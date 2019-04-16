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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Прекрасный флешмоб будущего
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

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Прекрасный флешмоб будущего

Прекрасный флешмоб будущего

Что важнее для защиты прав педагогов, чем фото учительниц в купальниках?

Если бы учителя, заседающие в избирательных комиссиях, пресекли хотя бы часть нарушений в пользу нынешнего начальства, вероятно, теперь никому бы не пришлось снимать одежду в защиту уволенной любительницы моржевания. Хотя, возможно, исполнение гражданского долга сейчас требует большей эксцентричности

Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, та самая, которую уволили из-за фото в купальнике, во-первых, прославилась на всю страну, а во-вторых, нашла – и это, конечно, хорошо, – новую работу. Теперь она будет вести специальную колонку о здоровом образе жизни и правильном закаливании на официальных страницах издательства «Просвещение» в разнообразных социальных сетях. Не зря боролись за нее коллеги, не зря устроили флешмоб с публикацией собственных фотографий в купальниках, а то и без. Здравый смысл победил привычный для родины приступ высокоморального безумия, такое случается нечасто, и такие моменты надо ценить.

Библиотекарь из села Яныль (это в Татарстане) Гульнур Галимуллина знаменита меньше, хотя история с ней тоже случилась довольно дикая. Как раз примерно тогда, когда вся страна обсуждала очередные успехи руководства в деле борьбы с коррупцией, когда задерживали сначала бывшего министра Михаила Абызова, а затем – бывшего полпреда Виктора Ишаева, полицейские из татарского села отчитались о своем скромном успехе на той же ниве. Им удалось разоблачить, может, и не такого крупного, зато не менее опасного коррупционера – как раз вот Гульнур Галимуллину.

Оказалось, что сотрудница библиотеки, «используя свое служебное положение, исходя из корыстной заинтересованности, для увеличения показателей отчетности в период с 2009 по 2015 годы лично заполняла формуляры на лиц, не посещавших сельскую библиотеку и не получавших книги из библиотечного фонда». Ну, то есть спасала библиотеку, доказывала таким образом, что библиотека в селе хоть кому-то, да нужна, и, возможно, какие-нибудь грошовые премии себе выбивала. Впрочем, о масштабах нанесенного бюджету ущерба ничего не сообщается. Постеснялись все-таки людей смешить.

Как сложится ее судьба теперь – непонятно, с коррупцией церемониться в России не принято. И не получается шутить, потому что жалко библиотекаршу, хотя история – на фоне всего, что мы про коррупцию в России слышали, слышим, видим ежедневно своими глазами – кажется, конечно, смешной. И флешмоба в ее поддержку не было. Что могли бы устроить прочие библиотекари, чтобы помочь коллеге? Массово заполнять липовые формуляры? Это тебе не фото в купальнике, за такое глаз не зацепится.

Зато цепляется глаз за некоторые детали характеристики Галимуллиной. «Работала 15 лет», ладно, «благодарность за проведение переписи», тоже ладно, «получила в 2012 году республиканский грант на проект “Через театр кукол – в мир книги”», ну, допустим. А вот! «Имеет благодарности за организацию и активное участие в проведении выборов».

Ну, мы вообще-то знаем, как голосует Татарстан на любых выборах. Сердце радуется. Представители партии власти неизменно выигрывают, причем почти всухую, у любых конкурентов. Бессменный президент Российской Федерации тоже выдает отличные результаты. Не Чечня, конечно, но, в общем, близко. В электоральном, я хочу сказать, смысле. Нет никаких оснований утверждать, что библиотекарь из села Яныль лично приложила руку к этим триумфам, никто ее за руку не ловил, и мы клеветать не станем, но понятно, что без участия ответственных «за организацию и проведение выборов» триумфы были бы скромнее. Не только ведь формуляры можно подделывать, бумага вообще терпит многое.

А еще – так уж повелось в Отечестве – к организации и проведению выборов принято привлекать учителей. И участки часто в школах, и в избирательных комиссиях – добрые наши педагоги. А в протоколах – и это тоже часто – нужные начальству цифры. И легко предположить, что среди учителей, смело вышедших к фотокамерам на защиту Татьяны Кувшинниковой, сорвавших лишнюю одежду в знак протеста против нелепого ханжества, хлестнувших прелестями по обезумевшему морализаторству, были такие, кто в комиссиях заседал. И может быть, даже прилагал усилия к тому, чтобы в протоколах появились правильные цифры.

Нет, ну правда, нет в этом предположении ничего невозможного.

Зато есть связь между правильными цифрами в переписанных протоколах, и тем прискорбным фактом, что правоохранители, в упор не замечая чиновничьих дворцов, сверхдорогих авто, а то и яхт, с усердием разоблачают королеву коррупции из сельской библиотеки. И связь эту не так уж трудно уловить. Собственно, с переписанных протоколов все как раз и начинается. Эти бумажки – фундамент того несимпатичного здания, в котором мы живем, и верхние этажи которого, элитные пентхаусы, оккупированы бессовестным и, как правило, неприкосновенным ворьем.

Есть связь между переправленными циферками в протоколах и курсом на всеобщее одичание, которым ведут страну ее кормчие (уважаемые, глубоко, безмерно уважаемые). Средневековая дичь из телевизора позволяет школьной директрисе думать, будто она – в тренде, а закрытый купальник на фото – чудовищная порнография, вот и увольняет директриса учительницу. Серьезно, тут тоже довольно простая связь.

В связи с чем есть у меня предложение к учителям, библиотекарям и всем прочим подневольным людям, которых по местной традиции привлекают к организации выборов. Осенью снова выборы, и это отличный повод для флешмоба. Не такого, может быть, эффектного, как массовая публикация фотографий в легких нарядах, но зато куда более важного. Для страны, для будущего, для того, чтобы жертвами борьбы с коррупцией становились не сельские библиотекари, а люди позажиточнее, для того, чтобы носители пещерных взглядов на правильное мироустройство сидели тихонько в пещерах и жизни живым людям не ломали.

Осенью снова выборы, и вас, конечно, будут вынуждать исправлять протоколы, менять бюллетени, которые граждане заполнили неправильно, на бюллетени, которые ответственный за проведение голосования из мэрии заполнил правильно, и так далее. Плавали, знаете, не в первый раз вам возле урн сидеть, о чем тут долго разговаривать. Так вот, вас будут вынуждать, а вы возьмите и откажитесь.

Годный выйдет флешмоб. Запоминающийся.

Иван Давыдов
«Сноб»

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 http://risk-inform.ru/article_7941.html
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Запад хотел поставить Россию на колени, но Путин их переиграл и опередил!

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