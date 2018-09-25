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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 38, 25 сентября / Когда пироги печёт сапожник
   
 
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№38, 25 сентября 2018 года.

    Популярно о наболевшем

Когда пироги печёт сапожник

Когда пироги печёт сапожник

Когда узнал, что военные моряки, численностью более 6 тысяч, проголосовали за кандидата от «Единой России» в приморском сухопутном городе Уссурийске, а внезапно прибывшие на бортах Минобороны в Абакан военные в количестве 20 тыс. человек проголосовали за кандидата от «Единой России», то понял, зачем Путин назначил ни дня не служившего в армии гражданина Шойгу министром обороны. А заодно усвоил, зачем в мирном Кызыле, на который вряд ли найдётся желающий напасть, разместили горно-стрелковую бригаду, – видимо, будут «помогать» кандидатам от «Единой России» на выборах. Перед голосованием на пару дней военными бортами привезут 20-40 тыс. военнослужащих – и результат обеспечен. Не зря же они построили новую взлётно-посадочную полосу!

А теперь о главном. 17 сентября, около десяти часов вечера, над сирийскими территориальными водами, в 27 километрах от берега, ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса С-200 ПВО Сирии, сбила самолет Ил-20 ВКС России, приписанный к 45-му авиаполку спецназначения – в/ч 28337 – из подмосковной Кубинки. Погибли 15 россиян – члены экипажа и офицеры подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Министр обороны России С.Шойгу обвинил в случившейся трагедии Израиль. В телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Либерманом он объявил, что «Россия оставляет за собой право на ответные шаги». Премьер-министр Израиля Нетаньяху выразил соболезнования по поводу гибели 15 военных, но подчеркнул, что ответственность за сбитый самолёт несёт сирийская армия. Президент Путин занял примирительную позицию и назвал случившееся «цепью трагических случайных обстоятельств». Премьер-министр Израиля сообщил, что готов передать России всю информацию, необходимую для расследования инцидента, и предложил направить в Москву командующего ВВС Израиля.

Но что произошло на самом деле? И кто прав или виноват в случившемся? В отличие от Сергея Шойгу, у которого военно-учётная специальность – копать окопы и минировать поля, я проходил выучку на военной кафедре Томского института АСУ и радиоэлектроники. Моя военно-учётная специальность – ПВО сухопутных войск. Практику я проходил в полку ПВО в Коростене на Украине. Должен сказать, что уже тогда, в семидесятых годах, в СССР была современная техника, позволяющая контролировать воздушное пространство, находить, устанавливать, захватывать и сопровождать воздушные цели с очень высокой достоверностью и точностью. Я проходил практику как офицер наведения СУРН и хорошо помню, что на индикаторе кругового обзора (ИКО) очень легко отличать цели по высоте и скорости полёта, курсу движения и размерам воздушной цели. Более того: уже тогда на мониторе можно было разглядеть даже лицо лётчика.

Когда министр обороны огромной державы заявляет, что израильские истребители F-16 прикрывались российским самолётом Ил-20, удивляюсь, неужели Шойгу настолько некомпетентен? Известно, что Ил-20 находился гораздо выше израильских истребителей. Отметка на ИКО самолёта Ил-20 в 5-7 раз ярче, чем от самолёта F-16, скорость – от 3 до 10 раз меньше, курс – перпендикулярный, поскольку Ил-20 заходил на аэродром с моря, а F-16 летели вдоль берега, выискивая объекты для бомбёжки. Как можно было эти воздушные цели перепутать? К тому же этот полк ПВО прикрывал аэродром Хеймим, на котором базируются российские самолёты и вертолёты. А значит, там постоянно взлетают и садятся воздушные судна. И ПВО-шники наверняка должны были заранее знать, что самолёт-разведчик России будет садиться в это время.

Как можно в такой ситуации стрелять наобум, если боевые головки ракет не были оборудованы системой распознавания «свой-чужой»? И почему не были оборудованы, ведь наши войска находятся в Сирии на законном основании – никаких преград для установки систем в сирийских ПВО нет – мы союзники Асада!

Я склонен верить авиаэксперту и бывшему конструктору ОКБ «Сухой» Лукашевичу, который полагает, что «Минобороны не может признать собственное раздолбайство и что поставили вооружение сирийцам, которые не могут определить, куда стреляют. Что нет слаженной координации между нашими силами и силами Асада».

Всё, о чём я говорю – прописная истина, известная любому выпускнику военной кафедры гражданского ВУЗа. Шойгу, не имеющий специального военного образования, всё равно это должен знать. А не болтать чушь о том, что высокоскоростной истребитель может прикрываться от ПВО за тихоходным гражданским самолётом. К тому же, как утверждают израильтяне, сирийцы беспорядочно ударили 20 ракетами по Ил-20 тогда, когда «Фантомы» улетели и уже находились над Израилем. Вот и выходит, что сирийские ракетчики выстрелили по израильским самолётам, промахнулись, ракеты ушли выше и нашли новую цель. Сирийцы должны были уничтожить ракеты, но почему-то этого не сделали. Впрочем, они не должны были вообще стрелять по сектору, где находился наш самолёт. Очевидно, о том, что самолёт сбили сирийцы, наши военные должны были узнать тут же. Однако Шойгу озвучил официальную версию только через 10 часов. Видимо, в Минобороны придумывали версию, объясняющую, как сирийские ПВО сбили наш самолёт, и 15 человек погибли.

И последнее. Как стало известно из СМИ, за последние 50 лет сирийские ПВО не сбили ни одного израильского самолёта. Имело место крушение одного самолёта, но не от ПВО, а по вине лётчика. По мнению даже наших специалистов, реальность такова, что у израильских самолётов не было бы ни возможности, ни необходимости использовать большой, медленный российский турбовинтовой самолёт в качестве прикрытия для своих F-16. Они отбомбились и покинули этот район, прежде чем сирийские силы поняли, что их атакуют, и привели в готовность свои системы противовоздушной обороны. Зачем прятаться за еле ползущим старинным самолётом, если можно налететь на огромной скорости? Так что прикрываться американским F-16 российским самолётом-разведчиком Ил-20 было не только невозможно, но и совсем не нужно. Когда первые бомбы GBU-39, запущенные с F-16, подлетели к целям, и сирийское ПВО проснулось, самолеты ЦАХАЛ были уже в Израиле.

Обратите внимание: последние четыре года у нас постоянно виноват кто-то другой. Кто угодно, только не мы. «Боинг» сбила Украина, Скрипалей отравили сами англичане, хлор на сирийских повстанцев вылили «Белые каски», Ил-20 сбили евреи. С кем мы ещё не поругались? С евреями, и они теперь на очереди? Хотя, учитывая национальность Шойгу, в последнем можно не сомневаться... Но почему-то никто не разбирается, зачем российский военный советник на сирийском командном пункте умудрился одобрить пуск ракеты вблизи нашей базы Хмеймим, поскольку на КП не могли не знать о плановом полёте Ил-20 и должны были запретить пуск С-200. Это говорит о том, что российские военные полностью утратили контроль над воздушным пространством и управлением системой ПВО в районе своей основной базы ВКС Хмеймим. А это говорит об уровне руководства всей сирийской военной кампанией.

Это подтверждается другими потерями в Сирии. Так, по сообщениям Минобороны РФ, российские ВКС в связи с участием в сирийской кампании потеряли немало самолётов и вертолётов, кроме разведчика Ил-20, который был сбит вечером 17 сентября. Приведу печальный реестр потерь.

1. 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24М был сбит неподалеку от границы с Турцией турецким истребителем F-16.

2. 12 апреля 2016 года в районе Хомса потерпел крушение вертолёт Ми-28Н.

3. 1 августа 2016 года в результате обстрела с земли в провинции Идлиб был сбит вертолёт Ми-8АМТШ.

4. 3 ноября 2016 года вертолёт ВКС России Ми-35 совершил вынужденную посадку и был уничтожен в 40 км северо-западнее Пальмиры.

5. 14 ноября 2016 года в Средиземном море упал истребитель МиГ-29КР с авианосца «Адмирал Кузнецов».

6. 3 декабря 2016 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» разбился ещё один истребитель Су-33.

7. 10 октября 2017 года при выполнении взлёта с авиабазы Хмеймим за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился и полностью разрушился бомбардировщик Су-24.

8. 31 декабря 2017 года вертолёт Ми-24 потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама.

9. 3 февраля при выполнении облёта зоны деэскалации Идлиб потерпел крушение штурмовик Су-25.

10. 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение транспортный самолёт Ан-26.

11. 3 мая при взлёте с аэродрома на базе Хмеймим потерпел крушение истребитель Су-30СМ.

12. 7 мая при выполнении плановых полётов над восточными районами Сирии потерпел крушение многоцелевой ударный вертолёт Ка-52.

А если к этому прибавить гибель военного Ту-154 с ансамблем им. Александрова, доктором Лизой и несколькими командами журналистов (а всего в катастрофе погибло 92 человека), то становится очевидным, что из-за непрофессионального управления вооружёнными силами России на войне в Сирии она платит слишком большую и ничем не оправданную цену. А в военно-воздушных силах РФ всё далеко не так благополучно. Поскольку такие потери при войне с бедуинами, не обладающими ни самолётами и вертолётами, ни системами ПВО, оправдать невозможно.

Сколько месяцев прошло с тех пор, как Путин объявил о нашей победе в этой никому, кроме генералов, не нужной войне – и сколько семей после этого получили похоронки?

Если вдруг кто-то сомневается в моих познаниях в этой области, поскольку я, как и Сергей Шойгу, не являюсь кадровым военным, приведу высказывание полковника запаса, участника войн в Афганистане и Чечне, начальника разведки сухопутных войск ВС России в 2007-2009 годах Р.Клупова: «...израильские военные в этом конкретном случае поступили весьма профессионально. ...главная проблема тут не в Израиле и не в действиях сирийских военных. Вина почти целиком ложится на тех офицеров нашей армии, которые должны были организовывать взаимодействие с сирийской ПВО. ...Я вижу тут нерадивое исполнение своих обязанностей командным составом. В первую очередь тех, кто отвечает за взаимодействие. Они обязаны были не допустить такого развития ситуации в широком смысле, не допустить гибели нашего самолёта и пятнадцати разведчиков».

Сергей Шойгу объявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне» и что Россия «оставляет за собой право на ответные шаги». Мне кажется, он уже не отдаёт себе отчёта в том, что обещает...

Хотя, конечно, и Сергея Кужугетовича понять можно: одновременно воевать в Сирии и Украине, не имея профильного образования и опыта, строить по всей стране заимки и организовывать досуг президента страны, и при этом пытаться помогать своим выдвиженцам на выборах – дело архисложное. Если вообще выполнимое.

Сергей Конвиз

(прочитано 843 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7560.html
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Аноним (гость) 28-09-2018 18:16:24   #21 [ru]
Шогу израиль наху. послал.
Сказали как бомбили Сирию так и будем бомбить. И С-300 расхерачат если надо будет. Вот и весь авторитет Путина и Си Рожи Хужиетовича.
Стреляйся, хенерал-оленевод.
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 23:53:49   #20 [com]
Откуда совесть у еврея, представляющегося то буддистом, то православным?
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 20:14:33   #19 [com]
А самому-то Шойгу не стыдно так врать?
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 19:34:24   #18 [com]
Шойгу почти всегда врет. То с Боингом, то с фильмом про "наши вертолёты", то армией Пригожина, то с амфорами в Черном море, то с тигрицей из зоопарка. А Путину, видимо, это вранье нравится.
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 18:36:01   #17 [ru]
Генерал Рохлин отказался от звания Герой России посчитав это позором в гражданской войне против чечни.
А шойгу напялил на себя всё,что блестит, как павлин яркий,блестящий,самовлюблённый, даже медаль за перепись населения нацепил.
ПОЗОРНИК!
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 17:46:41   #16 [ru]
Шойгу.
Вор. Сколько зла и горя принёс людям.
Нелюдь, проклят будь вместе с путиным и карликами навечно.
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 17:12:53   #15 [com]
Шойгу, наверное, действительно в ПВО ничего не понимает, иначе бы такую муть не нёс и Путина не подставлял.
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 16:29:40   #14 [com]
Шойгу чего-то там угрожает Израилю… Смешно. Израиль сам не подарок, да и в случае чего за него американцы вступятся. Им даже хорошо – будет повод развязать полномасштабную войну с Россией.
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 15:51:57   #13 [com]
Всё правильно. Невозможно спрятаться маленькому скоростному Ф16 за огромным тихоходным Ил20. А эти аборигенам ПВО доверять нельзя – они ещё не один гражданский самолёт собьют. И что тогда? Снова евреев подтянем?
 
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Аноним (гость) 27-09-2018 09:38:45   #12 [ru]
Шойгу просто прикрыл свою задницу, обвинив евреев. А в нормальной стране он бы уже сидел на скамье подсудимых вместе со всем командованием сирийской группировки по обвинению в убийстве 15 человек.
 
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