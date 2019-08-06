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Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность
Л.Ф. Петрову
ОТВЕТ
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва на Ваше обращение №320/ж-2019 сообщает, что 02.07.2019 г. Управлением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» было направлено поручение о проведении измерений показателей радиационной безопасности в доме по адресу г. Кызыл ул. Убсу-Нурская, д.24.
Исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва» находятся в работе, результаты которых будут направлены дополнительно.