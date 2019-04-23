Пока Шолбан колеблется, Дина рвётся в бой

Шолбан Валерьевич Кара-оол на заседании правительства Тувы призвал своих подчинённых не бояться открыто встречаться с оппозиционно настроенными людьми, как он выразился, «лицом к лицу» и обсуждать с ними наболевшие проблемы. Мне известно, что он часто требует от подчинённых то, на что сам очевидно не способен. Но всё это происходит тихо, кулуарно, на всеобщее обсуждение не выносится. Что позволяет Главе правительства как бы сохранять лицо, формируя у тех, кто его плохо знает или не знает вовсе, обманчивый образ толкового честного всезнающего человека. И я, будучи осведомлённым о Кара-ооле не понаслышке, воспользовавшись его заявлением на заседании правительств, решил публично проверить его на предмет честности и открытости.

Ни для кого не секрет, что я – человек прямой и открытый. Не составляют секрета и мои взгляды. Все знают, что подслащивать «пилюлю» для Шолбана Валерьевича я не буду. И пригласил Главу республики на публичные дебаты на стадионе. Он должен до 25 апреля направить мне свой ответ. Но до сих пор никаких признаков его активности в этой части не наблюдается. Может быть, он из страха быть публично посрамлённым, решил отмолчаться? Напрасно. В этом случае я потребую от него ответа через суд.

17 апреля на сайте «Тува-онлайн» была вывешена статья анонимного автора под названием «Возможно ли престолонаследие в Туве?»

Зная, чей это сайт, несложно предположить, что сделано это с подачи Главы. Посвящена она сразу троим: мне, Андрияну Ооржаку и Оюме Донгак. Анонимный автор мне предложил почему-то встречаться не с Главой республики, а с гаишниками. При этом сами они встречаться со мной желания не изъявляли... Видимо, со мною им обсуждать нечего. А вот Андрияна Ооржака и Оюму Донгак аноним пытается запугать. Почему именно их – трудно сказать. Видимо, Шолбан Валерьевич их сам почему-то побаивается.

На следующий день эпизод, посвящённый моей скромной персоне, из текста почему-то исчез. Видимо, Дина Оюн побоялась судебного разбирательства, на которые я иду всегда с охотой. Что на это всё сказать? Если запала на хорошую драку нет, лучше сидеть тихо и помалкивать. Таким образом пытаться защитить Вашего дорогого Шолбана Валерьевича – дело заведомо проигрышное. В республике дела обстоят так плохо потому, что у нас никчёмный Глава правительства, который собрал вокруг себя ещё более никчёмных подчинённых. Можете себе представить, что за люди вокруг него, если он собирается в Совет Федерации от парламента направить женщину, о которой в СМИ регулярно сообщается, как сказал бы Путин, что она – женщина с низкой социальной ответственностью. Причем она ни разу не попробовала это опровергнуть. Могу дать совет: если у главного чиновника республики не хватает духа выйти на публичные принципиальные дебаты перед жителями республики, ему лучше срочно заболеть или уехать подальше из республики. Да и Дине Оюн уж точно подобных поручений больше не давать. А то потом ему будет трудно отмыться.

И всё же позволю дать Ш.Кара-оолу, на мой взгляд, дельный совет. Для него лучше прийти на стадион и попытаться принародно отстоять свою честь и достоинство. За 12 лет властвования он добился такого отношения со стороны населения, что, похоже, при любом исходе дебатов терять ему уже нечего. Иначе к обвинениям в развале экономике и потворству коррупции к нему добавится ещё и клеймо труса. Тут уж никакие видео в труселях или с нунчаками не помогут...

Всегда с Вами.

Сергей Конвиз