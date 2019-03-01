Затяжные бои с коррумпированными министрами тувинского правительства

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики рассмотрен Ваш запрос о предоставлении сведений по уголовным делам в отношении Бичелдея К.А., Санчаа Т.О. и Тас-оол Л.Ш.

Сообщаю о том, что 09.08.2017 министр образования и науки Республики Тыва Бичелдей К.А. осужден Кызылским городским судом по ч. 2 ст. 286 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.

27.09.2017 апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Тыва удовлетворена апелляционная жалоба осужденного Бичелдея К.И., приговор суда первой инстанции изменен, дополнительное наказание исключено. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Кассационное представление прокуратуры республики на решение суда второй инстанции отклонено.

Уголовное дело, возбужденное СУ СКР по Республике Тыва в отношении министра труда Тас-оол Л.Ш. по факту подписания ею фиктивных актов и справок выполненных работ при производстве ремонта сетей отопления и холодного водоснабжения ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат», по результатам расследования 02.12.2018г. прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

01.03.2019г. прокуратурой республики указанное решение в порядке надзора отменено как незаконное и необоснованное, уголовное дело направлено в СУ СКР по Республике Тыва для производства дополнительного расследования.

По уголовному делу, возбужденному СУ СКР по Республике Тыва в отношении министра образования и науки Республики Тыва Санчаа Т.О. по факту завышения норматива оплаты стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В связи с нарушением положений уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства по данному уголовному делу в адрес руководителя СУ СКР по Республике Тыва внесено требование об устранении нарушений закона.

Заместитель прокурора республики старший советник юстиции О.Ю. Монгуш