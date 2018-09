A- | A | A+ 12pt №38, 25 сентября 2018 года. О главном начистоту Больше министерств – больше лизоблюдов Если бы в правительстве не было такой текучести кадров, то у меня бы не было такой информированности. Только вознамерится Шолбан Кара-оол какого-нибудь чиновника турнуть из какого-нибудь министерства, а я уже знаю – сейчас нахлынет волна слухов и сплетен, среди которых найдётся место и правдивым фактам. Вы же, уважаемые читатели, не знаете, как это происходит, а вот, например, какой-нибудь министр или начальник отдела, департамента или инспекции, всё равно что бывший или настоящий, обязательно, прежде чем приступить к работе, должен пройти что-то вроде школы молодого бойца. Там без разницы, мужчина ты или женщина, а через школу эту пройти нужно – иначе тебе Кара-оол приказ о назначении не подпишет. Там у женщин-чиновниц в этой школе есть ещё дополнительные часы, где они факультативным образом получают навыки гендерного поведения, ну, там, например, как глазки скромно опускать, как сексуально голову наклонять, как искренне изображать восхищение и безграничную преданность. Ладно, об этом позже. А вот возьмём, к примеру, министра юстиции Оюна Аяса Геннадьевича, который начинал, что говорится, с нуля и добрался-таки до министерского портфеля. А, с другой стороны, плох тот генерал, который в солдатах не мечтал носить штаны с лампасами, правильно? Аяс Оюн, говорят, был прилежным и вызубрил наизусть, когда надо вставать и приседать при появлении Шолбана Кара-оола, через сколько секунд можно поднимать глаза и начинать отвечать ему, в каких случаях и сколько секунд можно глядеть в глаза. Ни боже ты мой, ни в коем случае Кара-оолу нельзя смотреть прямо в глаза – это расценивается как вызов, как дерзость, наглость и чуть ли не как покушение на государственный переворот. Был случай – рассказал один бывший высокопоставленный чиновник, который лишился места ещё в 2011 году – был случай, когда Кара-оол заметил в толпе районных чиновников, встречавших его в Сут-Холе, одного, который стоял прямо и во все глаза разглядывал его. Кара-оол подозвал кого-то из челяди, сопровождающей его: п-ссс, иди сюда, узнай, кто этот дерзкий? Ну, понятное дело, этого дерзкого сразу же и уволили. А вот Оюн Аяс, да что там Оюн Аяс – в местном правительстве теперь все вымуштрованные – так вот в тувинском правительстве, чтоб вы знали, Шолбан Валерьевич считается не просто Главой 17-го российского региона, но и одновременно, видимо, по совместительству, Солнцем, глядя на которое можно сразу и окончательно ослепнуть. Среди вымуштрованных есть самые-самые, которые дольше всех, зацепившись за свои места, крепко сидят, и если со стороны внимательно приглядеться, то можно увидеть побочные эффекты их профессионального выгорания. Ходят они на полусогнутых, стоят почти на согнутых, шеи вытянуты с наклоном вперёд, веки постоянно прикрыты и мелко-мелко подрагивают. Это подёргивание веками – это высший пилотаж чиновничьего почитания. Моду такую, дёргать веками, будто вот-вот заплачешь от страха или от восторга, такую моду завёл, говорят, зампред Анатолий Дамба-Хуурак. Сначала он, а потом министр финансов Орлан Достай это освоил – потому так долго и сидят они на своих должностях. Справедливости ради если, то надо отметить, что молодняк, особенно не титульной нации, например, как тунёвский отпрыск Максим, ставший, блин... Здесь, на этом месте вместо этого слова, обозначающего кулинарное изделие, должно быть, понятное дело, совсем другое, которое все знают, но нельзя его в печатном виде выпускать, короче, блин, отпрыск алкогольного магната стал заместителем председателя правительства... Так вот этот не тувинский молодняк переплюнул всех старых чиновников и министров! Одна секретарша рассказывает, что Тунёв Максим при появлении Кара-оола в зале заседаний начинает мелко-мелко подёргивать верхним веком левого глаза, а министр информатизации и связи Рустам Грицюк правым глазом. Хрен их знает, может, договорились они так между собой, мол, раз этому дурачку нравится, как его боятся, так давай, я буду нервный тик левым глазом изображать, а ты – правым. Министр по молодёжным делам Адам Текеев по-восточному хитр и мудр, он просто благоговейно при приближении Кара-оола зажмуривает веки и ни за что не открывает глаза, так и говорит, так и отчитывается и докладывает. Хуже всех министру строительства Овсянникову приходится, ну, русский же, глаза круглые, да ещё в полицаях ходил – глаза навыпучку для устрашения населения. У Овсянникова веки синхронно не умеют подёргиваться, а потому получается попеременно, как светофор мигает. С Каратаевой, министром экономики, всё нормально, так же, как и с Тас-оол Людмилой, министром труда. У этих дамочек и веки подёргиваются, и груди мелко трясутся, и щёчки с губками в такт подрагивают, всё так естественно и органично, что даже и сомневаться не приходится – они ещё долго на своих министерских постах будут получать большую зарплату. Знаете, уважаемые читатели, всё бы ничего, да вот не могу смириться с тем, что на мои деньги Шолбан Кара-оол тешит своё никчёмное самолюбие. И чем дольше он сидит в правительстве, тем больше денег налогоплательщиков уходит на содержание правительства, министров, заместителей министров, начальников, руководителей и так до бесконечности. Ну, возомнил себя Чингисханом, так и чингисханствуй в свободное от работы время, а мы, налогоплательщики, при чём? Вот что он написал 18 сентября у себя на странице во ВКонтакте: «С целью поиска средств для поддержки экономики...». Знаете, как только он начинает поиск средств для поддержки экономики, всё – значит, где-то можно стырить из нашего кармана. Это примета такая, если поиск средств экономии, то получается сами знаете что. «И установить статус заместителя Главы Республики Тыва», – продолжает он. Считайте сами, уважаемые читатели, у него уже есть семь заместителей – Натсак, Дамба-Хуурак, Тунёв, Брокерт, Монгуш, Хопуя, Чудаан-оол, а теперь ещё один нам на шею сядет. Заместитель Кара-оола по-всякому должен получать больше, чем министр, так ведь? А теперь приплюсуйте 15 министров, а у них, у каждого министра по два, а то и по три заместителя. Вот что пишет дальше Кара-оол: «Также приняли решение придать статус министерства нашему Агентству по делам семьи и детей...». Вот помяните моё слово, через год будет министерство по делам семьи и отдельно министерство по делам детей, а ещё через год, если Кара-оола с работы не снимет Москва, то появится министерство по делам отцов и отдельно по делам матерей. «Таким образом, создаётся Министерство по делам семьи и молодёжи. И отдельно выделяем по физической культуре и спорту...». Итак, что имеем в сухом остатке? В наших карманах денег всё меньше, а в правительстве вместо семи теперь будет восемь зампредов, вместо 15 теперь будет 17 министров. Вчера весь вечер сидела в Интернете и просматривала сайты всех правительств российских регионов на предмет выявления самых раздутых аппаратов управления. И, конечно же, Тува – впереди всех! Ни в одном, даже в самом большом субъекте федерации, ни в одном нет столько зампредов и министров и такого бардака! И ни в одном, уверена, не обучают подёргиванию глазами и другими частями тела в знак страха и нижайшего почитания. Думаете, зачем Кара-оол ещё два министерства выдумал и одного зампреда? А затем, что ему маловато почитания. Очень вредная тувинка (прочитано 1687 раз) http://risk-inform.ru/article_7565.html +30

Аноним (гость) 29-09-2018 05:59:43 #27 [ru] Вернее, любители анальных ласк 0 Аноним (гость) 29-09-2018 05:28:14 #26 [ru] Полюбуйтесь лизоблюды:Анай-оол Вера Ховалыговна, директор Территориального фонда ОМС РТ, ЕР



Алиев Чингиз Исахан оглы, руководитель РОО Федерации каратэ по Республике Тыва, ЕР



Берзина Елена Герасимовна, директор МБОУ «Лицей №15 г. Кызыла», ЕР



Бурбучук Буян Вячеславович, директор РГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва»РТ, ЕР



Дегтярева Мира Владимировна, главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №2», ЕР



Иргит Даваа-Церин Алексеевич, директор Агентства по привлечению и защите инвестиций РТ, ЕР



Ховалыг Владислав Товарищтайович, мэр г. Кызыла, ЕР



Казанцева Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ №5 г. Кызыла, ЕР



Крапивин Дмитрий Николаевич, заместитель директора ООО «Энергострой», ЕР



Кужугет Херел Игоревич, пенсионер ТРО ОО "Ветераны спецподразделений Республики Тыва", ЕР



Кыргыс Валерия Томур-ооловна, председатель Контрольно-счетной палаты Хурала представителей г.Кызыла, Ер



Лопсан Аяс Леонидович, зам.Председателя Хурала представителей г. Кызыла, ЕР



Масленникова Наталья Анатольевна, директор МБОУ СОШ №4 г. Кызыла, ЕР



Огородников Сергей Владимирович, сантехник-слесарь ГАУ РТ "УСК "Субедей", КПРФ



Отчурчап Айдын Мергенович, директор ГАУ РТ «УСК «Субедей», ЕР



Оюн Дина Ивановна, глава города – председатель ХПГК, Главный редактор ИА "Тува-Онлайн", ЕР



Френт Игорь Алексеевич, начальник отделения "Кызыл" ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса РФ", ЛДПР



Оюн Станислав Александрович, индивидуальный предприниматель, ЕР



Поманисочкин Роман Сергеевич, начальник правобережного участка, ООО «Водоканал», ЕР



Саая Айдыс Александрович, водитель ГБУ РТ «Автобаза», ЕР



Сагаан-оол Карим Байлак-оолович, управляющий директор АО «Тываэнерго», ЕР



Сарыглар Айдын Николаевич, руководитель травматологического центра 1 уровня ГБУЗ «Республиканская больница №1», ЕР



Тамоев Роман Телманович, первый секретарь ТРО ПП "КПРФ"



Тунёв Виктор Николаевич, индивидуальный предприниматель, ЕР



Федотов Яков Владимирович, индивидуальный предприниматель, СР



Хертек Сылдыс Орлановна, директор ОАО «Тывасвязьинформ», ЕР



На должность Главы-Председателя Хурала представителей г. Кызыла депутаты пятого созыва единогласно избрали Ирину Казанцеву. Ирина Владимировна Казанцева является почётным работником общего образования Российской Федерации», победителем конкурса на получение гранта лучшим учителям общеобразовательных учреждений России 2016 года, директором гимназии № 5 г. Кызыла, депутатом городского Хурала представителей 4-го созыва.



Право выбора заместителя Главы-Председателя горхурала было положено новой Главе Кызыла Ирине Казанцевой. Им стал действующий заместитель Хурала представителей столицы Аяс Лопсан.



На должность и.о. Мэра города Кызыла также единогласно избран действующий мэр столицы Владислав Ховалыг. Одни и те же рожи будут Буратинить выбравших их Тувинский глуппый народец.

