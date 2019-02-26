Кара-оол поправляет Суркова: Путин не великий, а величайший!

Честно говоря, не пойму, чем вызван такой ажиотаж с публикацией статьи Владислава Суркова «Долгое государство Путина». Вышедший в тираж чиновник, бывший всемогущий серый кардинал Кремля, решил напомнить о себе любимом комплиментарной статьёй. В ней он ничего нового нам не сообщил. Всё те же «самодержавие, православие, народность», всё тот же особый путь, всё тот же российский островок стабильности в бушующем западном море неопределённости и хаоса, всё тот же Путин, которого нельзя менять на нашей вечной переправе. Но на неё обратил внимание даже такой «мыслитель», как Шолбан Кара-оол, поэтому стоит сделать усилие и хоть немного проникнуться.

Верной дорогой идём, товарищи?

Статья Суркова не столько восхваляет Путина, сколько оправдывает собственные ошибки автора. Как известно, его называют идеологом и создателем «Новороссии». И именно с 2014 года, с его подачи, Россия, отвергнув все международные правила и договорённости, начала прямую агрессию против Украины, тем самым фактически встала на путь саморазрушения. Будучи совсем неглупым человеком, Сурков должен был заметить, в какую пропасть широко шагает страна. И, видимо, чтобы успокоить свою совесть (или тех людей, которые считают его виновным в провале украинской кампании), он пишет философский материал, в котором уверяет, что всё предопределено, что ни у кого нет никакого выбора судьбы. И что в происходящем его вины уж точно нет – всё случилось бы точно так же и без его участия. «Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов», – успокаивает он.

Далее Владислав Юрьевич притормаживает торопыг и прочих пораженцев, готовых поставить на России крест. «Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу», – уверяет Сурков. То есть, Владимир Путин почти 20 лет «раскачивается» перед могучим рывком в светлое будущее... Я что-то пропустил, или наша «передовая» медицина изобрела бессмертие? Ведь наш президент далеко не молодой реформатор. И даже после принятия людоедской «пенсионной реформы» уже дорос до пенсионного возраста. В таких почтенных годах уже очень трудно совершать какие-то рывки и прыжки. К тому же в истории других стран имеются примеры «долгой, трудной и интересной работы». Например, Роберт Мугабе 40 лет правил государством Зимбабве. В результате в стране на сегодня отсутствует собственная валюта, разрушена экономика и любые общественные институты, нищее забитое население не способно самоорганизоваться, а вместо Мугабе теперь правит его бывший соратник по символическому прозвищу «Крокодил»...

«Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина», – подчёркивает Сурков связь так любимого им царя с народом. Глядя на то, что нам показывает государственное телевидение, и какими проблемами озабочены власти, это можно назвать редкостным лицемерием. Власть давно оторвалась от народа, полностью самоизолировалась от любой обратной связи с ним. Народ не в состоянии повлиять на действия своих правителей. В теле-ящике нам назойливо рассказывают о неких будущих нечестных выборах в Украине, забывая при этом, что у нас-то выборы вообще существуют как фикция. В Украине сегодня никто не может предсказать исход президентских выборов, а у нас результаты любых выборов известны ещё до начала регистрации кандидатов... На «прямых линиях» общения Путина с народом телеведущие с гордостью сообщают нам о многих миллионах страждущих, пытающихся прорваться в эфир, молящих дорогого президента о помощи. Миллионы не решаемых проблем – это и есть «властная вертикаль», выстроенная «государством Путина». Ничего не работает, ничего не решается, невозможно докричаться до ближайшего начальника, которого кто-то в Кремле решил назначить на это место. И только лотерея в виде возможности напрямую пообщаться с Путиным даёт какой-то шанс что-то сдвинуть с мёртвой точки для конкретного счастливчика.

«Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведёнными больше для того, чтобы было, «как у всех», чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались соседям в глаза, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы по-домашнему, каждый про себя знает, в чём», – описывает «достоинства» российской системы Сурков. Он как бы не понимает, что управление, посредством прямого «доверительного общения и взаимодействия верховного правителя с гражданами» без всяких бюрократических институтов было бы хорошо где-нибудь в доисторическом родоплеменном обществе, где каждый житель немногочисленного поселения способен добиться аудиенции у вождя, который сам себе правитель, полководец, экономист, казначей, администратор и судья. Но многомиллионная страна с сотнями культурных особенностей без «многоуровневых политических учреждений» не способна существовать. Не может один человек просто физически решить все проблемы огромной страны.

Уроки лизоблюдства для Суркова от Кара-оола

Вице-премьер России Татьяна Голикова называла Туву беднейшим регионом страны. Росстат в очередной раз подтвердил статус республики с худшим качеством жизни. А тем временем руководитель этого самого несчастного региона страны Шолбан Кара-оол, видимо, мучаясь от безделья, решил «развить идеи нашумевшей статьи помощника Президента РФ Владислава Суркова».

Наш дипломированный философ не стал зарываться в дебри «глубинного народа» и сразу указал Суркову на его главные ошибки. Оказывается, Владислав Юрьевич не правильно Родину любит, и Шолбан Валерьевич решил научить бывшего кремлёвского идеолога лучшим азиатским традициям лизоблюдства и чинопочитания.

Для начала Кара-оол откинул прочь простые желания и хотелки народа и определил за весь российский люд его истинное предназначение. «Народ российский – это ещё и «народ созидатель», «народ объединитель» и «народ победитель». Именно в «эпоху Путина» эти качества вновь обрели неоспоримое достоинство и ценность. Именно в них, по моему убеждению, состоит глубокое содержание и миссия нашего народа, вопреки оголтелой западной парадигме потребительства», – вещает нам богатейший человек Тувы, владелец многоэтажного особняка, который ездит на немецких «мерседесах», пользуется американскими гаджетами и одевается в бренды модных западных кутюрье. То есть, короче говоря, у нашего народа лишь одна цель – сдохнуть во имя Отечества. А время и место для «подвига» определит власть.

«Военные действия на Северном Кавказе; развал отечественной экономики и безработица, символом которой стал человек-челнок», – пугает нас лихими 90-ми человек, поднявший первоначальный капитал как раз в те годы. «Парад суверенитетов – ответ на безвольный призыв ельцинской эпохи «берите столько, сколько сможете проглотить», – напоминает нам глава Тувы, пригревший в качестве советника главного сепаратиста тех лет, и отдавший практически в безраздельное владение кусок собственной республики китайцам.

Если Кара-оол действительно верит в то, что пишет, ему надо бы показаться психиатру – признаки шизофрении налицо. А если просто, как обычно, несёт ересь, то надо в следующий раз как-то аккуратнее себя вести, что ли. Ведь не у всех людей короткая память, и интернет пока не запретили – ведь могут и напомнить о биографии.

Но самое главное, чему посвящена половина статьи, – это величие нашего президента. «Наш Президент – не просто лидер «глубинного народа», как отмечает Сурков, он – лидер масштабной географической и человеческой интеграции, одобренной и выстроенной разными народами, проживающими на бескрайних просторах Евразии», – как в пьяном угаре витийствует придворный подхалим. «Эпоха Путина» – это российская «эпоха Возрождения», «Новый Лидер помог стране подняться с колен». И даже двадцать первый век наступил благодаря ему – «Наступила «эпоха Путина», а вместе с ней – ХХI век», вещает один из самых неуспешных руководителей регионов страны. Впрочем, и все другие аналогичные эпитеты сквозной мыслью пронизывают всю статью маленького регионального чиновника.

Обычно подобные статьи, восхваляющие верховного правителя, появляются, когда автор-чиновник впадает в немилость царю. И других возможностей заявить о своей нужности и полезности у него не остаётся. Сурков, сидящий сегодня на мелкой должности без полномочий, и Кара-оол, вокруг которого сжимается кольцо постоянных очевидных горьких неудач, чувствуют себя неуютно и боятся за своё будущее. Неизвестно попадётся ли на лесть Путин или оставит подхалимов без внимания – в нашем византийском государстве всё возможно. Увидим это в ближайшем будущем.

В поисках выхода

Но не будем углубляться в мотивы действий Суркова или Кара-оола. Всё это – проходные статьи, которые уже завтра мало кто вспомнит. Но главная мысль остаётся: с кем вы, дорогие сограждане? В какую сторону пойдёт Россия, а вместе с ней и Тува? Нет никакого «особого российского» или азиатского пути. Потому что и все прогрессивные азиатские страны тоже стремятся к европейскому образу жизни. А значит, у нас на выбор или Европа с её общечеловеческими ценностями, или средневековье со всеми прилагающимися радостями самодурства князьков, получивших абсолютную власть.

Если не случится каких-либо форс-мажорных событий, ближайшей важной точкой будет 2024 год, когда, скорее всего, окончательно определится судьба России. Понятно, что Путин не собирается уходить со своего поста, все трезвомыслящие политологи в один голос говорят, что ему некуда уходить после всего того, что он совершил, начиная с 2014 года. Но просто так по собственному хотению остаться не получится. Всё-таки, как Конституцию не трактуй, а там записано «не более двух сроков подряд». Нам остаётся только наблюдать, как мыслители Кремля будут изворачиваться в попытках найти решение «проблеме-2024». Собственно, эти сурковы и кара-оолы своими философскими размышлениями об особости российского пути как раз и выискивают хоть какие-нибудь плюсы от собственной вороватости и несменяемости власти. Неизвестным фактором пока остаётся только мнение самого «глубинного народа» – захочет ли он принять навязываемый путь?

О. Шын