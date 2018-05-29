Шойгу для Тувы: Спасение или трагедия?

Россия – страна с огромной территорией, многонациональным и многоконфессиональным населением. Управлять такой страной – дело сложное и опасное. Поэтому ещё со времён царя Гороха на места отправлялись государевы люди на кормление. Та система кормления в Древней Руси подразумевала, что такие временные представители царской власти будут отстаивать интересы державы и содержаться за счёт местных властей. Наряду с денежным довольствием им выдавали продукты, лошадей, слуг и средства на их содержание. Таким образом, кормление давало возможность человеку, состоящему на государственной службе, содержать себя и свою семью, используя лишь свои служебные полномочия и права, предоставленные княжеской, а позднее – и царской властью. Сегодняшнее устройство Российской Федерации основано на похожих принципах, только с учётом новых реалий – лошадей кормить уже не надо, зато у кормящихся очень выросли аппетиты. Им теперь подавай миллиарды. И не рублей, а долларов США.

Во времена Московской Руси система власти держалась на наместничестве. Наместники распоряжались на местах, вершили суд и собирали дань. Кормлением в Московской Руси называли содержание таких «прикомандированных» служивых. Место службы наместника обычно располагалось в центре уезда. Здесь он чинил суд и управу по всем административным делам в пределах города и околицы, а также вершил суд по делам уголовным. В его компетенции были также военные силы.

При Ельцине таким представителями были полномочные представители – люди, официально уполномоченные на такие действия. В новейшей истории всё изменилось и наместниками стали люди, официально не облачённые никакими полномочиями. Но реально управляющие территориями. В Туве таким наместником с некоторых пор стал наш замечательный земляк Сергей Шойгу. Его становление в качестве полновластного наместника имеет свою историю.

В постсоветской Туве республика имела реальное самоуправление. Распад СССР давал такую возможность – государство было ослаблено и раздроблено. Шериг-оол Ооржак и Каадыр-оол Бичелдей, соперничая и объединяясь в интересах Тувы, сумели взять бразды правления республикой в свои руки. Не стану размышлять об эффективности того управления – не это тема публикации. Скажу лишь, что они реально сами принимали решения в рамках своих компетенций. В начале «нулевых» Ш.Ооржаку удалось заинтересовать влиятельных российских особ Сергея Пугачёва и Людмилу Нарусову для решения проблем Тувы в федеральных органах власти. Их обоюдовыгодная сделка была простой: в обмен на помощь в решении текущих проблем они получали официальный статус представителей тувинского народа в Совете Федерации. Так продолжалось до 2006 года, когда чрезвычайному министру Шойгу захотелось большего влияния в родной республике. Его не устраивала ситуация, когда он, самый знаменитый в мире тувинец, пользовался в родной республике лишь официальными приветствиями и не имел никаких осязаемых рычагов влияния на принимаемые в республике решения. И виной тому была принципиальная позиция президента Тувы Ш.Ооржака не допускать его до реального влияния внутри республики.

Федеральный министр по делам обороны и чрезвычайных ситуаций Шойгу долго ждал, когда, наконец, Шериг-оол Ооржак споткнётся и даст ему шанс поменять систему властвования в регионе. И его ожидания сбылись, когда «Единая Россия», список которой возглавлял Шериг-оол Ооржак, «провалилась» на парламентских выборах 2006-07 годов, а победителем была названа «Партия Жизни» Василия Оюна. Пользуясь близостью к телу В.Путина, ему удалось продавить в Кремле кандидатуру своего безропотно послушного протеже Шолбана Кара-оола на должность Главы республики и уговорить Василия Оюна согласиться на вторую роль в управлении республикой. С этого момента и открылась новая страница новейшей истории Тувы, давшая для Шойгу новые возможности, а для тувинцев – неожиданные проблемы.

Для того, чтобы всем была понятна ситуация, немного о Сергее Шойгу. Выпускник первой Кызылской школы и Красноярского строительного института всегда умел выбирать друзей и хозяев. Сын секретаря Обкома КПСС, в советское время он удачно женился на племяннице первого секретаря Красноярского крайкома КПСС. После этого его жизнь и карьера резко пошли в гору. Немного потрудившись на ниве строительства, он быстро перешёл на партийную работу и сделал стремительную карьеру партийного бюрократа. Но КПСС приказала долго жить, и Шойгу нашёл пристанище возле президентов России и наследника КПСС – партиях «Единство» и «Единая Россия». У него были разные должности, перечислять которые не имеет смысла, поскольку главным в них было нахождение возле тела президента. Сейчас он – министр обороны России, но все понимают, что название в данном случае роли не играет. Даже для непосвящённых понятно, что трудно стать толковым полководцем, ни дня не отслужив в армии. Так что военные навыки в данном случае никакой роли не играют – на передний план выходят такие таланты, как умение организовывать отдых первого лица, готовить шашлык и создавать пиар. Так что он с таким же успехом мог бы занять пост министра здравоохранения, сельского хозяйства и уж точно с большими основаниями – строительства, поскольку имеет базовое советское образование по этому профилю. Правда, он, говорят, сейчас уже доктор каких-то наук... Может быть. Однако вера в реальность этих учёных званий в наше время сильно девальвирована. Шолбан Кара-оол у нас тоже считает себя кандидатом экономических наук, однако, в эту учёность, похоже, кроме него никто не верит. Но я сегодня не об этом.

Время летит незаметно: пошёл двенадцатый год, как Шойгу управляет республикой. Пора подводить итоги. К сожалению, радоваться особенно нечем. По большому счёту он принёс тувинцам пушки вместо хлеба. Кому не верится, давайте посмотрим детально.

Вернёмся к началу «нулевых». Банкир Пугачёв, став сенатором от Тувы, активно занимается предприятиями Тувы, начинает разработку Элегестинского месторождения коксующихся углей, с помощью сенатора Нарусовой решает вопрос федерального финансирования строительства железной дороги Курагино-Кызыл. Начинается строительство. Шло всё очень непросто – деньги были нужны огромные. Но даже то, что федеральное правительство взяло на себя 50% финансирования проекта стоимостью в 172 млрд. рублей, было большой удачей, гарантирующей его реализацию. Пугачёв и Нарусова помогали Ооржаку решать вопросы, связанные с прохождением тувинского бюджета через федеральные министерства, в связи с чем его дотационная часть постоянно увеличивалась в натуральном исчислении. Нарусова и Пугачёв строили грандиозные планы развития республики. Дело дошло даже до того, что сенатор предложила легализовать поставки конопли в интересах фармации.

Казалось, ситуация в республике не предвещала никаких катаклизмов. Но ход событий был сломлен возникшими разногласиями между председателем правительства Ооржаком и спикером парламента Оюном. В эти разногласия, как в благодатную почву, и погрузился, как стервятник, наш замечательный земляк. Поставив во главе республики главного виновника провала на выборах «Единой России» – Шолбана Кара-оола, фактически управлявшего вместе с Сергеем Неверовым избирательной кампанией правительственной партии в Туве, Сергей Шойгу взял в свои руки дальнейшую судьбу Тувы, управляя ею посредством безвольного и недееспособного Шолбана Кара-оола.

Первым эффективным шагом было выдавливание Пугачёва и Нарусовой из республики. Бизнес банкира перешёл в руки доверенного лица Шойгу чеченца Байсарова. Все проекты Пугачёва и Нарусовой были забыты. На их месте возникли новые, самые известные из которых – строительство ТЭС-2 и порта в Ванино, дирижаблей и международного аэропорта. Все они, естественно, были провалены. Более того, была прекращена добыча угля на Элегестинском месторождении и остановлено строительство железнодорожной ветки Курагино-Кызыл. Сам Байсаров уже более трёх лет вообще не появляется в республике, увлекаясь проектами типа создания сети интернет-магазинов.

На первый план вышли новые проекты, связанные с милитаризацией республики. Известно, что военный бюджет носит закрытый характер. Для Шойгу не составляло труда пробить в Кремле строительство в Туве новых военных объектов, невзирая на то, что никакой необходимости в них нет, поскольку Тува соседствует с Севера с Россией, а с юга – миролюбивой Монголией, а в отсутствие железнодорожного сообщения Тувы с Россией своевременная переброска войск в случае военного конфликта просто невозможна. Но Шойгу во время сильнейшего финансового кризиса в стране создаёт за счёт российского бюджета в Туве собственные лояльные ему потешные войска. Деньги тратятся огромные и весьма сомнительным образом. На строительстве кадетского военного училища было украдено до миллиарда бюджетных денег, в связи с чем возбуждено и расследуется уголовное дело. И в результате было построено новое аварийное здание. При строительстве военкомата размеры хищения поменьше – около 213 млн. рублей. Там тоже возбуждено и расследуется уголовное дело. При строительстве военного городка горнострелковой бригады из пяти выделенных миллиардов украли три. И тут уголовное дело.

Но даже не это главное. Видимо, набирают в бригаду всякую шваль, которая творит безобразия. Но если бы при этом страдал только федеральный бюджет... Бригаде три года, а она уже прогремела целым рядом уголовных дел, по которым вступили в силу обвинительные приговоры. В настоящее время воины бригады вернулись в Туву и теперь уже грабят и насилуют наших граждан. И это – только отблески тех проблем, что создаёт Шойгу своим землякам.

Похоже, каждое решение, принятое им в Туве, несёт в себе неприятности. К примеру, в районе аэропорта Далай-лама, в 90-е годы приглашённый в республику Ооржаком и Бичелдеем, освятил землю под строительство буддийского Храма. Волею Шойгу там выстроены здания кадетского училища.

Власти Тувы и Кызыла провозгласили первоочередной задачей развитие столицы республики г.Кызыла на Правом берегу Енисея за счёт строительства жилого микрорайона со всей инфраструктурой. Волею Шойгу там со скандалами строится база 55-ой горнострелковой бригады.

Мирные граждане многие годы спокойно проживали за Большим Енисеем в селах Черби и Кара-Хаак. Там развит шикарный сад, в котором выращивают вишню, облепиху и другие ягоды. Волею Шойгу там теперь размещён полигон для бригады, на котором каждый день стреляют и взрывают. Люди вынуждены покидать насиженные места, искать себе новое место жительства. Военные, было, сделали доброе дело – в короткий срок построили мост через Большой Енисей. Но при этом, то ли украли слишком много, то ли просто у них руки растут не из того места, только простоял он всего пару дней и был разобран. Оказалось, что военные строители не забетонировали основания опор моста, да и сами опоры оказались слабыми и не выдержали первого ледохода.

Может, кто-то скажет, что ничего другого, кроме милитаризации, Шойгу принести Туве и не мог, поскольку он – военный министр. Не думаю. Хороших, полезных дел хватило бы и для него, поскольку, повторюсь, его талант заключается не в военном деле, а в личных отношениях с Путиным. И тут согласовывать строительство военного полигона или жилья – разницы никакой. Но, может быть, просить в Кремле нечего? Давайте разбираться.

Как известно, Кызыл географически растянут вдоль Енисея на 17 км. Этим объясняется загруженность основной улицы столицы – Кочетова. Решить транспортную проблему в Кызыле можно достаточно просто – построить троллейбусную линию от Дальнего Каа-Хема на востоке до аэропорта, Левобережных дач на этой стороне реки и Правобережных дач – на другой. Это бы не только решило транспортную проблему в столице, удешевив для граждан проезд, но и частично облегчило бы экологическую ситуацию в городе, особенно в зимний период. Цена вопроса – не более миллиарда рублей. Гораздо меньше, чем украл выдвиженец Шойгу некто Хван при строительстве военного городка. И решить её для Шойгу – дело несложное. Правда, проблема усугубляется тем, что Кара-оол скупил предварительно разорённое пассажирское АТП, и теперь создание электротранспорта грозит его сверхдоходам. Но, думается, эту проблему решить для Шойгу тоже не стало бы сложностью.

Другая проблема – чисто экологическая. Как известно, недавно Кызыл в рейтинге российских городов по уровню комфортности проживания занял предпоследнее месте с конца, уступив пальму первенства по части создания невыносимых условий жизни только одному городу – Гукову в Ростовской области. Помимо всего, создающего этот общественно-житейский антирейтинг, существует одна проблема – загазованность Кызыла при сжигании углей Каа-Хемского угольного разреза, совладельцем которого, скорее всего, является наш замечательный земляк Шойгу. И, кстати, не только Кызыла. Это касается и других населённых пунктов республики. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо исключить возможность сжигания этого угля частным сектором. Нужно организовать в Туве производство брикетов из угля. А пока его нет – возить брикеты из других регионов. К примеру, с Кузбасса. Дело это не дешёвое. Необходимо государственное субсидирование. В год потребуется не менее 1,5 миллиардов рублей. И здесь без серьёзного лоббирования не обойтись, так что тут реальная помощь Шойгу была бы как никогда к месту.

Наверное, ни для кого не секрет, что сегодня очистные сооружения г. Кызыла перегружены в 3-4 раза. В связи с этим там полностью отсутствует биологическая очистка стоков. Фактически грязная вода сбрасывается в Енисей, отравляя в нём всё живое. В республике назрела и перезрела проблема расширения очистных сооружений города. На это потребуется, как минимум, 9 миллиардов, но никто этой проблемой не занимается. И в условиях сегодняшней России только лоббист такого уровня, как Шойгу, мог бы решить эту проблему.

Но на этом перечень первостепенных проблем города не заканчивается. В Кызыле большинству инженерных сетей от 40 до 60 лет, хотя срок их службы не превышает 45 лет. Столице срочно нужна программа реконструкции сетей, поскольку большая часть из них пришла или скоро придёт в негодность. Для примера: провода в силовых кабелях превращаются в некристаллическую структуру, которая в случае землетрясения рассыпается и прекращает электропроводность. Бетонные трубы канализации со временем истираются, вместо трубы мы получаем дыру в спрессованном грунте, которая может в любое время, особенно при землетрясении, обвалиться, перекрыв слив канализации. А теплотрассы и водопровод просто ржавеют и гниют. На реконструкцию инженерных сетей потребуются средства, исчисляемые десятками миллиардов рублей. Но вы когда-нибудь слышали от мэра или Главы правительства что-нибудь об этом? Нет. Зато они рядом с одним мостом строят другой.

И это не последние трагедии. Все знают, как наш премьер Кара-оол вместе со своим братом мэром Ховалыгом провалили программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Проблема настолько серьёзна, что ею занялся очнувшийся от летаргического сна федеральный инспектор. На сегодняшний день в республике не решён вопрос финансирования этой программы на 2018 год. И тут, видимо, срочно необходима лоббистская помощь Шойгу, иначе либо мы будет вынуждены строить жильё за счёт нашего тощего бюджета, либо люди по-прежнему останутся жить в трущобах.

Я коснулся нескольких наиболее понятных тем, которые волнуют знающих людей. На самом деле таких проблем накопилось большое множество. Просто власти, увлечённые воровством, о них не думают. А зря. И дело не только в том, что решать проблемы необходимо – для этого власть и создавалась. Просто и Шойгу, и власти Тувы должны понять: бесконечно воровать бюджетные деньги «на входе» – дело не перспективное и даже опасное. И уж если они в принципе не могут не воровать, то им необходимо создать такую систему хозяйствования, при которой можно воровать достаточно безопасно гораздо большие деньги, чем сейчас. Тогда это воровство будет выгодно не только им, но и населению.

А теперь вернёмся к Шойгу. Когда он заменил в роли наместника Пугачёва и Нарусову, он должен был понимать, что кроме благ от владения республикой, ему достанутся и проблемы Тувы. Заводя в республику авантюриста Байсарова и жулика Хвана, доверяя деньги местному жулью, он не мог, как умный человек, не осознавать, что вся тяжесть моральной ответственности за судьбу республики, в конце концов, ляжет именно на него. За то время, пока Шойгу посредством Кара-оола руководит Тувой, численность живущих за чертой бедности тувинцев выросла с 30% до более чем 50%. Пока он бомбил Сирию и мутил воду в Украине, в Туве навязанная им власть была занята исключительно разворовыванием. У одних воруют деньги, у других – жизнь, у третьих – будущее. И все при этом поминают Шойгу как источник зла. Я не исключаю, что караоолы, дамбахуураки, монгалы обворовывали бы население и без Шойгу. Может быть. Но без него они бы не пришли во власть и не получили бы его защиту от уголовного преследования. Поэтому именно Шойгу повинен в том, что уже более половины тувинцев не могут свести концы с концами, влача жалкое существование, при котором даже «роллтон» для детишек становится лакомством. И то, что ему нужны пушки, а простым людям – масло, наконец, должны понять все.

Проблемы, о которых я написал, конечно же, не сегодняшнего дня. Почему я о них вспомнил сейчас? На днях международная комиссия по расследованию трагедии с малазийским Боингом-777, на борту которого находилось 298 человек и который был сбит в небе Донбасса 17 июля в 2014 году, огласила предварительные итоги расследования. В соответствии с ними вина за сбитый гражданский самолёт возлагается на Россию. Москву призывают вступить в диалог – в «переговоры для установления справедливости». Нидерланды намерены с юридической точки зрения обязать РФ к этому шагу, и не исключают последующую передачу дела на рассмотрение судей Международного уголовного суда. Среди 26 лиц, подозреваемых в совершении преступления, имеется и фамилия нашего геройского земляка, уже ранее внесённого в санкционные списки. Может так статься, что уже в следующем году Шойгу предстанет перед судом. И тогда никакой помощи родной республике он оказать не сможет. Вот тогда-то все поймут, что республика оказалась брошенной перед угрозами гуманитарной, техногенной и экологической катастроф. А мы по-прежнему надеемся на Шойгу...

Кондрат Пчёлкин