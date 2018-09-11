    Перекрёсток мнений

Эрмак, 06-09-2018 #1[ru]

Да я так же не мог встретиться с РОДНЫМ Отцом больше 10 лет...

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

Насчет Моста в Крым... Стал невольным участником диспута представителя фирмы «Крымский Табак» и знакомой, владеющей магазином... Она меня спросила, а сигареты «Крымский табак» хорошие, или нет? Ответил, что «нормальные». Пришлось ему сказать, что мы раньше курили Канские или из Кемеровской области, с Алтая, Бийские. А сейчас курим только из Европейской части РФ. Нам и из Новосибирска молоко везут, и колбасу – из Красноярска...

Националист, 05-09-2018 #3[ru]

Чтобы понять, что такое путинские 20 тыс. руб. в 2024 году (через 6 лет), можно посмотреть, что было 6 лет назад. И спрогнозировать: 2012: $1=30р. – ср. пенсия = 10 тыс. р. или $333. 2018: $1=68р. – ср. пенсия = 14 тыс. р. или $206. 2024: $1=130р – ср. пенсия = 20 тыс. р. или $154. Ну как, зажили?

Аноним, 05-09-2018 #4[ru]

Как обществу «взять себя в руки», подскажите рецепт? А так-то статейка правильная, все по факту...

Аноним, 05-09-2018 #5[ru]

4й, для начала перестать голосовать раз за разом за партию жуликов и воров. Потом можно начать поддерживать любые здравые силы, готовые сменить власть. Рецептов много – почитайте хотя бы историю освобождения от советской оккупации Восточной Европы.

Аноним, 06-09-2018 #9[ru]

Хотите, чтобы вам давали из правительства миллионы, как Оюну Василию, тогда надо работать против Карликов, показать силу. Карлик на самом деле – трус еще тот.

Аноним, 06-09-2018 #10[ru]

Вся кремлевская элита подчиняется Центробанку, которая заведует Набиуллина и др. министерства финансов и Медведев. А Центробанк – это филиал Международного Валютного Фонда. А за ним Ротшильды, Рокфеллеры т.д. Вот и МВФ настоятельно потребовал повысить пенсионный возраст россиян, типа бюджетное правило. Вот и следствие того, что Кремль политически зависим от МВФ. Путин и другие ничего не могут сделать. Потому что мы – рабсила сырьевой экономики России для олигархата.

Аноним, 06-09-2018 #13[ru]

«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок «Единой России» к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации», – сказал Турчак. Кроме того, проинформировал он, поправки предусматривают «сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера». Не жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, и именно коренные малочисленные народы Севера. В Туве к этой категории относятся только тоджинцы. Или я не так понимаю?

Эрмак, 07-09-2018 #14[ru]

Аноним Номер 13... До ВАС начинает доходить, чем реформа эта обернется для конкретно живущих в Туве... Тоджа и Тере-Хольский кожуун – вот минимум, что подходит к понятию «Северные Народы». А с учетом того, что через рост НДС на 2%, с пониманием того, что НДС в каких то 5% развалил экономически СССР, с учетом того, что доллар и Евро все выше, а рубль по стоимости катится к нулю, стоимость того же угля, электроэнергии вырастет, то само понятие «пенсия» сводится на нет...

Так что осталось недолго... Придурки из Верховного Хурала своё уже сделали... А впереди нас ждут через 85 дней еще более серьезные санкции... Швеция уже Блокирует «Северный Поток 2». Если в Европе будет зима суровой, а в Турции уже снег выпадал, то есть надежда, что как то все станет по своим местам. Но рост НДС до 20% будет методично уничтожать экономику РФ...

Аноним, 07-09-2018 #19[ru]

Кто не с нами, тот в Дурдоме.)))

Аноним, 09-09-2018 #20[ru]

Иосиф Бродский (1940-1996) Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами.

Аноним, 09-09-2018 #21[ru]

Россия – это общество с ограниченной ответственностью!!!

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

«дочь Шойгу возглавит отдел пропаганды Минобороны» – воровать всегда надежнее в тесном семейном кругу.

Аноним, 05-09-2018 #3[com]

1. Медведев поручил наказать губернаторов за школьные туалеты без отопления и канализации. 2. Мне приятно, что уважаемый Дмитрий Анатольевич по-человечески воспринял мою просьбу по поддержке нашей Тувы в продолжении строительства новых школ, ведь в том числе при его содействии за последние семь лет нам удалось ввести 6 качественных школьных зданий, – рассказал Кара-оол. Ссы в глаза – все божья роса...

Sensey, 06-09-2018 #5[ru]

Он все время поручает. Но деньги на свои поручения не выделяет. А откуда губернаторам деньги брать на его «поручения»? Нецелевое использование? Нарушение закона? Легко требовать, а как обеспечивать? Денег нет, но вы держитесь?

Аноним, 08-09-2018 #6[com]

Правосудие. 1. Спикер Тюменской думы Дмитрий Еремеев устроил ДТП, в результате которого погибли двое. Суд назначил штраф 200 тысяч рублей. 2. Мария Мотузная просто сохраняла картинки в интернете. Обвиняется в экстремизме – ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Аноним, 08-09-2018 #7[ru]

Россия и правовое государство – это разные вещи, об этом вся страна на своей шкуре испытала со времен Петра 1. Но в последнее время судьи и вся правоохранительная рать совсем охренели. Взятки берут уже миллиардами. Почти никто не сидит, все выходят через два года по УДО.

Аноним, 09-09-2018 #8[ru]

Россия – это страна, окруженная цивилизацией...

Аноним, 09-09-2018 #9[ru]

Оппозиции кажется, что они смогут построить в России что-то вроде Швеции – построят опять Колыму!

Националист, 05-09-2018 #1[ru]

А это «выборы» в Москве... «В Москве учителям неожиданно на карты упало по 50-70 тысяч рублей, премия от Дедушки Мороза. Напомню, что именно из учителей состоят избирательные комиссии на выборах 9 сентября, а Добрый Дедушка – один из кандидатов». Учитесь, лошары.

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Что-то не заметил нигде никакой предвыборной агитации в Кызыле. Избиратели нашим депутатам уже не нужны? Все голоса уже подсчитаны и разложены по нужным папкам?

Аноним, 07-09-2018 #9[ru]

Националисту – это Москва пусть учится у Тувы, как надо рисовать выборы!!!

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

Тот факт, что живущих в Минусинске приглашают то на роль «министра» строительства в Туве, по совместительству и на роль «атамана» Окружного, то этого «юриста», то вспомним корейцов Тэна или этого «епископа» Тыванского, то пнутого под зад Огнева с Горного Алтая... Да... Если раньше СССР отправлял в Туву СПЕЦИАЛИСТОВ, вспомним того же Конвиза, который в конце 50 годов прошлого Века предупреждал, чем грозит для Тувы постройка Кызылской ТЭЦ...

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Чем грозит Туве Кызыльская ТЭЦ, о чем предупреждал Конвиз??? Интересуюсь, дабы расширить кругозор.

Аноним, 05-09-2018 #3[ru]

Офигел, когда увидел в Кызыле павильон с игровыми аппаратами этим летом, прямо в центре города! Двери нараспашку, люди играют, никакой конспирации! Это же вразрез с федеральным законодательством???

Эрмак, 06-09-2018 #6[ru]

Аноним номер 2, я в те времена только родился, так что пишу по рассказам своего отца, который был в конце 50 годов 20 века на совещании в Обкоме партии и где Семен Конвиз ПРЕДУПРЕЖДАЛ о том, что строительство ТЭЦ, из-за Розы Ветров осенью и зимой будет накрывать Кызыл дымом от этой ТЭЦ. И что Семен Конвиз точно предсказал, что больше в Кызыле будет чахоточных. Что в итоге и получилось.

Аноним, 06-09-2018 #7[ru]

Кызылская ТЭЦ согласно метеорологическим данным должна была быть построена на западной окраине города, однако в угоду транспортной выгоде была построена на восточной окраине города, без учета розы ветров. По этой причине над городом в зимнее время в связи с нахождением в Тувинской котловине висит смог с тепловой станции.

Аноним, 06-09-2018 #5[ru]

Свобода – это прежде всего ответственность за свою собственную жизнь, а не возможность творить, что вздумается. У нас народ не привык думать о судьбе Родины – пусть голова болит у властей. В результате народ полностью отстранен от управления. И его это в принципе устраивает – главное, чтобы было теплое стойло и полное корыто.

Аноним, 05-09-2018 #1[ru]

Взывать к совести жуликов и воров бесполезно. Ходить на выборы – тоже. Так как никакого контроля за подсчетом голосов в Туве нет. Даже за явкой невозможно проследить – так как видеокамеры на участках, которые ОБЯЗАНЫ работать на время выборов, выключены. Следует признать, что в нашей республике нельзя на сегодняшний день провести честные выборы. Нужно выстраивать с нуля всю систему контроля – начиная с реальной оппозиционной партии и заканчивая командой грамотных наблюдателей.

Аноним, 07-09-2018 #3[ru]

Даже далеко не надо ходить, избирательные бюллетени уже нарисованы – та же Дивановна на велосипеде, ховалыги и т.п. Не надо тратить свое время, уважайте себя – хватит шлюх на нашу голову.

Аноним, 08-09-2018 #5[ru]

Голосуй не голосуй, всё равно получишь мало... Разве не так? Истина.

Националист, 05-09-2018 #1[ru]

110 млн. руб. украл глава Красноярской энергокомпании, сын вице-губернатора Василий Кузичев. На эти деньги он возвел себе VIP-базу отдыха на берегу водохранилища, летал бизнес-классом с семьей и друзьями и выписал себе зарплату 1,6 млн. в мес. Суд дал Кузичеву-младшему 4 г. условно

Аноним, 05-09-2018 #7[ru]

В стране наступила эпоха безвременья и деградации, когда на поверхность всплывает всякое говно...

Аноним, 07-09-2018 #20[ru]

Чудан-оол – это закономерный выкидыш тувинской политики. В этой же куче подонков Санчай Миша, Абрамова Анна, Кужугет Надюха и т.п.

Аноним, 07-09-2018 #24[ru]

...Бедная Тува, что её ждет с этими Чудаанами, Кара-оолами, Иргитами?

Аноним, 09-09-2018 #32[ru]

Чудаан-оол сидел на заказухе, все это знают, если бы он честно работал, даже безграмотно, в правительство бы его не взяли – там честным и порядочным места нет...

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

У политиков и чиновников в моде формулировка «содержать пенсионеров». Умники! Пенсионеры – не коты и не морские свинки. Не надо их «содержать»! Они заработали свою пенсию тем, что отдали своей стране всю жизнь. Мы им обязаны. Они должны жить, а не прозябать «срок дожития»!

Поэт, 05-09-2018 #3[com]

Не будет здесь достатка, счастья, Продолжат дети умирать, Пока скоты сидят во власти С одною целью – воровать!

ПятаяКолонка, 05-09-2018 #4[com]

За 19 лет мы куда-то просрали триллионы нефтедолларов, пенсионные накопления, медицину, образование и ЖКХ. Сдали Дальний Восток китайцам, давим гусей и яблоки, развязали несколько войн, разосрались со всем цивилизованным миром и катимся в задницу. Отнеситесь с пониманием!

Аноним, 08-09-2018 #10[com]

Постоянно слышу от идиотов всех уровней, что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих... Не надо на меня работать, работайте на себя, а мне верните то, что я всю жизнь отправлял и отчислял с каждой зарплаты 22% в Пенсионный фонд на хранение. Где они?

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

И на сколько САНТИМЕТРОВ или Метров, Путин ЗАЕХАЛ в Туву? Показали ведь Саянский Заповедник... А он находится в Хакасии... Так что Туву Путин посетил только потому, что места для посадки Вертолета в горах Заповедника просто НЕТ...

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Ну нравится Путину отдыхать в Тыве, ну и что? Многим нравится там отдыхать! А про Шолбана все верно – всякую чушь несет, лучше бы помалкивал! Может за умного бы сошел...

Аноним, 05-09-2018 #6[ru]

А Путин вообще в курсе, что кроме Шойгу и Кара-оола в Туве есть еще и другие жители? А то вечно он прилетает или через Абакан или ночью, бродит только по зачищенной и оцепленной территории. Может, ему просто не говорят, что тут живет самое нищее население России, нуждающееся в помощи?

Sensey, 06-09-2018 #16[ru]

А что есть и не настоящий Путин?

Аноним, 07-09-2018 #20[ru]

Кара-оол, похоже, как всегда выпрашивал деньги в сумме 400 милл. руб. на достройку молодежного центра, если дадут, то этот центр обойдется почти в миллиард. Ну потанцуй-отдохни, объектов в Тыве до хрена и больше, можно и без них обойтись – природа так и шепчет. Когда фабрики и заводы будут, когда рабочие места будут, почему жители и народ Тывы, и русские и тувинцы должны, как негры, на заработки ездить? Тварь зажравшаяся, а твои дети в московских ресторанах жрать?