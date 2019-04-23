    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-04-2019 #5[ru]

В рамках «кадрового кавардака» Карло назначил своим замом Ендана, которого прокуратура так и не смогла снять с должность главы Каа-Хема... Карло утверждает, что тот поднимет сельское хозяйство. Это про конопляные поля, что ли речь?

Аноним, 17-04-2019 #6[ru]

Теперь у Ооржаков есть свой собственный Павлик Морозов.

Аноним, 17-04-2019 #9[ru]

Команда будет до середины 2030-х годов. Чудес не бывает – здешние на ЖД опираются на 10-15 лет, если не больше. Деньги слишком любят своего хозяина. Чужих не любят. Все еще молодые ребята, наивность, а значит и ложь – это от дьявола.

Аноним, 17-04-2019 #15[ru]

Какой народ, такая и власть. Нужно любить себя и уважать. А если не любить и не уважать себя, то чего вообще удивляться? Рискачи, вы что, хотите, что бы тувинцы любили себя? Просто деньги хозяина не любят вас. Самая эффективная и распространенная мотивация – это деньги.

Аноним, 17-04-2019 #17[ru]

Ренат хотел украсть 150 т.р., но даже это не сумел. Совсем ни на что не годен. Вполне похоже на Рената. Потому как и вправду – деньги он никогда не возвращал. А при этом в долг брать любит. А еще он жил в семье, где не было денег – потому как не стало отца и трудно им было. И поэтому ради денег он кого угодно продаст. Мы все были нищие, но кто-то выучился и перешагнул нищету и последнее отдаст. А кто-то не смог. И тогда они начинают воровать все и везде! Так устроена их психология. Вы думаете, на чем Кара-оолы ловят своих подчиненных? Именно на этом. И поэтому появляются генерал-гинекологи (потому что тоже любят деньги больше жизни.) Строители-министры, ни дня не работавшие строителями (нормальный строитель просто пошлет, и так пошлет, что не придется возвращаться!). Поэтому у нас все с ног на голову поставлено, потому как для воровства так и надо! И не ищите в этой кадровой чехарде ничего, кроме одного смысла – так удобно тем, кто наверху!

Аноним, 18-04-2019 #18[ru]

Какой там Шайтан!? Павлин-мавлин!!!

Аноним, 18-04-2019 #24[ru]

Активизация правительственных мартышек на сайте в комментариях говорит о болезненной ситуации в Белом доме. Наверное, эпидемия лихорадки Эбола настигла (дристос по-нашему).

Аноним, 19-04-2019 #27[ru]

Возможно, действительно грядут перемены в судьбе Карлика, если Ооржак перестал у него отсасывать. ШВК одного не учел – Мерген Дадар-оолович, он шекперский. Откуда и Дизижикович. Это как в анекдоте: девушку из деревни вывезти можно, а деревню из девушки – нет. Одна родина и кровь предков сильнее оказались.

Аноним, 19-04-2019 #28[ru]

Не всю жизнь же Мергену в холопах у чёрных Карликов бегать и улыбаться, как Гуинплен и ползарплаты отдавать.

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Человек, живущий по принципу: «ты начальник, я – дурак», привыкший вылизывать задницы вышестоящим и подставлять свой зад нижеползающим, по определению не может говорить с равными оппонентами, не встроенными в вертикаль. Плюсов от таких дебатов Кара-оол не заработает, так что не надейтесь, что он придёт!

Аноним, 18-04-2019 #2[ru]

ХА-ХА-ХА!!! Кишка у Карлика тонка, как и у его начальничков из Кремля. Путин хоть раз на дебаты выходил? Вспомнит кто-нибудь? Так-то!

Аноним, 18-04-2019 #4[ru]

Слышал, что Брокерт после выступлений Карлика в правительстве плачет и просит лишить его зрения и слуха.

Аноним, 19-04-2019 #5[ru]

Карлик при всем большом желании не смог закрыть газету и рот Конвизу. Долгих лет газете и Конвизу!

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

«Поправки в Налоговый кодекс: все лодочники должны платить», «Медведев разрешил Усманову собирать «налог» со всех товаров в России», «Налогов будет больше»... Интересно, есть предел терпения у народа? Или так и подохнут в своих стойлах, мыча сквозь тряпочку?

Аноним, 18-04-2019 #2[ru]

Да кто мычит-то??? По разному живут люди, кому все ост***ело в РФ, те уезжают за границу. Кому воли и независимости хочется, те на дальних хуторах живут – староверы или другие отшельники. А кто в системе варится, тот варится. Значит, его все устраивает... Как говорят: «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше», а еще говорят: «Под лежачий камень вода не идет». Понятно же, что от нынешней власти благосостояния граждан и социальной справедливости ждать не приходится. Но уж очень бы не хотелось общественных волнений, революций и бунтов!!! Это во Франции желтые жилеты одели, петарды повзрывали, стресс сняли... Или в Венесуэле камнями пошвырялись, потом бананов нарвали, поели, спать легли. А Русский бунт, он бессмысленный и беспощадный! С морем крови! Так что не все сетуют на жизнь.

Аноним, 18-04-2019 #3[ru]

Ренат бухой рассказывал, как и где развлекается Карлик в Москве. Хе-хе

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Чтобы эффективно бороться со скотокрадством, надо просто контролировать точки приема краденого мяса. Помнится, Щур, когда только приехал в Туву, пытался этим заняться. Но ему дали по рукам, и он сразу же успокоился – теперь «борется» с владельцами скота. Так и живем...

Аноним, 17-04-2019 #2[ru]

Маскыр поможет Сафрину выиграть этот тендер, они ведь – большие друзья!

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Никак не забуду программы, которую вела Лифанова. Давно это было. И, судя по всему – неправда. Карлик тогда бил себя в грудь кулаком и заверял, что байсаров – это мужик! А мужик сказал – мужик сделал! Ну а то, что сделали эти мужичонки, видно всем тувинцам невооруженным глазом!

Аноним, 17-04-2019 #2[ru]

Путин загорелся идеей построить скоростную железную дорогу из Москвы в Питер. В отличие от Тувы, там даже с учетом запредельного воровства проект все равно окупится. Так что можно расслабиться до следующих выборов.

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Главное из искусств губернатора – фальсификации на выборах... И, кажется, что и в этот раз у него все получится. Оппозиция сидит по углам и чего-то выжидает. Народ вообще не в курсе, что скоро выборы. А власти тихонько рисуют итоговые протоколы, чтоб осенью не суетиться...

Аноним, 18-04-2019 #2[ru]

Да нет, как раз простые люди говорят, хоть бы изменения пришли. И что интересно, услыхал от пенсионера: хватит этой партии «Едим Россию» выбирать! Мы-то пенсию получили, а мои дочь и внуки выживут ли с этой инициативой партии «Едим Россию»?

Аноним, 18-04-2019 #3[ru]

Кондрат, забери Кара-оола!

Аноним, 17-04-2019 #2[ru]

Кто-нибудь объясните этому глупцу Конвизу, что не ровня он Главе республики, чтобы вызывать его на дебаты! Шолбан Валерьевич призвал открыто общаться с представителями оппозиции. Конвиз является по сути раздувателем слухов и сплетен. Вдруг возомнил себя оппозиционером, хотя таковым не является. Оппозиционер – это тот, чье мнение имеет вес в обществе в противовес официальному мнению властей. И он не вправе вызывать Главу республики на дебаты.

Аноним, 17-04-2019 #3[ru]

99% населения республики – оппозиция для Карлика. Старики, дети, животные, насекомые – все против!

Аноним, 17-04-2019 #4[ru]

Дави его, Сергей Семёнович! Как гниду дави!

Аноним, 18-04-2019 #9[ru]

Если вы смогли прочитать комментарии 6,7,8 то, надеюсь стали понимать, как появляются комментарии номер 2 и далее пошли комментарии от Буратин №1 и №5. Как здорово они себя все показали за эту неделю! Это редкое совпадение! И все это всколыхнулось одним лишь вызовом Кара-оола на дебаты!

Аноним, 18-04-2019 #13[ru]

Карлику не до дебатов: фальсификации выборов на носу и здоровье после побоев ни к черту!

Аноним, 21-04-2019 #18[ru]

Господин Конвиз! Вы не претендент на государственную должность, поэтому какие с Вами могут быть дебаты у действующего государственного деятеля?..

Аноним, 21-04-2019 #19[ru]

Господин Аноним №18! Судя по тому как вы написали вы еще не совсем конченый лизоблюд власти или просто вы слепой! Почему я так думаю? Все просто! Глава республики да – Кара-оол! Но чей он слуга? Власти или народа? Если Глава республики слуга власти то вы правильно рассуждаете! А если народа – то тогда глава республики должен отвечать представителям народа и самому народу! И если газета «Риск» выражает мнение десятка человек – то глава должен ответить и десятку человек! А те вопросы, которые ставит Конвиз и газета риск – волнуют всю туву – потому как вопрос какова стратегия развития Тувы – это вопрос от всех! И почему так вы собираетесь развивать Туву, а не по другому волнует всех! Я уж не говорю почему преступность высока, почему уровень жизни низкий и почему уровень медицины низкий! Да мало ли вопросов есть у народа! И если глава посылает народ – то наступает время когда народ поступает с главой как, например с Кадафи! И это очень печально и для народа и для самого главы! Вы же своими действиями подталкиваете народ именно к таким поступкам! Поэтому вы служите плохо и главе и народу!

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Вот к чему приводит единовластие недалекого человека, лишенного доступа к критике и нормальной информации. Для Шойгу главное – нарисовать красивые мультики, рассказать сказки про непобедимость нашей армии. И Путин доволен. А как дело доходит до реальной войны, то получается 600 трупов с нашей стороны и ни одного даже раненого со стороны американцев (Дейр-эз-Зор, Сирия, февраль-2018).

Аноним, 17-04-2019 #2[ru]

Правительство Зимина потихоньку размещается по шконкам. Интересно, дойдет ли очередь до самого Зимина? Время есть – губернатора Ишаева тоже не сразу посадили.

Аноним, 17-04-2019 #1[ru]

Казалось бы, учитель – это высокообразованный думающий человек. Он должен понимать причинно-следственные связи. Но почему же до них не доходит, что их собственный уровень зарплат и престиж профессии зависит именно от их действий на выборах?

Аноним, 17-04-2019 #3[ru]

Странно, что тувинский фашист, радеющий за свободу Украины, пишет на русском языке... Для кого он пишет?

националисту6, 18-04-2019 #7[ru]

Националист – я специально перечитал тексты допроса Пака и не нашел того, что вы тут выставили. И тем более про Шойгу там ничего нет! Там есть только сравнение Пака с китайцем (они признали в нем китайца)...

Националист, 20-04-2019 #13[ru]

... В Туве, НИКОГДА не было, нет и не будет фашизма или нацизма. В этом и есть большая разница между русскими и тувинцами...

Аноним, 20-04-2019 #16[ru]

...Американские исследователи считают, что чем меньше семья зарабатывает, тем больше ее члены просиживают перед телевизорами. ...Согласно исследованиям, в США в с 2016 по 2018 годы наблюдается сильная связь между заработком домохозяйства и телесмотрением взрослых американцев: «В семьях, где заработок составляет менее $20 тысяч в год, телевизор ежедневно смотрят по 4-5 часов. Американцы, зарабатывающие свыше $90 тысяч, обходятся 2,5 часами», – отмечают аналитики. Таким образом они пришли к выводу, что телевизор – это канал для бедных...

Аноним, 22-04-2019 #17[ru]

Дивановна в своём репертуаре как член Единой России соврамши: «В Кызыле более 1000 человек убирали русло реки Тонмас-суг. Акцию проигнорировали жители этого участка». Вас посчитали, на самом деле не более 15 человек «на сундук мертвеца йо-хо-хо и бутылка рома».

Аноним, 17-04-2019 #3[ru]

Непонятно: так это Монгуш украл лошадок? Или у него украли? За что он сидит-то?