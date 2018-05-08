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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 18, 8 мая / В борьбе с долгами по зарплате
   
 
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№18, 8 мая 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

В борьбе с долгами по зарплате

О состоянии взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат шел разговор на межведомственном совещании в прокуратуре Республики Тыва.

Открыл совещание прокурор Республики Тыва Председатель межведомственного совещания Александр Боровков. Участники совещания отметили, что анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства свидетельствует о необходимости пристального внимания к вопросам обеспечения прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда, выявления и пресечения нарушений в указанной сфере.

По данным Красноярскстата, на 1 апреля текущего года задолженность по заработной плате перед 288 работниками восьми организаций республики составила 10,6 млн. рублей. В рамках осуществляемого прокуратурой республики мониторинга выявлено десять организаций, не являющихся респондентами статистического наблюдения. Их задолженность по заработной плате составила более 9,5 млн. рублей.

Принятые меры позволили в 2017 году обеспечить выплату работникам задолженности по заработной плате в размере свыше 29 млн. рублей. В результате прокурорского вмешательства с января 2018 года погашена задолженность по выплате заработной платы в ряде предприятий республики на сумму более 8 млн. рублей.

Основное внимание на совещании было уделено нарушениям трудового законодательства, чему способствуют просчеты исполнения государственной инспекцией труда полномочий по обеспечению контроля в сфере оплаты труда. Установлены факты нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, административного законодательства.

Недостаточно эффективна деятельность службы судебных приставов по осуществлению своевременного и реального исполнения судебных постановлений о взыскании задолженности по заработной плате. Так, с нарушением установленных сроков возбуждались исполнительные производства и совершались исполнительские действия, необходимые меры по установлению сведений об имущественном положении должников не принимались, виновные лица к административной ответственности не привлекались.

На совещании выработан комплекс мер, направленных на реальное устранение нарушений в сфере оплаты труда, пресечение злоупотреблений со стороны руководителей организаций-должников. Намечено усилить ведомственный контроль за законностью и полнотой принимаемых мер по сообщениям о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы.

В работе совещания участвовали начальник отдела процессуального контроля Максим Глинский и заместитель руководителя СУ СК РФ по Республике Тыва Евгений Шаронов, заместитель начальника отделения УЭБ и ПК МВД республики Алексей Маракин, руководитель Государственной инспекции труда в республике Эдуард Доржу, заместитель прокурора Бадма Бадмаев, руководители структурных подразделений прокуратуры республики по надзору за соблюдением федерального законодательства, по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Прокуратура Республики Тыва.

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 http://risk-inform.ru/article_7310.html
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