Война технократа с феодалами

После попыток заблокировать Telegram глава Роскомнадзора Александр Жаров стал главным антигероем русского интернета. Над ним издеваются в социальных сетях даже бывшие активисты движения «Наши», главная работа которых сейчас – изображать «путинизм с человеческим лицом». Но тут, конечно, присутствует некоторая доля лукавства: давайте не будем забывать, что Жаров – всего лишь исполнитель. Мессенджер блокируют не по его капризу, а по закону Российской Федерации. По знаменитому «закону Яровой», который сочиняли совместно ФСБ и Совбез, а подписывал, как и все прочие законы, президент лично. Когда закон принимался, вся IT-отрасль впала в панику, и не было профильного эксперта, который не сказал бы, что попытки исполнить требования антиконституционного закона приведут к катастрофе в сфере коммуникаций. Честный служака Жаров просто доказывает – эксперты тогда были правы. Перед нами не битва продвинутого технаря против некомпетентного чиновника, а столкновение сферы современных технологий с архаичным государством. Именно так и надо понимать происходящее. А заодно, наблюдая за процессом, можно проверить несколько старых догадок об устройстве этого архаичного государства.

Какие качества нужны жителю феодальной Руси в начале ХХI века, чтобы прийти к успеху на ниве госслужбы? Либо – благородная кровь, когда должности просто падают с неба, приобретаются по праву рождения в какой-нибудь правильной чекистской семье (смотрите серию материалов NT «Все лучшее детям», там этот тезис обосновывается со всей возможной наглядностью). Либо – безграничная, перерастающая в откровенное лизоблюдство, лояльность. Это как раз случай Александра Жарова. Все прочие навыки и компетенции могут скорее навредить: по древней российской традиции «больно умные» служаки только раздражают начальство.

В наше время не нужно особенных знаний, чтобы заблокировать сайт оппозиционного СМИ (чем и занимался благополучно Роскомнадзор до начала войны с мессенджером Павла Дурова). А теперь вот случился конфуз: некомпетентные лизоблюды вступили в конфликт с командой сверхкомпетентных технократов. И выяснилось вдруг, что для победы в таком противостоянии умения держать нос по ветру и готовности исполнять любое желание начальства мало. Требуется еще хотя бы чуть-чуть понимать, как устроена среда, в которой война ведется.

Пока итог такой: ведомство Жарова выглядит сборищем анекдотических неумех. Роскомнадзор, будто взбесившийся носорог (здравствуйте, господин Ионеско, помним, любим), вытаптывает целые сегменты Сети, миллионами блокируя ip-адреса и создавая проблемы банкам, частным клиникам, торговым площадкам. Жаровские умельцы умудрились на некоторое время обвалить даже собственный сайт, а заодно – разблокировали по ошибке ресурсы, доступ к которым ранее был закрыт по политическим причинам: «Каспаров.Ру», «Спутник и Погром», «Кавказ-центр». Telegram при этом у большинства российских пользователей продолжает работать даже без прокси и VPN.

Случай перед нами во многом уникальный. Во-первых, демонстрирующее запретительный раж государство впервые наткнулось на эффективное противодействие. Виртуозность, с которой команда Дурова противостоит действиям команды Жарова, – это вам не одиночный пикет. Дуровских программистов в автозак не упакуешь, полицейская дубинка оказывается бесполезной, а больше, как выясняется, у государства и нет ничего, чтобы противопоставить людям, умеющим делать свою работу. Они ведь не в России. Остается только крушить интернет, да раздавать опровержения в стиле «вы все врети». «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram», – сообщил, не покраснев, Александр Жаров «Известиям».

Во-вторых, обе стороны конфликта действуют с очень высокой мотивацией. Дуров – радикальный сторонник сетевых свобод, он уже объявил о начале «цифрового сопротивления» и готовности жертвовать личные деньги на поддержку сервисов, позволяющих обходить любые блокировки. Но и для государства это совершенно особая история. Для феодальной логики совершенно не важно, где штаб-квартира Telegram и какой паспорт в кармане у его владельца. Для местных феодалов Дуров – беглый холоп, просто потому, что родом из России. И если уж собственность его нельзя отжать, значит, нужно сломать. Столкновение принципиальнейшее, и не надо думать, что государство отступит. Тем более что впереди еще много сражений.

12 апреля Роскомнадзор направил в Facebook «запрос по исполнению компанией закона о локализации персональных данных россиян на территории РФ». Марк Цукерберг – не свой, не беглый, к нему приходится проявлять уважение. В РКН намекали, что соцсеть не тронут либо до конца лета, либо даже до конца года. Сроки понятны: до середины июля – Чемпионат мира по футболу, нужно демонстрировать уже не просто «путинизм с человеческим лицом», а улучшенный, экспортный вариант такого путинизма. Зато потом можно начинать погром, к тому же маловероятно, что Цукерберг станет за нашу свободу биться так же, как сейчас бьется Дуров.

Новая информационная среда, в которой тотальный контроль невозможен, а привычные методы «управления» посредством дубинки не работают, архаичным государством воспринимается даже не как проблема, а сразу как угроза. Люди, способные всерьез обсуждать запрет на жизненно необходимые лекарства в качестве ответа на американские санкции, интернет уж точно щадить не будут. Атака на Telegram – всего лишь пилотная серия в сериале «Россия против новых технологий». И приятного просмотра пожелать не получается.

Иван Давыдов

«The New Times»