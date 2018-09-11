Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
улица Калинина ночью. Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 41
User Пользователей: 2

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 36, 11 сентября / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№36, 11 сентября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Эрмак, 06-09-2018 #1[ru]

Да я так же не мог встретиться с РОДНЫМ Отцом больше 10 лет...

Денег нет, старики! Но вы держитесь!

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

Насчет Моста в Крым... Стал невольным участником диспута представителя фирмы «Крымский Табак» и знакомой, владеющей магазином... Она меня спросила, а сигареты «Крымский табак» хорошие, или нет? Ответил, что «нормальные». Пришлось ему сказать, что мы раньше курили Канские или из Кемеровской области, с Алтая, Бийские. А сейчас курим только из Европейской части РФ. Нам и из Новосибирска молоко везут, и колбасу – из Красноярска...

Националист, 05-09-2018 #3[ru]

Чтобы понять, что такое путинские 20 тыс. руб. в 2024 году (через 6 лет), можно посмотреть, что было 6 лет назад. И спрогнозировать: 2012: $1=30р. – ср. пенсия = 10 тыс. р. или $333. 2018: $1=68р. – ср. пенсия = 14 тыс. р. или $206. 2024: $1=130р – ср. пенсия = 20 тыс. р. или $154. Ну как, зажили?

Аноним, 05-09-2018 #4[ru]

Как обществу «взять себя в руки», подскажите рецепт? А так-то статейка правильная, все по факту...

Аноним, 05-09-2018 #5[ru]

4й, для начала перестать голосовать раз за разом за партию жуликов и воров. Потом можно начать поддерживать любые здравые силы, готовые сменить власть. Рецептов много – почитайте хотя бы историю освобождения от советской оккупации Восточной Европы.

Аноним, 06-09-2018 #9[ru]

Хотите, чтобы вам давали из правительства миллионы, как Оюну Василию, тогда надо работать против Карликов, показать силу. Карлик на самом деле – трус еще тот.

Аноним, 06-09-2018 #10[ru]

Вся кремлевская элита подчиняется Центробанку, которая заведует Набиуллина и др. министерства финансов и Медведев. А Центробанк – это филиал Международного Валютного Фонда. А за ним Ротшильды, Рокфеллеры т.д. Вот и МВФ настоятельно потребовал повысить пенсионный возраст россиян, типа бюджетное правило. Вот и следствие того, что Кремль политически зависим от МВФ. Путин и другие ничего не могут сделать. Потому что мы – рабсила сырьевой экономики России для олигархата.

Аноним, 06-09-2018 #13[ru]

«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок «Единой России» к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации», – сказал Турчак. Кроме того, проинформировал он, поправки предусматривают «сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера». Не жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, и именно коренные малочисленные народы Севера. В Туве к этой категории относятся только тоджинцы. Или я не так понимаю?

Эрмак, 07-09-2018 #14[ru]

Аноним Номер 13... До ВАС начинает доходить, чем реформа эта обернется для конкретно живущих в Туве... Тоджа и Тере-Хольский кожуун – вот минимум, что подходит к понятию «Северные Народы». А с учетом того, что через рост НДС на 2%, с пониманием того, что НДС в каких то 5% развалил экономически СССР, с учетом того, что доллар и Евро все выше, а рубль по стоимости катится к нулю, стоимость того же угля, электроэнергии вырастет, то само понятие «пенсия» сводится на нет...

Так что осталось недолго... Придурки из Верховного Хурала своё уже сделали... А впереди нас ждут через 85 дней еще более серьезные санкции... Швеция уже Блокирует «Северный Поток 2». Если в Европе будет зима суровой, а в Турции уже снег выпадал, то есть надежда, что как то все станет по своим местам. Но рост НДС до 20% будет методично уничтожать экономику РФ...

Аноним, 07-09-2018 #19[ru]

Кто не с нами, тот в Дурдоме.)))

Аноним, 09-09-2018 #20[ru]

Иосиф Бродский (1940-1996) Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами.

Аноним, 09-09-2018 #21[ru]

Россия – это общество с ограниченной ответственностью!!!

Коротко

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

«дочь Шойгу возглавит отдел пропаганды Минобороны» – воровать всегда надежнее в тесном семейном кругу.

Аноним, 05-09-2018 #3[com]

1. Медведев поручил наказать губернаторов за школьные туалеты без отопления и канализации. 2. Мне приятно, что уважаемый Дмитрий Анатольевич по-человечески воспринял мою просьбу по поддержке нашей Тувы в продолжении строительства новых школ, ведь в том числе при его содействии за последние семь лет нам удалось ввести 6 качественных школьных зданий, – рассказал Кара-оол. Ссы в глаза – все божья роса...

Sensey, 06-09-2018 #5[ru]

Он все время поручает. Но деньги на свои поручения не выделяет. А откуда губернаторам деньги брать на его «поручения»? Нецелевое использование? Нарушение закона? Легко требовать, а как обеспечивать? Денег нет, но вы держитесь?

Аноним, 08-09-2018 #6[com]

Правосудие. 1. Спикер Тюменской думы Дмитрий Еремеев устроил ДТП, в результате которого погибли двое. Суд назначил штраф 200 тысяч рублей. 2. Мария Мотузная просто сохраняла картинки в интернете. Обвиняется в экстремизме – ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Аноним, 08-09-2018 #7[ru]

Россия и правовое государство – это разные вещи, об этом вся страна на своей шкуре испытала со времен Петра 1. Но в последнее время судьи и вся правоохранительная рать совсем охренели. Взятки берут уже миллиардами. Почти никто не сидит, все выходят через два года по УДО.

Аноним, 09-09-2018 #8[ru]

Россия – это страна, окруженная цивилизацией...

Аноним, 09-09-2018 #9[ru]

Оппозиции кажется, что они смогут построить в России что-то вроде Швеции – построят опять Колыму!

Обзор прессы

Националист, 05-09-2018 #1[ru]

А это «выборы» в Москве... «В Москве учителям неожиданно на карты упало по 50-70 тысяч рублей, премия от Дедушки Мороза. Напомню, что именно из учителей состоят избирательные комиссии на выборах 9 сентября, а Добрый Дедушка – один из кандидатов». Учитесь, лошары.

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Что-то не заметил нигде никакой предвыборной агитации в Кызыле. Избиратели нашим депутатам уже не нужны? Все голоса уже подсчитаны и разложены по нужным папкам?

Аноним, 07-09-2018 #9[ru]

Националисту – это Москва пусть учится у Тувы, как надо рисовать выборы!!!

Вагончик коррупции в Туране

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

Тот факт, что живущих в Минусинске приглашают то на роль «министра» строительства в Туве, по совместительству и на роль «атамана» Окружного, то этого «юриста», то вспомним корейцов Тэна или этого «епископа» Тыванского, то пнутого под зад Огнева с Горного Алтая... Да... Если раньше СССР отправлял в Туву СПЕЦИАЛИСТОВ, вспомним того же Конвиза, который в конце 50 годов прошлого Века предупреждал, чем грозит для Тувы постройка Кызылской ТЭЦ...

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Чем грозит Туве Кызыльская ТЭЦ, о чем предупреждал Конвиз??? Интересуюсь, дабы расширить кругозор.

Аноним, 05-09-2018 #3[ru]

Офигел, когда увидел в Кызыле павильон с игровыми аппаратами этим летом, прямо в центре города! Двери нараспашку, люди играют, никакой конспирации! Это же вразрез с федеральным законодательством???

Эрмак, 06-09-2018 #6[ru]

Аноним номер 2, я в те времена только родился, так что пишу по рассказам своего отца, который был в конце 50 годов 20 века на совещании в Обкоме партии и где Семен Конвиз ПРЕДУПРЕЖДАЛ о том, что строительство ТЭЦ, из-за Розы Ветров осенью и зимой будет накрывать Кызыл дымом от этой ТЭЦ. И что Семен Конвиз точно предсказал, что больше в Кызыле будет чахоточных. Что в итоге и получилось.

Аноним, 06-09-2018 #7[ru]

Кызылская ТЭЦ согласно метеорологическим данным должна была быть построена на западной окраине города, однако в угоду транспортной выгоде была построена на восточной окраине города, без учета розы ветров. По этой причине над городом в зимнее время в связи с нахождением в Тувинской котловине висит смог с тепловой станции.

68-йили 37-й?

Аноним, 06-09-2018 #5[ru]

Свобода – это прежде всего ответственность за свою собственную жизнь, а не возможность творить, что вздумается. У нас народ не привык думать о судьбе Родины – пусть голова болит у властей. В результате народ полностью отстранен от управления. И его это в принципе устраивает – главное, чтобы было теплое стойло и полное корыто.

Накануне масштабного и наглого преступления

Аноним, 05-09-2018 #1[ru]

Взывать к совести жуликов и воров бесполезно. Ходить на выборы – тоже. Так как никакого контроля за подсчетом голосов в Туве нет. Даже за явкой невозможно проследить – так как видеокамеры на участках, которые ОБЯЗАНЫ работать на время выборов, выключены. Следует признать, что в нашей республике нельзя на сегодняшний день провести честные выборы. Нужно выстраивать с нуля всю систему контроля – начиная с реальной оппозиционной партии и заканчивая командой грамотных наблюдателей.

Аноним, 07-09-2018 #3[ru]

Даже далеко не надо ходить, избирательные бюллетени уже нарисованы – та же Дивановна на велосипеде, ховалыги и т.п. Не надо тратить свое время, уважайте себя – хватит шлюх на нашу голову.

Аноним, 08-09-2018 #5[ru]

Голосуй не голосуй, всё равно получишь мало... Разве не так? Истина.

«Всё правительство – это криминальные элементы»

Националист, 05-09-2018 #1[ru]

110 млн. руб. украл глава Красноярской энергокомпании, сын вице-губернатора Василий Кузичев. На эти деньги он возвел себе VIP-базу отдыха на берегу водохранилища, летал бизнес-классом с семьей и друзьями и выписал себе зарплату 1,6 млн. в мес. Суд дал Кузичеву-младшему 4 г. условно

Аноним, 05-09-2018 #7[ru]

В стране наступила эпоха безвременья и деградации, когда на поверхность всплывает всякое говно...

Аноним, 07-09-2018 #20[ru]

Чудан-оол – это закономерный выкидыш тувинской политики. В этой же куче подонков Санчай Миша, Абрамова Анна, Кужугет Надюха и т.п.

Аноним, 07-09-2018 #24[ru]

...Бедная Тува, что её ждет с этими Чудаанами, Кара-оолами, Иргитами?

Аноним, 09-09-2018 #32[ru]

Чудаан-оол сидел на заказухе, все это знают, если бы он честно работал, даже безграмотно, в правительство бы его не взяли – там честным и порядочным места нет...

Добрый царь немножко поправил злых бояр

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

У политиков и чиновников в моде формулировка «содержать пенсионеров». Умники! Пенсионеры – не коты и не морские свинки. Не надо их «содержать»! Они заработали свою пенсию тем, что отдали своей стране всю жизнь. Мы им обязаны. Они должны жить, а не прозябать «срок дожития»!

Поэт, 05-09-2018 #3[com]

Не будет здесь достатка, счастья, Продолжат дети умирать, Пока скоты сидят во власти С одною целью – воровать!

ПятаяКолонка, 05-09-2018 #4[com]

За 19 лет мы куда-то просрали триллионы нефтедолларов, пенсионные накопления, медицину, образование и ЖКХ. Сдали Дальний Восток китайцам, давим гусей и яблоки, развязали несколько войн, разосрались со всем цивилизованным миром и катимся в задницу. Отнеситесь с пониманием!

Аноним, 08-09-2018 #10[com]

Постоянно слышу от идиотов всех уровней, что на 5 пенсионеров приходится 6 работающих... Не надо на меня работать, работайте на себя, а мне верните то, что я всю жизнь отправлял и отчислял с каждой зарплаты 22% в Пенсионный фонд на хранение. Где они?

Кара-оол подтвердил, что в Туве был настоящий Путин

Эрмак, 05-09-2018 #1[ru]

И на сколько САНТИМЕТРОВ или Метров, Путин ЗАЕХАЛ в Туву? Показали ведь Саянский Заповедник... А он находится в Хакасии... Так что Туву Путин посетил только потому, что места для посадки Вертолета в горах Заповедника просто НЕТ...

Аноним, 05-09-2018 #2[ru]

Ну нравится Путину отдыхать в Тыве, ну и что? Многим нравится там отдыхать! А про Шолбана все верно – всякую чушь несет, лучше бы помалкивал! Может за умного бы сошел...

Аноним, 05-09-2018 #6[ru]

А Путин вообще в курсе, что кроме Шойгу и Кара-оола в Туве есть еще и другие жители? А то вечно он прилетает или через Абакан или ночью, бродит только по зачищенной и оцепленной территории. Может, ему просто не говорят, что тут живет самое нищее население России, нуждающееся в помощи?

Sensey, 06-09-2018 #16[ru]

А что есть и не настоящий Путин?

Аноним, 07-09-2018 #20[ru]

Кара-оол, похоже, как всегда выпрашивал деньги в сумме 400 милл. руб. на достройку молодежного центра, если дадут, то этот центр обойдется почти в миллиард. Ну потанцуй-отдохни, объектов в Тыве до хрена и больше, можно и без них обойтись – природа так и шепчет. Когда фабрики и заводы будут, когда рабочие места будут, почему жители и народ Тывы, и русские и тувинцы должны, как негры, на заработки ездить? Тварь зажравшаяся, а твои дети в московских ресторанах жрать?

(прочитано 301 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7539.html
0

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 12-09-2018 20:27:22   #3 [ru]
№2 наш вечный любезный аноним )) за***л тамить уже..твой Риск Информ чем занмается? ))как думаешь?)) а значит и ты)) кхаха ах***ь
 
0
avatar
Националист (гость) 12-09-2018 10:57:29   #2 [ru]
Думаю, что стуккачество и есть национальная идея русни. Иначе как объяснить 6 миллионов доносов в сталинские времена. Да и то, что происходит сейчас...

http://imglink.ru/pictures/12-09-18/350f0732bb3edb25ee93283b61aa8075.jpg
 
+1
avatar
Аноним (гость) 12-09-2018 08:55:55   #1 [ru]
кхаха)) да 3 тигр по вам плачет)))
 
0
Остальные материалы номера 36:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

На стене женского общежития открыта хорошо оборудованная стена для спортивного скалолазания.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank