A- | A | A+ 12pt №27, 11 июля 2017 года. По всей стране громят предвыборные штабы Навального «Медуза» рассказывает об очередном обострении ситуации вокруг штабов Навального. В федеральном штабе Алексея Навального говорят, что «обострение» вокруг штабов политика продолжается уже как минимум три недели. «Ни дня не проходит без того, чтобы у нас [в разных городах] кого-то не побили, не атаковали, что-то не поломали», – заявил «Медузе» руководитель штаба Навального Леонид Волков. Например, только 26 июня координатору ростовского штаба Навального разрисовали автомобиль и прокололи колеса, а офис в Барнауле пытались поджечь. Сам Волков возросшую активность вокруг штабов связывает с заявлением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая сообщила, что выдвижение Навального в президенты России возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо» (о своих президентских амбициях основатель Фонда борьбы с коррупцией объявил в декабре 2016 года). «Ее слова о том, что у Навального нет шансов зарегистрироваться на выборах, были использованы как спусковой крючок для новой централизованной кампании», – сказал Волков «Медузе». В Москве полиция провела обыски в штабе Навального утром 6 июля. Замглавы уголовного розыска Замоскорецкого отдела полиции Евгений Тихомиров рассказал, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве при договоре аренды. Тихомиров утверждает, что к самой работе штаба претензий нет. Тем не менее, полицейские изъяли со склада штаба 205 тысяч газет и листовок, браслеты, значки, шары. Во время налета на штаб полицейскими был серьезно избит волонтер команды Алексея Навального Александр Туровский, он был доставлен в больницу с множественными гематомами на лице. В Петербурге чиновники администрации Петроградского района отказали штабу политика Алексея Навального в согласовании агитационных кубов. Как говорится в ответе, который получили оппозиционеры 7 июля, пикет в поддержку политика может оскорбить чувства верующих. «Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», – написал штабу Навального замглавы администрации Андрей Цибиногин. Там же, в Петербурге, перевозчик не выдает часть груза с агитматериалами, утверждая, что он еще в пути. В Новосибирске рано утром 5 июля полиция пришла в штаб – искали «незаконные агитационные материалы». По словам Волкова, помещение штаба попытались взломать отмычками. «Они рассчитывали, что в штабе никого не будет, но мы, предвидя ситуацию, оставили дежурных. Свой приезд они объяснили заявлением о незаконной агитации, говорили, что вызовут следственную группу, угрожали арестом – но и спустя 12 часов никакой следственной группы, никакого постановления с разрешением войти в помещение у них не появилось», – рассказал он. Во второй половине дня полицейские объявили, что здание заминировано, выломали дверь в офис, задержали троих человек (двух волонтеров и одного сторонника Навального), после чего, по утверждениям активистов, начали заносить в штаб черные пластиковые мешки с неизвестным содержимым. Спустя несколько часов новосибирское издание «Тайга.инфо» сообщило, что координатору новосибирского штаба Сергею Бойко полицейские заявили, что в штабе проводится обыск; документы они не предъявили. В Краснодаре люди, называющие себя «Отрядами Путина», нападают на штаб Навального уже в девятый раз за последние несколько недель. 4 июля порядка 20 человек вошли в здание штаба, где перевернули мебель, разорвали плакаты и другие агитационные материалы (по словам представителей Навального, ущерб составил несколько десятков тысяч рублей), а также расклеили портреты президента Владимира Путина. В частности, они кричали: «Не будет сепаратистов, экстремистов на Кубани!» и «Наш Путин!» «Это движение [«Отряды Путина»] – их местная специфика, что, конечно, не исключает того, что они пользуются покровительством региональных властей», – комментирует Волков. В Калуге не могут получить посылки с агитационными материалами из Москвы. Как рассказал Открытой России координатор местного штаба Евгений Жажин, груз приехал еще 5 июля; логистическая компания «Деловая линия» известила об этом получателей. «Сегодня на приеме нам заявили, что информация по грузу уточняется у менеджера. В этот момент из терминала вышли наши старые «друзья», которые уже приходили к нам интересоваться работой штаба и попутно привели участкового, который писал со мной объяснительную по поводу стикера, приклеенного в неположенном месте. В Вологде полицейские пришли в штаб около 12 часов дня и начали осмотр помещения из-за рапорта начальника местного Центра противодействия экстремизму Дурягина. «Эшник» счел, что в помещении находится «запрещённая к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям порядка». Силовики изъяли печатную продукцию – листовки, наклейки и баннеры, а затем перешли к футболкам. В Орле в предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального пришла полиция. Представители правоохранительных органов изымают агитационные материалы. «Сотрудники и некий майор с камерой ищут экстремизм в агитационных материалах кандидата в президенты. Полицейские забирают всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками», – говорится в сообщении орловского штаба. Сотрудники штаба Алексея Навального в Чебоксарах вечером 6 июля сообщили, что в помещение пришли сотрудники полиции. «Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал», – написали они на странице штаба «ВКонтакте». Других подробностей в сообщении нет. В Перми активисты штаба Навального сообщили, что у них изъяли «три тонны листовок и газет», которые были загружены в машины у склада транспортной компании, передает «Интерфакс». Глава штаба Максим Жилин, по словам сотрудников, находится в отделении полиции. В Иркутске 8 июля пятерых человек, раздававших листовки, увезли в отдел полиции. В то же время в иркутский штаб политика пришли полицейские, чтобы забрать оставшиеся листовки. Обстановка в других городах: • Полицейские в Екатеринбурге украли листовки; • В Казани полицейские изъяли из штаба более 10 тысяч листовок; • Волонтеры сообщили о начале обыска в штабе в Великом Новогороде; • Нижегородский штаб: перевозчик не выдавал груз из-за команды директора склада; • В Уфе агитматериалы изъяли полицейские из-за звонка об «инструкции по изготовлению взрывчатых устройств»; • В Тамбове груз с агитматериалами изъяли после заявления о «порочащей честь и достоинство граждан литературе»; • Полицейские приехали к терминалу перевозчика в Самаре для изъятия агитматериалов; • В Саратове полицейские изымают агитационные материалы в терминале перевозчика; • В Туле из машины координатора изымают агитматериалы. Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Хотя он находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там. Навального отправили под арест после задержания 12 июня. На него составили административный протокол об организации несогласованного митинга. Затем 30-дневный срок ареста сократили на пять суток. Сразу после выхода он обратился к своим сторонникам с приветствием: «Всем привет. Я вернулся, 25 суток пролетели незаметно (на самом деле нет – ужасная тягомотина, и мне страшно надоели камера, чай, чтение, доширак и «радио Камеди» по внутритюремному радио). За эти 25 дней обстановка, как я вижу, изменилась, и Кремль перестал делать вид, что ему смешно смотреть на открытия наших штабов по всей стране. Идёт настоящий погром. Последние несколько дней адвокаты постоянно приносили мне записочки с вопросами о том, как я это всё оцениваю, считаю ли я, что наша антикоррупционная кампания (и моя президентская) разгромлены и т.д. Как только меня сегодня выпустили, сразу поехал в офис и записал новое видео с ответами на эти вопросы. Если кратко: я очень доволен. Штаб отлично работает и без моего участия. Всего лишь четыре месяца антикоррупционной кампании пробили огромную брешь в стене цензуры. Региональный охват протестных акций – небывалый. Кремль сходит с ума и пытается остановить нас уже чисто методами полицейского беспредела – остальное не работает. А у нас как раз всё работает. Мы убеждаем и переубеждаем людей. Будем работать ещё активнее. А все трудности преодолеем». (прочитано 700 раз) http://risk-inform.ru/article_6772.html +2

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-07-2017 18:04:53 #7 [ru] Навального то Можно Арестовать, но как Остановить процесс Разрушения Общества?

Когда едут в туже Сирию, с ДЕТЬМИ, чтоб ТАМ, воевать с Нашими Военными?

Можно Утверждать, что Навальный " агент Запада", но при этом те, кого Назначает то Путин, почему то Воруя в России, покупают на ВОРОВАННОЕ "домики" в США, и держат деньги на счетах Западных Банков...

Сейчас через Сирию, Донбасс фактически уже Идет Гражданская Война в РФ, не говоря про Кавказ...

И Пока еще ДЕТИ по улицам Москвы ходят с плакатами " Путин Вор", то Вероятность того, что Они станут Кем то чтоб Потом то УБИВАТЬ, Все Больше.

Если не будет Эволюционной , Демократической смены Власти, то Всегда приходит РЕВОЛЮЦИЯ, и в Итоге Ставят к Стенке, а Бывших Полицейских УБИВАЮТ...

Так что не Навальный Разрушает Экономику, Толкает Молодежь в Экстремизм, не Навальный Опускает Рубль, и Разрушает Банковскую Систему РФ, превращая ее в Ростовщическую... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-07-2017 17:54:30 #6 [ru] Мальгин...

У Бандитов конечно вместо Законов то ПОНЯТИЯ, им понятные, и утверждать что в России "управляют бандиты", могут только те, кто про их знает из Государственных источников... Из Государственных СМИ...

Вот прошла информация что в Челябинском СИЗО скончался тот педафил, который расчленял детей... То есть Бандиты его ПРИГОВОРИЛИ, а Государство его могло и Отпустить, вдруг бы болезнь какую нашли...

Так что ЗНАЯ Бандитов, или Уголовный Мир России, могу сказать, что Там Ответ за Базар весьма жесткий... И По Ушам ездить, то значит Гарантия что в Бок пику получишь... +1 Аноним (гость) 14-07-2017 09:22:08 #5 [ru] а где в Тые его штаб, после того, как выпустили Полонского педросам надо пересадить всех прокуроров и судей как минимум, конечно два миллиарда это впечатляет судей, это вам не наша тувинская нищета 0 Мальгин (гость) 13-07-2017 14:43:44 #4 [com] Агитаторов, компьютеры, тиражи печатных материалов увозят в отделения. Вся материальная часть исчезает в неизвестном направлении. Где-то этим делом заняты менты с гэбухой, куда-то запускают агрессивных "общественников". Сообщения приходят ежедневно. В регионах, где заправляют тупые представители режима, происходящее объясняют тем, что предвыборная агитация запрещена. Что полностью расходится с законодательством: законодательство до момента, пока выборы официально не объявлены, ничего такого не запрещает и не ограничивает. В тех регионах, где представители режима несколько изощреннее, придумываются звонки о бомбах, нарушения договоров аренды, отключение света и так далее – список неисчерпаем. Где-то, я слышал, здание с обосновавшимся там штабом срочно предназначили под снос.



Важно понимать, что диктаторские режимы действуют не так. И это никакой не диктаторский режим. В сегодняшней России мы имеем дело с особым типом политического режима: с государством, управляемом бандитами. Поэтому и методы у них не диктаторские, а бандитские. Все имеющиеся "правоохранительные органы" поставлены на службу организованной преступной группировке, не признающей ни моральных, ни юридических, ни каких-либо еще ограничений. Верховного бандита можно переизбрать только на воровской сходке, но никак не на всеобщих выборах. Поэтому бандиты, конечно, страшно удивлены, что кто-то пытается готовиться к каким-то там "выборам". Это просто не умещается в их картине мира... 0 Аноним (гость) 13-07-2017 13:27:26 #3 [com] Похоже, в следующий раз Навального арестуют за надпись "Навальный" в его паспорте. 0 Аноним (гость) 13-07-2017 10:48:36 #2 [ru] №1, мне он напомнил молодого Шварцнейгера в роли терминатора. 0 Аноним (гость) 13-07-2017 05:52:47 #1 [ru] Чувак чем то Владимира Ильича напоминает! +2 Остальные материалы номера 27: Свежий анекдот

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