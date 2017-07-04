Михаил Ходорковский: «Есть предел, за которым нет прощения, нет укрытия ни в горах, ни в Кремле»

Прозвучал вердикт присяжных исполнителям убийства Бориса Немцова. Мы все хорошо знаем его предысторию. Следственная группа за несколько дней нашла убийц и получила показания на следующий уровень, совсем близкий к Кадырову. Были получены данные об общей сумме заказа, источнике средств и потраченных из них 15 миллионах, о списке из четырех «целей», которые были полуофициально предупреждены, что заказ не снят и групп исполнителей больше, чем одна.

Директор ФСБ Бортников докладывал Путину и даже, небывалый случай, сделал публичное заявление. Путин впал в задумчивость, которая завершилась сменой следственной группы и остановкой расследования.

В результате мы имеем то, что имеем. Заказчик – шофер.

Мы можем догадываться, что послужило причиной такого решения. Возможно, участие Золотова в обсуждении «проблемы Немцова», возможно, просто боязнь Путина перед способностью кровавого голема выйти из повиновения, а может, что-то еще, во что мне уже совсем не хотелось бы верить.

Главное, что мы теперь понимаем: в Москве, а возможно, и в других городах России, на полуофициальных условиях, с оружием и документами полицейских, со штаб-квартирой в «Президент-отеле» функционирует бандитская сеть, занимающаяся своими бандитскими делами и готовая вмешиваться в политические процессы в России самыми бандитскими методами.

Они месяцами вели наблюдение за одним из лидеров оппозиции (находящимся под постоянным приглядом власти) и, по получении приказа, ликвидировали его в 100 метрах от Кремля.

Эта шайка не просто рэкетирует уже совсем не только чеченский бизнес, накапливает деньги и оружие. Она обязательно будет пущена в ход в процессе смены власти в стране.

Превратив проблему смены режима в кровавую спираль насилия и политических убийств на улицах российских городов.

И тогда уже будет совсем не важно, о чем думал Путин, поощряя формирование инфраструктуры криминальной армии, ведущей себя в Москве как в оккупированном городе.

Они ошибочно считают русских стадом бессловесного скота, который можно безбоязненно стричь и гнать под нож.

Сейчас наступило время, когда то, чем раньше мы только возмущались, можно и нужно расследовать.

Время вскрыть кадыровскую преступную сеть, ее инфраструктуру в российских городах, доказательно назвать тайных и явных покровителей.

Я лично тоже приложу к этому все возможные усилия.

В общих интересах сегодня, а не в будущем, правовыми методами убрать с наших улиц преступников, выступающих под видом чеченских полицейских, «охраны Кадырова» и его присных.

Иначе закончится это очень плохо. Слой правовой культуры в обществе тонок, а под ним все сильнее краснеют угли такого сладкого слова как «месть».

От ответственности не уйдет никто. Есть предел, за которым нет прощения, нет укрытия ни в горах, ни в Кремле.

Михаил Ходорковский

«Открытая Россия»