Забота государства о народе не знает пределов

Ещё не забылась пышная церемония инаугурации президента России Путина, а самые кошмарные предсказания начали сбываться. Под шумок начала чемпионата мира по футболу сначала правительство «проспало» повышение цены на бензин до 47 рублей за литр, а затем уверенно и смело приняло решение о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. Мне на это можно было бы не обращать особого внимания – я уже пенсионер, на бензин трачу мало и бизнесом не занимаюсь, если бы не заявление В.Путина в 2005 году, когда он ясно выразил свою позицию: «Хочу обратить внимание – я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».

Все понимают, что наше правительство ничего не делает без высочайшего соизволения президента. Дума и Совет Федерации – тоже. А это значит, что закон о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС пройдёт на «Ура!». Сейчас объясняют экономическую подоплёку решения: правительство планирует заработать на повышении пенсионного возраста 3 трлн. рублей и «снять шапку» с НДС в 300 млрд. рублей. Много это или мало?

Крымский мост России обошёлся почти в триллион рублей. В такую же сумму обойдётся чемпионат мира по футболу. Газовый Турецкий поток будет стоить не менее в 1,3 трлн. рублей. Только отказ от этих, не сулящих никаких выгод проектов, сохранил бы бюджету денег больше, чем правительство хочет «заработать» увеличением НДС и повышением пенсионного возраста. Интересно, если бы Путин заявил об этом до дня голосования, сколько процентов он бы получил на выборах? 50, 40 или 15? И что на самом деле означают его обещания? Благие пожелания?

Предложения правительства РФ пока ещё не приняли форму законов. Как известно, бизнес и профсоюзы его не поддержали. Даже для них такое решение показалось сомнительным. По стране начались массовые акции протеста. Видимо, население России ещё не до такой степени потеряло веру в себя, чтобы молча проглотить эту «горькую пилюлю». Главное, все понимают, что от увеличения срока выхода на пенсию от 5 до 8 лет и двухпроцентного увеличения налога на добавленную стоимость по большому счёту в стране ничего не изменится в лучшую сторону. Будет больше безработных и нищих пенсионеров и меньше предпринимателей. Чиновники будут паразитировать в своих насиженных креслах на пять лет дольше. Страна будет глубже опускаться в своей зависимости от цены на нефть. Никакого прорыва в экономике страны точно не будет, а будет больше прорывов канализации, водопроводов и теплосетей.

Наверное, сначала нужно было заняться наведением порядка, а уж потом думать, как с народа «снять пенку». В мире мало стран, где бы чиновничество возглавляло процесс разворовывания страны. Россия – это та самая страна, в которой воруется всё, везде и всегда. И чиновникам принадлежит в этом «первая скрипка». Обратите внимание на премьера Тувы Кара-оола, его окружение – Бичелдея, Тас-оол и других. Как вы думаете, они от этих решений как-то что-то потеряют? Обеднеют? Скорее, наоборот.

В принципе решение о повышении пенсионного возраста логично – Путин и его команда стремительно стареют. Лет через пять, если Путин будет у власти, можно будет ожидать очередное продление возраста выхода на пенсию. Этот процесс бесконечен, пока не сменится дряхлая элита на молодую. «Но жить в этой жизни прекрасной, не придётся ни мне, ни тебе»...

До встречи с пенсией в гробу.

Сергей Конвиз