Школы Ак-Довурака: Детей приучают к... беззаконию

«Как нашим детям жить дальше и верить в справедливость?»

В редакцию газеты «Риск»

Здравствуйте! Пишет вам группа родителей учеников г. Ак-Довурака. Пишем, потому что читаем вашу газету и считаем только ее единственной в нашей республике справедливой и честной. Спасибо вам за это. Как вы понимаете, мы не можем подписаться под этим письмом. Наши дети учатся в школах города. А еще и наши младшие дети будут здесь учиться.

Нас беспокоит и возмущает состояние образования наших детей в школах, а особенно выпускные экзамены. Совсем скоро нам вместе с нашими детьми опять предстоит сдавать эти ОГЭ и ЕГЭ. И если экзамены будут проходить так же, как и в прошлом году, это будет просто ужасно.

На родительских собраниях нам постоянно говорили, что экзамен проверяет знания, которые получили наши дети в школе, и что успешная сдача позволит нашим детям поступить учиться дальше. Это, конечно, так. Никто не спорит. Но все ученики должны быть в равных условиях. Так говорят и пишут везде. Не должно быть таких, кто не сам сдавал. Ко всем должны применяться одинаковые требования. Разве не так? Что же происходит в нашем городе?

Все родители, да и жители города, знают, как наши дети сдают экзамены. Если ребенок не может сдать экзамен, за него идет сдавать другой человек. Если бы не было подставных, то половина учеников города не смогли бы сдать даже на тройку и не получили бы аттестат. Это нарушение закона. Мы понимаем. Нам даже читали статьи закона об ответственности за это нарушение. Существуют статьи уголовного кодекса – подмена документов, сговор и подлог. Но из всех сдающих многих подставных на экзамен почему-то пропускали. Многих, но не всех. Тем детям, которых не пропустили, учителя говорили, что им просто не повезло. И они оставлены на второй год. Хочется спросить: ну, а где же справедливость?

Мы не за то, чтобы вместо кого-то шли другие. Закон нарушать нельзя. Получается что у нас в городе это можно? На глазах родителей, детей, учителей происходит такое...

Например, на прошлых экзаменах вместо одного ученика из 9 класса первой школы сдавали другие дети все четыре экзамена, и он получил аттестат. И все это знали и видели. А мама этого ученика работает заместителем директора школы по воспитательной работе в первой школе. Да и бабушка – учитель в этой же школе. Значит, им это можно?

Такие вот местные царьки. Имеют ли они право после такого воспитывать детей, говорить им о честности, требовать от наших детей соблюдения правил и законов и, вообще, работать в школе? Как они могут, вообще, смотреть в глаза детей? Как они после этого могут требовать от других детей что-то и говорить, что надо готовиться к экзаменам и добросовестно учиться? Как нашим детям жить дальше и верить в справедливость?

Нам просто страшно. И не только за своих детей, но и за всех, кто живет в нашем городе. Какими они вырастут? А те ученики, которые сдавали вместо, ведь еще и деньги получали от родителей тех, за кого сдавали. Те ученики, которые сейчас плохо учатся, уже ищут себе замену на экзамены. Или для нашей республики это обычное дело?

Все знают, что в нашей республике родственные отношения решают все проблемы. Мы хоть и не работаем в школе, но читаем и газеты, и в интернете. Читали о том, что происходит в министерстве образования. И не удивляемся, что в школах такое.

А когда готовились и сдавали, никакой помощи от психологов не было. Все только на бумагах хорошо у них. Если проверить все документы, будет все в порядке. Многие наши дети были не в состоянии сдавать из-за волнения и страха. А страх нагнетался и учителями, и работниками школы и гороно. Хорошо, что не случилось самоубийств. Ведь это же дети!

Все знают, какие были результаты, особенно по математике. Да и другие предметы тоже. В городе знают, что учителя еще и грамоты получили. Один учитель математики даже грамоту правительства или министерства. Говорят, что эта учительница родственница директора школы.

Дети, которые остались на второй год. А их в городе несколько человек. Они просто отказались учиться в том же классе и теперь некоторые ходят в 10 класс, да и то не все им разрешило гороно, а на самом деле ведь они не учатся нигде. Сидят дома? А может и не дома... Где они сейчас и чем занимаются, никто не знает и никого это не волнует. Да, они сами виноваты, и мы родители – тоже, что не смогли сдать экзамены, но что им теперь делать? Кто-то из них не получил аттестат, потому что не сдал экзамены, которые выбрал. Это в 9-х классах. Почему-то в других регионах России ученик получает аттестат, если сдал русский язык и математику, которые являются обязательными. А в нашей республике надо сдать все четыре экзамена. У нас получается другие законы?

Наше министерство образования издает свои законы и правила и даже не учитывает, что для тувинских детей русский язык, например, – это как иностранный язык, и с русским языком много проблем. Наша беда в том, что дети плохо говорят и понимают русский язык. Сейчас и в школе им не с кем говорить на русском. В школах почти нет русских учителей, а тувинские говорят с учениками по-тувински. И детей русских тоже очень мало. Общаться нашим детям не с кем. А требования к ЕГЭ одинаковые по всей России. Мы читали, что в 20-м году история будет обязательным предметом. И как наши дети его будут сдавать, не владея языком? Дети, которые не сдали экзамены по четырем предметами, могли бы сдать только два обязательных, могли бы учиться в ПТУ хотя бы и получить профессию. Спасибо нашему министерству. А тем более, нам обидно, что те, которые не сами сдавали, а за них сдавали другие ученики, успешно учатся в других учебных заведениях.

Мы не называем здесь никаких фамилий. Обо всем знают все и молчат, их можно, наверно, как-то понять. Никто не хочет себе проблем. Поверьте, это мы все не придумали. Мы хотели тогда позвонить на горячую линию и все рассказать. И теперь жалеем, что не сделали это.

А наше министерство образования, нам кажется, беспокоится только о показателях. Судьба детей никого не волнует. Они и так мало чего хорошего видят в нашем городе. Мы живем не в Москве, да и причины у всех разные, не все дети могут быть здоровыми, у многих семейные проблемы.

В прошлом году один мальчик со справкой ОВЗ был оставлен на второй год. Ему надо было только написать изложение. Но он не смог. Думаете, что за второй год он поумнел или чему-то научился? Больной ребенок. Нам кажется, что он должен был учиться по другой программе, но в нашем городе нет специальной школы, а в обычной нет учителей со специальным образованием. Никто это не учитывает. Раньше в городе вечерняя школа была, а теперь и ее закрыли.

Мы хотим, чтобы наши дети получали образование и честно сдавали экзамены. Прошлогодняя сдача останется глубокой раной у них и у нас, родителей. Не потому, что кто-то не сдал, а потому, что так все было организовано, а главное – у нас можно подделать документы и сдать, если ты сынок или дочка учителя или кого-либо еще, у кого есть знакомые или родственники в паспортном столе или в экзаменационной комиссии. Дети только начинают жить и уже сейчас столкнулись с лицемерием и ложью. Очень плохо, что теперь они думают, что нет никакой справедливости. Что можно обманывать. Идти сдавать по чужому паспорту, и много чего еще.

Еще один вопрос про организацию питания детей в школах города. Никто никогда не проверял его состояние. Детей кормят очень плохо и дорого. Раньше в школах работали группы продленного дня. Там детям помогали делать домашнее задание, кормили. А теперь эти группы не существуют вообще, а учителя говорят, что ставки есть, но их используют не по назначению. Распределяют незаконно. Используют не для детей, а неизвестно для кого.

Грустно и страшно это все. Поэтому и написали вам. Это письмо мы написали, чтобы хоть как-то изменить что-то. Хотя мы не надеемся... Вы, уважаемая редакция, много пишете, и все правильно. Но меняется ли хоть что-то? Нельзя, конечно, говорить, что все плохо и все плохие. Многие учителя работают честно, и дети получают нужные знания. И за это им спасибо от нас. Но вот такие факты портят все. А главное, все это происходит в наших школах. Страшно за нашу республику, за наш город. За наших детей. Почитаешь и послушаешь наших руководителей, все очень хорошо. А на самом деле?

С уважением, родители.