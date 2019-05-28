Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
Комментариев: 7
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 86
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / В ожидании чуда: Гора родила мышь
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№20, 28 мая 2019 года.


В ожидании чуда: Гора родила мышь

В ожидании чуда: Гора родила мышь

Вот уже месяц, как население республики живёт в ожидании чуда. Стало известно, что была надежда на приезд в Туву сразу четырёх федеральных министров во главе с министром экономики Орешкиным, полпредом президента Меняйло и заместителем министра обороны Цаликовым. А поскольку мероприятие по времени совпало с днём рождения нашего земляка Шойгу, то ожидалось, что и он освятит своим появлением важное мероприятие. Более того, надеялись, что с Шойгу в Туву прибудет сам президент Путин. Всё это создавало невиданный ажиотаж и повышенные ожидания некоего чуда. Создавалось такое впечатление, что как только вся эта чиновная свора прибудет, в Туве всё кардинально переменится. Увы! Ничего подобного не произошло.

Начнём с того, что никто из перечисленных особ, кроме Орешкина и Меняйло, в Туву не прибыл. А эти двое хоть и солидные дяди, на пару голов выше нашего Кара-оола, но никаких решений самостоятельно не принимают. К тому же, по некоторым сведениям, они вряд ли досидят в своих креслах до конца 2019 года. Но если даже и «досидят», от этого в Туве ничего не переменится.

Начнём с того, как вёл себя Глава республики Кара-оол во время «Расширенного межведомственного совещания по вопросам развития Тувы». Если сделать выжимку из всего сказанного, главной целью его выступления были следующие предложения федеральному центру:

• построить железную дорогу к Элегестинскому месторождению коксующихся углей, обогатительную фабрику для этого месторождения и порт в Ванино для экспорта угля;

• увеличить дотации на сельскохозяйственную продукцию, производимую в республике;

• субсидировать авиационные перевозки из аэропорта Кызыла;

• модернизировать Кызылскую ТЭЦ;

• придать международный статус таможенному пункту Хандагайты;

• построить высоковольтную линию Шушенское – Кызыл;

• запретить Голевской горнорудной компании получать электроэнергию из Иркутской области и вести автомобильную дорогу на Красноярский край.

Фактически Кара-оол предложил федеральным властям создать тепличные условия для экономической деятельности в республике как таковой и субсидировать любую деятельность в Туве. Стремление, конечно, похвальное, но по сути своей утопическое, а по исполнимости – типичная маниловщина.

Начнём с железной дороги. Во всём мире дороги строят только там, где имеется соответствующий грузопоток с перспективой дальнейшего развития. Проект строительства дороги «Курагино – Кызыл» не имеет под собой экономического обоснования. На сегодня это всего лишь проект по воровству бюджетных средств без перспектив окупаемости в обозримом будущем. В общем-то, известны даже фамилии тех, кто собирается на нём нажиться. Да они, собственно, этого и не скрывают.

Интересен посыл строительства «железки» с резким увеличением дотаций для продукции сельского хозяйства. Вопрос поставлен правильно, поскольку в случае строительства дороги вся сельхозпродукция, производимая в Туве, станет нерентабельной. У нас и сейчас-то собственной молочной и мясной продукции на прилавках в магазинах кот наплакал – преобладают продукты из Хакасии, Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей. А если железнодорожный проект будет реализован, местные сельхозпроизводители окажутся на мели.

Но вопрос дотаций продукции сельского хозяйства Тувы имеет и другой смысл. Не секрет, что реальное поголовье скота в республике в 2-3 раза меньше фактического. Соответственно, надои, привесы и настриги – тоже в большей части липовые. И получается картина, как в своё время в Узбекистане с хлопком: несуществующее в реальности стадо даёт несуществующее молоко, которое якобы реализуется через торговую сеть Роберта Доржу. Точно также несуществующее поголовье скота забивается на мясокомбинате и реализуется. При этом все стадии от поголовья до готовой продукции дотируются Минсельхозом. И эти дотации просто разворовываются. Ко всему этому правительство Тувы имеет возможность отчитываться перед Москвой о стремительном росте поголовья скота. Однако при этом в республике проблема купить местную мясо-молочную продукцию. А шерсть и вовсе никому не нужна. Так что предложение Кара-оола увеличить дотации на продукцию сельского хозяйства имеют вполне определённый криминальный смысл.

Ещё один пример маниловщины – придание аэропорту г.Кызыла международного статуса, а затем субсидирование авиаперевозок из федерального бюджета. Такое впечатление, что в Москве одни дураки и ради Кара-оола и Шойгу закроют аэропорты в Красноярске и Абакане, чтобы загрузить аэропорт в Кызыле и фактически содержать его за счёт бюджета, доплачивая за билеты. Глупость несусветная.

Другой пример – реконструкция Кызылской ТЭЦ. Спору нет – она нужна. Только проблема в том, что как раз Кара-оол и остановил эту реконструкцию, увлёкшись идеей строительства ТЭС-2. Однако оказалось, что и эта идея – маниловщина, поскольку в республике нет потребителей, желающих получать электроэнергию в таком количестве, да к тому же по тройной цене в сравнении с той, что поступает с Шушенской ГЭС. Вот и получилось: спустя 12 лет ТЭС‑2 нет и не предвидится, а время для реконструкции Кызылской ТЭЦ потеряно.

Отдельная тема – взаимоотношения правительства Тувы с Голевской горнорудной компанией бизнесмена Прохорова. Лично Глава Кара-оол неоднократно публично заявлял, что приложит все свои усилия, чтобы эта компания не могла реализовать свой проект. Злые языки говорят о том, что якобы он попросил у Прохорова долю в предприятии, а тот отказал. Может быть. Но дело, скорее, в другом. Просто Кара-оол действует в интересах китайской компании «Лунсин», которую он освободил от налогов на целых 10 лет. Ущерб республике только за один год составил почти 700 млн. рублей. Кстати, «Лунсин» признал свою вину и деньги в бюджет Тувы уже вернул. Вот и вырисовывается не очень красивая картина, когда Глава республики освобождает китайцев от налогов, при этом искусственно создавая препоны российской компании, работающей тут же.

И если Кара-оол действительно радеет об интересах тоджинцев, то почему он не может обязать китайцев обеспечить п.Тоора-Хем электроэнергией? Тем более, что сам освободил китайцев от налогов на 10 лет! При этом известно, что Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром... Но Прохоров дарить Кара-оолу ничего не стал и решил вопрос развития предприятия через зампреда правительства России министра финансов Силуанова. Он принял решение, в соответствии с которым Минэнерго в 2020 году за свой счёт запроектирует и построит высоковольтную электролинию Тулун – Ак-Суг (Тоджа). Казалось бы, вопрос решён, однако Кара-оол решил воспользоваться случаем и снова поднял тему нецелесообразности такого решения вопроса энергообеспечения горно-обогатительного комбината. Видимо, рассчитывал на поддержку Орешкина. Однако тот, памятуя вышеупомянутое решение Силуанова, уклонился от дебатов на эту тему, предложив перенести спор в Москву. Видимо, Кара-оолу доли в этом предприятии не видать...

Примечательно, что на совещании был владелец Элегестинского месторождения угля Байсаров, но похвастаться он ничем не мог. Фактически предприятие не работает, идёт подготовка к его консервации. Видимо, Байсаров ждёт некоего формального решения по строительству железной дороги к его месторождению, чтобы подороже продать этот актив, который для него давно уже стал обузой.

В общем, собрались, поговорили – и разошлись. А с чего можно было ожидать другого? У нас даже личное участие Путина не гарантирует успеха. Помните, как он лично забивал «золотой костыль» в строительство железной дороги «Курагино – Кызыл»? И что? Что-то изменилось, если не считать бедную Самойленко, коротающую время на рельсах станции «Кызыл-конечная»? А дело, скорее всего, в том, что пока никакого решения по дороге нет. И в ближайшие годы оно вряд ли созреет, поскольку Путин возвращать Крым Украине не собирается. А значит, санкционное давление на Россию будет усиливаться. Путин отказался строить даже скоростную железную дорогу «Москва – Казань», поскольку её экономическая эффективность под сомнением. А вы хотите, что бы он дал отмашку строительству дороги, по которой нечего возить и которая будет ежегодно приносить миллиардные убытки? Федеральным властям дешевле дотировать фиктивное сельхозпроизводство в Туве, чем строить и содержать такую железную дорогу.

Тогда возникает естественный вопрос: неужели министру экономики Орешкину это непонятно? Неужели он этого не знает? А тут всё просто. Сенатор Нарусова посетила руководителя администрации президента Вайно, поговорила с Медведевым, и нужно было что-то продемонстрировать. А с другой стороны, осенью в Туве важные для Кара-оола и Шойгу выборы в парламент. Социологические опросы показывают, что рейтинг Кара-оола и «Единой России» как никогда низок. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то ЕР набрала бы менее 27%. Нужно спасать положение, вот потому в Туве и высадился десант. Хоть и не такой представительный, как ожидалось, но всё же...

Однако это событие вряд ли серьёзно повлияет на ситуацию. Партия жуликов и воров мобилизует все ресурсы для усиления своего влияния. Причём порой просто анекдотическим способом. К примеру, состоялись так называемые «выборы» председателя педагогического общества Тувы. Вместо ушедшего от нас министра образования Морозова нужно было избрать другого. Мероприятие поручили известному в республике уголовнику со стажем директору государственного музея Бичелдею. Он провернул мероприятие «с блеском». Собрал свору чиновников, не имеющих никакого отношения к обществу, и как бы избрал председателя – зам. министра образования Ощепкову. Говорят, Ощепкова собралась в председатели, поскольку её выбросили из списка «Единой России» на выборы депутатов тувинского парламента и предложили идти на подстраховку самовыдвижением. Вот она в компании с мошенником Бичелдеем и пустилась во все тяжкие.

Но это не так опасно, как подыгрывание дремучему национализму по сценарию Бичелдея, осуществляемому приближённым Кара-оола – неким Михайловым. Один из создателей криминального сообщества «Чоннун Оолдары» по опыту Якутии (у него мать – тувинка, а отец – якут) организовал акции протеста против киргизов. Совершенно очевидно, что власти намерены в очередной раз в борьбе с оппонентами разыграть националистическую карту. И для этого воспользовались услугами Михайлова, имеющего самые крепкие связи с Кара-оолами. Его мать училась в одном классе с Лёней Кара-оолом, а сам он работал руководителем отдела аппарата правительства, а затем оказался в замах председателя администрации Эрзина. Так что от связей с ним Кара-оолам не отвертеться.

Думается, предстоящая выборная кампания преподнесёт нам ещё много сюрпризов. И дело даже не в том, что «Единую Россию» не любит большая часть тувинского электората. Список педросов, скорее всего, возглавит имеющий весьма скромный рейтинг Глава республики Ш.Кара-оол, которого воспринимают, скорее, как криминального пахана, чем государственного деятеля. Эта братва достала народ «до печёнки». И если Кара-оолу не удастся организовать тотальную фальсификацию итогов выборов, результат будет для него весьма печальный. А если ЕР не получит большинства в парламенте, Путин его тут же уволит по недоверию, поскольку ценность в нём и состоит только в надежде на то, что он контролирует выборы.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1394 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8010.html
+10

Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Отстающих возьмут на буксир (№13, 2 апреля)
» Обзор прессы (№13, 2 апреля)
» Лучше присоедините нас к Курилам (№10, 12 марта)
» Послание президента страны никчемному главе Тувы (№8, 26 февраля)
» Что тувинцам останется после Кара-оола? (№7, 19 февраля)
» Тувинская власть перед выборами, а Шойгу – перед выбором (№7, 19 февраля)
» Требуем провести референдум по выбору стратегии развития Тувы! (№6, 12 февраля)
» Есть ли чем гордиться Шолбану Кара-оолу? (№5, 5 февраля)
» Есть ли чем гордиться Шолбану Кара-оолу? (№4, 29 января)
» Кара-оол и результаты его работы (№2, 15 января)
» «Пусть год принесёт перемены в обществе и в политической жизни!» (№1, 8 января)
» Что будет с нами в новом году? (№49, 18 декабря)
» Без качественного образования нет будущего (№45, 20 ноября)
» Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы? (№41, 16 октября)
» Нужно решать социальные проблемы, а не распродавать Туву по кусочкам! (№39, 2 октября)
» Губернаторам поставили оценки (№34, 28 августа)
» Расскажите Путину об истинном катастрофическом положении жителей Тувы (№26, 3 июля)
Опрос «Кто больше виновен в сегодняшних бедах Тувы?»
Некие внешние враги (0 голосов)
0.00%
Шолбан Кара-оол (2 голоса)
28.57%
Шериг-оол Ооржак (0 голосов)
0.00%
Федеральные власти (2 голоса)
28.57%
Правители советского периода (0 голосов)
0.00%
Народ Тувы (3 голоса)
42.86%
Никто не виноват, никаких бед в Туве нет (0 голосов)
0.00%
Другой вариант (в комментариях) (0 голосов)
0.00%
Всего ответов: 7
Опрос «Согласны ли вы с распродажей природных ресурсов Тувы?»
Да (15 голосов)
19.74%
Нет (56 голосов)
73.68%
Мне все равно (5 голосов)
6.58%
Всего ответов: 76
 
 
   

«Рубль укрепляется». От создателей «Америка вот-вот рухнет» и «Европе недолго осталось».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank