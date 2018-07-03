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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 26, 3 июля / В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста
   
 
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№26, 3 июля 2018 года.

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В нескольких десятках городов России прошли акции протеста против пенсионной реформы, организаторами которых выступили сторонники оппозиционера Навального, партии «Яблоко», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, сообщает «МБХ медиа» в воскресенье, 1 июля.

Активисты штаба Навального подали заявки на проведение протестов в тех городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу, то есть действует стандартный порядок подачи таких уведомлений. В большинстве городов акции были согласованы с властями.

Митинги состоялись почти в 40 городах России, в том числе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Иркутске. Власти пытались помешать проведению акций в Омске, Якутске, Краснодаре и Твери, организовав рядом другие мероприятия и включая на них громкую музыку.

Сам Навальный не принял участие в акции ни в одном из городов, объяснив: «Понятно же как работает система: а давайте на всякий случай закроем, из камеры ему сложнее призывать будет». Также на своей странице в фейсбуке он рассказал, что заметил слежку за собой.

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

(прочитано 254 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7410.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 04-07-2018 22:59:34   #1 [ru]
Несмотря на ЧМ и тотальную промывку мозгов в зомби-ТВ, народ заметил липкие ручонки жадных чиновников в своих карманах! То ли еще будет.
 
+2
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