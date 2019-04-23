Пока Туран тонет в мусоре, Дронин пытается снести дом

Всего в Туране 4 800 жителей. Для среднестатистического населённого пункта в Туве это нормально. Но уж больно много грязи. Райцентр утопает в грязи, окружён 12 свалками, тесной петлёй затянувшей маленький городок. А тем временем городской глава Дронин, важно пересекая по диагонали площадь Ленина, переходит из здания городской администрации в здание суда. Судиться Дронин любит. К этому делу он подходит со всей серьёзностью, на какую только способен: роется в документах, что-то там подписывает, надписывает и выписывает, что-то там меняет местами, сшивает по-другому, чтобы убедительно выглядеть перед судьёй и прокурором.

Газета уже писала о том, что в начале этого года Дронин затеял процесс выселения жильцов дома по Щетинкина 6. Морозы стояли за 40, но Дронин, несмотря на новогодние каникулы, устроил жилищно-коммунальный кавардак. Жители Турана хорошо знают историю ветхих и аварийных частного жилого сектора и многоквартирных домов. И вот дом №6 никак, по их мнению, не входит в катастрофический список, где жителям грозила бы смертельная опасность. Но Дронин упорно продолжает заниматься имитацией бурной деятельности.

В городе разбиты улицы, освещения нет, мусорные свалки и помойки демонстрируют никчёмность городской власти. Но Дронину некогда заниматься бытовыми мелочами – ему просто позарез нужно осудить гражданку Седенсот М.Н., не пожелавшую выселиться в сорокаградусные морозы из дома, который Дронин посчитал аварийным. Что только Дронин не делал, чтобы выселить её: он и окна ей заколачивал, и подсылал грозного вида непонятных сотрудников. А затем понял, что надо её выселить по суду. Но прошла зима, а дом как стоял, так и стоит. И не думает ни сквозь землю проваливаться, ни взрываться.

Жители, которые поначалу под натиском Дронина выехали из квартир, уже все вернулись назад. И благодарят Марию Седенсот за то, что она всю зиму охраняла дом, не дала его разрушить. Суд начался ещё в январе. Скоро лето, но Дронин упорно ходит и ходит. То в прокуратуру, то в суд. И требует, требует наказать непокорную Седенсот. И по новой всех выселить.

В такие дома Дронин загонял жителей дома №6 под предлогом выселения из аварийного жилья. Кстати, этот пустующий дом без хозяев по улице Дружбы находится рядом с домом родителей Андрея Дронина. Рачительные хозяева в этом доме много лет содержат скот. Сюда, по плану Дронина, должна была переселиться гражданка Седенсот.

На судебном заседании 19 апреля Отец города пришёл во всеоружии, надеясь на поддержку прокуратуры. Моё присутствие в качестве корреспондента газеты «РИСК» Дронина напрягло. Ему, наверное, неприятно, что жители Турана обратились в газету за помощью: в городе столько проблем, которые нужно ежедневно решать, а Дронина то нет, то он под газом, то в суде. В суде он представил документы сомнительного происхождения, где на разных листах стоят разного калибра печати. Так что судья так и не смогла разобраться, что же этими документами он хотел доказать.

Лично у меня появилось подозрение, что и документ, и печати на этом документе подделанные. Но Дронин на замечание, не мог ли кто с каким-нибудь нехорошим умыслом воспользоваться печатью, возмутился и сказал: у меня в городской администрации всё в порядке. А вот в районной администрации бардак – там любой может прийти и поставить себе любую печать. Сказать нечего – аргумент мощный. Впрочем, возможно, Дронин знает, о чём говорит. Однако, судя по всему, бардак в районной администрации такой же, как и в городской. Разницы особой нет. Вот только непонятного происхождения документы приносит в суд неугомонный глава города.

У меня сложилось впечатление, что он просто волоком тащит свидетелей, которые не понимают, что должны засвидетельствовать. К примеру, Лопато под присягой рассказал всю правду о себе: где родился, где учился и кем работал в 1992 году. Вот если бы он ещё рассказал, кем он был в 1885 году – в год основания города Турана, то сразу бы стало ясно, что Дронин прав. И дом №6 по улице Щетинкина надо сносить.

Жители дома, который может простоять ещё лет 30, вздыхают и говорят, что Дронин не совсем адекватен и до конца будет биться в суде за их выселение. Хотя рядом стоят действительно разрушенные дома, в которых канализационные нечистоты всплывают наружу и заливают квартиры.

После процесса я подошла к прокурору Хертек, чтобы лично представиться и объяснить ситуацию, сложившуюся с этим домом. Увы! Дронин не дал ни мне нормально задать вопросы, ни прокурору ответить. Он встревал в разговор и требовал от прокурора, чтобы та не слушала меня.

Процесс начинает становиться очень интересным. Продолжение не заставит себя ждать.

Алла Донгур-оол