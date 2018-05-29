    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Всем рассказали об «историческом событии» – постройке Кара-Хаакского моста. Но он не простоял и недели. А люлей и жопопина он уже получил от «Старшого»? Мост то был «стратегического плана»...

Аноним, 23-05-2018 #2[ru]

Ни в одной области из четырех каналов Кара-оол не имеет права голоса, но пытается дуть из себя фигуру...

Аноним, 23-05-2018 #2[ru]

Последний абзац данной статьи особенно актуален и точен. Неужели Кужугетович не может найти себе денщика по-приличнее... Не верю!

Аноним, 23-05-2018 #3[ru]

ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, объясните своему народу, которым вы так гордитесь, за что Бичелдею присвоили звание Почётного Гражданина??? Почему нигде об этом не печаталось, за какие заслуги? Почему молчите? Почему человек, который украл деньги у вашего народа, занимает должность директора Национального музея? Или вы откупились, посадив его в кресло директора Национального музея?..

Аноним, 23-05-2018 #4[ru]

3й – почетного гражданина за то, что украл так мало. Для Валерьевича это смешные копейки – он до обеда больше «зарабатывает».

Аноним, 23-05-2018 #5[com]

Карлик нравится Шайтану тем, что безропотен и льстив. Генералу нравится его мордовать. А он смиренно сносит. Не любой, будучи Главой республики, способен на такое.

Аноним, 23-05-2018 #6[com]

Если бы мне разрешали так воровать, как Карлику, я бы, наверное, тоже стерпел. Вопрос цены за угодничество и терпение.

Аноним, 23-05-2018 #7[com]

В России все губеры такие – терпят, воруют и снова терпят.

Аноним, 23-05-2018 #10[ru]

Шойгу уже за 60. Недолго ему осталось... Соответственно, и КШВ.

Аноним, 23-05-2018 #12[ru]

Видимо, в Улуг-Хеме все – уголовники. И депутаты – тоже, если они присвоили свежеосужденному Бичелдею звание почётного гражданина Улуг-Хема.

Аноним, 23-05-2018 #13[ru]

Это позорное решение. Оно выставляет республику как криминальный регион.

Аноним, 23-05-2018 #14[com]

Интересный заголовок: кому служит Шойгу? Конечно, себе. А Тува для него – всего лишь трамплин и способ подзаработать на старость. Вы думаете, Карлик ворует только для себя? Тогда бы его давно уже отправили на нары.

Аноним, 24-05-2018 #15[ru]

Россия заключила договор с Египтом об инвестировании и вложении в промышленную зону Египта несколько триллионов рублей. В течение 13 лет Россия построит в Египте атомную станцию, железную дорогу, промышленные объекты, производство товаров увеличится до 3 миллиардов в месяц. Может, Дивановне и Карликам уехать в Египет, и там усердно рисовать 93%, там эти проценты будут к месту. И мусульманскую религию принять для пущей уверенности в завтрашнем дне.

Аноним, 24-05-2018 #16[ru]

Вчера мэр Екатеринбурга ушел в отставку. Написал заявление, что не согласен с местной управой. Смелый поступок. А наши держатся за кресло ногтями – кровь сочит с ногтей, но кресло держат. Посмотрите, что в городе творится: дороги кривые, все повздулись, особенно на ул. Рабочей. Сейчас лето, а ведь готовят сани летом. Зима не за горами, так вы подумайте о людях, добиваетесь чтобы сажи не было. Лето пришло, смахнули пот, что народ молчит про цену на уголь, про сажу. Глава республики ездит в Монголию, восхищается, как там красиво все организовано, порядок... У нас так не будет точно, потому что я в лодочке лежу, несет меня течения, прет везуха, а там, потом, не за что держать ответ... Так и в мэрии – уступите другим людям кресло, которые более молоды, активны, не боятся говорить в глаза правду. Здорово Шолбан Валерьевич держит всех в кулаке, рыпнитесь – уволю! Вот и беспорядок в городе в республики... А мы всё ждем перемен...

Аноним, 24-05-2018 #17[ru]

Больно смотреть на город: только грабли в апреле месяце в руки напоказ, что «за чистый город». Дина Ивановна, почему нет оформления магазинов кофе цветами? Универмаг Саяны в центре города вы видели? Букв даже нет – упали. Стекла грязные, в саже. Ужас! Смотреть тяжело. Где Вы, градоначальники столицы, ГДЕ??? Конечно, понимаем, что контроль за деньгами города осуществляет Шолбан Валерьевич. Понимаем, что всё контролирует он. Почему не отстаиваете интересы города?..

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Эти армейкие беспилотники и будут делать аэросъемку недвижимости, наверное...

Sensey, 26-05-2018 #4[ru]

Странно, что девочку нашли в улице, а через 2 дня стали прочесывать лес, и о чудо, нашли его вот например пропала собака у вас около дома, а вы стали прочесывать в лесу, через два дня, и о чудо, нашли свою собаку.

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Какое отношение Кара-оол имеет к аэропорту? Почему он занимается не своим делом?? Может, ему сменить работу?

Аноним, 23-05-2018 #2[com]

Кара-оол занимается аэропортом, потому что там можно украсть федеральные деньги. Своих-то в республике нет! Или маловато для него.

Аноним, 23-05-2018 #3[com]

Наша Тува – это среднего размера микрорайон в большом городе. Чем ему заниматься-то? Да и не умеет он ничего.

Аноним, 23-05-2018 #4[ru]

С аэропортом всё просто: получится что-то – его заслуга, не получится – так это же федеральная собственность – пусть сами разбираются!

Аноним, 23-05-2018 #5[ru]

Какой международный аэропорт? Он что свихнулся? Аэропорт не может набрать пассажиров в Красноярск, а он решил летать за границу! Идиот.

Аноним, 23-05-2018 #6[com]

Да не дурак наш Кара-оол. Всё он понимает. Но надо же ему о чём-то говорить, как-то солидно выглядеть – вот он и несёт чушь про международный аэропорт.

Аноним, 23-05-2018 #7[com]

Врать можно сколько угодно. ТЭС-2 они сколько пиарили? И что? Кому-то стало стыдно?

Аноним, 27-05-2018 #8[ru]

Идут разговоры о развитии туризма, а параллельно закрывают автовокзал. В район уехать можно только попутка...

Аноним, 23-05-2018 #3[ru]

Проблема Тувы в том, что инициативных людей мало. Многие так плохо живут, что готовы продаться за 500 рублей. Потому так и живём.

Аноним, 23-05-2018 #5[ru]

В обществе царит безразличие. Поэтому перспектив – ноль. Вот карлики этим и пользуются.

Аноним, 24-05-2018 #9[ru]

Задавливая инициативу снизу, государство убивает будущее России.

Аноним, 26-05-2018 #13[ru]

...В Тыве слишком много тюрем, где человека уничтожают до конца, выходя он на правах раба, рабами легче управлять. Для молодежи никаких реальных перспектив – одна показуха и балаболство карликов.

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Пишите в Москву в Следственный комитет, Прокуратуру на имя Чайки, ФСБ... Правительство Тувы ОХРЕНЕЛО... Ставят своих людей. Им не нужны специалисты... Творится это во всех учреждениях Тувы. Куда смотрит ФСБ... Читаешь статью и жутко... Даваа Кан-оол Тимурович, все знают, крышует Улуг-Хем, назначает своих людей... похоже, ворует деньги...

Аноним, 23-05-2018 #2[ru]

1-му: Каа-Хемский район кишит улуг-хемскими, русские уезжают, местных выживают, прокурора Мельникова Е. надо привлечь к ответственности за ничегонеделание, тоже повязан с Коржевским.

Аноним, 23-05-2018 #3[ru]

Отношение к самым беспомощным показывает всю суть человека, если так можно назвать этих тварей.

Аноним, 24-05-2018 #4[ru]

Зря вы верите и поддерживаете Кара-оола. Все эти люди назначены по согласованию с ним.

Аноним, 24-05-2018 #5[ru]

Если бы ФСБ и прокуратура работали – народ давно жил бы по человечески. Только им необходимо, чтобы была преступность и нищета, есть с чем бороться или хотя бы делать вид.

Аноним, 24-05-2018 #6[ru]

Каждую неделю все пишут письма, а чего тогда дружно голосовали? Сидите теперь и терпите. Ваши письма нахрен никому не нужны. Кругом одни и те же депутаты и чиновники, хоть запишитесь.

Аноним, 24-05-2018 #7[ru]

ФСБ и Прокурор Республики Тыва! Ищите инвалида Берестова! Такие рабы на чабанских стоянках по всей Туве! Министр сельского хозяйства Данзы-Белек Э. крышует. Ранее также делала директор Буренского дома интерната – на ее полях работали инвалиды, она строила рестораны и дома в Кызыле.

Аноним, 24-05-2018 #8[ru]

Прокурор Республики Тыва, проведите проверку в этом и других интернатах, наши чиновники с байскими замашками и наглыми рожами, на Каа-Хемского прокурора Мельникова никто не надеется, задницу лишний раз от кресла не оторвёт.

Аноним, 24-05-2018 #9[ru]

По министру Данзы-Белеку уже давно места не столь отдаленные плачут! Ездит по республике с байскими замашками, раздает субсидии с таким видом, как будто из своих личных денег!

Аноним, 25-05-2018 #10[ru]

Данзы-Белека должны были еще в 90-е посадить за сбыт наркотиков. Но за него отсидел другой. Потом за махинации с сельскими программами. Народ его хорошо знает, кому из прокуроров и следователей давал взятки – тоже.

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Татьяна Санчаа судом оштрафована? Министр образования и науки республики? И что, продолжает работать в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ??? Алло, и как на это смотрит Шолбан Валерьевич?? Что это в правительстве происходит???

Аноним, 23-05-2018 #1[ru]

Заставить бы наших депутатов жить по законам, которые они принимают. А еще заставить жить на прожиточный минимум, который они нам устанавливают... Мечты...

Аноним, 23-05-2018 #2[ru]

Ну, с улучшением жизни тувинцев не получилось у Карлы, так может хоть с крематорием получится? Вот только радоваться этому надо или печалиться?

Аноним, 23-05-2018 #3[com]

Карлик встал на путь фальсификаций. То скот припишет, то голоса избирателей. Ему из этого круга не выскочить. А скота действительно в Туве уже мало. Не верите – спросите у Оюна. Он не знает, где скот покупать, чтобы загрузить свой мясокомбинат.

Аноним, 23-05-2018 #4[com]

Оюн закупил скот на убой в Хакасии – а его кинули на 5 млн. рублей. Там, видимо, тоже со скотом – труба!

Аноним, 23-05-2018 #5[ru]

Скот, который в республике есть – он по подворьям. Тувинцы сами скот выращивают, забивают и продают мясо на рынке. Или через посредников. А чтобы загрузить мясокомбинат, нужно, как раньше Иргит – возить из Монголии контрабанду или скупать ворованный скот у скотокрадов. Иначе никакой продукции не получишь.

Аноним, 23-05-2018 #6[ru]

Карлик эту ситуацию хорошо знает – сам её «крутил» с Колбас-оолом.

Аноним, 23-05-2018 #7[ru]

Какой дурак будет вместе с Карликом создавать предприятие? Там что, одни дураки, что-ли?

Аноним, 23-05-2018 #8[com]

Не обращайте на Кара-оола внимание: его речь – не для слабонервных. Ничего общего с реальностью его планы не имеют. Пусть брешет дальше.

Аноним, 24-05-2018 #9[ru]

Вся политика карликов держится на кара-шериг, черных рабах, черных агентов, которыми делится бывшие полицейские, фсб и прокурня, выживании работящих людей. Ничего, поживем – увидим, агентурную сеть мы тоже фотаем и знаем. Жаль, что тувинские мужики за один рубль лижут черную жопу. На нищете и тувинской безнадеги строятся дворцы и московские квартиры наших чиновников.

Аноним, 24-05-2018 #10[ru]

Скота мало, потому что кара шериг. Вырастят – своруют. А кара шериг крышует.