Шойгу с Кара-оолом – дружный альянс во вред Туве

Весна в России – пора надежд. А май – короткий месяц, вобравший в себя праздники и события государственного масштаба. Последние 3-4 года разного рода события сжимают ситуацию в стране, как пружину. Но пружина не может бесконечно сжиматься и когда-нибудь обязательно наступит момент, которого многие ждут. Но, как известно, взрывное развитие событий обычно непредсказуемо. Думается, что и нынешний май может преподнести кучу неожиданностей.

7 мая Путину предстоит очередная инаугурация – он в четвёртый раз вступит в должность Президента России. Событие это произойдёт в тот сложный период жизни страны, когда перед президентом стоит выбор, куда пойти, с кем воевать, а с кем мириться, как строить экономику страны, какие для этого потребуются кадры. Страна безропотно пойдёт туда, куда поведёт её Путин.

Если он решит продолжить курс на конфронтацию и изоляцию страны от цивилизованного мира, то нас ждут годы, а, может быть, десятилетия стагнации экономики, падения уровня жизни и технологическая отсталость от остального мира. С такой задачей успешно справляется сегодняшнее правительство России.

Если будет выбран реальный путь технологического прорыва, встраивания российской экономики в мировую глобальную стратегию развития, то появится шанс сократить отставание России от других стран по уровню экономического развития и жизни населения. Но для этого Путину потребуется другая команда: без Рогозина, Лаврова и Шойгу. Расстаться с этим людьми Путину будет непросто. Так что пойдёт он на такой шаг или нет – большой вопрос.

Я написал об этом не потому, что мне хотелось бы выглядеть посолиднее. Нет. Просто дело в том, что сегодняшняя жизнь в Туве очень сильно зависит от того положения, которое будет занимать в российской элите наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу. И если вдруг с ним что-то случится, это неминуемо приведёт к смене власти в Туве с пертурбацией так называемой элиты, сформированной в последнее десятилетие.

А положение Шойгу, по всей видимости, очень тревожное. Симптомом этого стало заявление главного редактора «Эхо Москвы» Венедиктова о том, что Путин устал от вранья Шойгу. Это, наверное, имеет место, глядя на создание в недрах Минобороны фейковых новостей о гибели малазийского «Боинга» в Украине, монтаж псевдоподвигов российских вертолётчиков в небе Сирии, созданный на базе видео о действиях американских вертолётов «Апачи», или видео псевдоборьбы с боевиками, сделанные из компьютерной игры. К этому следует прибавить фальшивые, часто повторяющееся заявления самого Шойгу об окончательной (!) победе в Сирии над запрещённой в РФ группировкой ИГ, что тоже не может не оставаться незамеченным в информационном поле.

Но, думается, что не это станет решающим фактором при формировании новой команды после инаугурации Путина. В России репутационные риски давно уже мало чего стоят. Для этого достаточно проследить заявления и действия таких государственных деятелей, как Рогозин или Шувалов. И вы убедитесь, что они в этом мало чем отличаются от Шойгу. Главным фактором назначения на должность или удаления из власти того или иного деятеля является целесообразность его использования на той или иной должности. Все понимают, что Шойгу – фигура политическая, мало что понимающая в военном деле и не пользующаяся уважением в настоящих военных кругах. В общем, далеко не Суворов или Жуков. Его положение зависит от отношения к нему одного человека – Президента Путина. Точно так же, как положение премьера Тувы Кара-оола зависит от отношения к нему министра обороны Шойгу.

Но нужно иметь в виду, что Шойгу – не лох. И просто так сдавать свои позиции он не станет. На фоне ожидания действий Путина после вступления в должность произошли два, как бы не связанных между собой, события: Шойгу заявил о том, что Минобороны возьмётся за строительство железной дроги Курагино-Кызыл силами железнодорожных войск, а его друг и партнёр по кинобизнесу режиссёр Михалков на государственном телеканале «Россия 24» в передаче «Бесогон» старательно размазывал сенаторшу от Тувы Нарусову.

Оба этих события, никак не связанные между собой, имеют отношение к нашей республике, поскольку Людмила Борисовна считается родоначальницей проекта строительства железнодорожной ветки «Курагино-Кызыл» и у неё исторически «натянутые отношения» с Шойгу и Кара-оолом. Именно в силу этих отношений она некоторое время была отделена от Тувы, но затем, восстановив былые отношения с Путиным, вернула себе кресло члена Совета Федерации. Причём именно от правительства Республики Тыва, чем нанесла моральное поражение связке Шойгу–Кара-оол.

Придворный режиссёр Михалков припомнил Людмиле Борисовне всё. И, на его взгляд, сомнительную диссертацию по истории декабристов, защищённую ещё в 1980 году, и сенаторство от Тувы, где она бывает редко. Он вспомнил и её предложение о легализации марихуаны с целью решения проблемы нищеты и безработицы в республике, и её критическое отношение к диссертации министра культуры Мединского, ставшей настоящим скандалом в мире культуры России. При этом Никита Сергеевич благоразумно обошёл стороной учёную степень доктора наук своего друга С.Шойгу и диссертацию по экономике Главы республики философа по образованию Ш.Кара-оола, хотя на сей счёт можно было бы вдоволь поёрничать и посмеяться. Всё это указывает на вероятного заказчика темы «Бесогона» – Министра обороны, который, чтобы не навлекать на себя неприятности, не стал поручать это дело своему ручному телевизионщику Пиманову ни на канале «Звезда», ни на Первом канале. А причина, по которой замшелый пропагандист Михалков вдруг решился «мочить» известного влиятельного сенатора Нарусову, скорее всего, состоит в том, кому достанется проект строительства железной дороги в Туву. С некоторых пор стало известно о том, что Нарусова лоббирует интересы бизнесмена Тимченко, занимающегося в России бизнес-связями с Китаем. Они питерцы и имеют давние дружеские отношения, которые ранее не были связаны с бизнес-проектами. Но новые времена требуют новых альянсов.

Вспоминая прошедшее десятилетие, можно проследить, как деградировал железнодорожно-угольный проект после того, как Шойгу и Кара-оол «отжали» у Пугачёва бизнес в Туве и выставили его и Нарусову не только из Совета Федерации, но и из бизнеса в Туве, куда были вложены уже немалые деньги православного олигарха. Тогда его место занял большой друг Кара-оола некто Байсаров, которые вместе обещали нам строительство не только «железки», но и ТЭС-2, порта в Ванино в комплексе с разработкой коксующихся углей в Элегесте. За всё это время Байсаров с помощью Кара-оола не только ничего из перечисленного не построил, хотя все обещанные им сроки давно минули, но и закрыл добычу угля в Элегесте, начатую Пугачёвым. Предположение о том, что у этого чеченского выскочки никаких серьёзных денег нет, получило реальное подтверждение. Теперь он, похоже, ничего строить уже и не собирается, безуспешно пытаясь создать в России сеть магазинов электронной торговли. В общем, интерес чеченца к Туве, похоже, истощился – последние пару лет он даже не прилетает к нам на рыбалку или охоту.

Шойгу готов лично осваивать бюджет на строительстве железной дороги Военные готовы в этом году начать строительство в Хакасии железной дороги «Кызыл-Курагино», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Уже в этом году, скорее всего, бригада будет практически полностью задействована на строительстве железной дороги «Кызыл-Курагино», строительство которой начинается в этом году», – заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства. Он обратил особое внимание на укомплектованность этой бригады личным составом. «Что касается инженерной техники – у нас все укомплектовано»,– подчеркнул министр. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков отметил, что вся законодательная база для строительства железной дороги уже подготовлена, распоряжение правительства вышло, проведено совещание с министерством транспорта и РЖД. «Десять батальонов готовы к выходу, все проверены и подготовлены, в том числе пятая бригада. После 10 мая мы вам доложим график выхода батальонов на строительство дороги», – сказал Булгаков.

И вот вместо него на авансцену вышел Шойгу с его предложением строить железную дорогу в Туву силами железнодорожных войск. Звучит солидно: войска! Дисциплина: «Копать отсюда и до обеда!» Последователи Великой Победы! Однако на деле всё обстоит не совсем победно. Начнём с того, что почти любой проект, за который берётся Шойгу, имеет перспективы перерасти в скандал. Так уж случилось, что везде, где присутствует его воля, буйным цветом разрастаются воровство и коррупция. Не станем вспоминать про миллиарды, украденные при строительстве космодрома «Восточный», обратим внимание на строительство военных объектов в Туве. Кадетское училище, военкомат, военный городок горнострелковой бригады – украдено от нескольких сотен миллионов рублей до миллиардов. Но, конечно же, сам Шойгу никого отношения к этому разворовыванию военного бюджета не имеет.

Последний случай – строительство моста через Большой Енисей на месте кара-хаакской переправы. Мост обещали построить и сдать ко Дню Победы. Построили. Но срочно разобрали из-за некачественных работ по сооружению опор. Огромные деньги выброшены на ветер. И вот эти «строители» обещают нам построить железную дорогу протяжённостью более чем в 400 км по тайге и горам, через реки и болота, пробить 12 тоннелей и построить с десяток мостов? Они что, так неудачно шутят? Они в Кара-Хаак мост в несколько десятков метров построить не смогли!

Думается, всё дело в другом. Всем понятно, что России в ближнесрочной перспективе эта железная дорога без нужды. Да и Туве – тоже. Нужны не столько дорога с её инфраструктурой, сколько сам процесс освоения миллиардов. Помнится, вначале эта дорога стоила 72 млрд. рублей. Теперь называют сумму в 280 млрд. рублей. Пока будут строить, смета вырастет вдвое-втрое. Вот эти деньги и хотят украсть.

Сначала рассматривали вариант строительства дороги на китайские деньги китайскими строительными компаниями. Но этот вариант отвергли по двум причинам. Одна из них – неизбежная китаизация Тувы и юга Красноярского края. Но, думается, решающим фактором отказа китайцам участвовать в проекте – это невозможность украсть такие деньги. Китайцы считать деньги умеют и за воровство до сих пор отрубают руки или расстреливают. Но Шойгу не хочет потерять до 100 млрд. рублей. Вот отсюда и родился военизированный вариант реализации проекта. Если всё «срастётся», будут строить долго и нудно, менять маршрут пересчитывать и пересчитывать смету, время от времени возбуждая уголовные дела. Работы хватит не на одно поколение. Но дороги не будет. Будет только бесконечное бессовестное грандиозное воровство. И организует его нам человек, очень похожий на Шойгу. А иначе зачем бы ему этот проект? Испортить природу родной Тувы? Завести в республику десяток-другой вахтовиков-уголовников?

Впрочем, не будем так скептично настроены. На дворе кризис, и у страны нет лишних сотен миллиардов, чтобы закопать и растащить их при реализации проекта «Курагино-Кызыл». Поэтому в сегодняшних условиях можно подписывать любые бумаги и сотрясать воздух самыми разными громогласными заявлениями – ничего от этого не изменится. Шойгу – большой мастер пиара, это общеизвестный факт. В преддверии переназначения нового состава правительства он наверняка будет инициировать громкие проекты, привлекая внимание к своей персоне, чтобы его не забыли при распределении портфелей. Вы же помните, как он заявил, что готов служить Путину в любом качестве, даже егеря. Пройдут инаугурация, назначение кабинета министров, администрации президента, пыль от заявлений уляжется, и всё пойдёт своим чередом – про дорогу в Туву снова забудут, пока не возникнет новая реальность.

Российский истребитель разбился в Сирии Российский истребитель Су-30СМ разбился после взлета с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Оба летчика погибли. «По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», – передает «Интерфакс» сообщение Минобороны. Катастрофа произошла 3 мая в 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря.

Что же до долгожданной смены власти в Туве, то этот вопрос – в ведении президента Путина. Сегодня его устраивает Кара-оол – смелый, решительный «художник» итогов голосования, бесполезный, а местами вредный организатор хозяйственной жизни республики. Человек уникальных свойств – он в состоянии ухудшить показатели даже там, где ухудшение уже казалось бы невозможно. Так довести маленькую республику, где все знают всех, до такого нищенского криминального состояния может только очень талантливый негодяй и мерзавец. И это было бы невозможно без активной поддержки со стороны нашего замечательного геройского уникального земляка Сергея Шойгу, выпестовавшего Шолбана Кара-оола и навязавшего его нам.

11 лет – срок немалый. По крайне мере, достаточный для того, чтобы сделать вывод о профпригодности Главы региона. А вывод тут однозначен – такого человека не то, что во главе региона – даже простым чиновником держать нельзя, поскольку всё, к чему он прикасается, тут же начинает гнить и разлагаться. Шойгу любит временами поколачивать нашего замечательного руководителя. Говорят, недавно он его мутузил и приговаривал: ты меня позоришь! Наверное, это вымысел – если бы Шойгу реально так думал, он бы давно заменил Кара-оола на другого, менее скомпрометированного. Но он же его не меняет. Более того, время от времени просит Путина за него, как это было при назначении досрочных выборов. Вот и сейчас Шойгу на свой день рождения хотел бы пригласить Путина в Туву, чтобы под рыбалку в очередной раз попросить за него. Значит, Кара-оол ему зачем-то нужен. Зачем? Что Кара-оол умеет такого, что делает его в глазах Шойгу нужным человечком? Воровать? А что, больше некому? Есть ещё версия, что Тува нужна Шойгу на случай опалы, чтобы иметь свой регион, каким когда-то стал Азербайджан для Алиева. В принципе и такой вариант возможен. Этим, кстати, можно объяснить и милитаризацию Тувы созданием лично преданных Шойгу воинских частей. И если на все происходящие события смотреть с этой точки зрения, предполагающую суверенность Тувы, то становится понятной странная необъяснимая лояльность министра обороны России к известному криминальному тувинскому сепаратисту Бичелдею. В противном случае он бы держался от него за версту, боясь «засветиться» через призму сепаратизма.

Впрочем, не будем спешить – я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин