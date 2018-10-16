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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы?
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.


За возрождение Тувы!

Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы?

Обращение к жителям Республики Тыва!

Основой экономической политики Правительства Республики Тыва последних 10-и лет стала массовая распродажа национального богатства республики – месторождений золота, цветных металлов и угля, отчуждение земель, таежных массивов и озер в пользу коммерческих структур, что противоречит интересам народа республики, его исконно духовно-нравственным ценностям. Непродуманная экономическая политика нашего правительства привела к развалу сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, строительства. Сокращается численность занятого в экономике населения, растут нищета и бедность, преступность, алкоголизм и наркомания.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2030 года, Правительство РТ планирует распродажу всех оставшихся месторождений полезных ископаемых республики, приступить к ежегодной вырубке леса с годовым объемом в 2,3 млн. кубометров на верховьях р. Енисей.

Нет сомнений, что в результате реализации правительственной Стратегии будет разрушена экосистема и уничтожена значительная часть растительного и животного мира. Под угрозой оказалась река Енисей и ее притоки. Как следствие, территория Тувы будет превращена в зоны экологического бедствия, не пригодные для жизни людей, животного и растительного мира.

Все это происходит на наших глазах, при нашем молчаливом согласии. Почему вместо того, чтобы активно противодействовать уничтожению нашего будущего, мы продолжаем жить, как будто ничего не происходит. Надо защитить нашу природу, не дать ее разграбить. Наши дети и внуки должны иметь возможность пользоваться и распоряжаться природным богатством, оставленным нам нашими предками.

Совет регионального общественного экологического движения «За Туву» просит всех заинтересованных людей принять участие в онлайн-опросе и ответить на следующий вопрос:

«Вы согласны с экономическим курсом Правительства Республики Тыва, основанным на распродаже всех основных месторождений полезных ископаемых и лесных ресурсов?»

Да или нет?

(прочитано 511 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7596.html
+11

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 19-10-2018 06:41:12   #5 [ru]
Да прав! Мытувинцы трусливы и продажны и не можем даже что то отстоять коллективно.Разобщены как двери поедающие друг друга ради существовпния! Насекомые в тысячу а то и сотни тысяч раз меньше нас телом и мозгами и то ведут разумнее нас отстаивая свою территорию и жилище.С мы сотни и тысячи раз глупее их.Говорите славные и красивые слова,а когда до дела доходит как сучка поджав хвост входите в свою конуру. У нас тувинцев нет гордости и нет воли чтобы что то человеческое зделал для себя и для своих потомков.
 
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Аноним (гость) 19-10-2018 06:31:00   #4 [ru]
Тувинцы думают только животами,а не головой.Лишь бы кому-то польститься и у того подачки взять на один день, а о завтрашнем дне не думают и живут одним днём.Звери и насекомые и то думают о завтрашнем дне и о своей охотничьей территории.Нам тувинцам вполне обыденно без совести продать свою мать,сестру и хорошего друга лишь бы подали подачки за льстивость и продажность.Все стали гнаться за этими деньгами как сушашедщие переступив даже своих родителей давших путь на этот свет Предают и продают своих близких и друзей на каждом шагу.Сидят вместе и думают как использовать и как вытянуть деньги и каким способом.Как удобный случай если появится в его жизни богатый подающий подачки человек сразу отодвигают преданного друга в сторонку. Вот такие мы стали и очень жаль и прискорбно!
 
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Аноним (гость) 18-10-2018 11:01:14   #3 [ru]
Конечно же мы все против того чтобы трогали нашу девственную природу!!!
 
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Аноним (гость) 17-10-2018 19:16:31   #2 [ru]
Еще бы кто-нибудь спрашивал мнение народа, перед распродажей земли ))
Пока Тува на первом месте по голосованию за Единую Россию, ничего тут не изменится.
 
+2
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Аноним (гость) 17-10-2018 12:27:05   #1 [ru]
Руки прочь от Тывы, и никакой железной дороги!!!
 
0
Остальные материалы номера 41:
 
   
   
 
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Всего ответов: 4
проданная ворами и жуликами китайцам священная гора Хайыракан
Комментариев: 14
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
 
 
   

«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость» (лукашенкизмы).

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