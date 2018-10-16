Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы?

Обращение к жителям Республики Тыва!

Основой экономической политики Правительства Республики Тыва последних 10-и лет стала массовая распродажа национального богатства республики – месторождений золота, цветных металлов и угля, отчуждение земель, таежных массивов и озер в пользу коммерческих структур, что противоречит интересам народа республики, его исконно духовно-нравственным ценностям. Непродуманная экономическая политика нашего правительства привела к развалу сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности, строительства. Сокращается численность занятого в экономике населения, растут нищета и бедность, преступность, алкоголизм и наркомания.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2030 года, Правительство РТ планирует распродажу всех оставшихся месторождений полезных ископаемых республики, приступить к ежегодной вырубке леса с годовым объемом в 2,3 млн. кубометров на верховьях р. Енисей.

Нет сомнений, что в результате реализации правительственной Стратегии будет разрушена экосистема и уничтожена значительная часть растительного и животного мира. Под угрозой оказалась река Енисей и ее притоки. Как следствие, территория Тувы будет превращена в зоны экологического бедствия, не пригодные для жизни людей, животного и растительного мира.

Все это происходит на наших глазах, при нашем молчаливом согласии. Почему вместо того, чтобы активно противодействовать уничтожению нашего будущего, мы продолжаем жить, как будто ничего не происходит. Надо защитить нашу природу, не дать ее разграбить. Наши дети и внуки должны иметь возможность пользоваться и распоряжаться природным богатством, оставленным нам нашими предками.

Совет регионального общественного экологического движения «За Туву» просит всех заинтересованных людей принять участие в онлайн-опросе и ответить на следующий вопрос:

«Вы согласны с экономическим курсом Правительства Республики Тыва, основанным на распродаже всех основных месторождений полезных ископаемых и лесных ресурсов?»

Да или нет?