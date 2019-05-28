Непотопляемые рабовладельцы из Дерзиг-Аксы

В декабре 2018 года в СМИ сообщалось, что прокуратурой выявлено то, что бывшим директором Государственного Бюджетного Учреждения РТ Дерзиг-Аксынского интерната Намзырай Р.К. и соц. работником этого же дома Сат О.М. было снято 3 миллиона 900 тысяч рублей со счетов детей-инвалидов путем мошенничества. После этого сообщения начались проверки, в результате было выявлено еще больше нарушений в виде присвоения денег. В результате: в то время занимавший должность по назначению Шолбана Кара-оола полномочным представителем председателя правительства по Каа-Хемскому кожууну Намзырай Р.К. был задержан сотрудниками ФСБ по Республике Тыва.

Перед тем, как уйти, при помощи Юрия Кара-оола (депутата Хурала по Каа-Хемскому району) и министра труда и соцзащиты Тас-оол, добился назначения никогда не работавшей в системе соцзащиты своей жены Намзырай М.М. директором Дерзиг-Аксынского дома-интерната. После задержания Намзырая Р.К. в результате проверок выяснилось, что, не проработав даже года, Намзырай М.М., а также их дочь, присвоили путем мошенничества еще 9 миллионов рублей. Возбудили уголовные дела. В настоящее время по их уголовным делам идут судебные заседания.

Нас, сотрудников дома интерната, удивляет, как эта семья до сих пор не может отцепиться от дома интерната. До сего времени бывший директор, бывший полномочный представитель правительства Намзырай Р.К. решает, кого приглашать на работу в интернат, кого уволить. И до сих пор увозит на свою новую кошару получателей социальных услуг и разнорабочих.

Вроде как идёт следствие, однако эти двое, нажившись на самых обездоленных больных детях, приезжают на своих двух иномарках и хозяйничают в доме интернате. При этом на свидетелей «давят» и заставляют отказываться от своих первоначальных показаний. А в это время наш министр Саида Хертековна, про которую Шолбан Кара-оол сказал: «Самая честная, порядочная, поэтому я ее назначил министром соц. защиты и труда», никак не может отстранить Намзырай М.М. от должности директора. А вот мы узнали почему: во-первых, они – подруги. По некоторым сведениям, Намзырай в 2017 году каждый месяц перечисляла Саиде Хертековне по 50 тысяч рублей. Тогда она работала полномочным по правам детей.

Между прочим, она Саида Хертековна, когда допрашивали находившихся в рабстве получателей соц. услуг: Галкина Якова, Кыргыса Сайдаша, Кызыл-оола Орлана, Берестова Ивана, Морозова Андрея, Газизову Екатерину, Козарезову Анастасию, сидела на этом допросе, ужасалась и чуть не плакала. И после этого, став Министром, ЗАБЫЛА ЧТО ЛИ? Почему не увольняете Намзырай? Или Юрий Кара-оол не разрешает? Конечно, у него база в Бельбее, недалеко от Сарыг-Сепа, туда же возят тех же получателей социальных услуг для работы. Туда нужно все: постельное белье, посуда, дрова, еда. А если все это прекратится, как будет существовать эта БАЗА? Поэтому, наверное, не отстраняют Намзырай.

При этом она все время находится, почти с осени 2018 года, в отпуске за свой счет. Разве так можно? То она заболела, сославшись на какой-то переходящий инсульт. Во время судебного заседания тоже с ней случился какой-то инсульт. Думается, на самом деле у нее не инсульт, а ПРИТВОРСТВО. Она это умеет. Артистка. Видно, что она боится решения суда, голос дрожит. СК доказал, что вся семья замешена в махинации с бюджетными деньгами интерната, предназначенных для нужд инвалидов.

В Министерстве про эти дела знают. В настоящее время Намзырай опять в отпуске.

Есть еще работники, живущие в интернате на государственном обеспечении: это Ондар Аликмаа Сюр-ооловна, Салчак Сырга Владимировна и т.п., почему не арендуют себе жилье, раз им так хочется работать. Нравится, наверное, им жить на халяву. Приезжают на работу такие, неопрятно одетые, навозом пахнут, особенно та, которая устроилась сестрой-хозяйкой. От нее пахло овечьим навозом, а теперь ее не узнают даже родственники. А и.о. директора Боралдай приехала в одном синем пальтишке, без очков. А теперь она каждый день меняет гардероб, а очки, как в мультике у черепахи, огромные таскает. Это не зависть, это анекдот.

В селе Дерзиг-Аксы много безработных жителей, особенно молодых. Их не берут на работу, а берут родственников тех, которые хорошо прислуживают. Из Барун-Хемчикского района привозят на работу своих рабов или родственников? Непонятно. А эти привезенные ничего не умеют делать, кроме как избивать и отбирать пенсии инвалидов. Каких-то дикарей привозят и устраивают на работу.

В настоящее время идут судебные заседания в с.Сарыг-Сеп. На свидетелей идет давление. Многие свидетели в настоящее время работают в интернате, они находятся под большим давлением и, поэтому, чтобы не потерять работу, изменяют первоначальные показания. Почему Министерство, Прокуратура не отстраняют Намзырай М.М. от работы?

Мы много директоров повидали за время работы в интернате, но таких ненасытных, наглых, бесчувственных директоров, как семейка Намзыраев, не видели.

Судят ведь главу семейства, жену и дочь. Вот бы их передать китайцам, там бы им сразу руки, ноги и головы поотрубали. А в Сарыг-Сепе их наоборот похвалят и отпустят с миром. Идите, мол, еще воруйте, сила есть – ума не надо. Денег побольше скиньте на карточку судье.