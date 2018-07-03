В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В нескольких десятках городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы, организаторами которых выступили сторонники оппозиционера Навального, партии «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, сообщает «МБХ медиа» в воскресенье, 1 июля.

Активисты штаба Навального подали заявки на проведение протестов в тех городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу, то есть действует стандартный порядок подачи таких уведомлений. В большинстве городов акции были согласованы с властями.

Митинги состоялись почти в 40 городах России, в том числе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Иркутске. Власти пытались помешать проведению акций в Омске, Якутске, Краснодаре и Твери, организовав рядом другие мероприятия и включая на них громкую музыку.

Сам Навальный не принял участие в акции ни в одном из городов, объяснив: «Понятно же как работает система: а давайте на всякий случай закроем, из камеры ему сложнее призывать будет». Также на своей странице в фейсбуке он рассказал, что заметил слежку за собой.