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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Ограбили и забыли
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

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Ограбили и забыли

Ограбили и забыли

Пенсионная реформа будет принята Думой на этой неделе. На следующей – СовФедом и подписана президентом. Ее явно форсируют, чтобы исключить из информационной повестки дня.

Все протесты, соцопросы, падение рейтингов – все проигнорировано. Теперь курс только на то, чтобы забыть ее как можно скорее.

Ограбили – забыли.

Не в первый раз такое.

• Сначала отняли у старших поколений накопительную пенсию (ее позволительно иметь теперь только людям моложе 1967 г.р.). Никто ничего не заметил и не понял. Проехали – забыли.

• Потом заморозили накопительную пенсию у всех. Недавно министр труда РФ Топилин признал: «Заморозка – это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета». У людей отняли 2 трлн руб. Их больше не отдадут в виде добавки к пенсии. И топилинское рассуждение – что бюджет сэкономил, а люди ничего не потеряли – выглядит верхом цинизма. Эти 2 трлн. руб. должны были увеличить людям пенсию за счет накопительной части. Теперь не увеличат. Отняли. Проехали – забыли.

• Потом, неизвестно из-за чего заморозили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сразу 5 млн. пенсионеров (каждый третий работающий пенсионер!) перешли с легальной работы в теневой сектор, стали работать без оформления. Не было протестов, но было наказание минфина рублем. Минфин утерся и сделал вид, что не понес потерь. Хотя потеряли отчисления в Пенсионный и др.фонды, потеряли налоги. Ладно, проехали – забыли.

• Потом совершенно возмутительная замена индексации разовой компенсацией. Эта компенсация не включается в последующем в базу индексации, а значит это было ограбление на все будущие года, в каждый из этих годов – и всего населения страны, в том числе тех, кому еще далеко до пенсии. Население не поняло. Подумало, что это относится только к пенсионерам. Проехали – забыли.

• Теперь повышение пенсионного возраста. Власть хочет, чтобы мы поскорее его проехали и забыли.

• Ведь впереди еще отмена существующей накопительной пенсии, окончательное оформление изъятия в бюджет у людей тех самых 2 трлн. руб. пенсионных накоплений и введение новой накопительной системы – она уже готова и называется «Индивидуальный пенсионный капитал» – ИПК.

Можете не сомневаться, что это будет проводиться также с помощью фактического обмана доверия граждан. Им заморочат голову разговорами о собственности на ИПК и еще много о чем. И постараются провести все решения форсированно, чтобы никто не успел ничего понять и тем более сделать. Новая волна протестов (отняли накопительную пенсию, за которую все платили!) власти не нужна.

Сколько триллионов отняли у нас с вами в будущем – тех, которые государство нам должно было выплатить, когда мы выйдем на пенсию, – и подсчитать страшно. Причем отняли обманом, грубо, глупо, топорно, даже себе во вред, попросту потеряв эти деньги.

Это – непрекращающийся, постоянный пенсионный дефолт. Власти отнимают деньги не только у пенсионеров или людей предпенсионного возраста. У всех. Они фактически грабят нас не в настоящем, а в будущем. Отнимают его.

Когда остановится этот пенсионный грабеж?

До тех пор пока граждане страны будут голосовать за такую власть, которая не выражает их интересы, – никогда.

Телеграм-канал «СерпомПо»

(прочитано 418 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7572.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 03-10-2018 17:01:31   #2 [com]
«Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы защищают не вас от них, а их – от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено» (Айн Рэнд, «Атланты держат небо»).
 
0
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Националист (гость) 03-10-2018 07:56:47   #1 [ru]
Власть имущие заточены только на одно - ВОРОВАТЬ. Т.к. занять деньги на Западе скрепные не могут. Вот они и щипают свое население. И банки от них не отстают. Пример:
Банкстеры по всем фронтам щиплют клиентов. Банкомат Сбербанка выдал 200 000 рублей с задержкой и деньги достались случайному прохожему. Казалось бы это проблема банка. "Нет", - констатирует Сбербанк. За ошибки сломанного банкомата должен платить клиент, а Сбербанк готов отстаивать позицию в суде.
Ждем ответный иск Сбербанка к клиенту и с требованием к клиенту отремонтировать или купить банкстерам новый банкомат.
 
+1
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0.00%
Повысится работоспособность и долголетие всех жителей России. (0 голосов)
0.00%
Вырастет безработица в стране и особенно людей предпенсионного возраста. (3 голоса)
10.71%
На пенсионерах государство сэкономит, но зато это приведет к процветанию России. (1 голос)
3.57%
Это простой грабеж населения, жизнь в стране станет хуже. (23 голоса)
82.14%
Пока не понимаю, что происходит. (1 голос)
3.57%
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