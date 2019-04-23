Помогал ли Шолбан Кара-оол китайцам уходить от налогов?
Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.
ЗАПРОС
Уважаемый Александр Николаевич!
В средствах массовой информации республики и в блогах широко обсуждается тема неуплаты налогов китайской горнорудной компанией «Лунсин» в бюджет Республики Тыва, которые только в 2017 году с помощью чиновников Тувы обокрали бюджет республики почти на 700 млн. рублей.
На днях поступило сообщение, что ООО «Лунсин» оплатило налоги за 2017 год в полном размере, погасив недоимку. Тем самым компания признала неправомерность освобождения её от уплаты налогов со стороны Главы республики Ш.Кара-оола.
Данные публикации имеют большой общественный резонанс. Тувинское общество усматривает в действиях китайской компании и Главы республики Тыва согласованные противозаконные действия по нанесению ущерба республике в особо крупном размере.
Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, ведётся ли правоохранительными органами и спецслужбами республики проверка действий Главы республики Ш.Кара-оола на предмет совершения уголовно наказуемого деяния в интересах иностранной горнорудной компании в ущерб бюджету Республики Тыва.
Сведения прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
20.04.2019 г.