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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 16, 23 апреля / Помогал ли Шолбан Кара-оол китайцам уходить от налогов?
   
 
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№16, 23 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Помогал ли Шолбан Кара-оол китайцам уходить от налогов?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В средствах массовой информации республики и в блогах широко обсуждается тема неуплаты налогов китайской горнорудной компанией «Лунсин» в бюджет Республики Тыва, которые только в 2017 году с помощью чиновников Тувы обокрали бюджет республики почти на 700 млн. рублей.

На днях поступило сообщение, что ООО «Лунсин» оплатило налоги за 2017 год в полном размере, погасив недоимку. Тем самым компания признала неправомерность освобождения её от уплаты налогов со стороны Главы республики Ш.Кара-оола.

Данные публикации имеют большой общественный резонанс. Тувинское общество усматривает в действиях китайской компании и Главы республики Тыва согласованные противозаконные действия по нанесению ущерба республике в особо крупном размере.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, ведётся ли правоохранительными органами и спецслужбами республики проверка действий Главы республики Ш.Кара-оола на предмет совершения уголовно наказуемого деяния в интересах иностранной горнорудной компании в ущерб бюджету Республики Тыва.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
20.04.2019 г.

(прочитано 770 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7949.html
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