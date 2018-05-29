Друзьям Навального воли не дают

Власти перешли к новым методам изоляции команды ФБК

«Это модернизированные репрессии, когда уголовные дела не шьют, чтобы не привлекать излишнего внимания и не создавать ореола страдальцев, но по многу месяцев в году люди находятся за решеткой», – так квалифицирует действия власти в отношении команды Навального в интервью NT адвокат Вадим Клювгант (защищавший, помимо Михаила Ходорковского, фигурантов «Болотного дела»). Клювгант называет эту методику устрашения оппозиционеров – лайт-репрессиями.

Без повода и без пощады

Задержания, а затем аресты соратников Навального, начавшиеся по всей стране накануне и во время акций 5 мая «Он нам не царь», не прекращаются уже почти месяц, и идут ежедневно и во многих регионах.

Вот хроника арестов только минувшей недели.

21 мая. У подъезда своего дома задержан координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В штабе Навального в Чебоксарах арестовали сторонницу оппозиционера Марину Полытову. 22 мая. У подъезда своего дома задержан и доставлен в ОВД «Тверской» пресс-секретарь ФБК Руслан Шаведдинов. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш поехала в ОВД, чтобы помочь Руслану и была также задержана. Шаведдинова арестовали на 30 суток, Ярмыш – на 25 суток. Обоих приговорили к административным арестам за сообщения в твиттере. 24 мая. В Москве задержан юрист ФБК Иван Жданов, он вышел из штаба купить шаурму. 25 мая. Тверской районный суд арестовал соратника Навального Николая Ляскина на 15 суток за твиты об акции 5 мая. Кировский районный суд Томска на 10 суток арестовал координатора местного штаба Ксению Фадееву, признав ее виновной в неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП).

Частота арестов в основном совпадает с масштабом протестных акций 5 мая: там, где проходили более многочисленные и громкие акции, репрессии жестче. Больше всего – пятеро – арестованы в Москве (почти все на 30 суток). В регионах, как правило, сроки меньше. Три оппозиционных активиста арестованы в Тамбове, по два человека – в Красноярске и Уфе, где также проходили многолюдные митинги. За решеткой оказались активисты в Томске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

Если прежде коллеги Навального отделывались в основном штрафами, а аресты, тем более длительные, были редки, то сейчас ситуация иная. По данным Любови Соболь из ФБК, из 35 сотрудников штабов, задержанных по итогам протестной акции 5 мая, 21 человек арестован, подавляющее большинство получили от 10 до 30 суток административного ареста. Самого Алексея Навального вновь посадили на месяц.

Аресты проходят намеренно жестко и без видимых поводов. Сергея Бойко грубо схватили на улице в Москве четверо полицейских и потащили в какой-то автобус. Александру Маслову подкарауливали у туалета в аэропорту. Сергея Ухова в Перми буквально оторвали от грудного ребенка, который был у него на руках, младенец кричал и плакал, но это не остановило полицейских.

В самом ФБК считают, что эта массовая зачистка – не только наказание за подпорченную акцией «Он нам не царь» инаугурацию Владимира Путина, но и попытка нивелировать деятельность штабов Навального перед стартующим 15 июня Чемпионатом мира по футболу. По мнению Соболь, чиновники боятся выхода новых расследований о коррупции и последующего международного резонанса.

«Тактика властей заключается в том, чтобы инициаторов, наиболее активных оппонентов, вывести из активного состояния, изолировать, а для остальных – превентивный устрашающий эффект, – констатирует Вадим Клювгант. – Поэтому я бы не противопоставлял здесь такие понятия, как наказание, профилактика и устрашение, на мой взгляд, это их комбинация».

Меньше мороки, больше фальсификата

Почему выбрали именно административное производство в то время как протесты 2012 года вылились в десятки уголовных дел, вошедших в историю как «Болотное дело»? Клювгант находит это логичным: «Проще, меньше времени занимает, меньше мороки, меньше длительность, то есть быстрее всё происходит, процедура упрощённая».

С этим согласен и адвокат Илья Новиков, защищавший в том числе Навального и его соратников. Помимо прочего, административные дела гораздо проще фальсифицировать, отмечает Новиков: «Как правило, дело поступает в суд с показаниями двух полицейских, и суд эти показания не проверяет. Мало того, если есть видеозапись, на которой видно, что все было иначе, суд запись игнорирует. Вот это типичный подход по административным делам, который до сих пор невозможен по уголовным». Поэтому очевидно, что власти гораздо проще преследовать команду Навального именно в административном порядке, заключает юрист.

Однако, подчеркивает Новиков, все это не отменяет уголовные репрессии: уголовные дела тоже есть. «За московские митинги 26 марта и 12 июня 2017 года было в общей сложности около десятка уголовных дел, все эти люди были арестованы, кто-то осуждён и находится в колониях, кто-то отделался условным приговором, – отмечает Новиков. – Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что от уголовных дел отказались. Но акцент, когда мы говорим о большом количестве дел, акцент сместился в административную область, это правда».

То, что и уголовные методы воздействия власть не оставляет про запас, свидетельствуют и последние новости из хроники репрессий, которую ведет в своем twitter соратник Навального Леонид Волков: «Вы спрашивали: каким оно будет, новое дно? Ведь не может начаться новый день без нового дна? В Челябинске идут обыски у волонтеров штаба в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ, возбужденного за мирное шествие 5 мая; это тяжкая статья [хулиганство], до 7 лет там (!), такого еще не было».

Елена Теслова

«The New Times»