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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Баблом хорошим слово отзовётся
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

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Баблом хорошим слово отзовётся

Баблом хорошим слово отзовётся

Сколько зарабатывают звёзды политических ток-шоу

Соловьев своими «Вечерами» зашибает 67 млн. в месяц, Киселев «Вестями недели» – 20 млн., Скабеева в «60 минут» – 4 млн. Автор этой «зарплатной ведомости», опубликованной недавно в интернете, не может подтвердить подлинность цифр. Своей провокацией он хотел вынудить матерых волков оправдаться и озвучить реальные суммы: мол, раз эти ведущие работают на госканале «Россия 1», финансируемом из бюджета, то народ имеет право знать. Отреагировала одна Скабеева – назвала оклад в 4 млн. «взятым с потолка». Сколько ей в действительности падает каждый месяц на банковскую карту – уточнять не стала. Да никто бы на ее месте не признался. А вот узнать, как и сколько звезды политических ток-шоу зарабатывают сверх окладов вне эфира – задача вполне посильная.

100.000 за обед с Соловьевым

Владимир Соловьев цену себе знает и как самый популярный пропагандист берет по высшей ставке. Не первый год колесит по стране с творческими вечерами – сначала рассказывал зрителям, как он после Гордона похудел на 80 кг, а теперь переквалифицировался в бизнес-тренеры. Его ближайшее выступление состоится в Москве 25 марта в Вегас Сити Холле. Самый дешевый билет, купленный сейчас, обойдется в 7900 рублей. За эти деньги вас усадят на галерке, зато вы 2 часа будете лицезреть Мастера живьем – Соловьев со знанием дела будет учить манипуляции информацией (одна из заявленных тем так и звучит!). Чем черт не шутит, возможно, прослушав этот курс, вы станете новым Алексеем Миллером. Ведь, если верить сайту концерта, свои лекции Соловьев читал топ-менеджерам «Газпрома».

Наиболее дорогой пропуск на мероприятие стоит 100.000 рублей – это 4 первых ряда прямо перед сценой и неформальное общение с Владимиром Рудольфовичем в течение часа после выступления.

– У вас будет возможность пообедать с Соловьевым в отдельной комнате, задать вопросы, сфотографироваться с ним и взять автограф, – уговаривает раскошелиться менеджер компании, продающей билеты. – Также в цену входит бесплатная парковка.

– Парковка возле «Вегаса» вообще-то для всех бесплатна, – чуть остудила я пыл сотрудницы.

– Ой, да, – стушевалась она.

8,5 млн. за 3 часа разговоров

Впрочем, халявная парковка – последнее, на что могут клюнуть зрители. Главное в проекте «Бизнес-трио» – лекторы. Полуторатысячный зал Соловьеву помогают собрать еще два спикера – генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и американский бизнес-тренер Маршалл Голдсмит. Война с США войной, а денежки... да совсем не врозь! Это в «ящике» Соловьеву выгодно распекать американцев – в реальной жизни Владимир Рудольфович с ними, как и с жителями солнечной Италии, заодно.

Дальше – больше. В афише на сайте Вегас Сити Холла нет такого мероприятия, как «Бизнес-трио». Обычно это значит, что организаторы арендовали зал и все доходы от продажи билетов берут себе. Как выяснил «Собеседник», устроителями тренинга с участием Соловьева выступает компания Veda. Один ее офис расположен в Санкт-Петербурге, а другой... держитесь крепче – на Украине, в Одессе (там фирма и была основана)! Менеджер, заливавшая мне про бесплатную парковку за 100.000 рублей, подтвердила, что питерская Veda связана с одесской Veda. Будем надеяться, что хотя бы в этом вопросе она сказала правду. Да и на абсолютно зеркальных официальных сайтах компаний-близнецов указан один и тот же директор – Людмила Батт. Ай да Соловьев! Ай да... Война с Украиной войной, а денежки-то снова вместе!

Кстати, о деньгах. По словам Василия Никитина, который занимается вопросами аренды Вегас Сити Холла, получить в свое распоряжение зал в будний день (а 25.03 – это понедельник) стоит 380.000 рублей. «Собеседник» подсчитал примерный доход организаторов от продажи билетов – 25.750.000 рублей. Даже если вычесть аренду и поровну разделить куш на троих, то доля Соловьева может составить... 8,5 млн. рублей! Неплохо, правда? За 3 часа разговоров.

Прайс-лист

1000-2500 рублей стоит билет на выступление Андрея Норкина. 2-3 раза в месяц ведущий ток-шоу «Место встречи» (НТВ) в рамках собственного проекта «Другой формат» поет, читает стихи и травит бородатые анекдоты в ресторанах. Неформальное общение включено, закуски и напитки – за отдельную плату.

200 рублей – такса за вход в московский театр «На досках». Публику завлекают не только постановками, но и тем, что после каждого спектакля худрук и главный режиссер Сергей Кургинян выходит к зрителям, которые могут задать ему любые вопросы.

Ольга Сабурова
«Собеседник»

(прочитано 309 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7823.html
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