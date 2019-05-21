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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что прокуратурой г. Кызыла на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законов в сфере безопасности дорожного движения.

В период с января по май выявлено 20 нарушений законов, по которым принесено 10 протестов, внесено 3 обобщенных по результатам проведенных проверок представления об устранении нарушений федерального законодательства, из которых мэру г. Кызыла – 1, начальнику УМВД РФ по г. Кызылу – 2, к мэрии г. Кызыла предъявлено 3 административных исковых заявления в Кызылский городской суд РТ за ненадлежащее содержание дорог г. Кызыла, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица мэрии г. Кызыла по ст. 12.34 КоАП РФ.

В связи с тем, что надзор за деятельностью УГИБДД по РТ не входит в компетенцию прокуратуры г. Кызыла, информацию по внесению мер реагирования в адрес начальника УГИБДД по РТ сообщить не представляется возможным.

Заместитель прокурора г. Кызыла М.А. Цыганок

(прочитано 218 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7998.html
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