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A- | A | A+ 12pt №18, 14 мая 2019 года.
Факты, аналитика, суждения
Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано
Петрову Л.Ф. ОТВЕТ
Уважаемый Леонид Федорович!
Уведомляю Вас о том, что Ваше обращение о возможном хищении бюджетных средств из Фонда Президента РФ выделенных на строительство Терапевтического корпуса в городе Кызыле зарегистрировано в КУСП УМВД РФ по городу Кызылу за № 12886 от 06.05.2019 года.
О результатах проверки и принятом решении в Ваш адрес будет сообщено дополнительно с приложением процессуального решения.
Начальник А.В. Кох
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Комментариев: 2 Материал входит в раздел тематического архива:
Ну и что, что у нас бензин дороже. Зато он качеством хуже!