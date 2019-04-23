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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 16, 23 апреля / Кто ответит за бардак в Кызыле?
   
 
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№16, 23 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Кто ответит за бардак в Кызыле?

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

В газете «РИСК-экспресс» постоянно критикуется работа мэрии г.Кызыла. Особенные нарекания у кызылчан вызывает состояние городских дорог, освещённость улиц и работа ГУВД г.Кызыла по обеспечению безопасности граждан.

Однако следует отметить, что в этой части положение дел со сменой мэра столицы только ухудшается.

Учитывая, что состояние городских дорог, освещённость улиц и работа ГУВД г.Кызыла по обеспечению безопасности граждан, а также деятельность ГИБДД по РТ волнует всё население города Кызыла, прошу сообщить, какие меры в 2019 году принимались городской прокуратурой в отношении мэрии г. Кызыла, столичного ГУВД и ГИБДД по РТ по наведению порядка и безопасности граждан в этой области.

Ответ прошу направить в редакцию газеты по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
20.04.19 г.

(прочитано 528 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7950.html
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