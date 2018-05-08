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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 18, 8 мая / Альтернативная Стратегия развития Тувы
   
 
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№18, 8 мая 2018 года.

    Выдержки из альтернативной Стратегии развития Тувы

За возрождение Тувы!

Альтернативная Стратегия развития Тувы

Продолжение. Начало в №№ 14-17.

Пищевая промышленность

В 2017 году пищевой промышленностью республики произведено продукции на 273 млн. рублей. Это всего 0,5 процента в общем объеме промышленной продукции. Пищевая промышленность республики в течение последних 10-и лет деградировала. По данным статистических органов, по сравнению с 2006 годом производство в 2017 году снизилось:

  • колбасных изделий с 301 тонны до 237 тонн;
  • мясных полуфабрикатов с 734 тонн до 304 тонны;
  • товарная пищевая рыбная продукция с 506 тонн до 209 тонн;
  • муки из зерновых культур с 575 тонн до 471 тонны.

Положительную динамику имеет только производство цельномолочной продукции, которая увеличилась с 2171 тонны в 2006 году до 2719 тонн в 2017 году.

В пищевой промышленности необходимо обратить внимание на развитие подотраслей вторичной переработки сельскохозяйственного сырья – консервной, плодоовощной, кондитерской и других. Перспективное развитие мясной и молочной промышленности связано с полным самообеспечением населения мясом, молоком и мясо-молокопродуктами. В молочной промышленности необходимо перевести хозяйства на приемку молока на месте, полнее использовать резервы вторичных ресурсов (обезжиренного сырья, пахты и т.д.), на выработку пищевой продукции. Малые сыроварни, колбасные цеха и т.д. должны работать в каждом районе. Кооперация малых предприятий устойчивее гигантских холдингов.

Увеличение плодоовощной продукции возможно путем организации небольших цехов, участков по производству варенья, джемов из культурных и дикорастущих ягод и плодов.

В решении вопроса продовольствия немаловажная роль принадлежит дарам природы. Издавна население Тувы занималось сбором растений для лекарственных целей и питания. Надо восстановить эту традицию, разработать государственную программу поддержки и развития этого вида деятельности.

В Туве много растений, дающих лекарственное, дубильное и пищевое сырье. Создать кооперативные, семейные и другие малые предприятия по сбору и переработке, консервированию дикорастущих ягод и грибов. Особое внимание должно быть обращено на изготовление лекарственных трав, ягод. Леса Тувы богаты елью, пихтой, лиственницей, березой, кедром, которые являются прекрасным лекарственным сырьем для приготовления различных медицинских препаратов. Это и хвои, почки и кора пихты сибирской, живица лиственницы, сосновые смолы и орехи и их скорлупа кедра и т.д. Они служат сырьем для приготовления самых разнообразных лекарств и препаратов. Умное их использование может дать миллиардные доходы населению и обеспечить трудоустройством не одну тысячу человек. Да и сегодня тысячи наших граждан живут за счет даров природы.

Комплексное использование лесов и их даров, сохранение природы – одна из важных задач наших властей и каждого жителя республики. Богатейшие запасы природных ресурсов являются нашим преимуществом по сравнению с другими регионами, где имеется дефицит этих ресурсов.

Легкая промышленность

В советское время были приняты существенные меры по переработке сельскохозяйственного сырья. Были построены овчинно-шубная фабрика, налажено производство ковров и ковровых изделий. В связи с переходом экономики на рыночные отношения возникли трудности в сбыте продукции этих предприятий. Конечно, требовалось реорганизация этих предприятий, а не уничтожение, как это было сделано. Несмотря на трудности, в 2006 году было произведено 230 тонн натуральной шерсти, шерстяной пряжи – 21 тонна, ковров и ковровых изделий – 2000 кв. м, овчины шубной – 3600 штук и куртки из шубной овчины 168 штук. В последние годы производство этих изделий прекращено в связи с ликвидацией этих предприятий, в результате производимая сельскими тружениками продукция животноводства (шерсть, шкуры МРС) оказалась невостребованной. Вот одна из основных причин, почему многие чабаны выбрасывают или сжигают шерсть, шкуры мелкого и крупного рогатого скота.

В легкой промышленности, в первую очередь, необходимо развитие ее отраслей, перерабатывающих животное сырье (шерсть, кожу, пух). Тува может в перспективе стать крупным поставщиком шуб, меховой овчины, валяной обуви, отдельных видов кожаной обуви, войлока. Надо организовать на месте переработку производимых в республике козьего пуха, овечьей шерсти (производство пряжи, вязание изделий из пуха и шерсти).

По моим оценкам, производство изделий из производимых на сегодняшний день шерсти, пуха и кожевенного сырья, овчин может дать миллиардные доходы производителям сельского хозяйства и работникам обрабатывающих предприятий. К примеру, если мы наладим производство валенок и войлока для утепления и звукоизоляции, то конечная продукция из шерсти грубошерстной овцы может оцениваться не менее 100 млн. рублей. Мы сегодня их выбрасываем.

Тува – один из важных охотничье-промысловых районов Сибири – богата пушными зверями и дикими копытными. В развитии легкой промышленности будет способствовать охотничье-промысловые ресурсы нашей природы: белка, соболь, ондатра, лисица, горностай. Разумное их использование может принести промысловикам хорошие доходы, бюджету республики – налоговые поступления.

Основные проблемы столицы – г. Кызыла

Сегодня наша столица испытывает трудности, связанные с перегруженностью школ, острым недостатком детских дошкольных учреждений, качеством медицинского обслуживания, высоким уровнем преступности и проблемами экологии. Развитие столицы идет хаотично, без соблюдения градостроительных нормативов и требований. За последние годы появились новые районы и кварталы малоэтажных застроек, не имеющих централизованного водоснабжения, канализации и тепла, не обеспеченных социальными учреждениями, транспортной и инженерной инфраструктурой, благоустройства и обустроенных улиц и нет подъездных путей. Загазованность города, грязь на улицах и дворах – типичные атрибуты города. Одним словом, столица превращается в большую неблагоустроенную деревню.

Основная причина указанных выше проблем имеет объективный характер (имеется в виду – для города). Она связана с последствиями развала сельского хозяйства республики, сокращением рабочих мест и обнищанием сельского населения. Большая нагрузка на социальную инфраструктуру города и рост напряженности криминогенной обстановки в столице – это результат неконтролируемой стихийной миграции сельского населения в столицу. Ситуация усложняется тем, что абсолютное большинство прибывших в Кызыл граждан не нашли работу. Данная проблема является следствием неправильно выбранной экономической политики республиканских органов власти, и решение этой проблемы напрямую связано с изменением политики властей по отношению к селу. На мой взгляд, только указанные выше направления по возрождению села могут приостановить миграцию населения в столицу, а в дальнейшем – обеспечить обратное движение населения в село.

Следующая причина – это непродуманная градостроительная политика городских властей. Сегодня развитие города находится в тупиковом положении из-за отсутствия инженерной инфраструктуры, в первую очередь, теплоснабжения.

В 2013 году постановлением мэрии г. Кызыла утверждена схема теплоснабжения города на период до 2028 года. В утвержденной схеме теплоснабжение города предусматривается осуществить от ТЭЦ-2 и восьми новых локальных водогрейных котельных с сохранением Кызылской ТЭЦ. В соответствии с утвержденной схемой, первая очередь ТЭЦ-2 должна будет построена до 2019 года, стоимость строительства которой оценивается на сумму более 19 миллиардов рублей. Источники финансирования указанных в схеме станций не определены до сегодняшнего дня, соответственно, и не разрабатывается даже проектно-сметная документация. Таким образом, из-за непродуманного решения по теплоснабжению города дальнейшее массовое строительство многоэтажного жилья, объектов социально-культурного назначения заморожено.

Следующая проблема развития города – это очистные сооружения. Проектная мощность очистных сооружений в левобережной части города составляет 16 тыс. куб. м/сутки, а среднесуточный фактический объем сточных вод – 23,8 тыс. куб.м/сутки. Видно, что ежесуточно в р. Енисей выбрасывается до 8 тыс. куб. м загрязненных сточных вод.

Кроме указанных выше проблем города, проблема уровня загазованности города в зимний период и его санитарное состояние является также одной из острых, которая затрагивает здоровье всего населения города. К сожалению, не наблюдается какие-либо сдвиги в практическом решении этих острых вопросов. Эти направления должны находиться на постоянном контроле городской власти, без их решения невозможно дальнейшее развитие города.

Столица региона должна быть политическим, культурным и образовательным центром, иметь привлекательный облик, быть зеленой и уютной.

Окончание следует.

(прочитано 261 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7309.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 10-05-2018 17:14:29   #3 [ru]
У меня тоже вопрос. Почему в Туве где прекрасное лето, жаркое , солнечное в огородах не выращивают овощи. ПОЧЕМУ??? А кто выращивает их так мало, что погоду они не делают.
 
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Аноним (гость) 10-05-2018 12:47:14   #2 [ru]
Как то в Кызыле заходил в какой то фирменный магазин, торгующий одеждой из кашемира монгольского производства... Так вот очень хорошие там продавались вещи, хорошего качества, красивые, правда цена тоже соответствующая... Только непонятно почему в Тыве такие вещи не производят, сырья же полно!!! Да и страна у нас с холодным климатом, можно было бы всю Россию в такую шерстяную одежду одеть! Почему не производят??? Дайте кто нибудь вразумительный ответ?
 
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Аноним (гость) 09-05-2018 14:28:17   #1 [ru]
не хватает школ и садиков, не хватает рабочих мест, зато строятся дома культуры и спорта, может хватит деньги бросать туда куда не надо.
Чем наши гребанные никем не избранные депутаты занимаются, гнать их надо в шею, сколько можно нищетой захлебываться.
Только федеральщики жируют - жрут Путинскую прибавку, чтоб им подавиться!
 
+3
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