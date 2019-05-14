Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

Уведомляю Вас о том, что Ваше обращение о возможном хищении бюджетных средств из Фонда Президента РФ выделенных на строительство Терапевтического корпуса в городе Кызыле зарегистрировано в КУСП УМВД РФ по городу Кызылу за № 12886 от 06.05.2019 года.

О результатах проверки и принятом решении в Ваш адрес будет сообщено дополнительно с приложением процессуального решения.

Начальник А.В. Кох