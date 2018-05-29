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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 21, 29 мая / Россияне не доживут до пенсии
   
 
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№21, 29 мая 2018 года.


Россияне не доживут до пенсии

Россияне не доживут до пенсии

С политических трибун в последние недели были слышны многочисленные заявления о необходимости изменения пенсионного возраста в России. Его хотят поднять, и можно сказать, что это вопрос лишь времени. А вот успеют ли россияне пожить на пенсии, проработав всю жизнь и отдав её стране?

В сентябре прошлого года Минздрав решил порадовать население, а также руководство страны, сообщив, что показатель продолжительности жизни россиян побил новый исторический рекорд. Теперь он достиг «круглой» отметки в 72,5 года. А много это или мало? Давайте разберёмся.

Средняя продолжительность жизни – это статистически рассчитанный прогноз, показывающий, сколько в среднем проживут люди, родившиеся или же находящиеся в определённом возрасте. Подсчёты совершаются на календарный год. Важным моментом тут является то, что уровень смертности сохраняют по всем возрастным группам, как он был на момент исследования. То есть средний показатель жизни демонстрирует, сколько в среднем проживёт родившийся в году, для которого этот показатель рассчитан, при условии, что смертность в будущем будет неизменной.

Отметим, что фактически средняя продолжительность жизни – это, по большому счёту, показатель смертности населения. При этом детскую смертность считают отдельно, так как в беднейших государствах уровень смертности среди детей крайне высок. Поэтому если бы при расчётах высчитывали среднее арифметическое от всех возрастных категорий людей, то цифры бы не смогли реально отразить картину смертности в той или иной стране.

Самая плохая ситуация – традиционно в Африке, за исключением её северных территорий, где преимущественно проживает арабское население. Средняя продолжительность жизни в Африке составляет всего 40-50 лет, тогда как в странах-долгожителях – 80-85 лет. Для сравнения, в Японии или Сингапуре этот показатель равен 85 и 84 годам соответственно. А вот в Центрально-Африканской Республике – 48,5 года, а в Сьерра-Леоне совсем скромно – 38 лет.

А что у нас?

Методика, применяемая у нас, охватывает возрастные группы от 0 до 110 лет. Именно 110 лет определили как максимальный возраст россиян, используемый в расчётах. Методика за последние годы не претерпела изменений. Статисты всё так же соединяют данные прежних годов и нынешних в единой таблице.

По уточнённым данным Минздрава, продолжительность жизни по итогам прошлого года в России выросла до 72,7 года, а показатель смертности снизился. Таким образом, рост составил 0,83 года по сравнению с итогами 2016-го (71,87 года). Согласно информации ведомства, рост продолжительности жизни затронул как мужчин, так и женщин.

Мужчины в России в среднем живут 67,51 года, а женщины – 77,64 года. Разница между продолжительностью жизни обоих полов огромная – 10 лет. В Европе и Северной Америке эта возрастная «вилка» намного меньше.

По данным Росстата (2013 год), список регионов-долгожителей в России выглядит следующим образом:

  • Республика Ингушетия – 78,84 года (75,97 года – мужчины, 81,32 – женщины)
  • Москва – 76,37 года (72,31 года – мужчины, 80,17 – женщины)
  • Республика Дагестан – 75,63 года (72,31 года – мужчины, 78,82 – женщины)

Регионы-аутсайдеры:

  • Республика Тыва – 61,79 года (56,37 года – мужчины, 67,51 – женщины)
  • Чукотский автономный округ – 62,11 года (58,65 года – мужчины, 66,42 – женщины)
  • Еврейская автономная область – 64,94 года (58,84 года – мужчины, 71,66 – женщины)

Планы правительства

Сейчас в России предусматривается повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет – у женщин. За основу взяты инициативы, предложенные Центром стратегических инициатив нынешнего главы Счётной палаты Алексея Кудрина. А повысить пенсионный возраст могут уже в 2019 году – новый кабинет министров не исключает, что решение будет принято в ускоренном режиме. Остаётся надеяться, что повышение пенсионного возраста будет поэтапным и растянется на несколько лет.

Есть ли надежда?

Несмотря на то, что с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,3 года, эти цифры выглядят удручающими. Конечно, по сравнению с 90-ми годами виден прогресс. Но, несмотря на увеличение продолжительности жизни, наша страна до сих пор на несколько лет, а то и десятилетий отстаёт от стран Запада по этим показателям.

Продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, питания, отсутствия вредных привычек и ряда внешних факторов – экологии и доступа к услугам врачей. Конечно, государство предпринимает множество шагов, чтобы догнать и перегнать Запад: вводится телемедицина, пропагандируется здоровый образ жизни, вновь вспоминают о нормах ГТО, появляются различные продукты с приставками «био» и «экологически чистый».

Но нужно смотреть правде в глаза. С учётом предложений по повышению пенсионного возраста, российские пенсионеры, а в основном это касается мужчин, так и не смогут пожить на пенсии. Если учесть, что планку выхода на пенсию хотят поднять для мужского населения до 65 лет, то, по всё той же статистике, в среднем русский мужчина будет находиться на пенсии 2,5 года. Так вот много это или мало? Ответ очевиден.

Михаил Измайлов
«News.ru»

(прочитано 544 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7345.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 31-05-2018 13:07:01   #5 [ru]
Самое уродское в нашей пенсионной системе, что копишь-копишь себе на пенсию и вдруг за пару дней до выхода на пенсию помираешь. И в результате все деньги, которые всю жизнь уходили с зарплаты на пенсионный счет, достаются государству. Спрашивается - какого хрена? Почему я не могу завещать СВОИ накопления своим наследникам?
 
+4
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Аноним (гость) 31-05-2018 12:05:29   #4 [ru]
А вы то сами посчитайте : Те налоги которые вы платите пенсионному фонду ежемесячно отправляйте на счет в банк под проценты и посчитайте сколько у вас скопиться денег в банке учитывая сложный процент и далее вы выходите в 60 лет на пенсию и получаете минимален и плюс еще берете со счета на прожитье в месяц и далее еще останется вашим детям или допустим к 60 годам вы купите 1 комнатную квартиру за эти деньги в москве и будете сдавать за 40 тысяч в месяц и это будет равно ,если не больше вашей пенсии и еще квартира детям останется вот такой мой расчет могу конечно и с цифрами все это описать но это дольше потребуется времени!
 
+8
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Sensey 31-05-2018 11:40:36   #3 [ru]
а что если человек может выбрать, платить пенсионному фонду или нет? если не будет то будет получать минимальную пенсию, а если он очень богат, то пенсия ему не нужна и он не будет платить?
  
0
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Аноним (гость) 30-05-2018 14:22:44   #2 [ru]
нигде так не воруют как в пенсионном, сколько уже уголовных дел по всей России, а какие они себе офисы строят, ничего не производят, только нашу нищую пенсию считают.
 
+4
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Аноним (гость) 30-05-2018 13:20:08   #1 [ru]
Если не доживем до пенсии, то зачем платить налоги в пенсионный фонд?
 
+2
Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
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