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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 30, 6 августа / Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность
   
 
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№30, 6 августа 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Дом по ул.Убсу-Нурской проверят на радиационную безопасность

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва на Ваше обращение №320/ж-2019 сообщает, что 02.07.2019 г. Управлением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» было направлено поручение о проведении измерений показателей радиационной безопасности в доме по адресу г. Кызыл ул. Убсу-Нурская, д.24.

Исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Тыва» находятся в работе, результаты которых будут направлены дополнительно.

Руководитель Управления Л.К. Салчак

(прочитано 411 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8161.html
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