Проект «Элегест – Кызыл – Курагино»: что нас ждёт впереди?

В Туве уже достаточно давно проблемой стали информационные поводы. Раньше как-то было веселее. Глава республики всё время «подбрасывал дровишек» в своих частых выступлениях. То он обещает начать производство дирижаблей для перевозки отличного тувинского коксующегося угля в регионы, где он востребован. То разразится давно подзабытыми планами водного пути по транспортировке того же угля. То вдруг для угля найдёт новое применение в виде строительства новой тепловой станции ТЭС-2. А то и вовсе вознамерится организовать на базе Кызылского аэропорта международное авиасообщение.

За 12 лет маниловские планы Кара-оола набили оскомину и всем изрядно поднадоели. Но без них он не в состоянии поддерживать миф о своих неких выдающихся лоббистских способностях и дружбе с самим Путиным. А без мифов он предстаёт не выдающимся государственным деятелем, а, скорее, обычным безответственным болтуном, не привыкшим отвечать за свои слова. Этаким голым королём в трусах.

Как известно, он появился на политическом горизонте в 1998 году. Много лет числился в списках перспективных деятелей. Всё время что-то обещал. Ссылался то на Шойгу, то на Медведева, то на Путина. Хотя они о нём публично никогда не заявляли ничего выдающегося. Даже Шойгу старался отмолчаться, когда речь заходила о Кара-ооле – боялся за свой авторитет.

И вот в деятельности Главы республики наступила тяжёлая неловкая пауза, заполнить которую Кара-оолу нечем. Объясняться по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства Госналогслужбы Тувы с участием в преступлениях его представителя в Каа-Хемском кожууне А.Суге-Маадыра, ему не с руки, поскольку все понимают: без его личной вовлечённости в махинации с бюджетными деньгами, да ещё в таких объёмах, это вряд ли было бы возможно. Неловко ему говорить и о незаконном освобождении китайцев от уплаты налогов, да ещё в размерах под миллиард рублей в год, что в целом соразмерно годовому бюджету республики.

Можно, наверное, оправдывать такие очень подозрительные действия его некомпетентностью, однако он уже 12 лет на посту Главы правительства. К тому же он заявляет, что защитил диссертацию по экономике, темой которой как раз и являлись межбюджетные отношения. И если ему не хватило такого времени, чтобы осознать ответственность за собственные действия, то возникает естественный вопрос к президенту Путину: зачем он так долго держит такого олуха в руководителях региона?

Или напрашивается естественный вывод о том, что в этом преступлении имеется личная заинтересованность такого сановного лица, как министр обороны Шойгу. Потому как украсть только за один год и только через одну компанию 700 млн. рублей из бюджета, да ещё самой бедной республики России, для такого чиновника, как Шолбан Кара-оол, явно многовато. А если окажется правдой тот факт, что в ближайшее время правоохранители могут предъявить обвинение в получении крупной взятки его личному другу, сподвижнику и руководителю регионального отделения «Единой России», спикеру парламента, то его молчание и гробовое молчание Кан-оола Тимуровича Даваа становится красноречивее любых слов. Особенно с учётом того, что Шолбан Валерьевич Кара-оол весьма многословен и велеречив. А тут, как воды в рот набрал. Вся республика на ушах от того, что налоговики оказались матёрыми уголовниками, дающими взятки функционерам «Единой России», и что китайцы её бюджет чуть было не ограбили на миллиард, а он – молчит...

И тут на помощь осрамившемуся премьеру приходит лидер «Единой России» премьер России Д.Медведев, который вдруг заявил о перспективности проекта строительства железной дороги в Туву.

Ни для кого не секрет, что подобное заявление – лишь пиар-ход накануне выборов депутатов Верховного Хурала Тувы. В стране нет лишних денег, чтобы позволить Кара-оолу, Шойгу и Байсарову украсть 360 млрд. рублей на строительстве дороги в никуда. А по тому, как Шойгу, с усилиями через пуп, только со второй попытки построил убогий металлический 300-метровый мост через Бий-Хем, понятно, что дорогу «Курагино – Кызыл», протяжённостью в 410 км, включающей 7 станций, 12 разъездов, 830 искусственных сооружений, в том числе 180 мостов общей длиной 21 248 метров, а также 7 тоннелей общей длиной 4 751,9 метров, он будет обречён строить бесконечно.

Но Кара-оолу нужен информационный повод на выборы в Хурал, и проект «Курагино – Кызыл» является, по сути, единственной агитационной возможностью «Единой России» в Туве и последней надеждой на успех. Потому его и реанимировали, вытащив из старого сундука, отряхнув от дуста и пыли и выставив не всеобщее обозрение. Но вряд ли этот грандиозный агитационно-пропагандистский инвестиционный проект окажет серьёзное влияние на настроения избирателей и добавит голосов «Единой России». И вот почему.

Подписание контракта на строительство железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» вызвало в республике дискуссию о необходимости строительства этой дороги. Официальные власти и её представители пытаются подать это событие как некое огромное достижение Главы Тувы в решении социально-экономических проблем республики и предполагают строительство дороги одним из главных приоритетов экономического развития республики. Однако многие граждане, в основном рядовые жители, не принимают этого проекта и выступают против него. И не только рядовые граждане, но и специалисты, разбирающиеся в тонкостях развития экономики и производительных сил республики.

К примеру, весьма авторитетным является мнение известного в республике опытного экономиста В.Б. Салчака, не скрывающего своей позиции по этому вопросу. Он полагает, что строительство железной дороги может оказать влияние на условия жизни жителей Тувы. Но, чтобы оценить реальные последствия данного проекта, надо знать содержание технико-экономического обоснования целесообразности строительства железной дороги. А с содержанием этого важного документа широкую общественность никто не знакомил. На сей счёт неизвестно даже, есть ли вообще заключение органов власти республики, согласование технико-экономического обоснования в Правительстве РТ и Верховном Хурале РТ. И это несмотря на то, что республиканские органы власти обязаны были провести рассмотрение проекта на своих заседаниях, ознакомить общественность республики с основными положениями проекта и провести широкое обсуждение среди населения. Этого сделано не было. Отсюда и споры по строительству железной дороги, считает В.Салчак. Он обращает внимание на такие специфические вопросы, обсуждение которых пролило бы свет на суть проекта и его целесообразность.

Из данных, которыми он располагает, проект строительства железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» предусматривает грузоперевозки в объёме до 14 млн. тонн ежегодно. Никаких пассажирских перевозок проектом не предусматривается. Общая протяжённость железнодорожной линии составляет 410 км, из них по Красноярскому краю – 290 км, по территории Тувы – 120 км. Изначально, проект дороги был привязан к Усть-Элегестинскому месторождению угля. Но, согласно Распоряжению Правительства РФ от 17 апреля 2018 года, строительство дороги предусматривается с целью освоения минерально-сырьевой базы Республики Тыва. Из этого следует, что строительство железной дороги преследует основную цель – вывоз за пределы республики минерально-сырьевых ресурсов.

Что касается социального и экономического эффекта строительства железной дороги, то, на взгляд экономиста, Правительство республики не располагает достаточной информацией, характеризующей экономическую и социальную эффективность данного проекта. Известно, что это чисто коммерческий проект, направленный на получение прибыли частными компаниями за счёт наших природных ресурсов. Есть большие вопросы по окупаемости самого проекта, поскольку перевозка грузов будет в основном осуществляться только в одну сторону – из республики за её пределы. Постоянные и стабильные объёмы грузов для завоза в республику отсутствуют.

Нетрудно догадаться, почему так долго затягивается начало строительства дороги, хотя первый стык дороги был забит Президентом России ещё в 2011-м году. Скорее всего, это было связано с вопросами экономической эффективности и сроках окупаемости проекта. Заказчики проекта это прекрасно понимают и, видимо, рассчитывают построить дорогу за счёт государственных средств, не вкладывая собственные средства на рискованный проект.

А теперь главный вопрос: что даёт железная дорога республике? Как считает экономист, приводимые нашими чиновниками отрывочные данные по железной дороге не дают убедительных доводов в пользу проекта. Если реально посмотреть на вещи, то строительство данной тупиковой железной дороги не решает наши проблемы ни по обеспечению занятости населения, ни по решению вопроса дотационности бюджета, ни по экономическому развитию территории в целом.

А теперь по порядку.

Во-первых, о создании новых рабочих мест. Принять участие в строительстве дороги у нас нет возможностей, поскольку в последнее десятилетие строительный комплекс республики окончательно развален. Подрядчик на строительство дороги уже определён, подписан контракт с ОАО «Российские железные дороги». Расчёты правительственных чиновников трудоустроить местное население на создаваемых объектах инфраструктуры несерьёзны и потому вызывают большие сомнения. Поскольку основная часть линии дороги проходит по Красноярскому краю (71% дороги), то основная инфраструктура дороги будет построена и расположена не на нашей территории. Соответственно, и привлечены к работе будут в основном жители Красноярского края. Само производство также не создаёт много рабочих мест, поскольку на добыче угля будет занято минимальное количество высококвалифицированных специалистов и рабочих, которые, как показывает опыт, привлекаются из других регионов.

Во-вторых, налоговые поступления в бюджет республики от реализации проекта не решат проблему дотационности бюджета. Железная дорога «Элегест – Кызыл – Курагино» вряд ли будет самостоятельным хозяйственным субъектом. Она будет лишь одним из участков российской железной дороги, в связи с чем налоги будут начисляться по месту регистрации юридического лица. Жизнь уже показывает, что от добычи природных минеральных ресурсов регионы не становятся богатыми. И случай с китайской горнодобывающей компанией «Лунсин» – тому доказательство. Наша республика уже превращена в сырьевой регион, а объёмы налоговых поступлений от добывающих предприятий в доходах бюджета республики не превышает и 2%.

Но, как считает В.Салчак, самая главная опасность ожидает жителей республики в другом. Продвигая проект строительства железной дороги, наши правители не осознают всех последствий реализации проекта. Как известно, Указом Президента Российской Федерации в 1994 году территория Республики Тыва была отнесена к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, что позволило людям получать дополнительные надбавки к заработной плате. В подготовке расчётов и обоснований для принятия Указа В.Салчак принимал непосредственное участие, занимая должность министра экономики республики. Главным основанием для отнесения территории республики к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям были не климатические условия, а социально-экономические, связанные с транспортной недоступностью районов республики. Правительству республики тогда удалось связать низкий уровень жизни населения с высокими ценами на завозимые в республику товары и продукцию производственно-технического назначения из-за отсутствия железной дороги.

В.Салчак абсолютно уверен, что после строительства железной дороги встанет вопрос о пересмотре Указа Президента Российской Федерации от 1994 года, что приведёт к отмене северных надбавок к зарплате. Последствия этого будут тяжёлыми для населения Тувы: резко упадут размеры зарплаты, пенсий и пособий, проблемы нищеты и бедности населения республики станут ещё острее.

Но и это ещё не всё. После окончания строительства железной дороги возникнут новые проблемы, которые непосредственно затронут каждого жителя республики. Хотя проблемы, созданные масштабной распродажей природных ресурсов, не менее остры, поскольку они связаны со средой обитания всех живых существ на территории республики.

Было бы хорошо, если бы наши министры смогли опровергнуть указанные выше сомнения известного и авторитетного в республике экономиста В.Салчака. Не только он, но и граждане республики вправе получить чёткие и ясные ответы на серьёзные вопросы и указанные проблемы. Редакция газеты наверняка возьмёт под контроль реакцию наших правителей на данную публикацию.

Конечно, мы всё знаем, и вряд ли они нам дадут свои ответы по поднятым острым вопросам. В 2017 году В.Салчак написал, издал, предложил для обсуждения альтернативную Стратегию развития Тувы, надеясь, что это окажет помощь нашим руководителям, министрам в определении правильного стратегического курса в развитии республики. До сегодняшнего дня никакой реакции. В республике нет и малых признаков гражданского общества, для властей мнение рядовых жителей республики ничего не значит.

Известно, что отсутствие диалога между властью и обществом приводит к катастрофическим последствиям. Даже по официальным данным почти половина населения республики находится за чертой нищеты и бедности. Идёт уничтожение среды обитания жителей и всех живых существ на территории республики масштабными разработками месторождений и распродажей природных ресурсов Тувы. Республика всё больше превращается в сырьевой придаток иностранных и отечественных компаний. Следующий возможный удар ожидает нас, если республика лишится северных надбавок, последствия чего трудно даже представить.

Заботясь о судьбе Родины, В.Салчак создал и возглавил Центр РОЭД «За Туву». Но власти не хотят слышать здравые мысли. Для них жажда личной наживы – главный стимул деятельности. Запудривая головы несуразными цифрами грядущих показателей, они пытаются отвлечь внимание избирателей от реальных проблем и практически выверенных способов положительных изменений экономики республики в будущем. Власти предлагают примитивный способ решения всех проблем – строительство железной дороги. Логика проста – зачем заниматься созданием рабочих мест, увеличением уровня жизни граждан, созданием безопасных комфортных условий жизни людей, когда можно отдать республику на разграбление хищных корпораций типа «Лунсин» или РЖД и спокойно поцарствовать ещё 5-10 лет, обирая народ.

Но самое страшное даже не в том, что реализация проекта строительства железной дороги в Туву в принципе не может принести счастья простым людям в Туве. Шойгу и Кара-оол инициировали много разных проектов, обещая нам счастливое будущее. Не сбылось ничего. Даже крепость Пор-Бажын им оказалась не по зубам. Хотя шуму было много. В сухом остатке только нищета да уголовные дела. Самое печальное то, что строительство могут начать, бюджетные сотни миллиардов растворятся в неизвестном направлении, экологию погубят и разбегутся, оставив нам в наследство тысячи перекати-поле людей, не имеющих ни благих целей, ни средств для жизни. И они останутся надолго, отравляя нам жизнь.

Такова цена железнодорожного проекта «Элегест – Кызыл – Курагино».

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин