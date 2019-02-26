«Чистка» в КПРФ

С 2015 года переизбранием новых первых секретарей в регионах руководством КПРФ началась борьба с настоящими коммунистами. Отстранением от работы в КПРФ и исключением из партии самых активных партийцев, которые, как было принято ранее, выступали с конструктивной критикой или просто высказывали собственное мнение. Теперь в нарушение Устава КПРФ критика внутри партии запрещена – за неё исключают из партии. Основания для исключения из КПРФ, все под копирку. Это неуплата парт-взносов, даже если ты платишь взносы вовремя, за высказывание своего мнения, а если этих людей несколько, что является для нового руководства недопустимым, то их объявляют «группировкой».

То же самое происходит в Туве. Только намного грубее с очевидным нарушением Устава КПРФ и Закона №95-ФЗ. Под руководством Б.Павленко и представителя ЦК КПРФ А.Клычёва была проведена 04.07.2018г. незаконная XVI отчетно-выборная конференция, делегаты на которую были избраны с грубейшим нарушением. По районам ездила Л.Хомушку без решения Бюро, без полномочий, графика и согласования с районными секретарями. Районные секретари позже через несколько дней от третьих лиц узнавали, что у них якобы было собрание с целью избрания делегатов. На этих собраниях ни одного коммуниста не было. Все присутствовавшие были либо «с улицы», либо членами «Единой России». По данному факту секретари районных отделений не раз писали жалобы на адрес Бюро Тувинского комитета, которое впоследствии вынесло постановление о неправомерности проведений таких собраний. На самой конференции ни председателя, ни заместителя председателя, ни члена Контрольно-ревизионной комиссии не пустили в зал, о чем имеются многочисленные видеодоказательства. На этой Конференции был незаконно избран новый состав рескома и первым секретарём Р. Тамоев. Так что теперь в Туве два рескома – один законно избранный 23 января 2016 года, полномочия которого заканчиваются в 2020 году, и незаконный реском от 04.07.2018г.

За небольшой промежуток времени успехи нового состава рескома налицо: на фотографиях в соцсетях, практически отсутствует молодёжь. В основном люди, кому за 70 лет. В январе на возложение цветов у памятника В.И. Ленина собралось всего 11 человек во главе с Тамоевым – такого позорно малого количества не было никогда! При обращении сторонников КПРФ в реском с предложением о совместных мероприятиях их грубо выгоняют. Как результат – с приходом Тамоева прекратились массовые протестные движения, не проводятся митинги, для отчёта делает фото одиночных пикетов с плакатами. И то в кустах.

Тамоев и М. Самбала не платят членские взносы – этот вопрос ставился на рассмотрение в 2017 и 2018 годах. Но этот вопрос до сих пор не решён, хотя они оба благодаря КПРФ имеют неплохую зарплату. Самбала М.Ш. по опубликованным данным – в пределах 100 тысяч рублей в месяц за работу в Избирательной комиссии Республики Тыва на постоянной основе секретарём. Несмотря на это, оба голосуют за исключение из КПРФ якобы за неуплату взносов, тех, кто вовремя их оплачивает. Как говорится, ни стыда, ни совести.

Руководству КПРФ всё это хорошо известно, но на запросы членам партии они не отвечают. Им важно мнение исключительно Тамоева – остальное для них не имеет значения. Вот поэтому не только Тува, но и другие регионы вынуждены обращаться в СМИ, чтобы как-то достучаться до руководителей КПРФ. Чтобы они поняли, что делают – зачем разрушать партию, которая начинает терять авторитет?

Среди коммунистов, которые поддерживают Тамоева, идут обсуждения типа того, что он якобы должен прийти на смену действующему главе республики Тыва Кара-оолу. Да и сам он такие слухи поддерживает, заявляя, что он пришёл в Туву минимум на 10 лет, чтобы навести здесь порядок. Заметьте: не в КПРФ, а именно в Туве. Неспроста он стал депутатом по одномандатному округу – кто-то очень властный его продвигает к этой цели.

Не знаю, может быть, Тамоев Р.Т. и сможет стать главой республики, поскольку он быстро в Туве движется по карьерной лестнице. Не только в КПРФ, мало прожив в Туве стал депутатом, не надо исключать вариант Хакасии, тут важен вопрос, кто его будет продвигать. А мы видим, что у него поддержка не только в КПРФ, но и на местном властном уровне.

Для Тамоева не существует преград. По его высказываниям, он идёт к цели любыми путями. А пути его во многом незаконны. Это несоблюдение, не только Устава КПРФ, но и действующего законодательства.

Павел Сучков