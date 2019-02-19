А в криптобаранах мы богаче!

Интересная метаморфоза происходит с Брокертом. Чем короче с возрастом становится один его орган, тем меньше по объёму – другой. В классическом же варианте, как бывает в жизни, у нормальных мужчин всё как раз наоборот – чем меньше с возрастом становится то, о чём вы подумали, тем больше прибавляется ума. Александр Брокерт, если кто не знает – он первый заместитель Шолбана Кара-оола – и это совершенно официальная информация. А если несовершенно, то существует другая устойчивая информация, что хозяином популярных магазинов «Светофор» для бедных слоёв населения является тоже он. Но также ещё есть и третьего рода информация о нём, которую можно назвать разговорами – это большое любвеобильное сердце, в котором (были времена!) помещались нежные чувства сразу к двум-трём таким же любвеобильным женщинам, помимо законно оформленной и документально закреплённой жены. Чего не скажешь о родной матери Брокерта.

Конечно, я понимаю, что к разговорам, как к частично недостоверной информации, можно относиться по-разному. И согласитесь же, что не надо обладать особенными математическими способностями, чтобы оценить в рублях – легче и экономически выгоднее содержать одну жену или вместе с женой сверху ещё трёх любовниц, если не тратишь денег на мать? Не спорю, честно признаюсь, не спорю, может быть, я говорю, что может быть на фоне возрастных изменений количество левых женщин у Брокерта и уменьшилось. Но в то же время нельзя не отметить тенденцию снижения и его интеллектуальных способностей, стремительно скатывающихся к «нулю».

Я бы могла на этом месте громко воскликнуть – ну разве Брокерт не дурак!? Но не буду, потому что совершенно очевидно, что он не просто дурак, а офигевший. Если кто из моих читателей не знает, то в городе Сочи (так и хочется добавить – где тёмные ночи) на прошлой неделе члены российского правительства проводили инвестиционный форум. И на нём вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сказала примерно следующее, что никак в Туву невозможно заманить богатых инвесторов с большими деньгами, потому что более 130 тысяч (это из 300 тысяч) людей живут на детские пособия. А потому это самая нищая в России республика. Ну, ладно-ладно, нищая республика – это я от себя добавила, а вице-премьер дословно сказала, что Тува беспрецедентно бедна. Всё! Прецедентов таких в России больше нет – только Тува породила явление, называемое «детская бедность».

Так вот про офигевшего Брокерта. Он взялся спорить с правительством России и с той же Голиковой и доказывать, что она – глупая женщина. Вот если бы вице-премьер Голикова была умной, то знала бы, что по версии Брокерта в Туве каждый чабан – это богач с пятью миллионами в кармане. Тупое российское правительство, видимо так считает Брокерт, не учитывает статистические особенности тувинской территории и причисляет чабанов к бедной категории, хотя, если посчитать по методике Брокерта, то овец с баранами, коней с лошадьми и быков с коровами в Туве так много, что просто не тысячи, а миллионы!

Брокерт так и говорит: «Не надо обладать особенными математическими способностями, чтобы оценить, что капитал такого человека (которых Голикова считает нищими – прим. автора) в Туве более 5 млн. рублей». Для нас завиральные идеи чиновников тувинского правительства, да и самого Шолбана Кара-оола после фантастических дирижаблей и виртуальной железной дороги давно не в диковинку. Мы привыкли. А потому не удивимся, если вдруг тот же Брокерт вдруг заявит в том духе, что, мол, Туве даже российские деньги, в общем, не нужны, потому как мы сможем на своём внутреннем рынке использовать собственную валюту – будем расплачиваться за товары и услуги криптобаранами. Бедность, если верить тому же самому Кара-оолу – это не просто какая-то тувинская особенность, а скорее наследство, доставшееся от СССР, усугубленная неправильной статистикой, которая вводит в заблуждение не только Голикову, но и Путина с Медведевым.

Про офигевшего Брокерта я не сама измыслила. Вот, к примеру, прочитайте его слова про рождаемость: «Наши семьи рожают защитников Родины и новых потенциальных тружеников, но получается, что, по статистике, появление каждого нового ребёнка автоматически делает семью более бедной». Выходит, что «семья, где есть 1 ребёнок, считается более благополучной по сравнению с семьей, где живут 5 детей». Так что теперь «Реальность такова, что не каждая семья с появлением нового ребёнка может тут же увеличить свой доход». Вы представляете, первый заместитель председателя правительства не может никак понять, что в Туве многодетные семьи – это беднота? Для него это странно! А мне, например, странно думать про магазины «Светофор», где преимущественно продаётся «Ролтон» и все его разновидности, думать про магазины с просроченными продуктами по низким ценам для бедных и нищих. Если Тува не бедная республика, как парит он мозги Голиковой, то зачем он такие магазины для нищих содержит? Может, он думает, что пачка «Ролтон» на завтрак, обед и ужин в семье с пятью детьми – это верх благополучия и сытости? Ей-богу, как из ...зды на лыжах, как только на свет народился, изображает из себя удивлённого и пытается поучать российское правительство, мол, неправильная статистика в Москве и Кремле.

А что на самом деле происходит с бедностью в Туве – мы знаем сами. Продукты на 20-30% дороже, чем в Москве, вся Тува отапливается баснословно дорогим углём, вдвое более дорогим, чем у соседей, электричество отвратительное и в то же время самое дорогое, чем в остальной России. Но Глава республики Шолбан Кара-оол обвиняет вице-премьера Голикову в некомпетентности и заставляет всех своих чиновников в Интернете и других СМИ повторять, что тувинцы живут хорошо и не знают, что такое бедность. Вот Брокерт и расстарался, а сам Кара-оол самозабвенно завирается и утверждает, что якобы «В Туве у всех – личные подсобные хозяйства, которые статистика не учитывает», что зарегистрировано 40 тысяч ЛПХ (личные подсобные хозяйства), с которых тувинцы жирно кушают. Как считает себе на уме Шолбан Кара-оол, то если 40 тысяч семей имеет хотя бы по минимуму по 300 голов баранов, то это в среднем где-то в Туве сейчас мирно пасётся и набирает вес 12 миллионов мелкорогатого скота без учёта того же крупнорогатого и бесчисленных табунов! И зачем нам тогда Россия с её дотациями? Мы сами свою валюту «криптобаран» уже имеем – пусть Голикова знает.

И какой же вывод должны сделать федеральные власти после заявлений Кара-оола и его первого заместителя Брокерта? В ТУВЕ ВСЕ ПРЕКРАСНО, а потому НАДО УМЕНЬШИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОТАЦИИ. Никто ещё до такого не мог додуматься.

Вот я и говорю: у нормальных людей если что-то где-то убывает, то в другом месте прибавляется. Но это только у нормальных...

Очень вредная тувинка