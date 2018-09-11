Итоги выборов: в четырёх регионах России пройдёт второй тур

По результатам губернаторских выборов в 26 регионах России, 9 сентября, в Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье и Хакасии пройдет второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов.

В Хабаровском крае борьба идет между кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, который получил 35,6 процента голосов, и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом, у которого на 0,2 процента больше.

В Приморском крае после обработки большинства протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 46 процентов голосов, его главный конкурент Андрей Ищенко от КПРФ – 24 процента. В Хакасии, по предварительным данным, действующий глава Виктор Зимин получил 36 процентов, его соперник от КПРФ Валентин Коновалов – 43,5 процента.

Во Владимирской области конкуренцию действующему губернатору Светлане Орловой (36 процентов голосов) во втором туре составит Владимир Сипягин от ЛДПР (31 процент голосов).

Как сообщает РБК, после возврата прямых выборов губернатора в России, с 2012 года, второй тур был лишь единожды: в 2015 году на губернаторских выборах в Иркутской области. Впервые главным конкурентом действующего главы региона стал выдвиженец от ЛДПР.

Также в трех из 16 регионов на выборах депутатов местных парламентов по партийным спискам «Единая Россия» проиграла оппозиционным партиям. В Иркутской области, где руководит губернатор-коммунист Сергей Левченко, после подсчета более 90 процентов голосов единороссы набрали 24 процента, КПРФ – 34 процента. В Ульяновской области, предварительно, у коммунистов 36 процентов, у «Единой России» – 33 процента, в Хакасии – 31 против 25 процентов у партии власти. ЛДПР в этом регионе набрала 20 процентов голосов.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание во время подсчета голосов единороссы проигрывали ЛДПР. Тем не менее, после подсчета 99 процентов «Единая Россия» набрала 28 процентов, у КПРФ и ЛДПР по 24 процента.

Политолог Николай Миронов в комментарии РБК отметил, что причиной протестных выборов в России стало недовольство граждан федеральными реформами. В частности, речь идет о намерении повысить пенсионный возраст.

Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика»:

Большинство материалов о причинах проблем власти на осенних выборах 2018 года будет посвящено поиску общей причины. Примерно понятно, что в них напишут. Повышение пенсионного возраста, увядание крымского эффекта, усталость от мартовской президентской кампании, рейтинговые обвалы, неоправдавшиеся ожидания «перехода Путина на сторону восставших» и все то, что укладывается в формулу «В Крыму хорошо, а на пенсии лучше». Многое из этого – правда.

Однако, есть, как кажется, и более интересные темы. Например, что политическая активность жителей регионов не сводится к идеалам «крепостной России», а должность губернатора вовсе не гарантирует твое положение в качестве политика номер один. Что количество накопленных ошибок время от времени перерастает в качество даже когда кажется, что политическая реальность вокруг совершенно заасфальтирована. И что политическая конкуренция неистребима в любой стране и в любом социуме...

В Хакасии, например, сделали все, чтобы ослабить действующего губернатора Виктора Зимина. Даже арестовывали его ближайших соратников. Но забыли самое главное – Зимина уволить. Четких причин, почему его все же оставили главой республики, никто не назовет. Вроде бы за него заступился министр обороны Сергей Шойгу: на фоне ослабления аппаратных позиций (в том числе потери контроля над МЧС) Хакасия, как и Тыва, оставалась для него важным символом того, что что-то удалось и сохранить. В итоге Зимина оставили, но зачем это сделали – не разъяснили. В республике меж тем нарастали политические проблемы, горсоветы крупнейших городов выступили против пенсионной реформы, кроме того, власти решили совместить в один день выборы четырех уровней, вследствие чего каждый уровень власти стал работать на себя. В итоге КПРФ побеждает на выборах в Верховный совет республики, а на губернаторских выборах предстоит второй тур.

В «ОВД-Инфо» сообщили о задержании не менее 1018 человек на акциях против пенсионной реформы в России.

Во время протестных акций в России, которые прошли 9 сентября, по данным на 3:22 10 сентября (мск), были задержаны не менее 1018 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно). Также «ОВД-Инфо» опубликовало поименные списки задержанных в разных городах.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщало о 839 задержанных. В МВД говорили о том, что в Санкт-Петербурге в ходе протестов были задержаны около 100 человек, министерство сообщало также о нескольких задержанных в Москве.

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось.