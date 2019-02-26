Послание президента страны никчемному главе Тувы

То, что в Туве люди живут очень бедно даже по российским меркам, ни для кого не секрет. Гордиться тут, конечно, нечем. Но горько плакать – тоже бесполезно. Нужно что-то делать. И в этом плане правительство Тувы – ключевой действующий игрок на этом поле. Но ведёт себя оно, по крайней мере, как-то странно. В прошлом году кремлёвские социологи при проведении исследований столкнулись с двумя взаимозависимыми факторами, влияющими на ситуацию в республике: чрезвычайную бедность, официально признанную статистикой как зашкаливающую за 50% от общей численности населения и желание покинуть республику как места постоянного проживания 40% населения. При этом подавляющая часть опрошенных обозначила причиной таких плачевных результатов личность Главы республики Кара-оола и его коррумпированного правительства. Тогда разразился серьёзный скандал, в результате которого отчёт с такими данными не попал на стол президенту Путину, а «лёг под сукно».

Прошёл год. Правительство изменило методику обсчёта уровня бедности, снизив её порог, частично сократила численность безработных, занеся их в разряд теневых самообустроенных граждан, однако общую картину удручающей бедности тувинцев это никак не скрасило. Скорее, наоборот – бедность жителей Тувы только усугубляется. Наверное, поэтому кремлёвский заказ на новое социологическое изучение обстановки в республике и отношения общества к действующему Главе во властных коридорах Кызыла был воспринят очень настороженно. Там объявили, что априори не согласны с возможными выводами московских специалистов относительно состояния тувинского общества и отношения населения к Главе республики. Назревал новый конфликт социологов с чиновниками республики. Но он не состоялся.

Пока наши даргалары решали, как опровергнуть итоги соцопросов, на экономическом форуме в Сочи 14 февраля выступила зампред российского правительства Т.Голикова, заявив, что Тува – регион с самым высоким уровнем бедности населения. Согласно её сведениям, в республике 41,5% населения живёт на детские пособия. При этом, как считает Голикова, тенденция такова, что в 2018 году уровень бедности снова повысился. К слову, зампред считает, что в целом в России уровень бедности составил 13,2%.

Заявление Голиковой произвело в республике эффект разорвавшейся бомбы. Тувинские чиновники всех мастей по команде взялись опровергать такие выводы, утверждая, что так называемые нищие в Туве нищими совсем не являются, поскольку, как считают в правительстве, у каждого из них в собственности тучные стада численностью от 250 до тысячи голов, с которых они не платят налогов. И предложили обязать всех так называемых бедных зарегистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей и заставить их платить налоги.

Психоз доказывания богатства земли тувинской только разворачивался, как случилась новая беда – РИА Новости публикует официальный рейтинг качества жизни регионов России. В соответствии с ним к большому неудовольствию премьера Тувы Ш.Кара-оола Тува по депрессивности опередила даже Забайкальский край и по качеству жизни оказалась на последнем 85 месте среди регионов РФ. Тут уже всё валить на неправильный расчёт правительства РФ и статистики, якобы не учитывающий тучные стада во владениях Кара-оола, стало совсем некрасиво.

Но и на этом неприятности Кара-оола не закончились. Изрядную долю масла в огонь подлило заявление сенатора от Тувы Л.Нарусовой, заявившей о «высоком уровне бедности в Туве», невзирая на «экологически чистые продукты, уголь и возможность кооперации с Китаем и Монголией». При этом сенатор попеняла руководству РЖД, бизнесмену Байсарову и Главе республики Кара-оолу, которые не воспользовались тем, что «Президент во время своего визита в Туву торжественно забил колышек там, где должна была появиться железная дорога». Она возмутилась тем, что до сих пор не начали строительство магистрали, которая, по её видению, «дала бы Туве более 25 тысяч рабочих мест» и, вообще, дала бы «большой импульс развития экономики, торговли, малого бизнеса в самой республике». Фактически Нарусова обвинила Кара-оола, ставленника Шойгу, Байсарова и других в бездействии, которое завело население республики в беспросветную нищету.

В правительстве Тувы вместо того, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для получения из федерального центра новых инвестиций, дотаций и субвенций на социальную поддержку населения, начали подготовку экстренного закрытого социологического опроса населения. Его данные должны были подтвердить удовлетворительную ситуацию в республике с уровнем жизни и внушить Кремлю уверенность в том, что в республике всё благополучно. А Шолбан Кара-оол не только пользуется всенародной любовью, но и полностью контролирует общественно-политическую ситуацию в регионе.

Но ничего доказать Москве не получилось, так как следом состоялось Послание президента Путина Федеральному Собранию, в котором он, к несчастью Главы Тувы, сделал упор на состояние бедности в России. Так уж сложилось, что ежегодные Послания президента стали в жизни России некими вехами, определяющими будущее страны. К примеру, в послании 2016 года содержался обширный блок предложений, касающихся поддержки институтов гражданского общества, общественных и волонтёрских организаций и просто активных граждан. Тогда он обращал особое внимание на поддержку науки и молодых учёных. В 2017 году три миллиона семей улучшили свои жилищные условия. Путин поручил выйти на уровень ежегодного улучшения жилищных условий пяти миллионов семей. В послании 2018 года глава государства неоднократно отмечал важность обеспечения экономического роста на уровне не ниже среднемировых показателей. Большая часть послания президента Федеральному собранию в марте прошлого года была посвящена теме национального прорыва. Первоочередная задача в этом плане – закрепиться в пятёрке передовых экономик мира, а также увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. Также президент поставил задачу по созданию в стране новой, современной среды для жизни. Была поставлена задача повышения доступности жилья: рост доходов граждан, снижение ставок по ипотеке и увеличение предложения на рынке, увеличения темпов строительства жилья с 80 млн. кв. м жилья до 120 млн. кв. м в год.

Так уж случилось, что почти всё, что было заявлено президентом, касалось ситуации в Туве. Президент заявляет о необходимости создания благополучной среды, ускорении строительства жилья и переселении граждан из аварийного жилья, а в это время Тува со скандалом проваливает федеральную Программу переселения, выполнение которой на 44% отбрасывает регион на последнее в России место. Путин требует избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства, а в это время Кара-оол поощряет коррупцию и ограничивает сферу торговли. Путин заявляет о необходимости создания для добросовестного бизнеса условий работы, когда он «не должен постоянно ходить под статьей» и «чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», а в это время Кара-оол генерирует возбуждение уголовных дел в отношении руководителей строительных организаций, единственным основанием для которого является отказ платить откаты.

При этом следует отметить, что Тува последнего десятилетия под руководством Шолбана Кара-оола во многом движется против течения страны. Известно, что бедность – бич нашей страны. Бедный человек беззащитен, унижен, болен нищетой как проказой, отодвинут от власти и одновременно бесконечно зависит от неё. Бедность угнетает, оскорбляет и озлобляет человека. Бедность – высшее проявление несправедливости. Бедность нетерпима, как сердечная боль. Власти, терпящие бедность, бессердечны в самом простом смысле слова. Но путь, по которому нас ведёт Шолбан Кара-оол, – это путь к ещё более унизительной бедности.

И тут показатели страны и Тувы поразительно диаметральны. Например, Путин отметил, что России удалось снизить численность населения, живущего за чертой бедности с 40 миллионов до менее 19 млн. За это же время Кара-оол со своими единомышленниками-однопартийцами при колоссальной поддержке федерального центра умудрился увеличить численность населения, живущего за чертой бедности с 30% до более чем 50%. Точно такая же ситуация с показателями преступности, в том числе чиновничьей, заболеваемости сифилисом и туберкулёзом. При этом по отчётам правительства Тувы всё как бы благополучно, однако миграция населения из республики год от года растёт. И если ранее из-за губительной кадровой политики Кара-оола и давления на русскоязычный бизнес через контролирующие органы, в том числе Госналогслужбу, республику покидали русские, то теперь стало привычным наблюдать, как за Саяны выезжают специалисты-тувинцы.

Путин отметил, что бедным россиянам приходится экономить на самом необходимом, чтобы как-то сводить концы с концами. «Они вынуждены экономить на одежде, лекарствах, даже на еде», – заявил Путин. И это – тоже про Туву, в которой «ролтон» стал самой распространённой пищей. Президент России Владимир Путин считает необходимым освободить от налогов участки размером до шести соток, принадлежащие многодетным семьям. А в Туве ситуация ещё более тяжёлая: у нас без взятки невозможно получить даже клочка земли под индивидуальное жилищное строительство или частный бизнес. Президент провозгласил, что должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. А в Туве руководитель Госналогслужбы и её муж, являющейся полпредом Кара-оола в кожууне, организовали преступное сообщество с целью хищений бюджетных средств.

И всё же главное из выступления президента Путина – это подход к кадрам. Он продекларировал необходимость «двигаться только вперёд и набирать темп», с тем, чтобы «изменить ситуацию к лучшему» для того, чтобы «реальные изменения граждане должны почувствовать уже сейчас». А тем руководителям регионов, кому это не по плечу, кто «жалуется на трудности в выполнении плана развития страны», он посоветовал «лучше к снаряду не подходить». Президент чётко обозначил свою позицию: всем, кто «хочет работать по накатанной, не напрягаясь, то лучше сразу уйти». Такое впечатление, что Владимир Путин всё это говорил специально для Шолбана Кара-оола, который по объективным показателям постоянно в хвосте и при этом бесконечно «жалуется на трудности». Почти 12 лет у власти – срок немалый. За это время можно было обучить работе самого тупого ученика. Видимо, Кара-оол – из категории людей необучаемых.

В этом плане интересна его реакция на выступление Путина, многое из которого для него не в бровь, а в глаз. Прослушав президента, наш Глава, не моргнув глазом, заявил: «общественность республики встрепенулась после заявления о бедности регионов». А как вам такой пассаж Главы: «важно не только проанализировать сложившееся положение, но и разработать дополнительные меры по преодолению бедности», «провести корректировку социально-экономического курса Правительства Тувы». Оправдываясь, что у него теперь якобы «нет стремления улучшить статистику одним росчерком пера», Шолбан Кара-оол с энтузиазмом заявляет: «буду брать инициативу в свои руки!». Интересно, а в чьих руках она была раньше? Коррупционеров, бандитов, бездельников и воров?

Вот и выходит, что без окрика президента Путина Кара-оол ничего не делает. А как только Путин обозначил приоритет, он тут как тут: «буду брать инициативу в свои руки!». А где его инициатива была последние 12 лет? Неужели подобные бездельники имеют право руководить регионами? Да ещё такими запущенными и сложными, как Тува? Когда в конце концов в администрации президента наберутся духу и отправят никудышного управленца туда, куда ему дорога? Как говорится, по совокупности проступков...

Надеюсь, в Москве Туву услышат. Я ещё вернусь к этой теме.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин