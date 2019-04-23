Кто ответит за бардак в Кызыле?
Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.
ЗАПРОС
Уважаемый Роман Владимирович!
В газете «РИСК-экспресс» постоянно критикуется работа мэрии г.Кызыла. Особенные нарекания у кызылчан вызывает состояние городских дорог, освещённость улиц и работа ГУВД г.Кызыла по обеспечению безопасности граждан.
Однако следует отметить, что в этой части положение дел со сменой мэра столицы только ухудшается.
Учитывая, что состояние городских дорог, освещённость улиц и работа ГУВД г.Кызыла по обеспечению безопасности граждан, а также деятельность ГИБДД по РТ волнует всё население города Кызыла, прошу сообщить, какие меры в 2019 году принимались городской прокуратурой в отношении мэрии г. Кызыла, столичного ГУВД и ГИБДД по РТ по наведению порядка и безопасности граждан в этой области.
Ответ прошу направить в редакцию газеты по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
20.04.19 г.