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Итоги выборов: в четырёх регионах России пройдёт второй тур
По результатам губернаторских выборов в 26 регионах России, 9 сентября, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии пройдет второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов.
В Хабаровском крае борьба идет между кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который получил 35,6 процента голосов, и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом, у которого на 0,2 процента больше.
В Приморском крае после обработки большинства протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 46 процентов голосов, его главный конкурент Андрей Ищенко от КПРФ – 24 процента. В Хакасии, по предварительным данным, действующий глава Виктор Зимин получил 36 процентов, его соперник от КПРФ Валентин Коновалов – 43,5 процента.
Во Владимирской области конкуренцию действующему губернатору Светлане Орловой (36 процентов голосов) во втором туре составит Владимир Сипягин от ЛДПР (31 процент голосов).
Как сообщает РБК, после возврата прямых выборов губернатора в России, с 2012 года, второй тур был лишь единожды: в 2015 году на губернаторских выборах в Иркутской области. Впервые главным конкурентом действующего главы региона стал выдвиженец от ЛДПР.
Также в трех из 16 регионов на выборах депутатов местных парламентов по партийным спискам «Единая Россия» проиграла оппозиционным партиям. В Иркутской области, где руководит губернатор-коммунист Сергей Левченко, после подсчета более 90 процентов голосов единороссы набрали 24 процента, КПРФ – 34 процента. В Ульяновской области, предварительно, у коммунистов 36 процентов, у «Единой России» – 33 процента, в Хакасии – 31 против 25 процентов у партии власти. ЛДПР в этом регионе набрала 20 процентов голосов.
В Забайкальском крае на выборах в заксобрание во время подсчета голосов единороссы проигрывали ЛДПР. Тем не менее, после подсчета 99 процентов «Единая Россия» набрала 28 процентов, у КПРФ и ЛДПР по 24 процента.
Политолог Николай Миронов в комментарии РБК отметил, что причиной протестных выборов в России стало недовольство граждан федеральными реформами. В частности, речь идет о намерении повысить пенсионный возраст.
Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика»:
Большинство материалов о причинах проблем власти на осенних выборах 2018 года будет посвящено поиску общей причины. Примерно понятно, что в них напишут. Повышение пенсионного возраста, увядание крымского эффекта, усталость от мартовской президентской кампании, рейтинговые обвалы, неоправдавшиеся ожидания «перехода Путина на сторону восставших» и все то, что укладывается в формулу «В Крыму хорошо, а на пенсии лучше». Многое из этого – правда.
Однако, есть, как кажется, и более интересные темы. Например, что политическая активность жителей регионов не сводится к идеалам «крепостной России», а должность губернатора вовсе не гарантирует твое положение в качестве политика номер один. Что количество накопленных ошибок время от времени перерастает в качество даже когда кажется, что политическая реальность вокруг совершенно заасфальтирована. И что политическая конкуренция неистребима в любой стране и в любом социуме...
В Хакасии, например, сделали все, чтобы ослабить действующего губернатора Виктора Зимина. Даже арестовывали его ближайших соратников. Но забыли самое главное – Зимина уволить. Четких причин, почему его все же оставили главой республики, никто не назовет. Вроде бы за него заступился министр обороны Сергей Шойгу: на фоне ослабления аппаратных позиций (в том числе потери контроля над МЧС) Хакасия, как и Тыва, оставалась для него важным символом того, что что-то удалось и сохранить. В итоге Зимина оставили, но зачем это сделали – не разъяснили. В республике меж тем нарастали политические проблемы, горсоветы крупнейших городов выступили против пенсионной реформы, кроме того, власти решили совместить в один день выборы четырех уровней, вследствие чего каждый уровень власти стал работать на себя. В итоге КПРФ побеждает на выборах в Верховный совет республики, а на губернаторских выборах предстоит второй тур.
В «ОВД-Инфо» сообщили о задержании не менее 1018 человек на акциях против пенсионной реформы в России.
Во время протестных акций в России, которые прошли 9 сентября, по данным на 3:22 10 сентября (мск), были задержаны не менее 1018 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Больше всего задержанных – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно). Также «ОВД-Инфо» опубликовало поименные списки задержанных в разных городах.
Ранее «ОВД-Инфо» сообщало о 839 задержанных. В МВД говорили о том, что в Санкт-Петербурге в ходе протестов были задержаны около 100 человек, министерство сообщало также о нескольких задержанных в Москве.
9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.
ПОДОНОК, СУКА НАЦИСТСКАЯ НОМЕР 2, существующий здесь только Потому что ТЫ Мразь Нужна Системе ФСБ, Которые отлично то Понимают, что именно с "церковно-Приходским" ОБРАЗОВАНИЕМ Здесь и Тебя СУКА Бьет, и Этого ВОРА Нациста Бичелдея.
Да, Они то Отлично Знают Кто ТЫ, и Кто тебе Дает Возможность здесь СУТКАМИ Торчать, и даже Тебе МРАЗЬ дают возможность и Власть "критиковать", так как Они то Отлично Знают, что Им меня не Взять, и остается через Тебя СУКА под Шведским Флагом, как то меня из Себя Вывести...
Так Знай УБЛЮДОК Прав не Имеющий на Имя, Такие УРОДЫ как ТЫ мне и Нужны в Центре Азии. Чтоб на Твоем Примере я Мог СКАЗАТЬ что Смотрите, что Система ФСБ, МВД, пропускает на Сайты РФ Подонков под Иностранными Флагами.
Вот Я то Тебя СУКОЙ Назвал, а Ты то, Иностранец не сможешь в Суд на Меня подать.
Потому что ТЫ УРОД, ПОДОНОК.
11й, блажен, кто верует. "Народ" ничего не решает в России. Есть некоторые бизнес-группы, которые способны бороться за власть. И если губернатор не способен с ними договориться, происходят такие эксцессы, как в Хакасии. Сейчас там ситуация такая, как в Туве была в 2006. Правда, фон совсем другой. Тогда страна была на подъеме, а сегодня катится вниз. Посмотрим, чем кончится...
Выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва прошли. Народ почувствует вкус к протесту. Ему станет ясно, что с помощью демонстрации своего возмущения можно решать проблемы как в Хакасии. Партия превратилась в придаток власти, а ее члены, как и депутаты, ни на что повлиять не могут.В Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе.«Партия власти по итогам голосования 9 сентября не получила по стране в регионах где были честные выборы" В Туве наоборот - нарисовали в администрации президента хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, сообщает газета «Ведомости».В Хакасии «Единая Россия» показала худший результат по стране А в Туве? Продажные чиновники даже никому неизвестному главному секретарю Тувинскокго КПРФ нарисовали 78% на выборах депутатов городского парламента - позор и проклятие ДА БУДЕТ ТАК.
:куда прямее))Язычники это главное подтверждение,что животным всего мира нужна война)) и Религия..кто против (имеется ввиду среди язычников) войн и Религии..то тот самоуничтожитель и канибал)) язычникам никогда не понять об этом..не все конечно..канибалы будут спорить что это нехорошо)) а сами при этом канибальничают непереставая))
просто посмотрите фильмы "Царствие Небесное" природа Человека сущность Человека неизменна)) они там воюют,животных собирают на внешнем враге а то они начинают есть друг друга внутри племени (канибализм)..то же самое "Джихат" кхаха)) ваше спасение в войне )) Человек не меняется
образование тут не нужно)) просто Эрмаки знают что происходит,когда нет внешнего врага для животных..когда та животных направили на тех же староверов..еле ноги унесли)) как класс были уничтожены это называется уже уничтожены..от своих же соплеменников представляете
Кремлевская шестерка зондирует данную тему.
Валерий Соловей. Переход к открытому классовому господству?
Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время.
1. Нерв предстоящего пятилетия — транзит системы «Россия» в новое состояние. Главное в ходе транзита — сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты.
2. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент (хотя и ключевой) успешного транзита. Важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит транзит.
3. Поскольку транзит проходит в условиях нарастающего дефицита ресурсов, усиливающегося внешнего давления и роста внутреннего напряжения, то может оказаться весьма жестким.
4. Тем более, что в ходе транзита должна быть решена задача превращения общества в «новую нефть» — источник ресурсов для элиты. Пенсионная реформа — первый важный шаг в этом направлении.
5. Даже имитационная демократия становится избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система «служивых людей».
6. Ускорится превращение властвующей группы в сословие — закрытое и находящееся вне действующей правовой системы.
7. Императив внешнего противостояния (которое может продлиться как минимум пятилетие, а скорее всего — дольше) требует централизации и огосударствления экономики.
8. Для удобства управления необходимо в несколько раз сократить число субъектов федерации посредством их объединения, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию.
9. Властвующая элита уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны.
10. Активная фаза транзита начнется в 2020—2021 годах. www.rosbalt.ru... [Читать дальше]