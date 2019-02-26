    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-02-2019 #1[ru]

Вообще эта аналитика похоже на правду +/–. Так что Тува, готовься к переменам. Но ранее я уже писал, что с уходом Кара-оола обнажиться та неприглядность, которую пока удается скрывать. Так что первое время будет очень тяжело – тяжелее, чем сейчас!

Аноним, 20-02-2019 #2[ru]

...Нет, в Туве должен быть руководителем не тувинец! Сейчас на меня все зашикают, а я спрошу – а как еще от клановости в Туве избавится? Туву должен возрождать Сингапурец ЛИ Куан Ю! И тогда Тува станет богатой!

Аноним, 20-02-2019 #3[ru]

Шолбан Валерьевич, бумеранг прилетел. За что? За смелые действия местного сепаратиста К. Бичелдея?.. Как результат – бегство за Саяны русскоязычных специалистов и остановка флагманов тувинской экономики комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест» и не только... За этим последовал развал сельского хозяйства республики. В республике унизительная нищета, а вам, Шолбан Валерьевич, только спорт да песни. И «всё прекрасно – поддержим наших земляков!» – это ваши слова. А что работать не хотим, воровство да поборы – позор! В районе г. Шагонар уже в мэры не хотят идти работать. Дети приходят и обратно забирают мусор. Кругом страшно, дети идут со школы и видят всё. А у вас всё прекрасно, нищеты нет. В отставку или зубами будем держаться за кресло?

Аноним, 20-02-2019 #4[ru]

Хоозураан Тыва! Продавец паленной водки 12 лет является главой республики! Старший брат у него – наркоторговец. Второй брат – насильник-педофил. Черная семейка узурпировала власть. Когда Шайтан освободит народ Тувы от насилия, фальши, воровства, убийства?! Оставил целые поколения без будущего.

Аноним, 20-02-2019 #10[ru]

А мне понравилось объяснение ШВК по поводу «ошибочного мнения о бедности в республике». Это просто калька с рассуждений тувинских националистов о сытой и богатой жизни в Туве до вхождения в состав СССР. «И скота де было много и мяса много, и всего много, а потом все русские съели». Действительно, Бичелдей для него – гуру. И воровать научит, и ... тоже.

Аноним, 20-02-2019 #11[ru]

На ЛДО 2 сутки нет света. Кому сказать спасибо?

Аноним, 21-02-2019 #14[ru]

Сейчас приедет Кара-оол и начнёт выдавать путинское обращение к народу за свои мысли. Видимость создавать, что работает. Надоело, вы бы посмотрели, как живёт народ в других регионах. У нас народ идёт угрюмый, злой. Лица – кошмар!

Аноним, 21-02-2019 #15[ru]

Пускай бы Путин себе в Москве Карлика оставил: тапки подносить...

Аноним, 22-02-2019 #19[ru]

Давайте в знак протеста против Кара-оола осенью проголосует за КПРФ! Призываем КПРФ усилиться, мы готовы голосовать даже за гастарбайтера Тамоева!

Эрмак, 22-02-2019 #20[ru]

Аноним 19... Ваше предложение здравое и логически обоснованное. Клин выбивают клином. Конечно, вероятность того что Кара-оол доживет до своих «выборов», минимальная. Хотя в ФСБ и Прокуратуре идиотов больше, чем просто нормальных людей в Туве. Но, возможно, это как-то заставит этих уродов о чем то задуматься.

Аноним, 22-02-2019 #21[ru]

Пургу не гоните. Карлику насрать на вас и на ваши выборы. Его всё равно переведут куда повыше и пожирнее. ЗАСЛУЖИЛ! Да, да, да! Путину только такие и нужны. Вы что **я, до сих пор не поняли? Примеры Зимина, Сердюкова вам ни о чём не говорят? Над вами потешаются. Ну какие же вы дураки, рабы божии, тьфу...

Аноним, 22-02-2019 #23[com]

В целом падение рейтинга ШВК и местной ЕР характеризуется тем, что он относительно давно занимает пост Главы, являясь его членом. Такая модель утраты эффективности имеет классический характер: сначала есть внимание населения и федерального центра, затем нарастание инерции в работе госаппарата (хромает кадровая политика), ослабление доверия. На четвертом-пятом годах правления эффективность падает, а в шестом и последующих существенно падает. И реанимировать этот спад практически невозможно. В связи с чем, есть основания полагать, что предстоящие осенью выборы в законодательный орган республики пройдут по хакасскому сценарию.

Аноним, 22-02-2019 #27[ru]

Пчёлы против мёда – достаточно известное крылатое выражение, означающее невозможность эффективной борьбы с неким явлением с помощью сил, изначально по природе своей не заинтересованных в такой борьбе.

Аноним, 23-02-2019 #29[ru]

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей!» – заявляет Путин. И рисует жуткую картину: «Человек сидит за решеткой, а его даже не вызывают на допрос. Следователи в это время в отпусках!». И кто же это два десятка лет создавал, пестовал и укреплял именно такую систему?

Аноним, 23-02-2019 #30[ru]

Глава Тувы отметил позитивный эффект от того, что общественность республики встрепенулась. «Вижу огромный потенциал в том достоинстве нашего народа, которые проявилась после слов Татьяны Алексеевны Голиковой, – отметил Шолбан Кара-оол. – Большинство моих земляков сказало, что они не считают себя лентяями». Карлик лихо переврал мнение Голиковой в свою пользу. На самом деле народ Тывы не бедный, он просто нищий. Безработные мужики за кусок хлеба или обещание дать работу хотя бы детям шпионят за своими же родственниками или односельчанами, тут же докладывают смотрящим кто и что сказал. Пенсионеры содержат на нищенскую пенсию всех своих безработных родственников, которые часто вынуждены уезжать в другие регионы на заработки.

Аноним, 23-02-2019 #31[ru]

Народ справедливо говорит о том, что испокон веков мы являемся животноводческой республикой. И до сих пор многие сельские жители держат хозяйство. Мы старательно трудимся ради своих семей, детей. Но надо признать, что уровень благосостояния не очень высок. Но у нашего народа есть целеустремленность, трудолюбие и гордость, благодаря таким качествам у нас есть возможность достичь дальнейшего развития экономики. В каких селах держат скот – по пальцам можно пересчитать, гордости давно уже и в помине нет. Карлики превратили свой народ в дерьмо. И единственное качество, которое ценят Карлики – это доносительство и стукачество. Даже те, кто очень усердно лизал черную жопу, не получили обещанного.

Аноним, 20-02-2019 #1[ru]

Как ваш тувинский вождь (царёк) не соглашается с Голиковой? Статус самой бедной республики, если самому недавно денег не хватало на детскую коляску, искал где подешевле...

Аноним, 20-02-2019 #2[ru]

Сенсация в Туве! Тува оказывается – самый богатый регион в России! И у нас 12 (двенадцать миллионов!) голов мелкого и крупного скота. Одна семья имеет капитализацию в 1.5 млн. рублей. Циничная ложь с уст Главы. Подонок и главный вор начал отмазываться перед народом и перед Голиковой. Врун, подлец и настоящий враг своего народа.

Аноним, 20-02-2019 #4[ru]

Прорыв в экономике Тувы!!! В Туве ввели новое понятие денежной единицы: КРИПТОБАРАН. С этого дня богатство жителей Тувы измеряется в этой валюте!

Аноним, 20-02-2019 #6[ru]

У тувинских национал-сепаратистов всех мастей лозунг о богатых тувинцах до вхождения в состав союза всегда был главный. Всегда кричали, что в Туве баранов было много. А то, что барана обменивали на швейную иголку или кастрюльку – молчали. А бык стоил кусок ткани размером от морды до хвоста. Вот и ШВК, по Фрейду, (спасибо Бичелдею) отпасовал Голиковой.

Аноним, 20-02-2019 #1[ru]

Если «нигде не был зафиксирован падеж скота», то почему «в среднем у животноводов ещё сохраняется более 40% заготовленного сена»? Скот перестал жрать? Или сено невкусное? Или скота на самом деле гораздо меньше, чем на бумаге?

Аноним, 20-02-2019 #3[ru]

Печальная история, таких историй много! Утешайся тем, что ты не одинок. Но заплатить, видимо, придется...

Аноним, 20-02-2019 #4[ru]

Таким способом Кара-оол «борется» с безработицей – полуобманом заставляет неграмотных сельчан оформляться ИП, а потом отчитывается в Москву об уменьшении безработицы и росте предпринимательства. И плевать ему, чем это аукнется такому липовому «предпринимателю»...

Аноним, 20-02-2019 #2[ru]

По идее, эти вопросы должны задавать депутаты Кызыла. Как бы народные представители. Это они же нам на руководство поставили эту бездарность.

Аноним, 21-02-2019 #3[ru]

Хотелось бы предложить руководству мэрии кадровый потенциал использовать не по национальному признаку. Приглашать перспективных молодых людей, профессионалов, не отягощенных материальными проблемами. Зарплата, конечно, должна быть достойная, но и спрос должен быть соответственный. Приостановить отток специалистов. Достойным – достойные условия! Мэр Якутска – пример для подражания.

Аноним, 20-02-2019 #1[ru]

У всех бы глаза на лоб вылезли, если бы проректор в ответе сказал: «да, забегал тут Карла с чемоданом бабла, просил помочь, но мы больше не будем! Мы его больше не пустим!» Чтобы проверить, правду, сказал проректор или нет, надо дождаться результатов «исследования преступности Тувы». Если расскажут о великих свершениях Кара-оола и его неоценимом вкладе, то все будет ясно.

Эрмак, 21-02-2019 #2[ru]

Отличный, конкретный ОТВЕТ!!! Прокуратура не «видит» в Туве, в самом нищем регионе РФ, но и их «учёные» этот факт не видят. Огромное спасибо ректору Тараненко!

Аноним, 20-02-2019 #1[ru]

Достаточно проехать по деревням Тувы, чтобы понять, как живут люди. Старые халупы, покосившиеся заборы, разбитые дороги, древние автомобили... Но у местных даргаларов, конечно, все хорошо...

Аноним, 20-02-2019 #2[ru]

Иногда читаешь рассуждения: «Поскольку в недрах Тувы много полезных ископаемых, то и тувинцы должны жить богато, но как в Эмиратах». Всегда вспоминаю соседа тувинца. У него огород был в два раза больше моего, но своих овощей не было, одна трава росла, чашпан. Чтобы земля что-то дала полезное, работать на ней надо. И с ископаемыми примерно такая же история.

Аноним, 23-02-2019 #1[ru]

В этой стране ручное управление – пока не дали команду фас или пока не взяли за яйца прокурора или СК.

Аноним, 20-02-2019 #3[ru]

Шолбан Валерьевич, спасибо! Ждём вашу отставку!

Аноним, 20-02-2019 #5[ru]

Шолбан Валерьевич, в отставку! Ждём! И долго вы лично ждать собрались? Судя по вашей гневной реплике – лет триста ждать собрались, не меньше!

Аноним, 21-02-2019 #7[ru]

Надо в Туву главой республики русского, вот тогда все заработает, точно. Кара-оол это паук закинул свою паутину на республику, и не только вырываются русские, но молодежь тувинская специалисты...

Аноним, 21-02-2019 #8[ru]

Шолбан Валерьевич! Вас ввели в заблуждение ваши же лизоблюды, подставив некрасиво вас. 40 тысяч личных подсобных хозяйств. Это не те ЛПХ, которые скот держат на землях сельскохозяйственного назначения. Это ЛПХ в границах населенного пункта. В советские времена домовладения на 6 сотках оформлялись как ЛПХ или приусадебные участки. Это обычные старые дома, т.е. обычная индивидуальная жилая застройка. Вам ваши же чиновники дали впопыхах неверную информацию... Вы слишком поторопились оправдаться перед федералами, используя фиктивные данные.

Эрмак, 21-02-2019 #11[ru]

Все мы знаем книгу Гоголя «Мертвые души». Да и тот же Брокерт ее, наверное, помнит отлично. И если в Туве через налоги провести «скот», то сколько «живых» останется в Туве овец, коров и лошадей? Если Живущие за Саянами придурки не понимают, ради чего скупал Чичиков «Мертвые души», то в Туве отлично знают, как мертвый, бумажный скот, через кредиты становится реальными иномарками. И покупкой жилья за теми же Саянами. Но и сколько в Туве сейчас то «апекунов» при живых родителях? Сколько Социальных «Сирот», на Пособия которым Москва выделяет Деньги? Голикова вскрыла главную проблему Тувы. Вопрос, сколько сирот было в Туве, в ТНР, в 1944 году, и сколько «сирот» сейчас в Туве, при живых родителях? И что произошло с Тувой за 75 лет?