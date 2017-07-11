По всей стране громят предвыборные штабы Навального
В Москве полиция провела обыски в штабе Навального утром 6 июля. Замглавы уголовного розыска Замоскорецкого отдела полиции Евгений Тихомиров рассказал, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве при договоре аренды. Тихомиров утверждает, что к самой работе штаба претензий нет. Тем не менее, полицейские изъяли со склада штаба 205 тысяч газет и листовок, браслеты, значки, шары. Во время налета на штаб полицейскими был серьезно избит волонтер команды Алексея Навального Александр Туровский, он был доставлен в больницу с множественными гематомами на лице.
В Петербурге чиновники администрации Петроградского района отказали штабу политика Алексея Навального в согласовании агитационных кубов. Как говорится в ответе, который получили оппозиционеры 7 июля, пикет в поддержку политика может оскорбить чувства верующих. «Заявленное место пикетирования располагается в непосредственной близости от православного храма Князь-Владимирский собор, который массово посещается православными верующими, в том числе детьми, проведение публичного мероприятия может привести к оскорблению чувств верующих», – написал штабу Навального замглавы администрации Андрей Цибиногин.
Там же, в Петербурге, перевозчик не выдает часть груза с агитматериалами, утверждая, что он еще в пути.
В Новосибирске рано утром 5 июля полиция пришла в штаб – искали «незаконные агитационные материалы». По словам Волкова, помещение штаба попытались взломать отмычками. «Они рассчитывали, что в штабе никого не будет, но мы, предвидя ситуацию, оставили дежурных. Свой приезд они объяснили заявлением о незаконной агитации, говорили, что вызовут следственную группу, угрожали арестом – но и спустя 12 часов никакой следственной группы, никакого постановления с разрешением войти в помещение у них не появилось», – рассказал он.
Во второй половине дня полицейские объявили, что здание заминировано, выломали дверь в офис, задержали троих человек (двух волонтеров и одного сторонника Навального), после чего, по утверждениям активистов, начали заносить в штаб черные пластиковые мешки с неизвестным содержимым. Спустя несколько часов новосибирское издание «Тайга.инфо» сообщило, что координатору новосибирского штаба Сергею Бойко полицейские заявили, что в штабе проводится обыск; документы они не предъявили.
В Краснодаре люди, называющие себя «Отрядами Путина», нападают на штаб Навального уже в девятый раз за последние несколько недель. 4 июля порядка 20 человек вошли в здание штаба, где перевернули мебель, разорвали плакаты и другие агитационные материалы (по словам представителей Навального, ущерб составил несколько десятков тысяч рублей), а также расклеили портреты президента Владимира Путина. В частности, они кричали: «Не будет сепаратистов, экстремистов на Кубани!» и «Наш Путин!» «Это движение [«Отряды Путина»] – их местная специфика, что, конечно, не исключает того, что они пользуются покровительством региональных властей», – комментирует Волков.
В Калуге не могут получить посылки с агитационными материалами из Москвы. Как рассказал Открытой России координатор местного штаба Евгений Жажин, груз приехал еще 5 июля; логистическая компания «Деловая линия» известила об этом получателей. «Сегодня на приеме нам заявили, что информация по грузу уточняется у менеджера. В этот момент из терминала вышли наши старые «друзья», которые уже приходили к нам интересоваться работой штаба и попутно привели участкового, который писал со мной объяснительную по поводу стикера, приклеенного в неположенном месте.
В Вологде полицейские пришли в штаб около 12 часов дня и начали осмотр помещения из-за рапорта начальника местного Центра противодействия экстремизму Дурягина. «Эшник» счел, что в помещении находится «запрещённая к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям порядка». Силовики изъяли печатную продукцию – листовки, наклейки и баннеры, а затем перешли к футболкам.
В Орле в предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального пришла полиция. Представители правоохранительных органов изымают агитационные материалы. «Сотрудники и некий майор с камерой ищут экстремизм в агитационных материалах кандидата в президенты. Полицейские забирают всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками», – говорится в сообщении орловского штаба.
Сотрудники штаба Алексея Навального в Чебоксарах вечером 6 июля сообщили, что в помещение пришли сотрудники полиции. «Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал», – написали они на странице штаба «ВКонтакте». Других подробностей в сообщении нет.
В Перми активисты штаба Навального сообщили, что у них изъяли «три тонны листовок и газет», которые были загружены в машины у склада транспортной компании, передает «Интерфакс». Глава штаба Максим Жилин, по словам сотрудников, находится в отделении полиции.
В Иркутске 8 июля пятерых человек, раздававших листовки, увезли в отдел полиции. В то же время в иркутский штаб политика пришли полицейские, чтобы забрать оставшиеся листовки.
Обстановка в других городах:
• Полицейские в Екатеринбурге украли листовки;
• В Казани полицейские изъяли из штаба более 10 тысяч листовок;
• Волонтеры сообщили о начале обыска в штабе в Великом Новогороде;
• Нижегородский штаб: перевозчик не выдавал груз из-за команды директора склада;
• В Уфе агитматериалы изъяли полицейские из-за звонка об «инструкции по изготовлению взрывчатых устройств»;
• В Тамбове груз с агитматериалами изъяли после заявления о «порочащей честь и достоинство граждан литературе»;
• Полицейские приехали к терминалу перевозчика в Самаре для изъятия агитматериалов;
• В Саратове полицейские изымают агитационные материалы в терминале перевозчика;
• В Туле из машины координатора изымают агитматериалы.
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Хотя он находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там.
Навального отправили под арест после задержания 12 июня. На него составили административный протокол об организации несогласованного митинга. Затем 30-дневный срок ареста сократили на пять суток.
Сразу после выхода он обратился к своим сторонникам с приветствием:
«Всем привет. Я вернулся, 25 суток пролетели незаметно (на самом деле нет – ужасная тягомотина, и мне страшно надоели камера, чай, чтение, доширак и «радио Камеди» по внутритюремному радио).
За эти 25 дней обстановка, как я вижу, изменилась, и Кремль перестал делать вид, что ему смешно смотреть на открытия наших штабов по всей стране. Идёт настоящий погром.
Последние несколько дней адвокаты постоянно приносили мне записочки с вопросами о том, как я это всё оцениваю, считаю ли я, что наша антикоррупционная кампания (и моя президентская) разгромлены и т.д.
Как только меня сегодня выпустили, сразу поехал в офис и записал новое видео с ответами на эти вопросы.
Если кратко: я очень доволен. Штаб отлично работает и без моего участия. Всего лишь четыре месяца антикоррупционной кампании пробили огромную брешь в стене цензуры. Региональный охват протестных акций – небывалый. Кремль сходит с ума и пытается остановить нас уже чисто методами полицейского беспредела – остальное не работает. А у нас как раз всё работает. Мы убеждаем и переубеждаем людей.
Будем работать ещё активнее. А все трудности преодолеем».