детям и молодой учительнице, получившим вчера ножевые ранения?
Полный контроль над ВКонтакте вы используете только для того, чтобы сажать людей за картинку, когда хотите получить премию. Сажать за лайк, когда нужно поднять раскрываемость. А когда действительно нужно защитить граждан, предотвратить нападение, как показала ситуация в Стерлитамаке, вы делаете чуть менее чем них...! И несуществующие ключи от телеграма вам нужны не для того, чтобы кого-то спасать, а для того, чтобы сажать тех, кто называет вас лживыми, лицемерными коррупционерами, узурпирующими власть. Телеграм угрожает лично вам, потому что телеграм - это свобода высказываний, которую вы так боитесь, а на сохранность и благополучие граждан вам абсолютно пох...
Действительно. особенно тому, кто Здесь " Вечный Аноним" приходится что то Скрывать...
А мне то чего Бояться, если я даже и Пытают назвать Конкретно Путина что он РАБ Божий, а не Сын Матери России и ОТЧЕ Нашего, и Надеясь что Ему об Этом Доложат, но почему то ОН помалкивает...
Спасибо За ответы! В принципе вы хозяин и я пишу для улучшения работы сайта замечания . А на Ваше предложение"Если вы зарегистрируетесь, то такой проблемы у вас не возникнет даже с запрещенных IP." ЕСЛИ Я ЗАРЕГИСТРИЮСЬ то какай же я тогда Аноним? Марку надо держать ! Я просто сменю VPN. Удачи и всех благ всем кто меня читает! Тут иногда встречаются умные ребята и поэтому мне тоже хочется читать их точку зрения поэтому я сюда хотел бы иногда заходить!
Видимо вы боитесь VPN Как роскомнадзор Телеграф! Другие объяснения не в счет потому как у вас всегда пользователям ТОР и VPN в комментариях кирпич стоит! А это и есть боязнь как бы чего не вышло!
"Кирпич" не запрещает комментирование или доступ к сайту - всего лишь премодерация комментариев во избежание засорения спамом. Не только вы хорошо освоили ТОР и ВПН, и отделить добросовестного комментатора от спамера невозможно, поэтому приходится иногда блокировать свободный доступ с некоторых подозрительных IP. Если вы зарегистрируетесь, то такой проблемы у вас не возникнет даже с запрещенных IP.
Возможно, это происходит из-за того, что ваш анонимайзер подменяет реальный адрес страницы сайта на свой или добавляет в адресную строку какие-то спец-символы, и защита на сайте это блокирует.Думаю вы ошибаетесь потому как на других сайтах нормально и даже на сайте риск. ком Видимо вы боитесь VPN Как роскомнадзор Телеграф! Другие объяснения не в счет потому как у вас всегда пользователям ТОР и VPN в комментариях кирпич стоит! А это и есть боязнь как бы чего не вышло! Как всегда Ваш Аноним!