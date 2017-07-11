A- | A | A+ 12pt №27, 11 июля 2017 года. Визит в Туву министра Шойгу как зеркало тувинской действительности Как правило, лето – период отпусков, в котором мало событий. В Туве прошедшая неделя ознаменовалась двумя значительными событиями чрезвычайного характера – в республику на отдых прибыл наш великий земляк министр обороны России Сергей Шойгу и сгорел дотла лучший в городе ресторан «Горыныч». Очень жаль ресторан. Он стал неотъемлемой частью нашего бытия. Хорошая кухня, приличный интерьер, культурное обслуживание и камерность приёма сделали ресторан популярным местом встреч бизнесменов, чиновников и простых граждан. Пожалуй, это был единственный ресторан в Кызыле, в котором основной контингент составляли русские посетители. Видимо, отсутствие криминального контроля за заведением обеспечивало клиентам некоторую безопасность. А по тому, как ресторан горел, можно сделать вывод о вероятном поджоге сразу с нескольких точек. По мнению осведомлённых источников, поджечь ресторан могли чёрные братки, которым хозяйка ресторана отказалась платить мзду. Может быть... Впрочем, подождём результатов расследования. От посещения малой родины самым известным тувинцем ждали многого. Блогеры сообщали, что ждут от него решения проблемы премьера Тувы Шолбана Кара-оола, чья судьба, по мнению компетентных людей, висит на волоске. Окружение Кара-оола подтверждало, что, по крайней мере, последние пару недель наш премьер находился в состоянии депрессии, почти не встречался с членами своего кабинета, не общался с ними даже по телефону и практически не решал никаких государственных проблем республики, даже текущих. Дело дошло даже до того, что его первый заместитель Органа Натсак пожаловалась, что она не может к нему пробиться на приём более 10 дней. В заброшенном состоянии оказались и стройки по программам переселения из ветхого и аварийного жилья и обеспечению жильём детей-сирот. Ещё ранее ходили слухи о том, что Шолбану подыскивают непыльную службу в Администрации президента по примеру той, что была в своё время предложена бывшему президенту Тувы Ш.Ооржаку. Одновременно начался откровенный «наезд» на сенатора от Тувы Белоконь, положение которой ранее казалось вполне устойчивым. Знающие люди это восприняли как знак того, что это место пытаются освободить для Кара-оола, которому больше предложить нечего. В этом плане примечательно, как Шойгу заезжал в Туву. На многочисленных остановках он фотографировался со случайными зеваками на фоне придорожных шашлычек, но был очень сосредоточен и даже хмур. Вёз его председатель правительства Хакасии Зимин на своём джипе. Причём за рулём был он сам. Кара-оол встретил кортеж на Шевелике. Но близко к Шойгу его не подпустили, и его машина тащилась в хвосте охраны Шойгу. Всё это выглядело со стороны унизительно. А когда уже в Туве Шойгу и Кара-оол показались на людях на Кадетском корпусе, у второго уже набирал цвет фингал под глазом... Видимо, между ними уже состоялся разговор, и был он мужским... Всё это подтверждало мнение знатоков коридоров власти о том, что Шойгу действительно ехал в Туву решать судьбу Кара-оола. А также Шойгу постарается до саммита «двадцатки» на 5-6 июля заманить Путина в Туву для доверительного обсуждения различных проблем, в том числе и относительно судьбы тувинского премьера. Для этого Минобороны направило в Туву военный десант в числе двух судов на воздушной подушке и авиагруппу из нескольких вертолётов. Впрочем, вряд ли тема дальнейшей судьбы проштрафившегося Кара-оола предполагалась как основная. На сегодняшний день и у самого Шойгу накопилось достаточно своих проблем, которые он хотел бы обсудить тет-а-тет с российским президентом. Как известно, до сих пор не решена ни одна из проблем, ради которых Путин направил Шойгу в Минобороны. Стремительное взятие российскими военными украинского Крыма с помощью вежливых человечков в специфичной форме без опознавательных знаков принесло России больше минусов, чем плюсов. Заваруха в Донбассе силами неких российских «добровольцев» привела только к гуманитарной катастрофе ранее процветавшего региона. К тому же без каких-либо перспектив присоединения к России. В Сирии, похоже, бомбардировкам российскими ВКС безоружных перед летающими крепостями боевиков приходит конец, и ей, скорее всего, грозит территориальный раздел, при котором Асаду, скорее всего, достанется не более трети территории и шестой части населения – остальное отойдёт к его врагам. Но есть и ещё один, не менее маловажный момент личных взаимоотношений министра обороны и главнокомандующего – Шойгу, видимо, не ведая того, подставил Путина передачей ему видеоматериалов «о геройской борьбе российских военных с боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – ред.) в Сирии», подготовленных Генштабом Вооружённых сил России. Путин показал эти материалы американцу Стоуну, который взял их и вставил в фильм о Путине. А когда фильм показали в Америке, то вдруг выяснилось, что на самом деле в этом эпизоде американские вертолёты «Апачи» расстреливают боевиков «Талибана» в Афганистане. Подчинённые Шойгу наложили на этот видеоматериал специально изготовленную звуковую дорожку радиообмена русскоязычных лётчиков. Таким образом, из эпизода борьбы американских лётчиков с талибами получился эпизод борьбы российских лётчиков с игиловцами. Сравнить и индентифицировать эти эпизоды для специалистов США было делом техники. Однако Минобороны России до сих пор пытается уверить мировую общественность, что они ничего не подделывали и эти кадры – натуральные. А тем временем международный скандал набирает обороты. Знал ли о подделке Шойгу, передавая материалы Путину, доподлинно неизвестно. Можно поверить в то, что он и не знал, учитывая, что Шойгу в военных вопросах, мягко говоря, не силён и вполне мог принять панораму аппарели американского вертолёта за российскую. Да и вид сверху афганского пустынного пейзажа мало чем отличается от сирийского. Но те, кто фальсифицировал видеоматериал, не мог не знать, что подсовывает фальшивку. А за такие «промашки» нужно отвечать. К тому же всё это видеовраньё российского военного ведомства и вынужденное участие в нём самого Президента Путина развивается на фоне окончательной фазы разоблачения в Голландии позорной истории со сбитым над Донбассом малазийским «Боингом», за который очень скоро России придётся заплатить большую цену. Видимо, не случайно Шойгу уже не было на переговорах Путина с китайским лидером Си, а затем при обсуждении в Кремле проблем выполнения гособоронзаказа. Все, кто имеет отношение к этому, были, включая зампреда Рогозина и начальника Генштаба Герасимова, а Шойгу – не пригласили. Такое случайным не бывает. Да и Путин в Туву на 5-6 июля не прилетел не случайно, хотя его очень ждали. Теперь Шойгу ждёт его через неделю – аккурат на день рождения Кара-оола. На заимке Шойгу в верховьях Малого Енисея вовсю кипит работа. Вертолёт Минобороны России Ми-24 делает по 3-4 рейса в день, завозя на заимку строительные материалы весом по 7-8 тонн за одну ходку. Видимо, Шойгу надеется всё же заманить Путина на пару дней в Туву. На это же, скорее всего, надеется и Кара-оол. Что из этого выйдет, мы узнаем через неделю. Многое будет зависеть от итогов закрытых от прессы переговоров Путина с Трампом. Но, судя по всему, Путин вернётся с саммита «двадцатки» не в лучшей своей форме. Мировое сообщество недвусмысленно намекает ему на необходимость смены агрессивного внешнеполитического и милитаристского курса России. Похоже, только в этом и находят общий язык США и Евросоюз. А это может означать скорый уход с политической сцены министров обороны и иностранных дел РФ. В этом случае Кара-оола может ожидать, как у Высоцкого – «золото, суд, Сибирь»... Некоторые аналитики полагают, что сроки снятия с должности Кара-оола уже прошли, и ему нечего опасаться: теперь у Кремля и Путина только одна задача – перевыборы президента в марте 2018 года. В рамках решения этой задачи любые перемещения Глав регионов опасны непредсказуемыми результатами выборов. Поэтому, скорее всего, увольнение Кара-оола состоится не ранее марта. Тезис спорный. Во-первых, 140 тыс. избирателей в 150-миллионной стране – капля в море или, лучше выразиться – слону дробина в случае, если что-то на выборах пойдёт не так. Во-вторых, в любом случае за итоги голосования тувинцев будет отвечать Шойгу. И ему придётся прикомандировать в Туву на выборы проходимца Тена, который и «нарисует» нужный результат. В-третьих, даже если ничего не «рисовать», 60-70% тувинцев проголосует за Путина, поскольку ещё с советских времён при любых обстоятельствах привыкли голосовать за тех, кто при власти. Да и не за Зюганова же с Жириновским им голосовать?! И даже страх перед Навальным не в состоянии остановить Путина в принятии решений по Туве. У оппозиционера, кстати, до сих пор в Кызыле не открыт предвыборный штаб. Таким образом, эксперты в Туве разделились на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты ожидают, что судьба Кара-оола решится в сентябре 2017 года, пессимисты подобное ожидают не раньше марта 2018 года. Однако сам Кара-оол на работе не появляется и никаких заявлений по этому поводу не делает, если не считать его глупое измышление вслух по поводу тувинских геев. Наверное, в Туве всё будет зависеть от дальнейшей судьбы Шойгу. Очевидно, что его ставленники в Подмосковье, Хакасии и Туве его крепко подставляют. Да и у самого него дела совсем не блестящие. Однако следует иметь в виду, что подобные неприятности в карьере Шойгу – совсем не редкость. Достаточно вспомнить, в какой ситуации он находился, когда приказала долго жить КПСС, в которой он состоял в качестве партийного бюрократа. Можно вспомнить и скандал со строительством жилья в Ленске, из которого он вышел сухим. Сергей Кужугетович – удивительно живучий элемент российской бюрократии. В нём заложен яркий и самобытный инстинкт самосохранения. Один из его предков 40 лет ходил по пустыне Негев, другой ещё более короткий срок кочевал по тувинским степям. А вместе они передали ему удивительный ген выживаемости. Правда, судьба Шолбана Кара-оола вряд ли впишется в эту выживаемость – достаточно вспомнить печально известного генерала Ганеева... Впрочем, наберёмся терпения, и не будем гадать на кофейной гуще. Ждать в любом случае осталось недолго. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 2352 раза) http://risk-inform.ru/article_6768.html +11

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Аноним (гость) 15-07-2017 19:22:20 #13 [ru] Приезд Шойгу на историческую родину не вызвала информационного бума. Так прошлись с краю. Жители устали от многочисленных пиар мероприятий Караола. Чиновники аппарата Правительства везде и всюду бегают. Всех задергали. 0 Аноним (гость) 15-07-2017 12:01:42 #12 [ru] Алтын-Херел Павлович, точно успокоится. А то лаял сидел постоянно под глупостями своего президента. Молодец отрабатывал свой жирный кусок. По человечески жалко таких услужливых людишек. Готовы раздвинуть ноги. Сосать 0 Аноним (гость) 15-07-2017 03:18:03 #11 [ru] Шойгу запретил Кара-оолу писать чепуху в соцсетях после видео с избиениями нунчаками инопланетян. Госслужащие вздохнули с облегчением. Больше не будут заставлять лайкать и репостить Кара-оола. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-07-2017 17:45:20 #10 [ru] Аноним Номер 9...

Я с Вами согласен, что врятли Путин то Боится Навального... Но вот тот ФАКТ, что Очередная семья из России задержана в Турции при попытки перейти границу в Сирию и примкнуть к ИГовцам, это говорит о Многом...

Так что Путин то борется не столько с Навальным, а сколько толкает Народ в Экстремизм... И в итоге, в той же Сирии идет Фактически Гражданская Война между Россиянами... Одних туда отправило Государство, другие сами едут...

Так что, Если Навальный с Вами пытается через Митинги , то все больше молодежи, в том числе и из Тувы считают, что Только УБИЙСТВАМИ Бюрократии можно остановить процесс Разрушения Государства.

Так что если Навальный с Вами будет Говорить, Спорить, то ИГовцы Вам просто Кишки Выпустят... И при поддержке значительной части того Народа, который Вы загоняете в Нищету... +5 Аноним (гость) 14-07-2017 09:44:52 #9 [ru] Страх Путина перед навальным? Дофантазировались. 0 Аноним (гость) 14-07-2017 09:29:14 #8 [ru] на свободу отпустили Полонского, после Васильевой это уже норма в российском правосудии - ничего не меняется и наша нищая жизнь тоже, уже никто не голосует за педроссов, но засланный кореец руководит выборными процессами в Тыве- мужики вы где или как. 0 Аноним (гость) 14-07-2017 06:26:52 #7 [ru] В этом убогом горыныче банально проводка загорелась. Пожарникам надо владельцев жестко натянуть, хорошо что вторая "Хромая лошадь" не случилась 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 14-07-2017 05:16:19 #6 [ru] Аноним Номер 5...

Но Если Подожгли, то значит уже не плохой...

Агенты Запада и Китая обычно худшее в России не разрушают...

А разговоров то много... И многие просто удивляются тому. что я лично не знаю адреса даже где этот ресторан то был...

Сперва в Туве уничтожили сферу производства, и сейчас ее отдают иностранцам, но а сейчас уже приступили к сфере обслуживания... +1 Аноним (гость) 13-07-2017 17:20:22 #5 [ru] "лучший" в городе ресторан «Горыныч», рассмешили 0 Аноним (гость) 13-07-2017 11:37:07 #4 [ru] Путен к нам собирается в эти дни на отдых. возвожно и в народ пойдет. Шойгу вот и присматривается где с ним погулять среди народа. 0 1 : 2 Остальные материалы номера 27: Свежий анекдот

Зачем Шойгу приезжал в июле в Туву?

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