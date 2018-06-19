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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / Забота государства о народе не знает пределов
   
 
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№24, 19 июня 2018 года.

    Популярно о наболевшем

Забота государства о народе не знает пределов

Забота государства о народе не знает пределов

Ещё не забылась пышная церемония инаугурации президента России Путина, а самые кошмарные предсказания начали сбываться. Под шумок начала чемпионата мира по футболу сначала правительство «проспало» повышение цены на бензин до 47 рублей за литр, а затем уверенно и смело приняло решение о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. Мне на это можно было бы не обращать особого внимания – я уже пенсионер, на бензин трачу мало и бизнесом не занимаюсь, если бы не заявление В.Путина в 2005 году, когда он ясно выразил свою позицию: «Хочу обратить внимание – я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».

Все понимают, что наше правительство ничего не делает без высочайшего соизволения президента. Дума и Совет Федерации – тоже. А это значит, что закон о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС пройдёт на «Ура!». Сейчас объясняют экономическую подоплёку решения: правительство планирует заработать на повышении пенсионного возраста 3 трлн. рублей и «снять шапку» с НДС в 300 млрд. рублей. Много это или мало?

Крымский мост России обошёлся почти в триллион рублей. В такую же сумму обойдётся чемпионат мира по футболу. Газовый Турецкий поток будет стоить не менее в 1,3 трлн. рублей. Только отказ от этих, не сулящих никаких выгод проектов, сохранил бы бюджету денег больше, чем правительство хочет «заработать» увеличением НДС и повышением пенсионного возраста. Интересно, если бы Путин заявил об этом до дня голосования, сколько процентов он бы получил на выборах? 50, 40 или 15? И что на самом деле означают его обещания? Благие пожелания?

Предложения правительства РФ пока ещё не приняли форму законов. Как известно, бизнес и профсоюзы его не поддержали. Даже для них такое решение показалось сомнительным. По стране начались массовые акции протеста. Видимо, население России ещё не до такой степени потеряло веру в себя, чтобы молча проглотить эту «горькую пилюлю». Главное, все понимают, что от увеличения срока выхода на пенсию от 5 до 8 лет и двухпроцентного увеличения налога на добавленную стоимость по большому счёту в стране ничего не изменится в лучшую сторону. Будет больше безработных и нищих пенсионеров и меньше предпринимателей. Чиновники будут паразитировать в своих насиженных креслах на пять лет дольше. Страна будет глубже опускаться в своей зависимости от цены на нефть. Никакого прорыва в экономике страны точно не будет, а будет больше прорывов канализации, водопроводов и теплосетей.

Наверное, сначала нужно было заняться наведением порядка, а уж потом думать, как с народа «снять пенку». В мире мало стран, где бы чиновничество возглавляло процесс разворовывания страны. Россия – это та самая страна, в которой воруется всё, везде и всегда. И чиновникам принадлежит в этом «первая скрипка». Обратите внимание на премьера Тувы Кара-оола, его окружение – Бичелдея, Тас-оол и других. Как вы думаете, они от этих решений как-то что-то потеряют? Обеднеют? Скорее, наоборот.

В принципе решение о повышении пенсионного возраста логично – Путин и его команда стремительно стареют. Лет через пять, если Путин будет у власти, можно будет ожидать очередное продление возраста выхода на пенсию. Этот процесс бесконечен, пока не сменится дряхлая элита на молодую. «Но жить в этой жизни прекрасной, не придётся ни мне, ни тебе»...

До встречи с пенсией в гробу.

Сергей Конвиз

(прочитано 476 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7381.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 22-06-2018 16:44:30   #10 [ru]
националисту - мы все поддерживаем и на голосование не ходили многие . все было нарисовано
 
0
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Аноним (гость) 21-06-2018 14:40:54   #9 [ru]
А с 1 июля еще и повышаются все тарифы на ЖКХ...
ДОКОЛЕ?????
 
+2
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Валерий_Соловей (гость) 21-06-2018 12:30:30   #8 [ru]
Резкий рост общественного недовольства
фиксируется в связи с пенсионной реформой. Причем, по данным закрытой социологии, переложить ответственность на Медведева не удалось.

Отпуска для регионального начальства отменены.
 
+2
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Националист (гость) 21-06-2018 08:13:30   #7 [ru]
Глас народа

http://imglink.ru/pictures/21-06-18/4db914510078042ec3ca3cfa342437e1.jpg
 
0
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Националист (гость) 20-06-2018 14:31:06   #6 [ru]
Еще один потенциальный пенсионер пропагандон Соловьев. С его зарплатами и пенсии вообще не надо. У него другая проблема.

Итальянская финансовая гвардия начала проверку особняка Соловьёва на озере Комо, сообщает РИА, следственный судья, проверяя декларацию о доходах не мог понять глагол «насосал» в графе «источник».
 
0
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Националист (гость) 20-06-2018 14:03:02   #5 [ru]
Не могу понять истерики холуев! Что не нравится? Дорогой бензин, НДС или повышение пенсионного возраста? Ведь большинство из холопов голосовали дружно за гэбэшного гопника! Че теперь ноете терпилыпы? Ваш выбор - кайфуйте!!!
 
+2
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Аноним (гость) 20-06-2018 11:54:33   #4 [ru]
Народ это куча баранов хоть наголо остричь и еще впридачу рога отпилить и яйца и вымья отрещать они и так будут голосовать за Единую россию чтобы их еще что нибудь отрезало!
 
+2
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Аноним (гость) 20-06-2018 11:33:06   #3 [ru]
В Туве и так мало кто до пенсии доживает - средняя продолжительность жизни мужчин - 58 лет. А теперь еще хуже будет. Скажите, какой смысл платить налоги, если пенсии мне все равно не видать?
 
+2
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Аноним (гость) 20-06-2018 10:54:36   #2 [ru]
Все это лирика...
 
0
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Аноним (гость) 20-06-2018 09:08:05   #1 [ru]
Так ПЕЧАЛЬНО, что ждет всех нас, за исключением кучки богатого(наворовавшегося) дерьма!
Нет справедливости, нет наказания, за ложь и воровство! Видимо, скоро, эта цивилизация прекратит свое существование! Жаль, что человечество (а, именно определенные его представители) обосрало все, что нам дали! ПЕЧАЛЬНО!
Выход из ситуации есть, но слишком сильно мы плебеи! А, может, все-таки сможем.....? Ведь будущее наших детей..., в наших руках!!!
 
+4
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Бросаю курить. День седьмой. Наорала на хлеб за то, что он сильно крошился.

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