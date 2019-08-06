Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва на Ваше обращение №320/ж-2019 сообщает, что 02.07.2019 г. Управлением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» было направлено поручение о проведении измерений показателей радиационной безопасности в доме по адресу г. Кызыл ул. Убсу-Нурская, д.24.

Исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва» находятся в работе, результаты которых будут направлены дополнительно.

Руководитель Управления Л.К. Салчак