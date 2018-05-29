    Пресс-служба прокуратуры сообщает

В Чаа-Хольском районе выявлены нарушения антикоррупционного законодательства

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией.

Прокурорской проверкой установлено, что начальник сельскохозяйственного отдела администрации Чаа-Хольского района Шолбан Токаш-оол, замещающий должность муниципальной службы, отнесенную к ведущей группе должностей, является учредителем общества с ограниченной ответственностью «Водоканал «Чаа-Холь» и имеет свою долю в уставном капитале названного общества.

При поступлении на муниципальную службу Токаш-оол не уведомил работодателя о своем статусе учредителя ООО «Водоканал «Чаа-Холь» и доли в уставном капитале, что является нарушением запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Прокурором по выявленным нарушениям председателю администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В период рассмотрения представления Токаш-оол от занимаемой должности освобожден (уволился по собственному желанию).

Юрисконсульт администрации района привлечена к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Чаа-Хольского района.

В Дзун-Хемчикском районе проверено соблюдение законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению

Прокуратурой Дзун-Хемчикского района Республики Тыва выявлены нарушения федерального и регионального законодательства при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению.

Проверкой, проведенной прокуратурой в октябре 2017 года, было установлено, что администрацией Дзун-Хемчикского района не утверждена стоимость гарантированных услуг по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ, а также с органами государственной власти субъекта РФ. Не определен порядок предоставления земельных участков на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений. Не принимались меры по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела.

Аналогичные нарушения выявлены проверкой в администрации города Чадана.

24 октября 2017 года прокуратурой района председателям администрации Дзун-Хемчикского района и города Чадан внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Контрольная проверка показала, что нарушения, указанные в актах прокурорского реагирования, в полном объеме не устранены. В связи с этим прокуратурой в Дзун-Хемчикский районный суд направлены исковые заявления к администрации муниципального района и города Чадана, которые рассмотрены и удовлетворены. Суд обязал председателей администраций выполнить исковые требования прокурора.

Решения суда вступили в законную силу.

Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Дзун-Хемчикского района.

Прокуратура через суд добилась проведения реконструкции участка автодороги

Прокуратурой Улуг-Хемского района, согласно поступившей информации УГИБДД МВД по Республике Тыва, проверено исполнение законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения.

Установлено, что автодорога «Подъезд к городу Шагонару» закреплена на праве оперативного управления за ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва «Тываавтодор» и относится к республиканским автодорогам. Дорога имеет просадки, выбоины, нет разметки. Участок дороги не отвечает требованиям ГОСТа.

Прокуратура Улуг-Хемского района в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с исковым заявлением к ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва «Тываавтодор» о возложении на учреждение обязанности по устранению выявленных недостатков на участке дороги «Подъезд к городу Шагонару».

Кызылским городским судом Республики Тыва исковое заявление прокурора Улуг-Хемского района удовлетворено. Суд обязал ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Тыва «Тываавтодор» в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести реконструкцию участка дороги «Подъезд к городу Шагонару». На Министерство финансов Республики Тыва возложены обязанности по финансированию работ на дороге согласно смете расходов, предоставленной со дня внесения заявки.

Решение суда вступило в законную силу.

Прокуратура Улуг-Хемского района.