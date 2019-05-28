В ожидании чуда: Гора родила мышь

Вот уже месяц, как население республики живёт в ожидании чуда. Стало известно, что была надежда на приезд в Туву сразу четырёх федеральных министров во главе с министром экономики Орешкиным, полпредом президента Меняйло и заместителем министра обороны Цаликовым. А поскольку мероприятие по времени совпало с днём рождения нашего земляка Шойгу, то ожидалось, что и он освятит своим появлением важное мероприятие. Более того, надеялись, что с Шойгу в Туву прибудет сам президент Путин. Всё это создавало невиданный ажиотаж и повышенные ожидания некоего чуда. Создавалось такое впечатление, что как только вся эта чиновная свора прибудет, в Туве всё кардинально переменится. Увы! Ничего подобного не произошло.

Начнём с того, что никто из перечисленных особ, кроме Орешкина и Меняйло, в Туву не прибыл. А эти двое хоть и солидные дяди, на пару голов выше нашего Кара-оола, но никаких решений самостоятельно не принимают. К тому же, по некоторым сведениям, они вряд ли досидят в своих креслах до конца 2019 года. Но если даже и «досидят», от этого в Туве ничего не переменится.

Начнём с того, как вёл себя Глава республики Кара-оол во время «Расширенного межведомственного совещания по вопросам развития Тувы». Если сделать выжимку из всего сказанного, главной целью его выступления были следующие предложения федеральному центру:

• построить железную дорогу к Элегестинскому месторождению коксующихся углей, обогатительную фабрику для этого месторождения и порт в Ванино для экспорта угля;

• увеличить дотации на сельскохозяйственную продукцию, производимую в республике;

• субсидировать авиационные перевозки из аэропорта Кызыла;

• модернизировать Кызылскую ТЭЦ;

• придать международный статус таможенному пункту Хандагайты;

• построить высоковольтную линию Шушенское – Кызыл;

• запретить Голевской горнорудной компании получать электроэнергию из Иркутской области и вести автомобильную дорогу на Красноярский край.

Фактически Кара-оол предложил федеральным властям создать тепличные условия для экономической деятельности в республике как таковой и субсидировать любую деятельность в Туве. Стремление, конечно, похвальное, но по сути своей утопическое, а по исполнимости – типичная маниловщина.

Начнём с железной дороги. Во всём мире дороги строят только там, где имеется соответствующий грузопоток с перспективой дальнейшего развития. Проект строительства дороги «Курагино – Кызыл» не имеет под собой экономического обоснования. На сегодня это всего лишь проект по воровству бюджетных средств без перспектив окупаемости в обозримом будущем. В общем-то, известны даже фамилии тех, кто собирается на нём нажиться. Да они, собственно, этого и не скрывают.

Интересен посыл строительства «железки» с резким увеличением дотаций для продукции сельского хозяйства. Вопрос поставлен правильно, поскольку в случае строительства дороги вся сельхозпродукция, производимая в Туве, станет нерентабельной. У нас и сейчас-то собственной молочной и мясной продукции на прилавках в магазинах кот наплакал – преобладают продукты из Хакасии, Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. А если железнодорожный проект будет реализован, местные сельхозпроизводители окажутся на мели.

Но вопрос дотаций продукции сельского хозяйства Тувы имеет и другой смысл. Не секрет, что реальное поголовье скота в республике в 2-3 раза меньше фактического. Соответственно, надои, привесы и настриги – тоже в большей части липовые. И получается картина, как в своё время в Узбекистане с хлопком: несуществующее в реальности стадо даёт несуществующее молоко, которое якобы реализуется через торговую сеть Роберта Доржу. Точно также несуществующее поголовье скота забивается на мясокомбинате и реализуется. При этом все стадии от поголовья до готовой продукции дотируются Минсельхозом. И эти дотации просто разворовываются. Ко всему этому правительство Тувы имеет возможность отчитываться перед Москвой о стремительном росте поголовья скота. Однако при этом в республике проблема купить местную мясо-молочную продукцию. А шерсть и вовсе никому не нужна. Так что предложение Кара-оола увеличить дотации на продукцию сельского хозяйства имеют вполне определённый криминальный смысл.

Ещё один пример маниловщины – придание аэропорту г.Кызыла международного статуса, а затем субсидирование авиаперевозок из федерального бюджета. Такое впечатление, что в Москве одни дураки и ради Кара-оола и Шойгу закроют аэропорты в Красноярске и Абакане, чтобы загрузить аэропорт в Кызыле и фактически содержать его за счёт бюджета, доплачивая за билеты. Глупость несусветная.

Другой пример – реконструкция Кызылской ТЭЦ. Спору нет – она нужна. Только проблема в том, что как раз Кара-оол и остановил эту реконструкцию, увлёкшись идеей строительства ТЭС-2. Однако оказалось, что и эта идея – маниловщина, поскольку в республике нет потребителей, желающих получать электроэнергию в таком количестве, да к тому же по тройной цене в сравнении с той, что поступает с Шушенской ГЭС. Вот и получилось: спустя 12 лет ТЭС‑2 нет и не предвидится, а время для реконструкции Кызылской ТЭЦ потеряно.

Отдельная тема – взаимоотношения правительства Тувы с Голевской горнорудной компанией бизнесмена Прохорова. Лично Глава Кара-оол неоднократно публично заявлял, что приложит все свои усилия, чтобы эта компания не могла реализовать свой проект. Злые языки говорят о том, что якобы он попросил у Прохорова долю в предприятии, а тот отказал. Может быть. Но дело, скорее, в другом. Просто Кара-оол действует в интересах китайской компании «Лунсин», которую он освободил от налогов на целых 10 лет. Ущерб республике только за один год составил почти 700 млн. рублей. Кстати, «Лунсин» признал свою вину и деньги в бюджет Тувы уже вернул. Вот и вырисовывается не очень красивая картина, когда Глава республики освобождает китайцев от налогов, при этом искусственно создавая препоны российской компании, работающей тут же.

И если Кара-оол действительно радеет об интересах тоджинцев, то почему он не может обязать китайцев обеспечить п.Тоора-Хем электроэнергией? Тем более, что сам освободил китайцев от налогов на 10 лет! При этом известно, что Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром... Но Прохоров дарить Кара-оолу ничего не стал и решил вопрос развития предприятия через зампреда правительства России министра финансов Силуанова. Он принял решение, в соответствии с которым Минэнерго в 2020 году за свой счёт запроектирует и построит высоковольтную электролинию Тулун – Ак-Суг (Тоджа). Казалось бы, вопрос решён, однако Кара-оол решил воспользоваться случаем и снова поднял тему нецелесообразности такого решения вопроса энергообеспечения горно-обогатительного комбината. Видимо, рассчитывал на поддержку Орешкина. Однако тот, памятуя вышеупомянутое решение Силуанова, уклонился от дебатов на эту тему, предложив перенести спор в Москву. Видимо, Кара-оолу доли в этом предприятии не видать...

Примечательно, что на совещании был владелец Элегестинского месторождения угля Байсаров, но похвастаться он ничем не мог. Фактически предприятие не работает, идёт подготовка к его консервации. Видимо, Байсаров ждёт некоего формального решения по строительству железной дороги к его месторождению, чтобы подороже продать этот актив, который для него давно уже стал обузой.

В общем, собрались, поговорили – и разошлись. А с чего можно было ожидать другого? У нас даже личное участие Путина не гарантирует успеха. Помните, как он лично забивал «золотой костыль» в строительство железной дороги «Курагино – Кызыл»? И что? Что-то изменилось, если не считать бедную Самойленко, коротающую время на рельсах станции «Кызыл-конечная»? А дело, скорее всего, в том, что пока никакого решения по дороге нет. И в ближайшие годы оно вряд ли созреет, поскольку Путин возвращать Крым Украине не собирается. А значит, санкционное давление на Россию будет усиливаться. Путин отказался строить даже скоростную железную дорогу «Москва – Казань», поскольку её экономическая эффективность под сомнением. А вы хотите, что бы он дал отмашку строительству дороги, по которой нечего возить и которая будет ежегодно приносить миллиардные убытки? Федеральным властям дешевле дотировать фиктивное сельхозпроизводство в Туве, чем строить и содержать такую железную дорогу.

Тогда возникает естественный вопрос: неужели министру экономики Орешкину это непонятно? Неужели он этого не знает? А тут всё просто. Сенатор Нарусова посетила руководителя администрации президента Вайно, поговорила с Медведевым, и нужно было что-то продемонстрировать. А с другой стороны, осенью в Туве важные для Кара-оола и Шойгу выборы в парламент. Социологические опросы показывают, что рейтинг Кара-оола и «Единой России» как никогда низок. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то ЕР набрала бы менее 27%. Нужно спасать положение, вот потому в Туве и высадился десант. Хоть и не такой представительный, как ожидалось, но всё же...

Однако это событие вряд ли серьёзно повлияет на ситуацию. Партия жуликов и воров мобилизует все ресурсы для усиления своего влияния. Причём порой просто анекдотическим способом. К примеру, состоялись так называемые «выборы» председателя педагогического общества Тувы. Вместо ушедшего от нас министра образования Морозова нужно было избрать другого. Мероприятие поручили известному в республике уголовнику со стажем директору государственного музея Бичелдею. Он провернул мероприятие «с блеском». Собрал свору чиновников, не имеющих никакого отношения к обществу, и как бы избрал председателя – зам. министра образования Ощепкову. Говорят, Ощепкова собралась в председатели, поскольку её выбросили из списка «Единой России» на выборы депутатов тувинского парламента и предложили идти на подстраховку самовыдвижением. Вот она в компании с мошенником Бичелдеем и пустилась во все тяжкие.

Но это не так опасно, как подыгрывание дремучему национализму по сценарию Бичелдея, осуществляемому приближённым Кара-оола – неким Михайловым. Один из создателей криминального сообщества «Чоннун Оолдары» по опыту Якутии (у него мать – тувинка, а отец – якут) организовал акции протеста против киргизов. Совершенно очевидно, что власти намерены в очередной раз в борьбе с оппонентами разыграть националистическую карту. И для этого воспользовались услугами Михайлова, имеющего самые крепкие связи с Кара-оолами. Его мать училась в одном классе с Лёней Кара-оолом, а сам он работал руководителем отдела аппарата правительства, а затем оказался в замах председателя администрации Эрзина. Так что от связей с ним Кара-оолам не отвертеться.

Думается, предстоящая выборная кампания преподнесёт нам ещё много сюрпризов. И дело даже не в том, что «Единую Россию» не любит большая часть тувинского электората. Список педросов, скорее всего, возглавит имеющий весьма скромный рейтинг Глава республики Ш.Кара-оол, которого воспринимают, скорее, как криминального пахана, чем государственного деятеля. Эта братва достала народ «до печёнки». И если Кара-оолу не удастся организовать тотальную фальсификацию итогов выборов, результат будет для него весьма печальный. А если ЕР не получит большинства в парламенте, Путин его тут же уволит по недоверию, поскольку ценность в нём и состоит только в надежде на то, что он контролирует выборы.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин