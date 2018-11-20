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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 45, 20 ноября / Без качественного образования нет будущего
   
 
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№45, 20 ноября 2018 года.


Без качественного образования нет будущего

Без качественного образования нет будущего

или Почему Туве грозит деградация?

Читаю новость: «На предприятиях Тувы работают 60% местных жителей». То есть, выходит, что остальные 40 процентов работников в нашей республике – это гастарбайтеры? В заметке Глава Тувы Шолбан Кара-оол предъявляет претензии бизнесменам в том, что они отказываются набирать кадры из местного населения. Видите ли, они «не выполняют условия соглашений с властями, по условиям которых основная часть сотрудников должны быть местными жителями».

А что на этот счёт нам может рассказать официальная статистика? Заходим на сайт Росстата и узнаём: в 2017 году в Туву прибыло 11 153 мигранта старше 14 лет. Причём, с высшим образованием из них было всего 2 837 человек. Иначе говоря, к нам в основном едут не какие-то уникальные редкие специалисты, а люди со средним образованием и ниже.

Интересно, что одновременно с этим, на том же сайте Росстата, можно узнать, что Тува располагается на втором месте в стране после Ингушетии по уровню безработицы. За июль-сентябрь 2018 года в Туве только официально зарегистрировано 20,9 тыс. безработных или 15,6% от общей численности трудоспособных граждан.

Получается какой-то парадокс: Тува находится в первой тройке среди регионов по безработице, и в то же время к нам едут устойчивым потоком гастарбайтеры со всех концов России и зарубежья. И их даже не особо пугает самый низкий уровень жизни в стране и мизерные зарплаты. Кто, спросите вы, виноват в такой ситуации? Бизнесмены, по мнению Кара-оола, наотрез отказывающиеся брать на работу местных жителей? Или сами тувинцы не хотят работать? Или, может, наши работники просто не котируются на рынке труда?

Для прояснения ситуации посмотрим ещё одни интересные данные, собранные в 2017 году «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня». Это «Рейтинг востребованности вузов в РФ». В исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта. Так вот в рейтинге оказалось наше единственное высшее учебное заведение – это «Тувинский государственный университет». И попал он на 75-е место в раздел «классических университетов», в котором всего 89 вузов.

В исследовании отмечено, что доля выпускников ТувГУ, получивших направление на работу, составляет 59,8%. Что далеко не самый худший показатель среди университетов этого раздела (наверное, это те самые 60% устроенных на работу по договорённости с бизнесом, про которые нам рассказал Кара-оол). Но зато доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет всего 2,51%. А i-индекс цитирования трудов сотрудников организации равняется «6». Эти два показателя – одни из самых низких в стране. То есть, КПД от получаемых знаний фактически сводится к нулю.

Это что касается высшего образования. Но на сайте Росстата можно найти и более занимательные сведения. Тува в 2016 году занимала 82 место из 85 по обеспеченности детей детскими садами. Всего 399 из каждой тысячи (менее половины!) детей охвачены дошкольным образованием. Также наша республика занимает 83 место по удельному весу обучающихся во вторую и третью смены. Треть (32,2%) учеников учатся в две-три смены. Налицо острая нехватка школ, в результате чего ученики не обеспечены полноценным вниманием со стороны учителей.

В Туве последние лет семь идёт реорганизация в сфере профессионального среднего образования. К 2015 году у нас осталось всего три профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих и служащих. Причём ещё в 2011 году их было 13. Но одновременно увеличилось число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена – с 2011 по 2016 года их количество выросло с 6 до 18. Чем они отличаются, в исследовании не поясняется, но вряд ли все эти перетряски положительно сказались на учебном процессе. Для этого достаточно обратить внимание на реорганизацию бывшего Кызылского Автодорожного техникума в Транспортный с железнодорожным уклоном, в результате чего классический техникум, выпускавший добротных востребованных народным хозяйством специалистов, стал клепать кадры, пригодные разве что для службы в полиции.

Удивительно, но, несмотря на проблемы с училищами, Тува исправно выдаёт дипломы об успешном окончании учёбы и находится на первом месте в России по выпуску якобы квалифицированных рабочих и служащих. На 10 тысяч человек занятого населения в нашем регионе в 2016 году приходилось 174 выпускника. В среднем по России этот показатель равняется всего 27 человек на 10 тыс. занятого населения. Впрочем, если с полученными дипломами невозможно устроиться на работу, то грош им цена.

Вот и получается вполне складная и ясная картина. В Туве за достаточно короткий срок властями практически уничтожено образование, начиная с дошкольного и заканчивая высшим. Дети 10-15 лет занимаются непонятно чем, «отбывают срок» в учебном заведении, после чего попадают с корочками аттестата или диплома во взрослую жизнь практически без единого шанса получить квалифицированную работу в соответствии с имеющимся образованием и осознанием, что, не имея блата, устроиться на работу по полученной специальности невозможно.

Понимает ли это Глава республики Шолбан Кара-оол? Наверное, да, понимает. Вернее, в силу занимаемой должности должен осознавать свою ответственность за сложившуюся ситуацию. Ведь собственных детишек он решительно обезопасил от тувинского образования – ни один из них в Туве не учится. Наверное, ему докладывают о проблемах, и он в силу своего разумения пытается их разрешить. Но выходит как-то своеобразно. Не случайно на место министра образования он подбирает особо одарённых специалистов со специфическим пониманием своей роли. Не случайно это люди, больше озабоченные собственным обогащением, чем выполнением функциональных обязанностей. Какие фигуры!!! То Каадыр-оола Бичелдея, который вместо повышения качества образования занялся «освоением» бюджета, за что получил уголовный срок, то Татьяну Санчаа, занявшуюся разобщением трудового коллектива своего ведомства, и, по некоторым данным, тоже находящуюся в данный момент под уголовным преследованием, и даже вроде бы по той же статье, что и её предшественник. В общем, не везёт тувинскому образованию. Однозначно не везёт...

Но Глава республики и сам старается внести собственную лепту в процесс тувинского образования. К примеру, он нестандартно решил проблему кадрового голода на пассажирских перевозках: в Туве острая нехватка профессиональных водителей автобусов. Тем не менее, наш премьер заставил в бывшем автодорожном техникуме ввести курсы железнодорожников. Железная дорога ещё неизвестно, когда появится, и появится ли вообще, а «Кызылский транспортный техникум» с удивительным азартом уже семь лет готовит для неё специалистов...

А ещё он придумал губернаторский проект «В каждой семье не менее одного ребёнка с высшим образованием». Задумка интересная, но как уже сказано выше, мы и так находимся в передовиках по штамповке дипломированных, но невостребованных народным хозяйством «специалистов». Куда ещё больше-то? К тому же этот проект, как, впрочем, и другие чиновничьи идеи, быстро превратился в кормушку для приближённых, о чём газета сообщала ровно год назад в статье «Воровство губернаторских проектов» (№44, 7 ноября 2017 года). Так что ожидать от неё отдачи – наивно.

Глядя на всю эту безрадостную картину, легко можно представить будущее Тувы на десятки лет вперёд – именно сегодняшние дети здесь будут жить и руководить регионом через 10-20 лет. Республика под чутким управлением озарённого Божьей искрой руководства стремительно возвращается в средневековье, когда не обязательно было даже уметь читать. Да, по количеству красных дипломов и аттестатов мы ещё можем конкурировать, но вот только никаким вменяемым бизнесменам такие «специалисты» не нужны. Потому-то к нам в Туву и тянутся гастарбайтеры из других регионов и стран, начиная от разнорабочих и заканчивая инженерами.

Возможно, этому есть объяснение: тупым и необразованным стадом нашим властям сегодня легче управлять – никто не протестует из-за плохого уровня жизни, никто не требует хороших зарплат из-за низкой квалификации, никто не сбежит из региона в силу невозможности конкурировать наравне с другими гастарбайтерами. Но если бы наши «элиты» думали о судьбе своей Родины, то им нужно было бы в первую очередь думать о повышении качества образования. Не хватает собственных ресурсов и мозгов – нужно, не жалея никаких денег, заключать соглашения с другими по-настоящему качественными учебными заведениями. И отправлять туда в первую очередь действительно одарённых детей, а не тех, кто родней и ближе.

О. Шын

(прочитано 634 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7648.html
+5

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 22-11-2018 15:35:37   #5 [ru]
В США тратят огромные деньги, чтобы из дебилов сделать нормальных людей.
В РФ тратят огромные деньги, чтобы нормальных людей сделать дебилами...
 
+2
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Аноним (гость) 21-11-2018 12:23:44   #4 [ru]
"Предприниматель Майкл Блумберг пожертвовал 1,8 миллиарда долларов университету Джонса Хопкинса, в котором сам учился ... он выразил надежду, что его пожертвование поможет университету Джонса Хопкинса принимать одаренных абитуриентов без оглядки на их финансовые возможности".

А в Туве есть подобные бизнесмены, готовые учредить стипендию для одаренных тувинцев?
 
+2
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Аноним (гость) 21-11-2018 11:07:42   #3 [ru]
Мне мой Гуру,говорил,Диплом не дает образования и воспитания,человека нельзя научить, научится человеку можно, и это неизвестно нашим "философам"
 
+2
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Аноним (гость) 21-11-2018 10:01:34   #2 [ru]
С изложенным в статье полностью согласна. В соседнем регионе, Хакасии, новый губернатор проводит свою кадровую политику по всем направлениям. У нас в Тувинском университете через два месяца будут выборы нового ректора и будем надеется, что произойдут изменения в образовании в лучшую сторону.
 
+4
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Националист (гость) 21-11-2018 07:52:41   #1 [ru]
Вот, что сделал с образованием в Грузии Михаил Саакашвили. Он сам пишет в Инстаграме.

Если хочешь узнать будущее страны — загляни в ее школы. Когда я стал президентом Грузии, зарплата учителя была 35 долларов, и средний возраст учителей был 55 лет. Когда я покинул свой пост, средняя зарплата учителя была 650 долларов, а стать учителем стремились многие из молодежи.

Но наша реформа образования не ограничивалась лишь повышением зарплат. Мы к чертовой бабушке упразднили все эти районо и гороно. Вместо них в каждом районе мы создали круглосуточные Дома Учителей, где учителя могли повышать свою квалификацию, чтобы сдать сертификационные экзамены, от которых зависела их зарплата.

Деньги на образование из бюджета шли за каждым учеником, и те школы, куда родители стремились отдать своих детей, зарабатывали больше. Родители, учителя и администрации школ совместно определяли, на что должен пойти бюджет школы.

Мы пригласили более 1500 волонтеров из англоязычных стран, которые преподавали английский язык детям даже в горных селах. А 1 сентября каждый первоклассник получал в подарок ноутбук со всеми предустановленными образовательными программами для того, чтобы с детства дети приобщались к новым технологиям. Деньги на это, кстати, мы в буквальном смысле вырыли из земли, конфисковав их у наркобарыг и коррупционеров.
 
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