Жёлтый уровень опасности

Кто говорит, что Тува – тихий и забытый богом уголок? Да плюньте ему в глаза! На самом деле в Туве жизнь кипит, даже бурлит – столько событий, за всеми не углядеть и не уследить, не понять и не разобраться без моей помощи. А потому небольшой обзор общественно-политических событий, уважаемые читатели, вам не помешает.

Итак, первым номером в череде ярких событий... А вы о чём подумали? Ага, вы подумали, что я, как всегда, напишу про то, что Шойгу-старшой на днях якобы опять прилюдно поколотил Главу Республики Тыва Кара-оола? Вы не ошиблись. Но об этом чуть позже. А первым номером идут судейско-прокурорские отставки. Нет, уважаемые читатели, я не думаю, что с уходом каких-то там негодяев криминогенная ситуация в республике изменится в лучшую сторону, потому что на смену им придут новые. Так что мне будет, уважаемые вы мои, о чём вам сообщать.

Надежда Чычан-ооловна, осанистая женщина, создавшая в республике Тувинский СПЧ (Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны), говорят, вечерами молится всем богам, в том числе и мышиным, чтобы её забыли напрочь и не вспоминали про злосчастные миллионы, потерявшиеся в процессе капитального ремонта старого здания на улице Комсомольской в городе Кызыле. Мышиный бог – это на жаргоне правоохранительных органов означает руководство ФСБ. То есть, председатель, теперь уже можно смело говорить – бывший председатель Верховного суда Тувы Надежда Кужугет молится, чтобы ФСБ не занялась всерьёз поиском пропавших миллионов. Или, другими словами, чтобы тувинская контора мышей не ловила.

Ну что женщине на старости лет ещё надо – пусть молится! В этой череде событий интересно другое. Кто рвётся на место Чычан-ооловны? По стонам и рыданиям, прорывающимся сквозь стены Верховного суда, становится понятно, что Кошкар-оолович, который судья Ондар, для начала принялся выметать технический персонал суда. И на освободившиеся места гардеробщиц, уборщиц, сантехников и монтёров начал набирать, как говорят, своих близких людей – родственников и соседей. Допустим, это его такая хитрая методика укрепиться на месте председателя суда, но вторая претендентка действует ещё хитрее – через Шойгу. Знойная Зарина имеет некоторые шансы сесть в ещё неостывшее кресло председателя. Ну, не знаю я, не знаю, почему к её имени добавляют слово «знойная». К Шойгу добавляют кличку «Старшой» (или иногда «Старший»), видимо, по его же настоянию, а потому Шолбан Кара-оол везде и всюду в социальных сетях так о нём и пишет – «Великий земляк Старшой». А когда начинают говорить про судью Кунзек, то обязательно почему-то именуют её Знойной Зариной.

Сразу предупреждаю, что это слухи чистейшей воды. Но устойчивые. А потому, уважаемые читатели, по этим слухам выходит, что Знойная Зарина несколько лет назад не просто так срочно бежала из Тувы и временно обосновалась в соседней Хакасии, а теперь использует хитрый способ через Шойгу занять место Чычан-ооловны. Шойгу-старшой, конечно, он ещё чего-то хорохорится, изображая себя хозяина Тувы, имеющего связи в судах, а потому бывшая судья, а ныне просто мадам Абрамова, близкая к семейству братца и сестрицы Шойгу, пытается насолить Надежде Кужугет, продавив кандидатуру Зарины Кунзек. Не спрашивайте меня сейчас, почему Знойная Зарина скрылась за высокими Саянскими хребтами – расскажу потом как-нибудь, когда она станет председателем суда. Просто все судьи знают, что мадам Абрамова, близкая к семейству Шойгу и имеющая доверительные отношения с Главой Тувы Кара-оолом, хочет посадить на место председателя Верховного суда свою подружку.

Тут нужно понимать одно, надо в судьях различать «рыльце» и «рыло». Вот говорят же, что у такого-то судьи рыльце в пушку, ну и сразу понятно, что где-то и когда-то он «облажался», то ли скрыл судимость отца, то ли удочерил или усыновил собственных внуков, то ли скрыл преступление родного брата, который задавил насмерть людей, короче, мало что ли грехов на совести судей? Так что почти у всех судей Тувы, если приглядеться внимательно, такое вот рыльце. Но вот те, кто сейчас яростно рвётся в главные судьи – у них уж, точно, рыло.

Но время покажет – до сих пор ли хозяин Шойгу в Туве? Но, говорят, Кара-оола он всё-таки поколотил. Это событие номер... Ой, извиняйте на неточности, это номер три, а номер два – это Санчай с Бадмаевым. Зампрокуроры Михаил Санчай и Бадма Бадмаев, простите за злость, всю прокуратуру засанчаяли и забадмаяли. А, с другой стороны, столько лет протирать штаны в креслах заместителей прокуроров республики, что просто прямо до дыр и до зловония! Зайдёшь в республиканскую прокуратуру и вдруг как напахнёт – фу...уу... по-санчевски, а чуть левее если голову повернёшь – сразу бадмаевским духом тебя окутает. Такие вот устойчивые запахи. Если приглядеться внимательно к нижней части их туловищ, которое дыру протёрло в кресле и на штанах, такое можно увидеть, что просто даже мне стыдно об этом вслух говорить.

Ну, да ладно, Михаила Санчая выпроводили-таки на днях на пенсию. А Бадмаева то ли пожалели, то ли как, но, говорят, он долго басом рыдал и просил оставить его ещё хоть на несколько месяцев, мол, детей много у него, дочери свадьбу надо сыграть, жену лечить, себе лекарства от геморроя, в общем, без его прокурорской зарплаты семья с голоду пухнуть начнёт. Про геморрой Бадмаева, наверное, врут. Хотя, если подумать, то посиди-ка столько лет на одном месте – там не только геморрой насидишь себе, и гоно..., вот, простигосподи, всегда путаю гонорею с гайморитом, короче, понятно, да?

Ну и, наконец, номер три – это моя излюбленная тема, не скрываю радости, а потому номер три про то, как Шойгу на мосту Шолбана поколотил. Может быть, у меня с чувством юмора что-то не так, но вот я всегда смеюсь, когда читаю, что пишет Кара-оол в Интернете. Вот 25 апреля он пишет: «Военные строители – люди крепкого слова и, самое главное, дела». Это Кара-оол хвастается, что «... переговорил по Кара-Хаакскому мосту с начальником управления железнодорожных войск» про строительство моста. Какие крепкие слова наговорили Кара-оолу военные, думаю, он один знает, потому что, наверное, эти слова цензуре не поддаются. Но что у пьяного на уме, то у Шолбана на языке, вот он пишет дальше: «Я глубоко благодарен нашему великому земляку, министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу за доверие, и для меня большое счастье, когда мне удается согласовать с ним жизненно важные вопросы». Не знаю, каким мазохистом надо быть, чтобы испытывать счастье во время обсуждения чего-то там такого, когда армейский ботинок генерала со всей дури пинает тебя по жизненно важным органам.

Но Шолбан не унимается и заканчивает: «У Сергея Кужугетовича особый дар адаптировать проекты Минобороны к земным нуждам простых людей». Да, не спорю, у министра обороны дар есть, но этот дар, как показывает жизнь, называется даром разрушения. Жителей Кара-Хаака и Черби сейчас будут переселять, а куда – хрен его знает. Образовалась такая хотелка в голове Шойгу, нарисовал он себе план на месте этих старинных поселений сделать военный полигон, а потому жителей не спросили и со всем скарбом и домашней живностью вывезут куда-нибудь на необжитое место, а Кара-оол всё бла-блакает про земные нужды простых людей.

Зуд лизоблюдства Кара-оола 26 апреля заставил его дальше насиловать Интернет: «Открытие моста через нашу полноводную реку Енисей – дело большой ответственности... Немного терпения, земляки, и всё у нас получится». Как всегда, Кара-оол накаркал и мост накрылся. Но он, когда трепался, ещё не знал, что моста уже нет, а потому 27 апреля наш доморощенный Хлестаков захвастался напрочь: «Командующий Центральным Военным Округом генерал Лапин А.П. частый мой гость, я этим очень горжусь. А вот встретиться сразу с двумя большими военачальниками было для меня честью. Вместе справим праздник Великой Победы военным парадом...».

Вот, ей-богу, военных этих мне жалко. Люди подневольные, они строили и торопились, потому что Шойгу же не умеет терпеть, ему же всё надо быстро, всё на раз-два, на тяп-ляп, чтобы покрасоваться, вот и сразу же сломался этот злополучный мост, построенный наспех на скорую руку за два месяца. Но, если иметь в виду, что Кара-оол навязал местных строителей, то, может быть, это явилось причиной разрушения? Или духи наших предков показали кукиш Шойгу, который возомнил себя хозяином Тувы и разрушили его военный мост? Наверное, всё-таки духи. Вот ведь не допустили же духи предков китайцев до строительства железной дороги! Не допустили! Если бы китайцы взялись – они бы за два месяца живо проложили бы современную дорогу со всеми удобствами и при этом не допустили бы кара-ооловские подрядные организации до строительства. А оно нам надо? В смысле, нужна она нам эта дорога? Не нужна!

А железнодорожные войска Российской Федерации под руководством министра обороны Шойгу пусть строят, мне не жалко, потому что, во-первых, где Шойгу – там завсегда ничего не достраивается до конца. Во-вторых, российское строительство, это такой процесс долгий, лет на тридцать затянется. А потом заглохнет, как БАМ. Кто нет знает, то это – Байкало-Амурская Магистраль, начавшаяся до Второй Мировой войны и до сих пор не закончившаяся. За тридцать-то лет, знаете, сколько можно денег стырить на строительстве? То-то и оно... Так что пусть пока Шойгу с Кара-оолом примериваются, прицениваются, привлекают мэра Кызыла Ховалыга для построения жульнических схем финансовых, а там видно будет. Может, после 7 мая, после инаугурации своей Путин вдруг возьмёт да и отстранит Шойгу. И будет он простым... Ну, сами додумайте, кем будет Шойгу после отставки. Но Кара-оола, точно, уже не будет. Хоть бедный Интернет отдохнёт от его бахвальства.

Очень вредная тувинка