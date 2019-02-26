«Великую свою гору Хаан-Когей я не оставил насовсем»

В прошлом номере нашей газеты вышла статья «Под угрозой основа жизни людей», вызвавшая общественный резонанс и интерес читателей к происходящим событиям. Высказываются разные мнения, в которых есть сомнения в успехе каких-либо действий, люди говорят о том, что протестовать против решения тувинского правительства начать разработку месторождения хромовых руд в Тес-Хемском районе бесполезно. Другие же воодушевлены решимостью жителей Тес-Хема и готовы поддерживать их в отстаивании от варварского посягательства на их родную землю. Третьи просто предлагают создать партию наподобие тувинского Гринписа и совместно с ЮНЕСКО противостоять так называемой экономической стратегии развития Тувы до 2030 года. Но как бы то ни было, а история говорит о беспримерной стойкости тес-хемцев, готовых бороться за свои священные места и родную землю. Небольшой экскурс в недалёкое историческое прошлое позволит читателям сделать свои выводы.

Во времена маньчжурского правления, когда Танды-Урянхай делился на девять кожуунов, собственный кожуун Амбын-Ноянов, включавший территории нынешнего Тес-Хемского, Эрзинского и части Тандынского кожуунов, делился на четыре сумона, одним из которых был Соян сумон. Кочевья соянов начинались с левого берега Тес-Хема, на котором сейчас находится село Ак-Эрик, охватывали озера Торе-Холь, Шара-Нуур, гору Агар и доходили до хребта Хаан-Когей, находящегося сейчас на территории Монголии. Эти кочевья принадлежали соянам еще с доманьчжурских времен. Последним правителем Соян сумона был гун-ноян Соян Далаа-Сурун. Это тот, который 22 июля 1925 года вместе с Кууларом Дондуком (тогдашним председателем Правительства ТНР), Монгушем Нимажапом (председателем Малого Хурала ТНР) подписывал первый международный договор Тувинской Народной Республики. Договор был подписан между ТНР и СССР. Тем самым ТНР получила международное признание. Соян Далаа-Сурун тогда работал Управляющим делами Правительства ТНР. Позже в 1926 году он работал в постпредстве ТНР в Москве, в 1927-1929 годах работал заместителем председателя Правительства ТНР. Он попал в состав руководителей ТНР, репрессированных в 1929 году и расстрелянных в 1932 году. Тогда вместе с Сояном Далаа-Суруном были расстреляны Монгуш Буян-Бадыргы, Куулар Дондук, Монгуш Нимажап и другие руководители ТНР.

В 1932 году между ТНР и МНР решался вопрос по проведению государственной границы. Правительственную комиссию с тувинской стороны возглавлял Салчак Тока. Граница была проведена таким образом, что большая территория Соян сумона оказалась на монгольской стороне. 22 декабря Салчак Тока отчитался перед правительством ТНР о проведённой работе. С 1933 года соянов начали принудительно переселять с Хаан-Когея.

Соян сумон, который после образования ТНР получил название Хаан-Когей сумона, был расформирован. Вместо Хаан-Когей сумона в 1934 году был образован Торе-Хольский сумон. Сояны не хотели покидать своих кочевий, которые оказались на монгольской стороне, сопротивлялись этому. В 1939 году против соянов были применены массовые репрессии. Их объявили пособниками группы Чурмит-Дажы, расстрелянной в 1938 году. Начались расстрелы соянов. В первой группе расстрелянных в 1939 году был Соян Санданмаа, председатель Торе-Хольского сумона. Историю знаменитого вороного коня-скакуна Сояна Санданмаа, побеждавшего пять раз подряд на Всетувинских Наадымах, начиная с 1934 года до 1938 года, получившего кличку «Эзир-Кара» и репрессированного вместе со своим хозяином, знают все тувинцы. Многие сояны были приговорены к большим срокам заключения, которые отбывали в лагерях ГУЛАГа.

Репрессии сделали свое дело. Сначала в 1932 году расстрел Сояна Далаа-Суруна, затем расстрелы в 1939 году группы соянов во главе с председателем сумона Сояна Санданмаа, также заключение в тюрьмы и лагеря остальных репрессированных. После проведенных массовых репрессий, началось массовое принудительное переселение соянов с территорий, отданных Монголии. В 1940-1941 годах была переселена основная масса соянов, которых распределили по двум сумонам – Кызыл-Чыраанский (с. Ак-Эрик) Тес-Хемского кожууна и Бай-Дагский Эрзинского кожууна. Дальнейшему переселению соянов помешала война. В 1947 году переселяли оставшихся соянов, которых распределили уже по четырем сумонам – Кызыл-Чыраанский, Бай-Дагский, а также Моренский и Нарынский Эрзинского кожууна.

До сих пор сояны помнят свои кочевья на Хаан-Когей. Старики до недавнего времени плакали, глядя в сторону Хаан-Когея. От бессилия вернуть свои исконные земли, чтобы как-то успокоить себя они поют о Хаан-Когее песни, слагают стихи. Например, в одной из песен, которую пел Аяс Данзырын, есть такие слова: «Хаан-Улуг-Когейимни, Халас черле кагбаан-на мен, Калгаларга, дорбеттерге, Карактадып каган-на мен; Эжен-Улуг-Когейимни, Ээн черле кагбаан-на мен, Элчигенге, дорбеттерге, Ээледип каган-на мен». Перевод примерно такой: «Великую свою гору Хаан-Когей я не оставил насовсем, Халхасцем и дорбетам я оставил, чтобы они присматривали за ней; Эжен-Великую свою гору Когей, я не оставил ее одну, Эльчигенам (имеется в виду Эльчиген-Калга) и дорбетам я оставил, чтобы они временно охраняли ее».

Алла Донгур-оол