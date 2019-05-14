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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Обращение о «возможном хищении» зарегистрировано

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

Уведомляю Вас о том, что Ваше обращение о возможном хищении бюджетных средств из Фонда Президента РФ выделенных на строительство Терапевтического корпуса в городе Кызыле зарегистрировано в КУСП УМВД РФ по городу Кызылу за № 12886 от 06.05.2019 года.

О результатах проверки и принятом решении в Ваш адрес будет сообщено дополнительно с приложением процессуального решения.

Начальник А.В. Кох

(прочитано 607 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7984.html
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Жадность губит
Комментариев: 2
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